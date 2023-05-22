"Клуб одиноких сердец": мировые СМИ о саммите "Большой семерки" в Хиросиме

Саммит стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция) состоялся в японской Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года. Державы Запада подтвердили намерение вооружать Украину и противодействовать Китаю. Наиболее резонансные отклики СМИ на это событие — в подборке ТАСС.

ЯПОНИЯ

NHK: "Это был второй саммит G7 с начала конфликта на Украине. В этот раз было объявлено о предоставлении украинской стороне истребителей F-16 и тренировке украинских пилотов — поставки оружия со стороны Европы и США поднялись на новый уровень".

США

The New York Times: "Для президента США Джо Байдена и его коллег из ведущих промышленных держав наступило время недовольства, когда избиратели кажутся постоянно неудовлетворенными действиями президентов и премьеров, которых они избрали. Каждый лидер по разным причинам находится в трудном положении, но их общие проблемы подчеркивают хрупкость свободных обществ в период глубоких разногласий. Это сделало нынешний саммит в Хиросиме чем-то вроде "клубов одиноких сердец", как выразился один эксперт, где лидеры могут посочувствовать переживаемым трудностям и поделиться идеями о том, как снова завоевать благосклонность своих избирателей".

The Wall Street Journal: "Президент США Джо Байден и лидеры других шести демократий бросили вызов Китаю на своем ежегодном саммите, заявив, что они примут меры для блокирования передачи секретных технологий и защиты своих стран от того, что они считают запугиванием со стороны Пекина. Более жесткая, чем обычно, тональность заявления "семерки" говорит о новом этапе непростых отношений с Пекином, который одновременно является привлекательным рынком и растущим военным и экономическим конкурентом".

КИТАЙ

Global Times: "Китай решительно выступил против резкого совместного заявления G7, заявив, что действия группы препятствуют международному миру, подрывают региональную стабильность и сдерживают развитие других стран… Документ, в котором Китай находится в центре всех ключевых тем, будь то проблемы экономики или безопасности, представляет серьезную угрозу глобальной стабильности и миру… Эксперты отмечают, что G7 все больше поддается давлению США, становясь группой со "стратегической направленностью" против Китая".

Xinhua: "Аналитики говорят, что абсолютное доминирование США только углубляет раскол в Группе семи и за ее пределами. Во время саммита G7 в Хиросиме единства и консенсуса достичь не удалось. Саммит затронул множество тем, но, к сожалению, в итоге сфокусировался на вмешательстве во внутренние дела других стран и торможении их развития… В коммюнике лидеры G7 вылили много грязи на Китай. В нем КНР необоснованно преподносится как страна, создающая проблемы".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Guardian: "Ужесточение санкций против России, объявленное на саммите G7 в Хиросиме, — свидетельство того, что Запад по-прежнему в значительной степени поддерживает Украину… Но это также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось, не говоря о том, что ни заморозка активов, ни санкции против олигархов, ни поиск альтернативных источников энергии, ни лишение России доступа к важным компонентам не привели к смене взглядов в Кремле. Нет сомнений, что Россия ощущает воздействие санкций, но это испытывает и Запад… Минувшие 15 месяцев показали, как трудно осуществить экономическую осаду такой страны, как Россия, которая обладает богатыми природными ресурсами и техническими возможностями".

ФРАНЦИЯ

Le Journal du Dimanche: "Хотя шерпы США, Канады, Японии и европейских стран работали над компромиссными выражениями в тексте (при максималистской позиции американцев в вопросе эмбарго против Москвы и крайней сдержанности по отношению к Пекину), важен как сам посыл коммюнике, так и то, как оно воспринимается. При его прочтении возникает мысль о том, что семь самых крупных экономических держав мира хотят наказать и предостеречь Владимира Путина и Си Цзиньпина".

ГЕРМАНИЯ

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Большинство сообщений, распространяемых на подобных саммитах, не являются ни новыми, ни удивительными… Многие пункты в итоговых декларациях сформулированы настолько расплывчато, что каждый может интерпретировать их в соответствии со своими интересами… Несмотря на многочисленные сообщения из Хиросимы, возникает вопрос, насколько современен институт саммита "семерки". Когда группа была основана в 1975 году, на ее долю приходилось около 60% мирового экономического производства. Сейчас этот показатель составляет 31% и постоянно снижается".

ИЗРАИЛЬ

Jerusalem Post: "Западные страны использовали саммит G7, чтобы объявить о новых санкциях против Москвы, и обязались закачать еще больше оружия, военной помощи и денег в бои на Украине. Однако они планировали направить основную часть риторического огня на Китай, самого мощного союзника России в Азии".

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Asharq Al-Awsat: "Президент Украины Владимир Зеленский получил новые обещания о значительной военной помощи и стабильной дипломатической поддержке со стороны "Большой семерки" на саммите в Хиросиме. Это произошло на фоне поражения украинских сил на поле битвы за Бахмут… Пекин выразил недовольство итоговым документом, в котором критиковалось поведение КНР в Южно-Китайском море и нарушение прав человека".







