По формуле V4. Смогут ли Венгрия, Польша, Словакия и Чехия сохранить "альянс в альянсе"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Людовит Одор и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий © EPA-EFE/ Albert Zawada

Ее называют одной из жертв конфликта на Украине — пусть далеко не самой главной и даже еще способной возродиться, но все равно вызывающей большое сожаление. Речь идет о Вишеградской группе — региональном объединении четырех стран Центральной Европы: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Разногласия внутри этой четверки из-за украинских событий поставили ее будущее под вопрос. Участникам квартета пришлось задуматься, удастся ли им сохранить политический механизм, который уже более 30 лет успешно используется для защиты их общих интересов в Евросоюзе.

В конце июня премьер-министры стран Вишеградской группы искали ответ на этот вопрос на встрече в Братиславе. Примечательно, что никто из четырех лидеров даже не пытался делать вид, будто между ними нет никаких противоречий и "друзья остаются друзьями". Противоречия эти более чем серьезные и пока неразрешимые. Возникли они между Венгрией, имеющей особую позицию по Украине, и ее партнерами, разделяющими взгляды подавляющего большинства стран ЕС. Если Будапешт отказывается направлять оружие на Украину и выступает против санкций в отношении России, то Варшава, Братислава и Прага поддерживают оказание военной помощи Киеву и считают оправданным введение запретов на сотрудничество с Москвой.

"В Вишеградской группе уже давно существовали различные взгляды на Москву", — отмечал американский журнал Foreign Policy. По его словам, в то время как венгерский премьер Виктор Орбан считается "ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС, правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость", относится к числу главных европейских "ястребов" по отношению к России". В течение многих лет Вишеградская группа игнорировала эти разногласия, но специальная военная операция изменила ситуацию.

"Если мы не можем достичь согласия по таким важным вопросам, как отношения с Россией и Украиной, то это значит, что Вишеградская четверка сталкивается с фундаментальной проблемой", — считает президент Чехии Петр Павел. После победы на выборах в январе нынешнего года он успел сделать немало заявлений по этому поводу, многие из которых противоречили друг другу, но сводились к тому, что на данном этапе сотрудничество регионального объединения в прежнем виде продолжаться не может.

Чешский премьер Петр Фиала, участвовавший в братиславском саммите, придерживается такого же мнения. Заявления его коллег из Венгрии, Польши и Словакии — Виктора Орбана, Матеуша Моравецкого и Людовита Одора — свидетельствуют, что и они сознают: возврата к прошлому не будет. По крайней мере до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.

С единых позиций

Вишеград, небольшой городок на севере Венгрии в живописной излучине Дуная, известен, в частности, своей легендой — мол, там в ХV веке был заточен в башне Соломона валашский князь Влад Цепеш, ставший прототипом героя романа Брэма Стокера "Дракула". А еще раньше, в 1335 году, там состоялась встреча королей Венгрии, Польши и Чехии, заключивших оборонительный союз против династии Габсбургов. Так что неслучайно именно там в 1991-м и была основана Вишеградская группа. Премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл подписал с президентами Польши и Чехословакии — Лехом Валенсой и Вацлавом Гавелом — декларацию о стремлении трех стран к интеграции в евроатлантические структуры. Когда спустя пару лет произошел развод Чехии и Словакии, их стало четыре.

К 2004 году все они вступили в НАТО и Евросоюз, и можно было считать, что обозначение Вишеградской группы "V4", напоминающее общепринятый символ победы по первой букве английского слова victory, вполне соответствует их совместным успехам. В дальнейшем этот "альянс в альянсе" достаточно удачно развивал многоплановое внутреннее сотрудничество и налаживал связи со странами и регионами за пределами ЕС. Последнее направление предусматривало консультации по формуле V4+, в том числе с США, Китаем, государствами Западных Балкан. Россия в этом контексте в качестве партнера Вишеградской группы не рассматривалась. Более того, после присоединения Крыма к России в 2014 году в официальных документах четверки стала проглядывать обеспокоенность по поводу действий Москвы и слишком большой зависимости Центральной Европы от российских нефти и газа.

Главную задачу объединения — отстаивание общих интересов в Евросоюзе — в целом удавалось решать. По большинству важных вопросов участники V4 выступали с единых позиций и благодаря этому смогли, в частности, пять лет назад добиться корректировки подхода ЕС к нелегальной миграции. Их реакция на какие-то события не всегда была идентичной, но это, на мой взгляд, были некие погрешности в пределах допустимого.

Диссонанс в квартете

Заметная трещина внутри четверки появилась в начале 2020-х, когда Брюссель предъявил Будапешту и Варшаве претензии по поводу отхода от демократических норм и пригрозил блокировкой причитающихся им средств Евросоюза. "Венгрия и Польша вступили в серьезный спор с остальными членами ЕС, в то время как Чешская Республика и Словакия играют по другим нотам", — заявил в интервью газете Hospodarske Noviny министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.

Тогда-то и пошли разговоры о том, что четверка изменила свою конфигурацию на "два плюс два", а это уже совсем другое дело. "Между этими странами усиливаются политические и культурные расхождения. Есть области, где их взгляды совпадают, но любая романтика давно в прошлом", — утверждал эксперт из варшавского Центра международных отношений Эугениуш Смоляр.

Тем не менее "вишеградское сотрудничество продолжало служить и для Варшавы, и для Будапешта важным дипломатическим инструментом в то время, когда две столицы становились все более изолированными", отметила газета Politico. Она напоминала, что "лидеры четырех стран часто вместе посещают встречи высокого уровня и используют вишеградский формат, чтобы оказать большее влияние на политические дебаты в ЕС, чем они могли бы оказать поодиночке".

После начала СВО расстановка в Вишеградской четверке изменилась на "три плюс один". В марте 2022 года Польша, Словакия и Чехия в знак протеста против позиции Венгрии отказались участвовать во встрече министров обороны, запланированной в Будапеште.

Дошло до личных выпадов в адрес венгерского руководства. Особенно усердствовал министр иностранных дел Словакии (теперь уже бывший) Растислав Качер, нецензурно обругавший Орбана в соцсетях. В ответ глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш назвал его, по сути, дураком и посоветовал ему обратиться к врачу. Ситуация для союзников и партнеров, мягко говоря, несколько странная.

Сейчас эмоции немного поутихли, и даже главы военных ведомств четырех государств провели 12 июня совещание в Высоких Татрах в Словакии, подписав там соглашение о совместной охране словацкого воздушного пространства. Кстати, Вишеградская четверка осуществляет военное сотрудничество и по другим направлениям, в том числе для укрепления восточного фланга НАТО, но создавалась она все-таки для других целей.

За встречей министров обороны последовала встреча премьеров, но ни для кого уже не секрет, что, несмотря на неизменность состава, политический вес V4 изменился. Три плюс один, как и два плюс два, в данном случае не равняются четырем. Правила математики не действуют в геополитике. И чтобы прийти к общему знаменателю, участникам объединения, вероятно, потребуются более сложные действия.

Рецепт Орбана

О политико-математических парадоксах говорил недавно и польский премьер Моравецкий. На встрече в Варшаве 17 марта с чешским президентом Павелом он выразил надежду как на "обновление V4", так и на расширение двустороннего сотрудничества, заявив: "Вместе мы сильнее. Это уравнение, в котором один плюс один равняется трем".

Павел, напротив, видимо, не проявляет интереса к этой "занимательной математике" и демонстрирует явный скептицизм в отношении Вишеградской группы. По его мнению, она может служить площадкой для консультаций "в таких сферах, как экономика, торговля, культура", но не политика или безопасность. ​​​​​​При этом новый чешский лидер упоминает такие форматы сотрудничества в Центральной и Восточной Европе, как "Славковский треугольник" (Австрия, Словакия и Чехия), а также "Бухарестская девятка" (страны Вишеградской группы, Болгария, Румыния и три государства Балтии).

На них указывают порой другие политики и эксперты, однако они все же не выдерживают сравнения с V4. К недостаткам первого объединения относятся узкий состав участников и расплывчатая повестка, а второе сосредоточено в основном на укреплении восточного фланга НАТО, охватывает слишком протяженную территорию и тоже не лишено внутренних противоречий.

На саммите в Братиславе Орбан, обращаясь к другим лидерам, предложил проверенный, хотя и не всегда эффективный рецепт: давайте сделаем так, чтобы военный конфликт на Украине "не занимал центральное место в сотрудничестве V4". Иными словами, сосредоточимся на тех сферах, где интересы стран-участниц совпадают, и постараемся, чтобы разногласия этому не мешали. В свое время такого принципа — с переменным успехом — пытались придерживаться Россия и Соединенные Штаты.

Рискну предположить, что по негласной договоренности между участниками Вишеградской группы так и произойдет. Хотя это неизбежно отразится на их общем настрое и едва ли укрепит солидарность внутри четверки, председательство в которой с 1 июля перешло к Чехии. Можно не акцентировать внимания на противоречиях, но сами они от этого никуда не исчезнут. Осадок, как говорится, все равно останется.

Однако иных вариантов пока не видно. Если, конечно, не изменится внутриполитическая ситуация в Словакии и Польше. Осенью в обеих странах состоятся парламентские выборы, по итогам которых будут сформированы новые правительства. От этого может также зависеть, по какой формуле пойдет дальше работа Вишеградской группы.