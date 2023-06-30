Ползучая трансформация и буксующая реформа: что показали полгода правительства Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Lior Mizrahi/ Getty Images

Действующий 37-й кабинет министров Израиля был сформировал и приведен к присяге Биньямином Нетаньяху полгода назад, в самом конце 2022 года. Практически сразу правительство начало продвигать юридическую реформу, которая привела к не прекращающимся все это время массовым акциям протеста по всей стране.

Спорная реформа

Месяц назад, 24 мая, Кнессет (парламент страны) утвердил государственный бюджет на 2023–2024 годы. В тот же день Нетаньяху заявил, что приведенное им к присяге 29 декабря 2022 года правительство Израиля будет работать полный срок полномочий, четыре года, а также что намерен вернуться к продвигаемой его кабмином судебной реформе (в марте 2023 года было отложено голосование по законопроекту). Однако, как отметил премьер в конце июня в интервью газете The Wall Street Journal, делать это он будет без наиболее спорного положения, которое позволило бы парламенту преодолевать и отменять решения Верховного суда страны. Нетаньяху также заявил, что он пересмотрит еще один неоднозначный элемент реформы, который предоставил бы правящей коалиции больше полномочий для назначения судей.

14 июня парламент Израиля проголосовал за утверждение депутата от оппозиционной партии "Еш атид" Карин Эльхарар в комиссию по отбору судей, но отклонил при этом кандидатуру Тали Готтлиб от "Ликуд" (партия Нетаньяху), так как четыре министра при тайном голосовании высказались против. Израильские СМИ отмечают, что премьеру было бы выгодно, чтобы не прошли оба кандидата, тогда повторное голосование состоялось бы через месяц. Мол, только так можно было бы вернуться к обсуждению компромисса по судебной реформе.

После переноса в марте на неопределенный срок голосования в Кнессете стартовали переговоры по компромиссу под эгидой президента страны Ицхака Герцога. Объявление же результатов голосования по кандидатурам в комиссию по отбору судей вызвали заявления лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца о том, что переговоры по предложенной правительством реформе судебной системы будут приостановлены до тех пор, пока не изберут второго депутата. Голосование в Кнессете по претендентам в комиссию по отбору судей назначено на 12 июля.

У кого власть

Газета The Times of Israel в редакционной статье 29 июня отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, по-видимому, пришла к выводу, что "Нетаньяху потерял контроль над своей коалицией или, по крайней мере, [он] не одинок в кресле руководителя". По мнению издания, премьер изначально отдал бразды правления "антидемократическим радикалам", которых он поставил на ключевые посты ради создания коалиционного кабмина. Ситуация с тех пор становится все хуже как для самого премьера, так и для страны в целом.

Нетаньяху назначил Ярива Левина министром юстиции, напоминает газета, отмечая, что таким образом он запустил "программу по политизации и нейтрализации судебной системы", которая "разрывает страну на части", угрожая сплоченности военных, усугубляя внутренние разногласия и подрывая международное доверие к израильской экономике. Кроме того, он также дал министерские посты "антидемократическим сторонникам еврейского превосходства и теократам" и "продолжает укреплять их власть", считает The Times of Israel.

Поселения на Западном берегу

Так, на прошлой неделе Нетаньяху передал от Министерства обороны лидеру партии "Религиозный сионизм" и министру внутренней безопасности Бецалелю Смотричу право курировать расширение существующих поселений на Западном берегу реки Иордан. Уже 26 июня власти Израиля одобрили там строительство 5,7 тыс. единиц нового жилья. Как отмечает газета The Jerusalem Post, 27% новых жилищ — в общей сложности 1 563 единицы — будет возведено в поселении Эли, где неделей ранее палестинец убил четырех гражданских израильтян. Кроме того, предполагается легализовать три поселения, уже существующих в этом районе, сообщает издание.

Этот шаг властей, отмечает The Jerusalem Post, может увеличить напряженность в отношениях между Израилем и США. Вашингтон ранее уже осуждал подобные односторонние шаги еврейского государства, касающиеся поселенческой деятельности на Западном берегу.

Продолжающееся строительство Израилем здесь поселений считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

Без выбора

Нетаньяху вернулся в премьерское кресло в конце 2022 года во главе самого правого правительства в истории Израиля. Впервые он был избран на пост главы кабмина Израиля в мае 1996 года, 27 лет назад. Нынешний премьер — опытный политик, но серия из пяти последовательных парламентских выборов и перевыборов в Израиле в последние годы привела к тому, что у него не осталось выбора, кроме как "оседлать экстремистского тигра" и продолжать его кормить, потому что "никто другой не стал бы его партнером в правительстве", утверждает The Times of Israel.

Газета отмечает, что издержки существования такого кабмина возрастают, но страшнее всего для Нетаньяху может стать тот момент, когда правые, которым он продолжает частями передавать полномочия, отодвинут его в сторону. Сейчас же для премьера даже не столь опасно то, что Белый дом возражает против шагов его коалиции на Западном берегу и юридической реформы, а также, видимо, не намерен пока приглашать его с визитом в Вашингтон, утверждает The Times of Israel, отмечая, что вместо этого Нетаньяху собирается посетить Китай.

27 июня Нетаньяху в Иерусалиме встретился с членами Палаты представителей США и проинформировал их, что получил приглашение посетить КНР. Как пишет портал Axios, премьер считает, что растущая активность Китая на Ближнем Востоке может быть полезна, поскольку убедит Вашингтон также усилить свою вовлеченность в дела региона. 28 июня заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сказал, что ему "нечем поделиться" в вопросе о возможных сроках визита Биньямина Нетаньяху в США.

Очевидно, нынешнее правительство с правыми и религиозными партиями, как и предсказывали аналитики в конце прошлого года, оказалось менее удобным для премьера, чем предыдущий его кабмин, в который входили представители центристов. Но бюджет на два года Кнессет уже утвердил, и пока что новые выборы, судя по всему, Нетаньяху не грозят. Даже несмотря на то, что министры его коалиции зачастую существенно правее по политическим взглядам самого главы кабмина.