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Сыт, но бодр: какой должен быть ужин на День всех влюбленных

ФИЛИМОНОВ Станислав
ФИЛИМОНОВ Станислав 
Бренд-шеф компании Meatbrothers, автор рецептов, уникальных приправ
Станислав Филимонов поделился рецептами быстрых, но оттого не менее интересных и вкусных блюд к праздничному столу

Несмотря на все разногласия по версиям происхождения праздника и в отношении к нему, можно воспринимать 14 февраля как нелишний повод проявить немного больше внимания к своим любимым людям, порадовать их и приятно удивить. При всем разнообразии идей для подарков и вариантов приятного времяпрепровождения традиционным остается романтический ужин.

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Существует как минимум две гипотезы возникновения Дня всех влюбленных. По первой, появление этого праздника связывают с языческим днем плодородия Луперкалии, который ежегодно отмечали на месте, где, по легенде, волчица вскормила своим молоком основателей Рима Ромула и Рема. По второй версии, День всех влюбленных, он же День святого Валентина, связывают с легендой о тайных венчаниях неким Валентином вразрез с волей императора Рима Клавдия II. Согласно ей, именно 14 февраля 269 года был казнен этот сочувствующий влюбленным священник.

Хоть православная церковь и не одобряла этот праздник, но он получил широкую популярность еще в Российской империи. Сейчас, между прочим, также каждый год можно услышать совершенно противоположные мнения касательно Дня всех влюбленных: кто-то его поддерживает и готовится; а кто-то пеняет на то, что в России есть День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии.

Ужин на двоих

Стоит учесть, что в такой день столы в ресторанах будут нарасхват, бронировать уютное местечко лучше заблаговременно. При этом в нынешних коронавирусных условиях далеко не все желают выходить в многолюдные места, даже с соблюдением всех эпидемиологических мер. Поэтому предлагаю самостоятельно приготовить романтический вкусный быстрый и оригинальный ужин.

Диетологи, по своему обыкновению, советуют подниматься из-за стола с легким чувством голода для пользы пищеварительному тракту, что как нельзя кстати будет и для романтической обстановки. Какими бы прекрасными по своим вкусовым качествам ни оказались блюда, в этот вечер не стоит увлекаться.

Стейк "мясника" с гарниром из спаржи

© Tatiana Bralnina/Shutterstock/FOTODOM

Что нужно (на две порции):

  • Тонкая диафрагма или скёрт-стейк (Skirt steak) — 500 г
  • Спаржа зеленая молодая — 120 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Баклажан — 1 шт. 
  • Масло растительное для жарки — 5 мл
  • Масло оливковое Extra Virgin — 2 мл
  • Греческий йогурт — 30 г
  • Соль, свежий молотый перец — по вкусу

Что делать:

  • Удалить с мяса лишнюю влагу, промокнув бумажным полотенцем. Разделить на два равных куска, разрезав поперек, и оставить их на воздухе на 30 минут, чтобы стейки стали комнатной температуры. Если жарить стейки холодными, они будут жесткими и "резиновыми".
  • У неочищенной головки чеснока срезать верхнюю часть, в середину налить немного оливкового масла и завернуть чесночину в фольгу.
  • Баклажан помыть и вилкой сделать несколько проколов.
  • Подготовленные овощи поместить на противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 35 минут. Эти ингредиенты для соуса можно приготовить заранее, так как они вам понадобятся не в горячем виде.
  • После запекания баклажан разрезать на две половины вдоль и ложкой вынуть всю мякоть.
  • Чеснок достать из фольги и выдавить все зубчики в миску к баклажану. При такой тепловой обработке зубчики станут мягкими, словно пюре, а эфирные масла испарятся, останется только приятный вкус.
  • В миску к овощам добавить йогурт, соль и свежий молотый перец — пробить погружным блендером до однородной массы.
  • На разогретую сковороду налить масло для жарки и выложить стейки. Жарить в течение двух минут на каждой из сторон. Затем еще по полторы минуты.
  • Выложить готовый стейк на доску и дать ему отдохнуть четыре минуты. После посыпать его любимыми приправами и нарезать на тонкие полоски поперек волокон (так мясо будет нежнее и в полной мере раскроется его вкус).
  • Тем временем молодую спаржу отварить в кипятке в течение одной минуты или же обжарить на сковороде одновременно со стейком.
  • На тарелки в центр выложить по половине соуса, на него также по половине приготовленной спаржи и сверху поперек, сохраняя форму стейка, положить нарезанное мясо.

Запеченная дорада в белом вине

© YARUNIV Studio/Shutterstock/FOTODOM

Что нужно (на две порции):

  • Дорада — 2 шт.
  • Белое вино — 200 мл
  • Каперсы — 20 г
  • Вяленые томаты — 50 г
  • Помидоры черри — 80 г
  • Маслины — 50 г
  • Розмарин — 2 веточки
  • Тимьян — 2 веточки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Мини-шпинат — 50 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Соль, свежий молотый перец — по вкусу

Что делать:

  • Очистить рыбу. Я же рекомендую еще при покупке попросить ее сразу выпотрошить и почистить от чешуи.
  • На рыбе с обеих сторон сделать несколько неглубоких продольных надрезов.
  • В центр листа фольги поместить рыбу и соединить края так, чтобы получилась "лодочка" с бортами. Повторить то же самое со второй тушкой.
  • Все ингредиенты, кроме сливочного масла и шпината, разделите на равные половины и поместите к рыбе.
  • Налить в каждую "лодочку" по 100 мл белого сухого вина.
  • Добавить соль и свежий молотый перец.
  • Закрыть "лодочки".
  • Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
  • Тем временем на разогретой сковороде растопить сливочное масло и быстро обжарить шпинат, чтобы листья остались целыми и не превратились в кашу.
  • На тарелку выложить половину шпината, на него положить запеченную рыбу, а по краям разместить овощи из одной "лодочки" и полить образовавшимся соусом. Повторить то же самое на второй тарелке.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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