Бывший белый: как Леонид Говоров заслужил у Сталина принятие в коммунистическую партию

Дмитрий Хазанов — о пути кавалера многих воинских орденов от службы в Русской императорской армии и армии Колчака до прорыва блокады Ленинграда и звания маршала Советского Союза

Описание Главный инспектор Вооруженных сил СССР, командующий войсками ПВО СССР Леонид Говоров, 1950 год © ТАСС

125 лет назад, 22 февраля (по новому стилю) 1897 года, в глухой деревне Бутырки Вятской губернии родился будущий советский военачальник, кавалер многих воинских орденов, маршал Советского Союза Леонид Говоров. Необычное начало Его юношеские годы можно считать необычными для красного командира высшего звания СССР: начав в конце 1916 года службу в Русской императорской армии, став прапорщиком, он в начале Гражданской войны добровольно записался в армию Колчака. Но позднее дезертировал и вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. За отличие в Перекопско-Чудской операции был награжден первым для него орденом Красного Знамени. После Гражданской войны Леонид Говоров продолжил служить в 51-й Перекопской стрелковой дивизии. Но из-за клейма бывшего белогвардейца органы Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) держали его, как и других бывших белых, на особом учете. Для того чтобы продолжить службу, успешно делать карьеру, требовалось доказать свою благонадежность. Только в июле 1923 года в его деле появилась резолюция: "Оставить т. Говорова в рядах Красной армии как незаменимого, весьма ценного специалиста-артиллериста". Тем не менее жена будущего маршала Лидия рассказывала своим близким, что даже спустя годы каждый раз, подходя к общежитию Академии Генерального штаба, где они жили, и видя у подъезда характерную черную машину, она всегда с содроганием входила в подъезд, опасаясь за свою семью. Из семнадцати слушателей Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского — комбригов первого набора — одиннадцать были репрессированы. В 1937 году после доноса на Говорова тоже завели дело, но, к счастью, никаких последствий для него не было. Карьерный рост После резолюции в деле Говорова, можно сказать, началась его успешная военная карьера в Красной армии. В октябре 1923 года его назначают помощником начальника артиллерии дивизии, через год — помощником командира артиллерийского полка, а в 1925 году он становится командиром полка. Леонид Говоров с головой уходит в работу: лагерные сборы, учебные походы, артиллерийская подготовка личного состава, боевые стрельбы, улучшение быта красноармейцев.

Описание Командир полка Леонид Говоров (в первом ряду крайний справа) во время сборов командного состава 51-й Перекопской дивизии © Личный архив семьи Говоровых

Показал себя во всех отношениях весьма способным командиром. Обладает сильной волей и энергией, инициативен. Как артиллерист подготовлен безукоризненно Характеристика комполка Л.А. Говорова

С началом Советско-финляндской войны комбрига Говорова, в то время старшего преподавателя тактики Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, доцента, направили в штаб артиллерии 7-й армии. Как опытный специалист с глубокими знаниями по тактике артиллерии, он участвовал в разработке плана прорыва железобетонного пояса финской обороны с использованием орудий крупного калибра.

Чтобы оборонительные сооружения уцелели, необходима их огневая защита, ибо, какой бы сопротивляемостью они ни обладали, их разрушение вопрос только времени. Нужна надежная артиллерийская оборона этих сооружений, способная прикрыть их. Основной ошибкой [при строительстве] обороны линии Маннергейма, значительно облегчившей ее прорыв, была исключительно слабая ее артиллерийская оборона. Благодаря этому мы смогли применить… новый метод поражения долговременных сооружений — настильный огонь с малых дистанций Фрагмент выступления Леонида Говорова на совещании высшего руководящего состава РККА

За успешные действия Говорову присвоили звание комдива и наградили орденом Красной Звезды. Артиллерия на войне Весной 1940 года для изучения опыта и устранения недостатков, а также внедрения новых требований в боевую подготовку войск при наркомате обороны создали Главную инспекцию по всем родам войск. Леонида Говорова назначили заместителем генерал-инспектора артиллерии Главного артиллерийского управления Рабоче-крестьянской Красной армии и присвоили звание генерал-майора артиллерии. В мае 1941 года его направили на должность начальника академии, где он еще недавно был слушателем, а затем и преподавателем. Однако спустя три недели грянула Великая Отечественная война. В июле Говоров стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. Развернувшиеся ожесточенные бои против войск гитлеровской Германии показали, что многие взгляды будущего маршала касательно роли артиллерии прежде всего как главного противотанкового средства верны — успеха можно добиться путем концентрации орудий на направлениях с повышенной танковой опасностью и грамотной организацией систем огня.

Описание Командующий 5-й армией генерал-лейтенант артиллерии Леонид Говоров (справа), зима 1941/42 года © Личный архив семьи Говоровых

По итогу битвы за Москву (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) Говоров, чьи войска занимали позиции к западу от столицы, стал широко известен стране и армии наряду с Константином Рокоссовским, Дмитрием Лелюшенко, Михаилом Ефремовым и другими командармами; получил за умелые действия очередное воинское звание и орден Ленина. Тогда Советская армия не позволила врагу победоносно завершить операцию по окружению и захвату столицы СССР. Более того, под стенами Москвы началось наше контрнаступление, враг стал откатываться на запад.

Генерал-лейтенант Говоров командует войсками 5-й армии с 18 октября 1941 года. Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно. Хорошо ведет наступательные операции по разгрому противостоящей группировки противника. В оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо… Тов. Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками Из характеристики Л.А. Говорова, подписанной командующим Западного фронта генералом армии Георгием Жуковым 28 января 1942 года

Все во имя Ленинграда 25 апреля 1942 года Леонид Говоров принял под командование Ленинградскую группу войск (три армии и две оперативные группы) и сосредоточился на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. При этом Говоров был единственным военачальником столь высокого ранга, который не состоял на тот момент в рядах ВКП(б). Кроме того, его первая попытка вступить в партию завершилась неудачно — комиссия ему отказала. В осажденном Ленинграде генерал вновь обратился в парторганизацию с просьбой принять его в свои ряды. Как предписывал устав, Говорова зачислили в кандидаты. Через двое суток личным решением Иосифа Сталина командующего все же перевели в члены партии без прохождения кандидатского стажа, что было исключительным случаем для того времени. Возглавив 8 июня весь Ленинградский фронт, он создал артиллерийский корпус контрбатарейной борьбы, который также включал в себя артиллерию Балтфлота и фортов; добился от Ставки решения выделить Ленинграду две авиационные корректировочные эскадрильи для более эффективной стрельбы дальнобойными орудиями. Большое внимание командующий уделял и усилению внешнего оборонительного периметра — создал на ближних подступах к городу пять полевых укрепленных районов, не забыв о фронтовом резерве. При этом всю территорию внутри блокадного кольца разделили на семь секторов обороны, за каждым из которых закрепили отдельные части и организовали эффективную систему огня. Таким образом весь город удалось превратить в гигантский укрепленный район, внутри которого можно было скрытно от противника маневрировать силами и средствами.

Описание Командующий Леонид Говоров и член Военного совета Ленинградского фронта Андрей Жданов над планом предстоящего прорыва блокады Ленинграда, Смольный, зима 1942/43 года © Личный архив семьи Говоровых

Даже в самые тяжелые военные годы советское руководство не забывало о важности психологических и моральных факторов для победы. Было решено в блокадном Ленинграде дать концерт Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича ("Ленинградской"). Играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов, дирижер страдал от дистрофии, многие на тот момент уже умерли от голода и в результате атак немцев — для пополнения оркестра пришлось отозвать людей с фронта. Тем не менее премьера состоялась в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Чтобы ничего не помешало исполнению музыкального произведения, генерал Говоров приказал провести операцию "Шквал": 3 тыс. крупнокалиберных снарядов были выпущены по заранее разведанным артиллерийским позициям противника, заставив замолчать их орудия.

После окончания концерта в артистическую вошел командующий фронтом и очень серьезно, сердечно говорил о симфонии, а уходя, сказал как-то таинственно: "Наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения". Тогда, честно говоря, я не понял этой фразы. И только много лет спустя узнал, что Говоров отдал приказ на время исполнения симфонии Шостаковича нашим артиллеристам вести интенсивный огонь по вражеским батареям и принудить их к молчанию. Я думаю, что в истории музыки такой факт — единственный Карл Элиасберг главный дирижер оркестра Ленинградского радиокомитета

Симфонию слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска — она транслировалась по радио, а также по громкоговорителям. Некоторые солдаты противника позже признали: именно тогда ко многим из них пришло осознание, что ленинградцев им не сломить. После победы в Крыму Адольф Гитлер перебросил всю 11-ю армию под Ленинград с задачей занять город и высвободить немецкие войска на северо-западе. Развернулись длительные кровопролитные бои, противнику не позволили развить наступление. Но и Ленинградскому и Волховскому фронтам тогда не удалось решить главную задачу: прорвать блокаду Ленинграда. При этом силы вермахта на южном направлении были существенно ослаблены, не получили резервов, что в конечном итоге стало одной из причин поражений Германии в битвах под Сталинградом и на Северном Кавказе. Понимая, что каждый день блокады катастрофически увеличивает жертвы среди мирного населения от голода, болезней и обстрелов, генерал Леонид Говоров приступил к разработке новой операции, получившей название "Искра". 2 декабря 1942 года ее план рассмотрела и утвердила Ставка. На этот раз встречные удары Ленинградского и Волховского фронтов позволили рассечь группировку противника в районе Синявинского выступа. Наступление началось 12 января 1943 года. На шестой день, 18 января, войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились — блокада была прорвана. В разгар боев, 15 января, Говорову присвоили звание "генерал-полковник". Освободить Ленинград полностью В сентябре 1943 года Ставке ВГК представили план Ленинградско-Новгородской стратегической операции. Согласно замыслу командующего, войсками Ленинградского фронта предполагалось осуществить полное снятие блокады и освободить от противника территорию всей Ленинградской области. Наступление началось 14 января 1944 года: войска фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону противника, разгромив петергофско-стрельнинскую группировку. К 27 января врага удалось отбросить на 65–100 км от города. По поручению Сталина Леонид Говоров отдал приказ в тот же день дать салют в Ленинграде в ознаменование окончательного снятия блокады. За успех в этой операции Говорова наградили вторым орденом Суворова I степени. К 1 марта 1944 года войска Ленинградского фронта прошли с боями на запад примерно 220–280 км. В ходе наступления было уничтожено три и разгромлено 23 дивизии противника и почти полностью освобождены Ленинградская и часть Калининской области. Следующим этапом в военной карьере Леонида Говорова стало успешное решение задачи по выводу Финляндии из войны с СССР. Для этого 10 июня Ленинградский фронт совместно с Карельским фронтом, Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями начал Выборгско-Петрозаводскую операцию. Заблаговременно был подготовлен и проведен крупный отвлекающий маневр с демонстрацией готовящегося удара по Нарве. Тем самым Говоров обеспечил эффект внезапности советского наступления на необходимой территории. Китель Говорова украсили погоны с маршальскими звездами.

Описание Первый заместитель председателя Верховного Совета СССР Николай Шверник вручает маршалу Леониду Говорову Маршальскую Звезду, Москва, Кремль, 1944 год © Личный архив семьи Говоровых

В 1945 году также отмечались успехи полководца, например, его удостоили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и наградили орденом Победы. На службе до последних дней В послевоенный период Леонид Говоров продолжил трудиться на благо страны, укрепляя ее оборону. 9 июля 1945 года был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, который образовали на основе Ленинградского фронта. С апреля 1946 года он стал главным инспектором Сухопутных войск, а с 7 июля 1948 года совмещал этот пост с должностью командующего ПВО страны. В тот год войска противовоздушной обороны организационно оформили как самостоятельный вид Вооруженных сил страны. 9 августа 1950 года вышло постановление Совета Министров СССР за подписью Сталина о создании системы противовоздушной обороны городов и стратегических объектов под названием "Беркут". Она строилась на основе принципиально нового тогда класса оружия — зенитных управляемых ракет. Советское руководство видело в талантливом полководце военачальника, способного вместе с выдающимися учеными перестроить всю систему ПВО территории страны. Весной 1954 года маршалу Говорову поступило предложение занять только что учрежденный пост главнокомандующего ПВО СССР — он согласился.

В один из теплых дней весны 1954 года отец вернулся раньше обычного. Выйдя из служебного "ЗиСа", он, немного помолчав, сказал маме: "Назначение состоялось. Отказаться не имел права. Но это конец…" Дело в том, что к этому времени отец был серьезно болен тяжелой формой гипертонии — сказалась и блокада Ленинграда. А ведь тогда эффективных средств против гипертонии еще не было. Последний год жизни отца остался в моей памяти как ожидание чего-то ужасного Владимир Говоров генерал армии, Герой Советского Союза, председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы

Говоров понимал дальновидность политического и военного руководства страны: создание системы "Беркут" означало снятие с повестки вопроса о возможностях других стран шантажировать СССР атомными бомбардировками с воздуха. С другой стороны, состояние здоровья Леонида Говорова постоянно ухудшалось. В условиях, когда ствольная артиллерия заменялась зенитно-ракетными комплексами, авиация переходила на реактивную технику, оснащенную новыми средствами обнаружения и поражения целей, интенсивно развивалась радиолокация и системы связи, приходилось решать множество сложнейших задач. Недостаток физических сил компенсировала железная воля маршала.