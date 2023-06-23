Уклон вправо: в Финляндии завершился переговорный марафон по формированию кабмина

Ирина Дергачева — о том, чего ожидать от нового правого правительства в Хельсинки

Парламент Финляндии © EPA-EFE/ MAURI RATILAINEN

Новое правительство Финляндии наконец сформировано. Переговорный марафон завершился, и председатель Коалиционной партии, набравшей больше всех мест в парламенте, Петтери Орпо формально избран на пост премьер-министра. За него подали голоса 107 парламентариев, 81 — проголосовали против.

После того как социал-демократы уступили центристам и правым популистам, финский политический маятник совершил самый большой мах вправо за все послевоенное время. По крайней мере, в области экономической политики.

Мрачная картина

Победе правых в значительной мере способствовал внушенный избирателям страх перед огромным госдолгом, накопленным правительством Санны Марин. Частично вследствие пандемии COVID-19, частично — из-за ситуации на Украине.

На своей первой пресс-конференции новый председатель правительства, лидер правоцентристской Коалиционной партии Петтери Орпо нарисовал довольно мрачную картину неправильного использования государственных финансов, вследствие чего страна оказалась с долгом в €6 млрд, погашать который предстоит за счет бюджетных сокращений, в том числе социальных пособий и внешней помощи.

Новое правительство включает в себя четыре партии. Помимо Коалиционной, в нее вошли "Истинные финны" (которая точно так же, как в Швеции — популистские "Шведские демократы", пришла на выборах к финишу второй), Шведская народная партия и партия "Христианские демократы".

Социал-демократическая партия, председатель которой, Санна Марин, возглавляла прежний кабинет-министров, заняла лишь третье место.

Картина итогов выборов этого года В итоге между тройкой лидеров парламентские кресла распределились следующим образом: Коалиционная партия — 48 мандатов, "Истинные финны" — 46 мандатов и социал-демократы — 43 мандата. Остальные две партии правительственной коалиции — Шведская народная партия и "Христианские демократы" — получили в парламенте 9 и 5 мест соответственно. На левом фланге — у экосоциалистической партии "Левый союз" — 11 мест. У Партии центра — 23, у "Зеленого союза" — 13, одно кресло — по традиции — у представителя Аландских островов и еще одно — у "прочих партий". Показать ещё

"Тяжелые" министерские посты в новом правительстве распределились, естественно, между "тяжеловесами" — Коалиционной партией и "Истинными финнами".

Портфели министров иностранных дел и обороны отошли представителям первой — Элине Валтонен и Антти Хяккянену. Председатель второй, Риикка Пурра, возглавит Министерство финансов, а ее товарищ по партии Мари Рантанен — Министерство внутренних дел. Всего "Истинные финны" получили семь министерских портфелей.

Насколько близки друг другу партии правительственного квартета — большой вопрос. Затянувшееся формирование кабинета министров объясняется подчас диаметральностью во взглядах и подходах участвующих в нем партий. Так, например, подвести под один знаменатель ценностные основы популистов от "Истинных финнов" и либералов от Шведской народной партии оказалось делом более чем непростым. После очередного раунда переговоров председатель Шведской народной партии Анна-Майя Хенрикссон, получившая портфель министра юстиции, выглядела, по образному выражению шведской газеты Dagens Nyheter, так, словно "масло продала и потеряла выручку".

29 мая председатель молодежной организации Шведской народной партии Юлия Столе вообще покинула "кабинетные" переговоры, призвав всех остальных партийцев последовать за ней, поскольку либеральные ценности не "монтируются" c популизмом "Истинных финнов", выступающих среди прочего за выход Финляндии из ЕС и отмену обязательного преподавания шведского языка в финских школах. Неоднозначность необходимости сотрудничества с популистами, по сути, разделила шведских народников на два лагеря. Выбор дальнейшего пути оказался настолько трудным, что окончательное решение об участии ШНП в правительстве было принято всего лишь за несколько часов до объявления состава нового кабинета министров.

Главным камнем преткновения, под которым проходит самая широкая и глубокая трещина, является миграционная политика. Истинные финны намерены проводить тот же курс, что принят на вооружение в Дании и Швеции, с требованием высокого годового дохода как условия для предоставления иностранцам вида на жительство. На переговорах по составу нового кабинета лидер партии Риикка Пурра с апломбом победителя заявила, что для ее политического объединения этот вопрос закрыт и не требует дальнейших обсуждений. На встрече с журналистами она так и сказала, что Финляндия находится перед "сменой парадигмы в миграционной политике".

Программа до 2027 года

В управлении страной "Истинные финны" участвуют не впервые. Они входили в состав правительства 2015–2019 годов. Однако тогда это была совсем другая партия. В отличие от своих духовных братьев — "Шведских демократов", вышедших из праворадикальных и нацистских партий и движений, — их корни уходят в сельскохозяйственную, фермерскую партию, которая постепенно двигалась вправо.

В прошлый раз, имея мало опыта в "кабинетных" переговорах, "истинные" согласились — ради компромисса — на целый ряд вещей, которые им не нравились, и тем самым вызвали раскол в партии, оттолкнули от себя часть своих избирателей. В результате в партии остались в основном убежденные правые популисты, которым удалось не только восстановить, но и преумножить былую силу и войти в тройку самых крупных партий страны. На этот раз им нужно доказать свою состоятельность и соответствовать ожиданиям сторонников.

Если в Швеции популисты "Шведских демократов" не вошли после выборов в сентябре прошлого года в состав правительства, несмотря на то, что заняли там второе место (это был компромисс при формировании кабинета министров), то для "Истинных финнов" подобное даже не обсуждается: как одна из главных победительниц выборов партия в случае чего может предъявить и ультиматум.

Правительство уже представило программу на 2023–2027 годы — "Сильная и целеустремленная Финляндия". В ней подтверждена приверженность климатической политике, главная цель которой — к 2035 году превратить Финляндию в климатически нейтральную страну с "чистой энергией". Основное здесь — борьба за вытеснение энергии, получаемой из ископаемых источников, при одновременном наращивании производства атомной энергии и расширении использования энергии воды, солнца и ветра, а также биоэнергии. Цены на бензин при этом расти не должны.

Задача на рынке труда — достижение к 2031 году 80-процентной занятости. Система соцзащиты должна быть упрощена и в большей степени стимулировать к труду. Основанием для расторжения трудового соглашения может служить "объективная причина". Возможности для проведения политических забастовок и забастовок солидарности ограничиваются, а штрафы за незаконные протесты поднимаются на диапазон €10 тыс. — €150 тыс.

Что касается мигрантов, то годовая квота их приема сокращается вдвое — до 500 человек. Если рабочий контракт иностранца заканчивается и в течение последующих трех месяцев он не нашел работу, то он должен покинуть страну. Уровень дохода, необходимого для получения вида на жительство, увеличивается с €1,3 тыс. до €1,6 тыс. в месяц. Чтобы получить постоянный вид на жительство, иностранный гражданин должен прожить в Финляндии шесть лет, иметь двухлетний стаж работы на местном рынке труда, сдать языковой экзамен и иметь минимальное время использования социального пособия. Впрочем, к заветной цели возможен и более короткий путь: если в течение четырех лет человек имел годовой доход как минимум в €40 тыс.

В число стран для рекрутирования специалистов с нужными компетенциями вошли Индия, Филиппины, Бразилия и Вьетнам.

Важной частью правительственной программы является раздел, посвященный Евросоюзу. Здесь одну из главных задач правительство видит в укреплении финансовой дисциплины ЕС и ужесточении миграционной политики на уровне всего союза. В программе присутствует положение о восстановлении принципа "спасения нет" (No bailout clause), согласно которому столкнувшиеся с серьезными экономическими проблемами страны-члены не должны получать централизованной поддержки всего ЕС. Основная задача политики в отношении Евросоюза — защита и продвижение национальных интересов Финляндии.

Среди менее амбициозных намерений — повышение с 5,5 до 8% крепости алкогольных напитков, разрешенных к продаже в обычных продуктовых магазинах, а не специализированных, как сейчас. Кроме того, правительство изучит вопрос о возможности продавать там продукцию с крепостью до 15%.

В области образования должен быть принят закон, ограничивающий использование в школах мобильных телефонов. Иностранные студенты должны будут полностью оплачивать свое образование в финских вузах. Расходы на науку в 2030 году должны увеличиться до 4% ВВП.

Из политических заявлений, непосредственно касающихся России, можно выделить заявления о серьезном укреплении отношений с США, продолжении поддержки Украины и недопущении победы России в конфликте.

"В конечном счете исход войны определит порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия вперед. Если война закончится победой России, то ситуация в плане безопасности для Финляндии существенно усугубится на длительный период времени, — приводит телекомпания YLE слова нового министра обороны Антти Хяккянена. — Именно поэтому победа Украины является также существенной частью безопасности Финляндии в ближайшие годы".

По мнению специалистов-политологов, каденция нового правительства обещает быть более чем непростой и не факт, что до ее окончания состав кабинета министров не претерпит никаких изменений.