Сыт, но бодр: какой должен быть ужин на День всех влюбленных

Несмотря на все разногласия по версиям происхождения праздника и в отношении к нему, можно воспринимать 14 февраля как нелишний повод проявить немного больше внимания к своим любимым людям, порадовать их и приятно удивить. При всем разнообразии идей для подарков и вариантов приятного времяпрепровождения традиционным остается романтический ужин.
Версии
Существует как минимум две гипотезы возникновения Дня всех влюбленных. По первой, появление этого праздника связывают с языческим днем плодородия Луперкалии, который ежегодно отмечали на месте, где, по легенде, волчица вскормила своим молоком основателей Рима Ромула и Рема. По второй версии, День всех влюбленных, он же День святого Валентина, связывают с легендой о тайных венчаниях неким Валентином вразрез с волей императора Рима Клавдия II. Согласно ей, именно 14 февраля 269 года был казнен этот сочувствующий влюбленным священник.
Хоть православная церковь и не одобряла этот праздник, но он получил широкую популярность еще в Российской империи. Сейчас, между прочим, также каждый год можно услышать совершенно противоположные мнения касательно Дня всех влюбленных: кто-то его поддерживает и готовится; а кто-то пеняет на то, что в России есть День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии.
Ужин на двоих
Стоит учесть, что в такой день столы в ресторанах будут нарасхват, бронировать уютное местечко лучше заблаговременно. При этом в нынешних коронавирусных условиях далеко не все желают выходить в многолюдные места, даже с соблюдением всех эпидемиологических мер. Поэтому предлагаю самостоятельно приготовить романтический вкусный быстрый и оригинальный ужин.
Диетологи, по своему обыкновению, советуют подниматься из-за стола с легким чувством голода для пользы пищеварительному тракту, что как нельзя кстати будет и для романтической обстановки. Какими бы прекрасными по своим вкусовым качествам ни оказались блюда, в этот вечер не стоит увлекаться.
Стейк "мясника" с гарниром из спаржи
Что нужно (на две порции):
- Тонкая диафрагма или скёрт-стейк (Skirt steak) — 500 г
- Спаржа зеленая молодая — 120 г
- Чеснок — 1 головка
- Баклажан — 1 шт.
- Масло растительное для жарки — 5 мл
- Масло оливковое Extra Virgin — 2 мл
- Греческий йогурт — 30 г
- Соль, свежий молотый перец — по вкусу
Что делать:
- Удалить с мяса лишнюю влагу, промокнув бумажным полотенцем. Разделить на два равных куска, разрезав поперек, и оставить их на воздухе на 30 минут, чтобы стейки стали комнатной температуры. Если жарить стейки холодными, они будут жесткими и "резиновыми".
- У неочищенной головки чеснока срезать верхнюю часть, в середину налить немного оливкового масла и завернуть чесночину в фольгу.
- Баклажан помыть и вилкой сделать несколько проколов.
- Подготовленные овощи поместить на противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 35 минут. Эти ингредиенты для соуса можно приготовить заранее, так как они вам понадобятся не в горячем виде.
- После запекания баклажан разрезать на две половины вдоль и ложкой вынуть всю мякоть.
- Чеснок достать из фольги и выдавить все зубчики в миску к баклажану. При такой тепловой обработке зубчики станут мягкими, словно пюре, а эфирные масла испарятся, останется только приятный вкус.
- В миску к овощам добавить йогурт, соль и свежий молотый перец — пробить погружным блендером до однородной массы.
- На разогретую сковороду налить масло для жарки и выложить стейки. Жарить в течение двух минут на каждой из сторон. Затем еще по полторы минуты.
- Выложить готовый стейк на доску и дать ему отдохнуть четыре минуты. После посыпать его любимыми приправами и нарезать на тонкие полоски поперек волокон (так мясо будет нежнее и в полной мере раскроется его вкус).
- Тем временем молодую спаржу отварить в кипятке в течение одной минуты или же обжарить на сковороде одновременно со стейком.
- На тарелки в центр выложить по половине соуса, на него также по половине приготовленной спаржи и сверху поперек, сохраняя форму стейка, положить нарезанное мясо.
Запеченная дорада в белом вине
Что нужно (на две порции):
- Дорада — 2 шт.
- Белое вино — 200 мл
- Каперсы — 20 г
- Вяленые томаты — 50 г
- Помидоры черри — 80 г
- Маслины — 50 г
- Розмарин — 2 веточки
- Тимьян — 2 веточки
- Чеснок — 1 зубчик
- Мини-шпинат — 50 г
- Сливочное масло — 10 г
- Соль, свежий молотый перец — по вкусу
Что делать:
- Очистить рыбу. Я же рекомендую еще при покупке попросить ее сразу выпотрошить и почистить от чешуи.
- На рыбе с обеих сторон сделать несколько неглубоких продольных надрезов.
- В центр листа фольги поместить рыбу и соединить края так, чтобы получилась "лодочка" с бортами. Повторить то же самое со второй тушкой.
- Все ингредиенты, кроме сливочного масла и шпината, разделите на равные половины и поместите к рыбе.
- Налить в каждую "лодочку" по 100 мл белого сухого вина.
- Добавить соль и свежий молотый перец.
- Закрыть "лодочки".
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
- Тем временем на разогретой сковороде растопить сливочное масло и быстро обжарить шпинат, чтобы листья остались целыми и не превратились в кашу.
- На тарелку выложить половину шпината, на него положить запеченную рыбу, а по краям разместить овощи из одной "лодочки" и полить образовавшимся соусом. Повторить то же самое на второй тарелке.