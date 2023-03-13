Третий срок Си: триумф китайского единодушия

Андрей Кириллов — о том, как Си Цзиньпин снова стал председателем КНР, а также о его команде

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В мировых, да и в российских СМИ при освещении 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва главной новостью стало единодушное одобрение депутатами высшего законодательного органа Китая третьего срока пребывания Си Цзиньпина в должности председателя КНР. При этом подчеркивается, что подобное продление полномочий одного и того же лица на высшем государственном посту носит "беспрецедентный" характер. Можно, конечно, сказать, что в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь находились тщательно подобранные люди, и это не будет преувеличением. Но спросите любого жителя китайских городов, поселков и деревень, и подавляющее большинство также одобрительно отзовется о третьем сроке Председателя Си. Да и 2 952 депутата, принимавших участие в голосовании, также прошли процесс формального одобрения в своих территориальных единицах, коллективах и воинских частях. То есть это действительно народные избранники, выдвинутые в ходе принятых в КНР процедур. В чем секрет подобного единодушия?

"Команда Си" — на важнейших постах

В сущности, почему Си Цзиньпин должен был как-то хитрить со своим народом, выдвигать на передний план некую другую фигуру, пусть даже из собственного окружения? Ради ложного понимания "демократии", давно ставшей для США удобным прикрытием для вмешательства во внутренние дела и произвола в отношении других стран, одурачивания собственного населения? В Китае поступили проще: в 2018 году, также на сессии ВСНП, были внесены поправки в Конституцию КНР, позволившие одному и тому же лицу занимать пост главы государства неограниченное число раз без оглядки на возраст.

Си Цзиньпину в июне исполнится 70 лет. По итогам сессии он остался и главой Центрального военного совета КНР. Иначе говоря, если иметь в виду также сохранение им после прошлогоднего ХХ съезда КПК ключевого поста генерального секретаря Центрального комитета 96-миллионной правящей политической силы, то он остался во главе важнейшей триады власти — партии, государства и вооруженных сил страны с населением 1,4 млрд человек, второй, а по многим показателям — и первой экономики мира. Одним из мировых лидеров, политические позиции которого крепки, как никогда ранее.

Важные посты во власти заняли члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Можно сказать, главные фигуры "команды Си". Ушел на пенсию с должности премьера Госсовета КНР 67-летний Ли Кэцян, которого считали наиболее заметным китайским "рыночником", приверженцем реформенной модели Дэн Сяопина. Как и ожидалось, ему на смену пришел глава парткома Шанхая 63-летний Ли Цян.

Ему предстоит преодолеть проблемы китайской экономики, накопившиеся за три года жестких антиковидных ограничений, и прежде всего — восстановить темпы экономического роста, упавшие в минувшем году до 3%. А это непростая задача, учитывая объявленные и необъявленные санкционные меры США и ведомых ими западных государств, пытающихся, с одной стороны, ограничить доступ Китая к высоким технологиям, а с другой — противостоять распространению китайских высокотехнологичных товаров на мировые рынки. Выход видится в укреплении огромного внутреннего рынка, а для этого, опять-таки, нужно поднимать производство во внутренних районах страны, повышать там покупательную способность населения.

Ли Цян, отмечают осведомленные комментаторы, является достаточно самостоятельной фигурой, в случае необходимости он решительно преодолевает бюрократические препоны. Хотя он ранее и не был вице-премьером, на посту шанхайского партийного руководителя поднакопил большой опыт в развитии технологий и новой экономики.

А вот прежде служивший в должности первого вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэн стал заместителем председателя КНР. Не исключено, что он будет как-то уравновешивать влияние Ли Цяна на решение экономических вопросов.

Председателем Постоянного комитета ВСНП избран Чжао Лэцзи. Он родился в марте 1957 года в северо-западной провинции Цинхай. В 2003-2007 гг. занимал в той же провинции пост секретаря парткома. В 2007-2012 гг. возглавлял партком северо-западной провинции Шэньси. В 2012 году этот "человек из глубинки" вошел в состав Политбюро ЦК КПК. В 2017 году был избран в состав постоянного комитета Политбюро 19-го созыва и назначен руководителем главной партийной надзорной службы — Центральной комиссии по проверке дисциплины. В этом качестве Чжао Лэцзи обеспечивал проведение жесткой антикоррупционной кампании, инициированной Си сразу после прихода к власти в 2013 г. Борьба с коррупцией, внешне направленная против "излишеств" вроде кортежей автомобилей, пионеров с цветами и прочих сравнительно невинных злоупотреблений, на деле нацелена против местных партийных элит, сросшихся с региональными финансово-промышленными группами. ПК ВСНП — орган, осуществляющий законодательную власть в промежутках между парламентскими сессиями и принимающий большинство законодательных актов.

На параллельной сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая новым главой этого органа избран еще один член ПК ПБ ЦК КПК — Ван Хунин. Он известен как партийный теоретик и сможет проявить свои таланты на посту главы совещательной структуры, символизирующей национальное единение в рамках Патриотического единого фронта. Коллективными членами ВК НПКСК, наряду с КПК, являются китайские профсоюзы, Коммунистический союз молодежи Китая, Всекитайская федерация женщин. В нем состоят представители 56 национальностей, основных конфессий, потомки Конфуция, маньчжурской династии Цин, видные деятели культуры и т.д.

При анализе "команды Си" нередко обращают внимание на то, где ее участники жили, учились либо работали вместе с Си Цзиньпином. Скажем, утверждают, что отцы Чжао Лэцзи и Си Цзиньпина были хорошими приятелями и дружили семьями. Мол, это способствовало установлению высокого уровня доверия между их сыновьями. В итоге получается, что как бы со всеми он когда-то тесно общался. Однако было бы странно, если бы он собирал вокруг себя лично малоизвестных людей! Си постарался исключить всякие связанные с этим случайности и сложности.

Но, кроме высокого уровня доверия, "команду Си" связывает приверженность общему видению путей возрождения Китая, его дальнейшего развития. Главное здесь — солидарное понимание экономических задач и единая идеология.

Экономика "эпохи Си"

Наплыв китайских автомобилей, гаджетов и вообще разнообразной продукции Made in China (Китай — торговый партнер России №1) и в целом постоянное присутствие темы китайских достижений в нашем информационном поле создают образ модернизированной державы, решительно расставшейся с традициями и быстро движущейся к экономическому лидерству в мире на смену дряхлеющему глобальному гегемону — США. С другой стороны, иные эксперты убеждают нас в том, что Китай переживает невиданные экономические трудности и вот-вот рухнет под их напором. Казалось бы, в этой ситуации проще всего поехать в Поднебесную и самому посмотреть, как живется китайцам. Однако посещение Китая, вновь ставшее возможным после его трехлетнего ковидного затворничества, создает противоречивую картину. Кто-то видит современную, модно одетую молодежь, приценяющуюся в торговых центрах к товарам международных брендов, а кто-то объявляет все это огромной "потемкинской деревней", за которой скрывается преимущественно крестьянская страна с отсталым населением, вовлеченным в малопроизводительный аграрный труд, близкий к натуральному хозяйствованию. Глядя на Китай изнутри, приходится признать парадоксальную правоту полярных точек зрения на современную КНР. Китай, как любили говорить советские пропагандисты, — "страна контрастов", где причудливо совмещаются различные хозяйственные уклады, то конкурирующие между собой, то дополняющие друг друга.

Дело не только в свойственной всем переходным обществам экономической фрагментарности. Политика реформ, которая проводилась Дэн Сяопином и его сподвижниками в 80-е годы прошлого века, была направлена на формирование центров ускоренного развития, которые должны были послужить драйверами общей модернизации страны. Еще в 2000-е годы стало ясно, что эта политика оправдала себя лишь частично. "Локомотивы" сплошь и рядом отрывались от "поездов" с основной массой населения. Складывались обособленные продвинутые экономические комплексы, по сути, эксплуатировавшие богатую трудовыми ресурсами, но бедную инвестициями глубинку. В результате появилась огромная армия труда из внутренних мигрантов, насчитывающая 250-300 млн человек. Точные данные неизвестны, и вряд ли их можно вообще получить.

В целом по стране сформировалась "двухконтурная" экономика, состоящая из экспортно-ориентированных, в основном — приморских районов с относительно высоким уровнем жизни, и отстающих внутренних регионов, опирающихся не столько на собственное производство, сколько на доходы "отходников", возвращающихся домой только в периоды "чуньюнь" — массового перемещения населения до и после празднования "Чуньцзе" — нового года по традиционному календарю. Многие социальные, а, отчасти, и политические проблемы современного китайского общества такие, как "пустые гнезда" (брошенные в аграрных районах престарелые родители и семьи), демографические перекосы, кроются в указанных трендах экономического развития.

Руководящая группа Си Цзиньпина нацелена на преодоление этих и многих других проблем и диспропорций. При этом курс и методы политики правящей партии на предстоящий как минимум пятилетний период служили в период перед недавним ХХ съездом КПК предметом внутренних дискуссий. Удастся ли Китаю совместить нынешние "два контура" экономики, насколько этот процесс управляем — вопросы дискуссионные. Они касаются миллионов людей и включают, помимо внутриполитического, внешнеполитический аспект, имея в виду, прежде всего, отношения с США.

Правильное понимание истории по-китайски

Особое внимание историко-культурному наследию — одна из важнейших особенностей китайской цивилизации. И даже эпизодические отступления от исторической преемственности, попытки выстроить какую-то новую парадигму в отношении предыдущего этапа и даже "старой культуры" в целом, обычно связанные со сменой династий, изменением власти, сопровождаясь ожесточенной борьбой и возвратом в итоге в русло традиции, скорее, подчеркивают силу традиции. В этом плане Си Цзиньпин — не только твердый государственник, но и последовательный "традиционник". Неслучайно его иногда называют "цзюньцзы" — государственным мужем старой формации. Однако традиционное наследие для Си — не только старая культура, но в первую очередь — "красная" культура, историческая преемственность по отношению к ранним этапам становления и развития КПК. С этим связан один из важнейших постулатов сегодняшнего идеологического комплекса, который выражается в формуле "не забывать о первоначальных целях, крепко помнить о своей миссии".

Характерно, что свою ключевую речь, в которой он обозначил задачи по "великому национальному возрождению", Си Цзиньпин произнес во время посещения выставки, посвященной истории Компартии Китая в Национальном музее в Пекине 29 ноября 2012 года, после завершения XVIII съезда КПК, на котором он был избран лидером правящей партии. В дальнейшем Си Цзиньпин развивал концепцию "стержневых ценностей социализма". Идеологический комплекс Си изложен в сборнике "О государственном управлении". Непременным элементом воспитания в людях социалистической культуры Си Цзиньпин считает систему образования. В 2021 году была проведена реформа внешкольного образования, где особенно сильным было присутствие иностранных капиталов. Были предприняты решительные меры по усилению роли государства в этой довольно хаотичной сфере.

В целом ряде выступлений Си Цзиньпина говорится о важности правильного понимания истории, развития исторической науки с упором на патриотизм и любовь к партии. В 2020 году Си Цзиньпин подчеркнул важность развития археологии "для лучшего понимания древней и богатой китайской цивилизации". Археологические изыскания не только являются важнейшим культурным начинанием, но и имеют огромное общественное и политическое значение, заявил Си Цзиньпин.

Внешняя политика "эпохи Си"

Внешнеполитический курс Китая в "эпоху Си" обрисовал на своей пресс-конференции в период сессии ВСНП министр иностранных дел Цинь Ган. Характерно, что он почти сразу же предоставил возможность задать вопрос корреспондентке ТАСС. Понятно, что этот вопрос касался отношений между Китаем и Россией.

Москва и Пекин, сказал Цинь Ган, продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, а их партнерство служит залогом глобального стратегического баланса и стабильности: "Чем больше неустойчивости и беспокойства будет в мире, тем стабильнее должны развиваться китайско-российские отношения". При этом контакты между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным являются "компасом и отправной точкой" двусторонних отношений. Министр подверг критике санкционную политику США. "Международные валюты не должны использоваться в качестве оружия для введения односторонних санкций, они не могут становиться синонимом травли и угроз", — подчеркнул он.

Соединенные Штаты, сказал Цинь Ган далее, пытаются создать "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО" против Китая и повторить в Азиатско-Тихоокеанском регионе украинский сценарий. Да и вообще, добавил он, украинский кризис — трагедия, которой можно было бы избежать, "результат катастрофических противоречий" в сфере европейской безопасности. Глава китайской дипломатии призвал Европу "извлечь из этого урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития".

Китай, по словам Цинь Гана, не является инициатором или стороной конфликта и не поставлял оружие ни России, ни Украине: "С какой стати на КНР пытаются переложить ответственность? Дело даже доходит до санкций и угроз. Для нас это неприемлемо". Почему Вашингтон может годами поставлять вооружение Тайваню, но требует от китайских властей воздержаться от военных поставок Москве?, — задал министр риторический вопрос. В ситуации на Украине, указал он, наступил критический момент, когда нужно выбирать между мирными переговорами и эскалацией. Отдельные государства "сводят на нет попытки восстановить мирные переговоры", а "невидимая рука" подталкивает к дальнейшему затягиванию и эскалации конфликта, чтобы использовать его "в своих геополитических замыслах".

В политике Соединенных Штатов в отношении Китая есть "серьезный перекос" — Вашингтон всегда руководствуется "презумпцией виновности" Пекина, посетовал Цинь Ган. "Оценка США, что Китай является для них главным стратегическим оппонентом и угрозой, является в корне ошибочной", а американские попытки затормозить развитие Пекина "приведут к провалу": "Нельзя построить собственное величие за счет ущемления других государств", — сказал министр. Никогда на моей довольно долгой памяти традиционная пресс-конференция мининдел в ходе сессии ВСНП не содержала так много дружеских высказываний в отношении Москвы и столь много критики Вашингтона.

Понятно, что Китай озабочен в первую очередь собственными проблемами в отношениях с США, но тем не менее... Общие вызовы и риски служат надежной платформой для внешнеполитического сотрудничества. Цинь Ган упомянул и случай с февральским инцидентом с китайским аэростатом над территорией США и индо-тихоокеанскую стратегию США, подлинная цель которой — "окружить КНР", но больше всего материковый Китай беспокоит ситуация вокруг Тайваня.

Тайваньский вопрос касается "самой сути ключевых интересов" Китая, это его внутреннее дело и "красная линия в китайско-американских отношениях, которую пересекать нельзя". Позиция Вашингтона по Тайваню двулична, и если проблема не будет "правильно урегулирована", его отношения с Пекином "пошатнутся", предостерег министр. В чем это выразится, он предпочел не конкретизировать.

Да, Китай заговорил собственным голосом в глобальной политике, и голос этот оказался громким. Практическим подтверждением возросшей роли Пекина в мировых делах стали переговоры в китайской столице между Ираном и Саудовской Аравией, на которых эти долгое время никак не ладившие между собой страны договорились восстановить дипломатические отношения. Это стало сенсацией. Китай устроил эти переговоры не ради самого факта, а исходя из собственных интересов и озабоченностей: из региона Персидского залива поступает около 40% покупаемых Китаем энергоносителей. Переговоры велись во время китайской парламентской сессии.

На сессии ВСНП обсуждались и многие другие важные вопросы, в том числе — повышение оборонных расходов Пекина, планы социально-экономического развития, бюджет на год. Теперь китайским товарищам предстоит заняться реализацией всего намеченного с новой конфигурацией руководства. Одно можно сказать — это будет непросто, но Китай, похоже, постарался подготовиться к любым "неожиданностям" и главное — определился, где его друзья и где его враги. На обозримую перспективу.