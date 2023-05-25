"Третий сосед". Зачем Макрон останавливался на ужин в Монголии

Туяна Зондуева — об уровне демократии в Монголии и значении краткого визита президента Франции в Улан-Батор

Президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA-EFE/ BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Улан-Батор по дороге из Японии с саммита G7 продлился всего несколько часов. Монгольские журналисты этот приезд в минувшее воскресенье шутя называют "краткой остановкой на ужин". Зачем это нужно было французскому президенту?

Экспресс без АЭС

Визит Макрона в Улан-Батор напрямую после саммита "Большой семерки" у многих наблюдателей воспринимался как послание коллективного Запада. Доказательством этого называют то, что Макрон выразил готовность помочь стране постепенно отказаться от угля. "Монголы могут выйти из энергетической зависимости от России, стимулируя урановый сектор французскими инвестициями", — отметил экономист Ганболдын Батзориг.

Поэтому, несмотря на все "но", визит должен был стать прорывным. Его подготовкой занимались как в правительстве, так и в Великом государственном хурале (парламенте). Серьезной проработке подверглась возможность строительства французской компанией Orano атомной электростанции в Увурхайнгайском аймаке в районе вблизи древнего города Хархорин, где с декабря прошлого года ведутся работы по указанию президента Ухнаагийн Хурэлсуха.

Подобное решение проблемы нехватки электроэнергии за счет строительства АЭС сняло бы вопрос о строительстве ГЭС на реке Эгийн-Гол, проект которой длительное время является объектом российско-монгольских переговоров.

Однако в декларации по итогам визита Макрона содержится лишь заявление о совместной работе по поддержке и увеличению французских инвестиций в возобновляемую энергетику и диверсификацию источников энергии. Пункт о строительстве атомной электростанции отсутствует.

Причина срыва соглашения может скрываться в том, что сотрудничество Франции с Монголией вокруг добычи урановой руды (впрочем, как и в горнодобывающей отрасли в целом) невозможно без прихода к взаимопониманию в этом вопросе с Китаем. Поскольку полезные ископаемые (по отдельным видам еще и наперегонки с российскими) в основном идут на экспорт именно в КНР и лишь за небольшим исключением в третьи страны, что сейчас опять же возможно только по китайской территории.

Кроме того, общий торговый оборот между этими странами сейчас небольшой по сравнению с Россией и Китаем. Монголия импортирует из Франции товаров на сумму около $150 млн, а экспортирует всего на $6 млн. Тогда как товарооборот между Монголией и Россией в 2022 году составил $2,7 млрд, что стало историческим рекордом для этих двух государств.

При этом, как пишут французские аналитики, отнюдь не случайно, что тема визита Макрона в Монголию возникла в инфоповестке именно после его удачной поездки в Пекин в апреле. Тогда французский лидер сумел достичь некоторых договоренностей с главой китайского государства Си Цзиньпином об углублении сотрудничества в атомной энергетике. Однако критические заявления в адрес Пекина по итогам саммита G7, похоже, ставят крест на апрельских достижениях. Президенту Франции, видимо, не удалось убедить западных лидеров и Японию в мирном сосуществовании с КНР. Поэтому, судя по всему, в условиях угрозы вооруженного конфликта вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море атомно-урановое сотрудничество Франции с Китаем, как и Парижа с Улан-Батором, откладывается до лучших времен. Впрочем, в октябре картина может измениться — ожидается визит президента Хурэлсуха во Францию по приглашению Макрона.

Американский рейд

За время своего непродолжительного визита глава французского государства сказал много комплиментов в адрес местной демократии на встрече с Хурэлсухом.

И французский лидер не единственный, кто высоко оценивает монгольскую политическую систему. Еще в феврале текущего года посетившая Улан-Батор заместитель госсекретаря США по вопросам прав человека и гражданского общества Узра Зея назвала Монголию демократическим лидером в регионе. При этом представитель Америки выразила надежду, что Монголия окажет позитивное влияние — на кого или что, не уточнялось, но, видимо, предполагалось — на соседей.

Следующей гостьей из США в текущем году стала заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Хотя ее и принял премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, этот визит был крайне скромно освещен как на сайте правительства, так и в местных СМИ.

22 мая вице-спикер Великого государственного хурала (парламента) Салдангийн Одонтуяа встретилась с послом США Ричардом Буангана, который также отметил, что Монголия является образцовой демократической страной в регионе. Внешне так все и выглядит, но внутреннее устройство монгольского общества далеко от классической демократии.

Индекс демократии Согласно данным британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit, за 2022 год индекс демократии Монголии снизился на четыре позиции. Страна в Восточной Азии, которая на севере граничит с Россией, а на юге с Китаем, занимает теперь 66-е место в ряду демократических государств. Кроме того, отмечается, что Монголия относится к группе стран с "несовершенной демократией", куда входят страны с 25 по 72 место в рейтинге. В частности, ближайшими "соседями" Монголии по Democracy Index являются Доминиканская Республика (65) и Гайана (67). США (30), Бельгия (36) и Польша (46) также входят в клуб "несовершенных демократий". Показать ещё

Политики в "двойном дэли"

В Монголии парламентское правление, т.е. не президент страны, а победившая на выборах в Великий государственный хурал партия формирует правительство и назначает премьер-министра — сейчас это упомянутый Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. При этом последняя поправка в конституцию страны, принятая летом 2022 года, позволила всем министрам одновременно являться депутатами парламента. В народе их называют политиками в "двойном дэли" (национальная монгольская одежда). На заседаниях парламента можно часто наблюдать интересные дискуссии, когда министр — он же депутат — спорит с коллегами, принимая сторону то исполнительной, то законодательной власти.

При этом у руля в стране с 2016 года находится только одна Монгольская народная партия — после объединения с бывшей коммунистической Монгольской народно-революционной партией считает себя ее правопреемницей. В 2021 году партия "отметила" свое 100-летие и юбилей социалистической революции (лидером которой и основателем "прародительницы" считается Дамдины Сухэ-Батор).

Раскол у демократов

Потерявшую же власть Демократическую партию Монголии давно сопровождают раскол и громкие скандалы. Из 76 депутатов парламента всего 11 демократов, которые составляют оппозиционное меньшинство. На сегодня самые известные представители этой партии в Монголии — бывшие президенты Цахиагийн Элбэгдорж (2009–2017 гг.) и Халтмаагийн Баттулга (2017–2021 гг.). Парадокс здесь в том, что первый открыто выступает в стране и за рубежом против России. Также Элбэгдорж недавно, например, посетил Украину, где в советские годы закончил Львовское военно-политическое училище по специальности "журналистика". Баттулгу же считают пророссийским политиком, а на выборах 2017 года его как брутального чемпиона мира по самбо и вовсе сравнивали с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом оба экс-президента Монголии проходят свидетелями по уголовному делу о кредитах, выданных государственным Банком развития в период их нахождения у власти. Судебное заседание по бюджетным кредитам, которые выдавали преимущественно политикам, продолжается без перерывов 28-й день подряд и транслируется в прямом эфире.

Данные опросов

Усталость от того, что у власти по очереди находились только две партии, а Народная правит уже второй срок, все чаще вызывает разговоры о том, что Монголии лучше перейти к президентской форме правления.

Согласно результатам опроса общественного мнения социологического агентства "Фонд Сант Марал", 46% респондентов ответили, что "страна [вовсе] может обходиться без политических партий". При этом 87% опрошенных ответили отрицательно на вопрос "Выражают ли политические партии мнение [монгольской] общественности".

Даже спикер парламента Гомбожавын Занданшаатар 20 апреля отметил, что Монголии нужен сильный президент. Премьер-министр страны еще в начале 2023 года, публично объясняя причины возникновения противоречий на высшем уровне, отмечал: "Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности, оказывать давление на правительство и бойкотировать правительство вместе с парламентским меньшинством".

В свою очередь, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух внес изменения в закон "О политических партиях", которые парламент должен рассмотреть на текущей весенней сессии. Например, в новой редакции закона о партиях есть положения, позволяющие сделать финансирование прозрачным, так как сегодня парламентские партии получают деньги из государственного бюджета. Поправки предусматривают, что госфинансирование будет предоставляться также партиям, не имеющим мест в парламенте. Также предлагается ограничить суммы денежных пожертвований партиям от юридических и физических лиц.

Стоит ожидать, что подобные предложения президента найдут положительный отклик у общественности, так как, согласно тому же опросу "Фонда Сант Марал", 93% респондентов отмечают, что общество Монголии пронизано несправедливостью. Кроме того, большинство опрошенных назвали коррупцию главной проблемой страны.

На этом фоне 2023 год объявлен в государстве Восточной Азии годом борьбы с коррупцией и начата реализация комплексного плана "Пять Ш".

Антикоррупционные операции

В рамках этого плана одной из первых стартовала операция "Шугэл" ("Свисток"), которая поощряет информаторов, сообщающих о коррупции. Им обещаны (в случае необходимости) защита и анонимность, а также вознаграждение до $10 тыс., если преступление будет доказано. По операции "Шувуу" ("Птица") разыскиваются беглецы, которые скрываются от местного следствия за границей. Так, первым арестовали на Филиппинах и привезли на родину экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Тунжингийн Бадамжуная.

Третья операция — "Шуур" ("Метла") — ставит перед собой цель по очищению органов власти от чиновников, чьи расходы явно превышают скромные зарплаты госслужащих. Ожидается, что первые результаты станут известны 1 июня текущего года. А до этого срока сотрудникам органов власти предложили добровольно уйти, если те считают, что не смогут доказать происхождение крупных банковских счетов, дорогой недвижимости и машин. Параллельно идет и четвертая операция "Шилжуулэн авах" ("Возвращение") по поиску и возврату денег, спрятанных в других странах и офшорных зонах.

Пятая операция, "Шил" ("Прозрачность"), началась с создания специального сайта, где публикуется информация о деятельности всех органов власти, в том числе муниципальной. Например, среди первых публикаций были данные о распределении земли мэрами Улан-Батора за последние 20 лет. Пока граждане и журналисты подсчитывали, какой из мэров столицы выдал наибольшее количество земельных участков и под какие цели, грянул скандал с Фондом образования.

Как оказалось, фонд выдавал беспроцентные кредиты на обучение в зарубежных вузах — преимущественно детям высокопоставленных политиков и депутатов парламента. Тогда около 100 возмущенных граждан вышли с акцией протеста на площадь имени Сухэ-Батора. 23 мая — на второй день протестов — вышло значительно меньше. Но люди продолжали требовать наказания ответственных лиц за распределение ссуд и списание образовательных кредитов; а также имена политиков, чьи дети не расплатились с государством и не отработали положенное за кредит время на родине. Более того, многие протестующие вовсе требуют роспуска действующего парламента, члены которого тем временем разъехались по округам, чтобы обсудить с избирателями следующую поправку в конституцию. Ее очередное изменение позволит увеличить число депутатов с 76 до 126 и выбрать их по смешанной системе.

Свобода собраний

Впрочем, акции и пикеты протеста (в основном мирные) становятся привычной картиной на главной площади Улан-Батора. Например, с наступлением весеннего тепла сначала педагоги, затем работники культуры организовывали шествия вокруг дворца правительства, требуя повышения зарплат.

Напомню также о громких акциях в декабре 2022 года, когда граждане почти две недели в 30-градусные морозы требовали огласить имена расхитителей угля — главного экспортного товара страны — из госкомпании "Эрдэнэс Таван-Толгой". Дело в том, что при ее национализации в 2008 году власти раздали каждому гражданину акции этой компании как часть природного богатства Монголии. Хотя и тогда обошлось без серьезных задержаний (даже после попытки молодых протестующих ворваться в здание правительства). А министр внутренних дел и юстиции Хишгээгийн Нямбаатар назвал имена нескольких парламентариев, которые проходят подозреваемыми в угольном деле (пока в суд ушло только дело экс-министра труда и соцзащиты, бывшего парламентария Тимурбаатарын Аюрсайхана, обвиненного в необоснованном обогащении).

Свобода слова?

Что же касается прессы, то почти все СМИ в Монголии частные — закон запрещает государству влиять на свободу слова. Бывшая государственная телерадиокомпания теперь общественная, хотя национальное информационное агентство МОНЦАМЭ с января 2022 года работает как подразделение администрации президента Монголии. Владельцы новостных сайтов, как правило, политики или крупные бизнесмены — их партийная принадлежность и отношение к власти легко угадываются по содержанию статей.

По моим наблюдениям, частные сайты нередко подхватывают непроверенную и неподтвержденную информацию из соцсетей и мессенджеров, которую затем вынуждены официально опровергать представители власти. С началом специальной военной операции России на Украине в СМИ Монголии заметен рост антироссийской повестки и перепечаток из европейской и американской прессы. Однако, насколько я могу судить, по итогам визита президента Франции "на ужин" его негативные высказывания в сторону РФ не опубликовало ни одно монгольское средство массовой информации.

Страна граничит только с Россией и Китаем, которых принято называть "вечными соседями". От южного идут инвестиции и товары, а от северного поступает почти весь бензин, дизельное топливо и частично электроэнергия. Для остальных государств в монгольской внешней политике существует такой термин, как "третий сосед".

Внешняя политика

В 2011 году парламент Монголии утвердил концепцию внешней политики Монголии с "третьими соседями" — это такие крупные и развитые государства, как США, Япония, Индия, Южная Корея, Турция и страны Евросоюза. Со всеми ними монгольское правительство сотрудничает в самых разных сферах, но, например, при голосовании в ООН по антироссийским вопросам Монголия (во всяком случае пока) твердо соблюдает нейтралитет. Хотя стоит отметить, что внутри страны эта позиция не столь устойчива — политики и министры словно боятся посещать мероприятия в Русском доме Улан-Батора, не отвечают на запросы о комментариях или интервью российским СМИ, а спортсмены и художники не раз рассказывали, что если в их паспорте имеется отметка о поездке в РФ, то им обычно отказывают в визе посольства США.

"Западная политика давления на Россию похожа на шахматный ход на геополитическом уровне, направленный на то, чтобы привлечь Монголию на свою сторону", — отметил известный экономист Ганболдын Батзориг 23 мая в интервью ежедневной газете "Удрийн Сонин". При этом опрос "Фонда Сант Марал" показал, что 73% респондентов в Монголии считают Россию лучшим партнером страны (для сравнения: КНР — 36%, США — 15%).

Тем временем на лето 2024 года в Монголии запланированы очередные выборы в парламент, которые способны не только изменить состав правительства, но и уровень демократии в стране, а также взаимоотношения государства с ближайшими и "третьими соседями".