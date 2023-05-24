Услышать голоса: удалось ли G7 склонить глобальный Юг на свою сторону в борьбе с РФ и КНР

Кирилл Агафонов — об итогах саммита "семерки" в Хиросиме

Встреча лидеров G7 © Stefan Rousseau - Pool/ Getty Images

Японское председательство в G7 в 2023 году проходит под лозунгом развития сотрудничества с глобальным Югом, страны которого придерживаются нейтральной внешней политики и не поддерживают односторонние санкции. Речь идет не только о государствах с относительно слабой экономикой, не имеющих заметного голоса на международной арене, но и о таких, как Бразилия, Индонезия, Мексика, Турция и, конечно, Индия — им в ближайшем будущем вполне впору будет создать свою "новую семерку" (совместно с Китаем и Россией) с совокупным ВВП больше привычной всем Группы семи. А произойти это может, например, уже к 2030 году, считает газета Sankei Shimbun.

Причина усилий G7 очевидна: нынешняя "семерка", страны которой — это традиционные мировые лидеры во всем, постепенно теряет влияние в мире и уже не может продвигать свою повестку без "сотрудничества с международными партнерами" (так страны глобального Юга названы в итоговом коммюнике саммита в Хиросиме, который проходил 19–21 мая). Примечательно, что даже о построении "демократии" государства G7 стали говорить очень осторожно, видимо, чтобы у развивающихся стран не появилось ощущения, что им продолжают навязывать западные ценности. Вместо этого используется формулировка о "свободном и открытом мировом порядке, основанном на верховенстве права".

Неожиданный приезд в японский город на саммит украинского президента Владимира Зеленского (изначально его участие предполагалось только в онлайн-формате) должен был помочь западным лидерам склонить страны, поддерживающие экономические отношения с Россией и не вводящие против нее санкций, на свою сторону. Об этом довольно прямо сказал французский президент Эмманюэль Макрон: "Это [мероприятие] также дает возможность убедить [поддержать Украину] наших партнеров именно в этом расширенном формате [с участием] Индии, которая является председателем G20 в этом году, и Бразилии, которая будет председателем G20 в следующем году, а также нескольких стран Азии, Африки и Южной Америки".

Самым заметным политическим успехом на этом направлении стал сам факт проведения личной встречи между Зеленским и премьером Индии Нарендрой Моди, которого называют одним из неформальных лидеров глобального Юга. Однако ни осуждений России, ни обещаний не развивать с ней экономические отношения так и не прозвучало. Встреча же киевского главы с бразильским лидером вообще не состоялась.

Самым наглядным объяснением важности роли глобального Юга в нынешней геополитической ситуации является статистика. По оценке ведущей японской деловой газеты Nikkei, товарооборот стран G7 и России в 2022 году на фоне санкционного давления и всевозможных ограничений упал на $52,1 млрд. В то же время объемы торговли РФ только с тремя "восточными" странами — Китаем, Индией и Турцией — выросли на $103,2 млрд, вдвое "компенсировав" потери от разрыва связей с Западом.

Статус Индии

Индия сейчас старается использовать свое положение не только в рамках формата "двадцатки", но и далеко за его пределами. Так, в январе премьер-министр Нарендра Моди провел первый в своем роде саммит "Голос глобального Юга" с участием 125 стран. Обсуждения в рамках которого выявили желание ряда стран реформировать международные органы для более сбалансированного представительства. В частности, речь идет о Совбезе ООН, в котором Индия желает получить место постоянного члена.

"Эти недостатки стали очевидными при решении современных проблем, таких как изменение климата, пандемия COVID-19, терроризм и финансовые кризисы. Доверие к Совету Безопасности ООН, процессу принятия решений в нем всегда будет подвергаться сомнению, если он продолжит отказывать в представительстве на постоянной основе крупнейшей в мире демократии, а также целым континентам, таким как Африка и Южная Америка", — сказал Моди в интервью Nikkei перед саммитом в Хиросиме, куда он приехал с четкой целью — постараться сделать так, чтобы голоса глобального Юга были услышаны.

Общий вектор, который задает Индия, дает понять, что она намерена и дальше проводить политику в интересах как себя, так и "коллег по Югу", стараясь при этом наладить контакты с максимальным количеством стран и регионов. О том, что Моди это удается, говорят и те факты, что Индия является участником множества переговорных форматов, некоторые из которых находятся на совершенно разных "полюсах". В качестве примера можно привести Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). "Как член глобального Юга, наши интересы в любой многосторонней обстановке состоят в том, чтобы служить мостом между различными мнениями и способствовать конструктивной и позитивной повестке дня", — заявил Моди, отмечая при этом, что не видит никаких противоречий в том, что Индия ведет такую "блоковую" политику.

В Хиросиме индийский премьер провел ряд двусторонних встреч, а также, как писали аналитики, "настойчиво отстаивал интересы развивающихся стран на саммите богатых стран". После окончания съезда глав G7 Моди продолжил свой выезд из Индии в Папуа — Новой Гвинее, где принял участие в саммите Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (Forum for India-Pacific Islands cooperation, FIPIC) — там неоднократно подчеркивали, что именно он сейчас является полноправным лидером глобального Юга.

Что с рейтингами?

В контексте попыток лидеров G7 добиться доверия и привлечь на свою сторону глобальный Юг стоит отметить тот факт, что внутри своих стран президенты и главы правительств "семерки" имеют проблемы с тем самым доверием у их потенциальных избирателей, и это в свою очередь может стать одним из препятствий на пути к выполнению поставленной геополитической задачи. Все они приехали в Хиросиму с рейтингами ниже 50%.

Хуже всего дела обстоят у президента Франции Эмманюэля Макрона (25%), премьер-министра Великобритании Риши Сунака (31%) и канцлера ФРГ Олафа Шольца (34%). Единственным из присутствующих, кому удалось преодолеть барьер в 50% (правда, уже после окончания заседания G7), оказался японский премьер Фумио Кисида, чей избирательный округ как раз находится в Хиросиме (отсюда исторически была родом его семья). Самое свежее исследование, опубликованное газетой Yomiuri 22 мая, зафиксировало рост уровня поддержки сразу на 9 п.п., до комфортных 56%. Хотя еще в прошлом году на фоне нескольких крупных политических скандалов с членами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) рейтинг Кисиды проваливался в 30-процентную "яму" и даже ниже.

Здесь же вновь выделяется премьер-министр Индии — его прочная позиция среди избирателей могла бы стать предметом зависти со стороны западных демократий. Сейчас уровень поддержки Моди составляет порядка 76%. Аналогичные показатели в настоящее время и у президента Индонезии Джоко Видодо, чья страна председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Неплохо идут дела у бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы (49%).

А та часть саммита в Хиросиме, которую G7 проводила в узком составе, ушла в том числе и на обсуждение их собственных внутренних проблем и поисков путей решения в рамках приверженности своей демократии. Страны глобального Юга, которые зачастую имеют свой вектор развития и не хотят, чтобы им навязывали западные модели, в диалоге с G7 в первую очередь заявляют о желании, чтобы их мнения на этот счет, а также предложения по насущным мировым проблемам были приняты во внимание. В этом случае возникает вопрос, сможет ли "семерка" найти время для того, чтобы прислушаться еще и к этим голосам в условиях, когда голоса их собственных избирателей не всегда бывают услышаны.

Время покажет

Сотрудничество с глобальном Югом нужно коллективному Западу по меньшей мере для закрытия лазеек в санкционном режиме против России, ведь такие ограничения ввели лишь около 40 стран.

Насколько эффективными в этом направлении оказались попытки организовать встречи лидеров Юга с Зеленским, покажет время. Но пока, во всяком случае, оценки японских газет итогов саммита относительно глобального Юга вполне однозначны. "Приглашенные на саммит в Хиросиме лидеры Индии, Бразилии и других стран глобального Юга не отказались от своей нейтральной позиции в отношении России, и это указало на ограничения, с которыми сталкивается "семерка" в своей политике... У США нет сил, чтобы привлечь на свою сторону новые развитые и развивающиеся страны, которые находятся между "семеркой" и сотрудничающими с Россией и Китаем", — написала Nikkei.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала старшего корреспондента ТАСС в Японии Алексея Заврачаева.