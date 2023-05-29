"Западные наблюдатели недооценили Эрдогана": мировые СМИ об итогах выборов в Турции

Разочарование Запада от поражения оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, победа президента Реджепа Тайипа Эрдогана в условиях тяжелого экономического положения Турции и будущее страны при переизбранном лидере. ТАСС собрал самые яркие комментарии прессы о выборах турецкого президента.

Турция

Dunya: "Турция впервые в своей истории избрала президента во втором туре. Различные сценарии итогов выборов вызывали колебания на рынках с начала года. Как бы то ни было, выборы теперь закончились. Теперь мы ждем новый кабинет. Человек, который возглавит экономику, может дать представление о том, будет ли продолжена нынешняя политика. Однако в целом ожидается, что практика низких процентных ставок и контролируемого обменного курса будет продолжаться, по крайней мере до местных выборов в марте следующего года".

Sabah: "Религиозный фундаментализм — это то, что турецкие избиратели нашли в президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и его Партии справедливости и развития (ПСР) за последние два десятилетия. С победой на выборах он начал свой последний срок во главе правительства. Короткие шесть месяцев существования оппозиционного альянса доказали, что политическая среда обитания в Турции может быть неблагоприятной для политических коалиций. Шестисторонней коалицией Кылычдароглу было бы трудно управлять даже самым искусным мастерам".

Израиль

Times of Israel: "69-летний лидер преодолел крупнейший за десятилетия экономический кризис Турции и победил самый мощный оппозиционный альянс, когда-либо выступавший против его партии, имеющей исламистскую направленность, и вырвался в неоспоримые лидеры… Эрдоганом восхищаются наиболее бедные и сельские слои расколотого турецкого общества за то, что он отстаивал религиозные свободы и модернизировал некогда находившиеся в упадке города центральной части Анатолии. При этом Эрдоган вызвал растущее недовольство в западном мире из-за преследований в отношении несогласных и из-за своей жесткой внешней политики. Он начал военные вторжения в Сирию, что разгневало европейские державы и противопоставило турецких военных курдским силам, поддерживаемым США".

Саудовская Аравия

Asharq Al-Awsat: "Во втором туре гражданам Турции пришлось выбирать между двумя разными взглядами, представленными кандидатами, — либо "выживание" и "преемственность" с действующим консервативным президентом Эрдоганом, либо "изменение" с его светским соперником Кылычдароглу… Победа Эрдогана, в результате которой он будет еще пять лет находиться у власти, представляет собой тяжелый удар для его оппонентов, которые обвиняют действующего президента в подрыве демократии по мере того, как он набирает силу. Эрдоган такие обвинения отрицает. Выигранные выборы укрепляют имидж Эрдогана. Он предстает как непобедимый лидер, изменивший структуру экономики, систему безопасности, внутреннюю и внешнюю политику, а также закрепивший за Турцией статус региональной державы".

Кипр

Cyprus Mail: "Эрдогану удалось выстоять перед самым сложным политическим вызовом. Выборы считались одними из самых важных для Турции, поскольку оппозиция полагала, что у нее есть серьезные шансы сместить Эрдогана после того, как его популярность пострадала из-за роста стоимости жизни в стране. Поражение Кылычдароглу, обещавшего направить страну на более демократический путь сотрудничества, вероятно, будет оплакиваться в западных столицах. На Ближнем Востоке перспектива еще пяти лет правления Эрдогана, похоже, не вызывает той тревоги, которая могла бы возникнуть, поскольку ему удалось достичь договоренности с несколькими правительствами, с которыми у него были разногласия".

Ливан

Телеканал Al Mayadeen: "Победный для турецкого президента исход второго тура выборов подтвердил, что на переломном для страны этапе Тайипа Эрдогана не подвело его неукротимое чутье и он сможет добиться новых достижений. Выигрыш Эрдогана обескуражил европейских лидеров, которые рассчитывали на смену руководства в Анкаре. Теперь ясно, что Турция, важный стратегический член Организации Североатлантического договора (НАТО), останется неприятным партнером Европейского союза без какого-либо продвижения к конструктивному взаимодействию… Что касается отношений между Анкарой и Вашингтоном, то они будут по-прежнему лишены гибкости и подвержены спонтанным кризисам. Причина этого заключается в том, что Турция остро нуждается во внешних финансовых потоках из-за экономических трудностей, с которыми она сталкивается. Скорее всего, это побудит Эрдогана управлять страной с меньшим авантюризмом ради стабильности. В то же время лидер Партии справедливости и развития вряд ли откажется от своего желания рассматривать Турцию как региональную державу и члена нового клуба стран с участием Китая и России по мере преодоления однополярного устройства мира. Отношения с Россией будут более стабильными, особенно после участия Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина в официальной церемонии на АЭС "Аккую" за несколько дней до начала выборов".

США

The Wall Street Journal: "Переизбрание Эрдогана произошло вопреки ожиданиям на фоне кризисов, которые накладывались один на другой в предшествовавшие выборам несколько месяцев. Запредельная инфляция, разрушительные землетрясения в феврале ударили по цифрам опросов общественного мнения... Это был реальный политический вызов его правлению за многие годы, который впервые объединил большинство оппозиционных партий. Тем не менее президент доказал, что он остается все тем же тактиком, который... пережил попытку госпереворота в 2016 году и занял влиятельную позицию в отношении России, Запада и за его пределами".

National Public Radio: "Победа Эрдогана имеет значение и за пределами Турции — мощной региональной державы, участницы НАТО, стратегической союзницы США, хотя и вызывающей у Вашингтона раздражение. Турция при Эрдогане поддерживает тесные связи с Россией, отказывается принимать участие в санкциях в отношении Москвы и задерживает процесс расширения НАТО, отказываясь пока ратифицировать документы по вступлению в альянс Швеции. Кроме того, Эрдоган расширил масштабы действий вооруженных сил Турции в Сирии и обеспечил как посредник выработку сделки с участием ООН, Киева и Москвы, нацеленной на экспорт украинского зерна".

Германия

Die Welt: "Многие западные наблюдатели недооценили Эрдогана и ту поддержку, которой он по-прежнему пользуется среди населения. Турция страдает от валютного кризиса и резкого роста стоимости жизни. Стиль правления президента с годами становился все авторитарнее. Два ужасных землетрясения в феврале привели к десяткам тысяч жертв, по всей видимости и потому, что власти закрывали глаза на недостатки при строительстве зданий. Все это едва ли навредило Эрдогану. Вопреки всем неприятностям фундамент его поддержки был прочным".

Handelsblatt: "Большая часть власти в государстве и впредь будет сосредоточена в руках президента, то есть Эрдогана. И это будет иметь конкретные последствия для основных направлений его политики. Эрдоган делает ставку на то, чтобы Турция, пусть и член НАТО, выступала нейтральным игроком и региональной державой-посредником".

Великобритания

The Spectator: "Итоги выборов утверждают Эрдогана в статусе одного из величайших политических бойцов, личная популярность которого выросла по сравнению с падающим авторитетом его собственной партии. Результаты выборов убивают надежды турок на перемены. Празднуя победу, Эрдоган заявил о начале "века Турции", но он будет менее либеральным. В этом году отмечается столетие революции Кемаля Ататюрка. Так же, как и Ататюрк, Эрдоган преобразовал турецкое государство на свой манер: это страна — член НАТО и Группы двадцати, которая отвергает Запад".

Франция

Sud Ouest: "Так же, как и во время первого тура, экономика не находилась в центре общественной дискуссии, несмотря на 40-процентную инфляцию, падение курса национальной валюты, которое значительно ослабило покупательную способность населения. Даже жители районов, пострадавших от мощного землетрясения в феврале, отдали голоса за действующего главу государства, который давал щедрые обещания и обещал восстановить разрушенные дома".

Италия

La Stampa: "Доверие к Эрдогану, боязнь половины населения остаться без управления в стране, постоянно находящейся в чрезвычайной ситуации, стали ключевыми для его победы. Доверие и страх перевесили желание перемен, которые олицетворял соперник Кемаль Кылычдароглу… Даже экономический кризис, обесценивание турецкой лиры, дороговизна жизни, другие насущные проблемы хоть и обернулись потерей голосов, но не настолько, чтобы Эрдоган проиграл, потому что в массовом сознании закрепилось мнение, что все равно никто кроме него не сможет справиться с проблемами".

Греция

Proto Thema: "Чистая победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции дает возможность президенту соседней страны реализовать свой план остаться в сознании турок "Ататюрком XXI века" и, с другой стороны, продолжить проводить свою политику в Юго-Восточном Средиземноморье, в то же время усиливая свою агрессивную риторику против Запада и активно сближаясь с такими странами, как Россия и Иран".

Китай

Xinhua: "По словам экспертов, помимо приверженности своей экономической политике Эрдоган, вероятно, сохранит свою напористую внешнюю политику, деликатно балансируя между Западом и Востоком. Под его руководством Турция увеличила свое присутствие в региональных делах, несмотря на разногласия с США и другими западными союзниками по таким вопросам, как сирийский конфликт и сближение с Россией… По мнению аналитиков, в будущем Анкара продолжит поддерживать тесные политические и финансовые отношения с Россией, несмотря на критику со стороны западных союзников".

South China Morning Post: "Эрдоган призвал к национальному единству после победы во втором туре исторических выборов, которая продлила два десятилетия его реформистского, но вызывающего разногласия правления до 2028 года. На пути к своей самой трудной победе на выборах 69-летний политик преодолел худший экономический кризис поколения и победил самый сильный оппозиционный альянс, который когда-либо противостоял его партии".

Япония

Yomiuri Shimbun: "Турция является региональной державой на Ближнем Востоке и членом НАТО, но правительство Эрдогана при этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем. Второй тур выборов президента, где Эрдоган выступал против кандидата от оппозиции, придерживающегося прозападной линии, привлек внимание с позиции того, как результаты голосования повлияют на международные дела. Во время избирательной кампании Эрдоган подчеркивал важность стабильного правительства, включая дипломатические достижения, такие как заключение соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море. Ожидается, что Турция продолжит выступать в качестве посредника между Россией и Украиной. С другой стороны, есть опасения, что раскол с США и Европой углубится еще больше, если сохранится жесткая позиция, противостоящая новому членству Швеции в НАТО".