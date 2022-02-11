Сыт, но бодр: какой должен быть ужин на День всех влюбленных

Несмотря на все разногласия по версиям происхождения праздника и в отношении к нему, можно воспринимать 14 февраля как нелишний повод проявить немного больше внимания к своим любимым людям, порадовать их и приятно удивить. При всем разнообразии идей для подарков и вариантов приятного времяпрепровождения традиционным остается романтический ужин.

Существует как минимум две гипотезы возникновения Дня всех влюбленных. По первой, появление этого праздника связывают с языческим днем плодородия Луперкалии, который ежегодно отмечали на месте, где, по легенде, волчица вскормила своим молоком основателей Рима Ромула и Рема. По второй версии, День всех влюбленных, он же День святого Валентина, связывают с легендой о тайных венчаниях неким Валентином вразрез с волей императора Рима Клавдия II. Согласно ей, именно 14 февраля 269 года был казнен этот сочувствующий влюбленным священник.

Хоть православная церковь и не одобряла этот праздник, но он получил широкую популярность еще в Российской империи. Сейчас, между прочим, также каждый год можно услышать совершенно противоположные мнения касательно Дня всех влюбленных: кто-то его поддерживает и готовится; а кто-то пеняет на то, что в России есть День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии.

Ужин на двоих

Стоит учесть, что в такой день столы в ресторанах будут нарасхват, бронировать уютное местечко лучше заблаговременно. При этом в нынешних коронавирусных условиях далеко не все желают выходить в многолюдные места, даже с соблюдением всех эпидемиологических мер. Поэтому предлагаю самостоятельно приготовить романтический вкусный быстрый и оригинальный ужин.

Диетологи, по своему обыкновению, советуют подниматься из-за стола с легким чувством голода для пользы пищеварительному тракту, что как нельзя кстати будет и для романтической обстановки. Какими бы прекрасными по своим вкусовым качествам ни оказались блюда, в этот вечер не стоит увлекаться.

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