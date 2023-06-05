Турция сделала выбор, но борьба Эрдогана не закончена

Кирилл Жаров — о поляризации общества и евро-азиатской направленности Турции в ближайшие пять лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Ali Unal

Турция завершила напряженный, полный неоправдавшихся надежд оппозиции процесс выборов президента и состава нового парламента. Теперь у противников переизбранного главы государства Тайипа Эрдогана на ближайшие пять лет есть четкая цель — найти подходы к электорату, чтобы убедить-таки его проголосовать за оппозицию. У властей же задача, на мой взгляд, несколько более сложная: сохранить электорат, поправить внутри страны экономику и отношения с зарубежными партнерами.

Если суммировать итоги двух туров выборов и результаты голосования по новому составу парламента, то можно сказать, что Эрдоган и его команда чисто арифметически разгромила оппозицию. Действующее руководство победило в президентской гонке, получило большинство в парламенте (323 кресла у правящего альянса), достаточное для принятия ряда существенных решений. Если получится переманить на свою сторону еще порядка 30 депутатов (а это выглядит сегодня несложно), то голосов хватит и для вынесения решения о референдуме по новой конституции. Принятие нового основного закона в приоритетных планах Эрдогана.

Да, президентский расклад 52,18 на 47,82% не говорит ничего хорошего об атмосфере внутри страны. Общество поляризовано. Так, в попытках заручиться поддержкой максимально возможного числа людей власти проводили агитацию, в том числе в стиле "свой-чужой", разделяя народ единой страны. И это является одной из основных претензий оппозиции к Эрдогану.

Из-за поляризации мнений за пределами Турции многие наблюдатели, да и политики, прогнозировали столкновения и напряженность после выборов. Даже уверенно ждали попыток силового сопротивления проигравших. Сами же турки на это смотрели с некоторым недоумением, не ожидая подобного ни от одной из сторон. Во многом это говорит о том, что истинное положение дел в Турции не всегда понимают даже ее ближайшие партнеры.

Куда указывает компас?

Отбрасывая нюансы, можно сказать, что Турция на мировой арене продолжит действовать в том же ключе, что и до этого при Эрдогане. Это будет realpolitik, учитывающая условия в конкретный момент принятия решений с оглядкой, конечно, на сложившиеся внешнеполитические и торговые отношения. Опытный политик Эрдоган будет искать пути получить выгоды и дать взамен что-то нужное партнерам.

Турция получит от США истребители F-16 и отплатит одобрением заявки Швеции в НАТО, как считают многие наблюдатели. Но общее похолодание в диалоге с Западом останется. Не потому, что Эрдоган хочет напряженности, а потому, что он не любит, когда его пытаются направлять и учить. Однако и в этой сфере всегда будут находиться компромиссы.

Турция продолжит всецело поддерживать Азербайджан в карабахском конфликте, параллельно наводя хлипкие мосты с Арменией. Анкара не отступится от претензий на влияние на Балканах, в Ливии, продолжит работать в Средней Азии. Не отдаст ничего лишнего и в Сирии, где ей все же придется лично поговорить с президентом Башаром Асадом и искать компромиссы с Россией.

Отношения с РФ, как отмечают многие опрошенные аналитики и политики в республике, в том числе оппозиционные, не претерпят серьезных изменений. Так, Тайип Эрдоган лично заявил после победы, что газовый хаб будет построен, причем вместе с РФ. Туристов из России очень ждут на турецких курортах. АЭС "Аккую" будет строиться, вторая АЭС в Синопе, возможно, тоже в итоге будет доверена Росатому, торговля по всему спектру наименований будет продолжаться.

Гости как показатель будущего направления

И все же можно ожидать, что вектор движения, который вырисовывается у Турции на ближайшие пять лет, будет больше евро-азиатский, чем евро-атлантический. Хорошим свидетельством этому, на мой взгляд, был список высоких гостей, глав государств и правительств, на инаугурации Эрдогана. В первую очередь это тюркские страны региона, которые Анкара видит своей сферой влияния: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и т.д. Ряд балканских стран, в том числе (непризнанное) Косово. Около десятка африканских государств, где Турция в последние годы старается все сильнее укрепиться за счет гуманитарных программ и бизнеса. США представлял посол в Анкаре (к которому, правда, у Эрдогана есть большие претензии), был представитель правительства Канады. Германия прислала экс-президента Кристиана Вульфа и экс-канцлера Герхарда Шредера. Швеция — бывшего премьера Карла Бильдта. От НАТО присутствовал сам генсек Йенс Столтенберг (это важно и как подтверждение приверженности Турции альянсу, и как признание со стороны НАТО роли Анкары).

Стоит отметить, что на инаугурации были премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Последний и вовсе удостоился чести быть первым упомянутым Эрдоганом в благодарственной речи и на официальном ужине сидел по левую руку от него (справа были президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой).

Россию представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В данном случае, и учитывая международные обстоятельства, говорить о не столь высоком представительстве РФ некорректно. Так как президент России Владимир Путин, как ожидают в Анкаре, в скором времени отдельно посетит Турцию и лично поздравит Эрдогана.

Главное теперь — экономика

Переизбранный глава Турции в день инаугурации объявил новый состав правительства. Заранее ожидалось, что оно будет полностью обновлено. Посты сохранили только два министра — здравоохранения и глава Минкульта. Все остальные — это новые для кабинета люди, кто-то с уже имеющимся управленческим опытом, кто-то без. Но все они имеют хорошее профильное образование и дипломы иностранных университетов в дополнение к турецким.

Обновление кабмина в целом не является знаком того, что президент не был доволен прежними министрами. Дело в том, что они переизбрались в состав нового парламента. В случае их назначения в правительство им пришлось бы сдать мандат, что снизило бы число депутатов и поставило под риск планы Эрдогана.

Во всем этом особенно важно, что Эрдогану удалось убедить Мехмета Шимшека взять под свое руководство Министерство финансов и казначейство. Он уже занимал эту должность ранее и проявил себя сторонником традиционных методов развития экономики, учитывающих мировой опыт и консервативные тенденции. В то же время он склонен не поддерживать тот курс, которому следовал последние годы глава государства. В частности, это касается практики понижения ключевой ставки Центробанка (президент, апеллируя в том числе к исламским ценностям, настаивал на снижении процентов, обещая, что в перспективе это обернется оживлением деловой активности и снижением инфляции). В то время как в мире, где очевидны кризисные тенденции в экономиках и риск рецессии, страны (за исключением Турции и еще пары государств) ставку повышают. Такова международная практика, против которой решил пойти Эрдоган.

Вкупе с другими эффективными мерами снижение процентов могло бы помочь поправить экономику, но этого Анкаре достичь не удалось. Цены растут почти ежедневно, инфляция может перевалить за 80–100%, приток капитала сильно ослаб, а деловая сфера находится в основном в режиме ожидания.

Вот с этим и будет разбираться Шимшек. В представленном им президенту плане есть положения о повышении ставки, либерализации налогообложения и контроля в экономической и финансовой сферах. Он предлагает постепенно ослаблять давление на валютном рынке, чтобы держать падающую стоимость турецкой лиры в более-менее приемлемых с политической точки зрения пределах. Такой план выглядит реформаторским. Удастся ли его воплотить, вопрос пока сложный. Но ведь именно для этого в правительство и позвали Шимшека. Можно ожидать, что у него есть некий карт-бланш от главы государства.

На церемонии передачи дел от прежнего министра Мехмет Шимшек сказал: "У Турции нет другого выбора, кроме как вернуться на рациональную почву". "Нашей главной целью будет установление финансовой дисциплины и обеспечение ценовой стабильности", — сказал он. Эти слова в Турции восприняли как свидетельство самостоятельности министра в принятии решений.

Юбилей республики

Эрдогану имиджево (да и по-человечески) было крайне важно выиграть эти выборы. В нынешнем году Турция отпразднует свое столетие в качестве республики, основанной в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком. И к этой дате она придет с Эрдоганом, за которого выступила половина страны, а другая половина по факту согласилась с результатами.

Борьба за политическое лидерство не закончилась. Более того, началась новая. В 2024 году весной состоятся муниципальные выборы. Говорят, что Эрдоган за 20 с лишним лет в руководстве страной не проиграл ни одно голосование. Однако в 2019 году Партия справедливости и развития (ПСР) президента лишилась в пользу оппозиции двух важных постов — мэров Стамбула и Анкары. Это большая потеря, реванш за которую предстоит попробовать взять уже совсем скоро. К весне переизбранному руководству Турции необходимо будет показать народу реальные результаты: снизить инфляцию, купировать кризисные явления в экономике, представить достижения на внешнеполитической арене и, возможно, главное, преодолеть нынешнюю поляризацию в обществе.

Поэтому, как гласит главный лозунг ПСР: "Не останавливаться, идти дальше". И важно помнить, что путь продолжит и оппозиция, которая сделает выводы из своих ошибок на этих выборах.