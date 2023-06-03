3 июня, 19:12

Эрдоган сменил вице-президента Турции

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент Турции также сменил всех основных министров в новом кабмине

ТАСС, 3 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сменил вице-президента Турции и назначил на этот пост Джевдета Йылмаза.

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Он также сменил всех основных министров в новом кабмине, включая глав МИД, Минобороны, Минфина и МВД.

Эрдоган назначил главой МИД начальника разведки Хакана Фидана. Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Минобороны в новом кабмине.

Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции в новом правительстве страны. Пост главы МВД Турции в новом кабмине Эрдогана занял губернатор провинции Стамбул Али Ерликая. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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