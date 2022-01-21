Невидимая стена: почему советское контрнаступление остановилось на границе Подмосковья?

Алексей Исаев — о том, как боевые действия под Москвой надолго перешли в фазу изнурительных позиционных боев в конце января 1942 года

Описание Колонна советских солдат по дороге на передовую во время битвы под Москвой © Леонид Доренский/ТАСС

80 лет назад, 22 января 1942 года, войсками 5-й армии был освобожден поселок Уваровка — последний крупный населенный пункт на территории Московской области. Двумя днями ранее полностью отстоять удалось город Можайск — бойцы армии генерал-лейтенанта Леонида Говорова прошли мимо Бородинского поля с пылающими руинами музея, мимо исхлестанных пулями и осколками дотов Можайской линии обороны и освободили областной райцентр, который тогда назывался Уварово. После 93 дней и ночей оккупации враг был окончательно изгнан с территории Московской области. Это был крупный успех и ликвидация непосредственной угрозы для столицы. Позиционный тупик Через несколько дней, 27 января 1942 года, газета "Правда" вышла с передовицей "Московская область очищена от гитлеровского зверья". А ведь другие слова тогда было подобрать трудно — советское контрнаступление город за городом, деревня за деревней обнаруживало следы войны на уничтожение, которую целенаправленно и безжалостно вели нацисты. Везде стояли виселицы, а оставшиеся в живых жители указывали на многочисленные братские могилы. В самом небольшом Уварово солдаты нашли трупы 60 расстрелянных и восьми повешенных нацистами мирных жителей. Все это фиксировалось специальными актами, часть из которых стала доказательным материалом в Нюрнберге в 1945–1946 годах.

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Ужасные картины смерти и разрушения были одним из главных стимулов для рядовых и младших командиров, выбиваясь из сил, идти вперед. А ведь это становилось все труднее с каждым днем и часом. Продвижение войск под командованием Леонида Говорова в январе 1942 года шло трудно, с немалыми потерями. За отчетную десятидневку — с 11 по 20 января — 5-я армия потеряла почти 5,5 тыс. человек. Сопротивление противника возрастало, и в конце января войска Западного фронта словно уперлись в невидимую стену: 5-я армия стала терять по 4,5–5 тыс. человек каждые последующие десять дней, при этом практически не продвигаясь вперед. Расстояние от Уварово в Московской области до Гжатска в Смоленской области (ныне город Гагарин) составляло менее 40 км, и этот путь предстояло идти более года — Гжатск будет освобожден только 6 марта 1943 года. Фронт на этой территории остановился надолго и превратился в некий позиционный тупик, опутанный колючей проволокой и обезображенный множеством воронок от снарядов и бомб. Линия "Кенигсберг" Еще в декабре 1941 года позади удерживаемых и поэтапно оставляемых позиций войсками группы армий "Центр" поспешно сооружалась так называемая линия "Кенигсберг", которая проходила в документах также как "К-линия" и "Зимняя позиция". Ее начертание проходило в немецких штабах по линии: Юхнов — к востоку от Гжатска — к востоку от Зубцова — Ржев. Такой выбор был сделан ввиду наличия рокады (идущей параллельно линии фронта дороги) Юхнов — Гжатск — Зубцов — Ржев. Рокада позволяла быстро перемещать вдоль фронта резервы, сосредотачивая их на наиболее угрожаемом участке.

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За несколько недель немецкие инженерные и строительные части не могли возвести в мерзлой земле Смоленской области линию Мажино с бетонными дотами. Использование советской Можайской линии также было нецелесообразно — амбразуры ее дотов смотрели на запад. В итоге рубеж обороны формировался как цепочка узлов, названная впоследствии "жемчужным ожерельем". Каждая такая "жемчужина" была русской деревней, подготовленной к круговой обороне. Для этого был произведен отбор наиболее прочных и подходящих для обороны построек, а остальные дома и сараи, закрывавшие обстрел, безжалостно сжигались. Во-вторых, в домах с земляным полом выкапывались траншеи и блиндажи, в стенах прорезались амбразуры для пулеметов; на перекрытия насыпалась земля. Считалось, что падающие на опорный пункт снаряды и мины средних калибров будут задержаны крышами домов и перекрытиями. По существу, жилой дом становился призраком с пустыми окнами. Деревни в средней полосе России тогда располагались достаточно часто, практически в прямой видимости, поэтому промежутки между населенными пунктами контролировались только огнем пулеметов и артиллерии. Глубокий снег, который выпал в декабре 1941 года, также серьезно мешал обходам и охватам в промежутках между опорными пунктами. Отходить на линию "Кенигсберг" предполагалось через ряд промежуточных рубежей, которым дали условные имена по названиям немецких городов: "Аугсбург", "Бремен", "Кобург", "Дрезден" и т.д. Их задачей было замедлить путь, не позволить солдатам сорваться в беспорядочное бегство, а также нанести наступающим частям Красной армии потери. После отхода на "Кенигсберг" движение на запад было запрещено. Объективные причины

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