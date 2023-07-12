Рубль плывет заданным курсом: что происходит с российской валютой

Сергей Пухов — о том, что влияет на курс рубля и кто от этого выигрывает

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В России курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными факторами — через баланс спроса и предложения, который формируется за счет операций по товарам, услугам, трансфертам и финансовым операциям. Поскольку Банк России практически не проводит собственных валютных или рублевых интервенций на этом рынке, можно говорить о режиме плавающего валютного курса. При этом такой режим не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение в определенных объемах и в ограниченный период времени возможен в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Следствия и причины

Текущее ослабление курса рубля к доллару более чем на 12% с начала июня многие эксперты связывают с тем, что импорт восстанавливается быстрее экспорта. Это имеет отношение к сокращению профицита торгового баланса либо к снижению стоимости экспорта товаров. Впрочем, корректнее было бы говорить о зависимости валютного курса от динамики котировок на мировых товарных рынках — в первую очередь цен на энергетические товары, а также металлы и пшеницу. Это подтверждается простой эконометрикой — корреляция курса с торговым балансом или экспортом на разных временных интервалах практически ничтожна, а вот с нефтяными котировками на месячных или дневных рядах может быть весьма существенной. При этом в июле каких-либо резких колебаний на рынке товаров не было. Сводные товарные индексы изменились незначительно: выросли цены на нефть и пшеницу, снизились цены на газ и уголь, подешевели цветные металлы. Но и конъюнктура на товарных рынках не полностью объясняет всю ситуацию на валютном рынке.

Во-первых, происходит взаимное влияние курса и торговых потоков. Например, по мере ослабления рубля снижается спрос на импорт. Во-вторых, необходимо учитывать баланс услуг, особенно в условиях пика летнего отпускного сезона и роста спроса на валюту для поездок за рубеж. В последнее время наблюдается массовый приток на биржу частных инвесторов, которые активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей. В-третьих, наиболее сильное краткосрочное влияние на курс, особенно в условиях возросших рисков и неопределенности, может оказывать волатильная составляющая платежного баланса, когда финансовые потоки уходят из страны в виде вывода средств прямых и портфельных инвесторов, а также оттока прочих инвестиций. Скорее всего, последний фактор и стал определяющим в июле текущего года.

Выгоды и баланс

Безусловно, сложившаяся ситуация играет на руку экспортно ориентированным отраслям, а также увеличивает конкурентоспособность отечественной продукции перед импортной на внутреннем рынке. При этом "слабый рубль" увеличивает рублевую выручку компаний, у которых основные расходы в рублевой зоне. Но обвинять экспортеров в том, что они играют против рубля, неправильно. Крупные компании одновременно являются и экспортерами, и импортерами товаров и услуг. Реальный сектор, скорее, заинтересован в стабильном валютном курсе и низкой волатильности.

Другим бенефициаром слабого рубля, на первый взгляд, может быть государственный бюджет. Хотя с ослаблением рубля в зависимых от импорта компаниях растут издержки и падает прибыль, что ведет к снижению инвестиций, торможению повышения или даже сокращению зарплат. В совокупности с высокой инфляцией стопориться рост реальных располагаемых доходов населения. Как следствие, начинает замедляться повышение потребительского спроса, снижаются налоговые поступления. В результате внутренний спрос уже не в состоянии обеспечить ускоренный рост экономики и соответствующий рост доходов расширенного бюджета. Иными словами, выгода госбюджета в среднесрочной перспективе не столь очевидна.

Следует учесть еще одну особенность текущей ситуации на валютном рынке. Валютная структура внешнеторговых платежей значительно изменилась — доля рубля и мягких валют в них растет, а доля доллара и евро, наоборот, снижается. Так, например, согласно данным Банка России, доля рубля и юаня в мае текущего года достигла 64% в экспорте и превысила 61% в импорте, а доля "токсичных" валют (доллара и евро) сократилась до 32% и 34% соответственно. В июне объем торгов в паре юань — рубль на Мосбирже превысил объем торгов доллар — рубль, а 6 июля этот разрыв и вовсе стал двукратным. "Дедолларизация" внешнеторговых контрактов приводит к росту валютных колебаний, потому что на мировом рынке волатильность твердых валют значительно ниже, чем мягких.

В заключение хотелось бы отметить действия денежных властей — Центрального банка РФ — и устойчивость платежного баланса России в условиях беспрецедентных западных санкций. Несмотря на резко возросшую волатильность рубля, внутренний валютный рынок и внешняя торговля постепенно адаптируются к новым условиям. Пусть и ценой более слабого рубля.