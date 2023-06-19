Рубль на качелях: чего ждать дальше

Вячеслав Мищенко — об основных факторах, которые оказывают влияние на курс российской валюты

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Рубль продолжает падение, достигнув по состоянию на 19 июня уровня 83,65 рубля за доллар. За неделю российская валюта потеряла 1,2% своей стоимости. Попробуем разобраться в причинах и последствиях такого снижения.

Что произошло?

После значительного укрепления рубля в первой половине прошлого года (на фоне сокращения импорта и роста валютных доходов от экспорта газа и нефти) начиная с 1 июля российская валюта (по мере восстановления импорта) стабильно снижается. Дополнительными факторами, повлиявшими на это, стали выплаты дивидендов компаниями России и падение закупочных цен на газ в Европе. Но главный фактор, на мой взгляд (что подтверждается и недавним докладом Банка России), является усиление инфляционных ожиданий домашних хозяйств и экспортеров.

Сами по себе инфляционные ожидания — явление вполне нормальное в экономике, в текущей ситуации нависающего дефицита бюджета их усиление наряду со страхами девальвации рубля может привести к существенному спекулятивному спросу на иностранную валюту. При этом, хотя операции с безналичной валютой находятся сейчас полностью под контролем Банка России, объемы операций на черном рынке наличной валюты способны в этих условиях существенно вырасти и сыграть на ослабление рубля.

Учитывая это, можно предположить, что, если российская валюта закрепится ниже уровня 85 рублей по отношению к доллару, у него, на мой взгляд, есть сильные предпосылки до конца года упасть и до 100 рублей.

Если пойти от обратного?

Теперь, руководствуясь диалектическим методом (поиск истины через противоположные мнения), попробуем проанализировать факторы, которые могут помешать реализоваться этому прогнозу, и таким образом поймем, насколько он вообще оправдан.

Факторы, которые могут повлиять на укрепление курса рубля, обычно сводят к следующим.

1. Цены на нефть и сырье: даже несмотря на санкции и потолок цен, Россия является крупным экспортером нефти и сырьевых товаров. Поэтому цены на них на мировых рынках в значительной степени влияют на курс рубля — повышение обычно укрепляет рубль.

2. Экономические показатели: макроэкономические показатели, такие как инфляция, уровень безработицы, ВВП, а также дефицит бюджета и действия по его снижению, могут влиять на валютные курсы. Например, высокий уровень инфляции способен ослабить валюту. А эффективные действия Минфина и Банка России по ее таргетированию, наоборот, укрепить.

3. Международные санкции: рестрикции ограничивают доступ России к международным финансовым рынкам. Если произойдет снижение градуса геополитической напряженности или будут найдены механизмы ослабления санкционного давления на российский экспорт, это может значительно усилить рубль в среднесрочной перспективе.

4. Монетарная политика: действия Банка России (такие, как изменение ключевой ставки) способны влиять на курс рубля. Повышение ставок обычно приводит к укреплению валюты, так как оно делает ее более привлекательной для инвесторов.

5. Мировая экономическая ситуация: курс рубля также может попасть под влияние глобальных экономических условий. Например, повышение процентной ставки ФРС США и укрепление доллара на мировых рынках обычно ослабляют другие валюты, включая рубль, и наоборот.

При этом важно помнить, что все эти факторы взаимосвязаны и порой влияют на курс валюты одновременно, а их относительное воздействие может меняться во времени.

Конкретнее по фактам

Последние события на рынке нефти, в том числе объявление ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня о продлении своей нефтяной сделки на следующий год и снижении общего уровня добычи альянса на 1,4, до 40,46 млн, баррелей в сутки с 1 января 2024 года, склоняют чашу валютных весов в пользу сценария укрепления рубля в следующем году.

Это особенно актуально с учетом вероятного увеличения продаж экспортерами валютной выручки согласно бюджетному правилу и специальному налогу на изъятие сверхдоходов экспортеров.

Прогноз макроэкономических показателей России, опубликованный на сайте Министерства экономического развития, на мой взгляд, свидетельствует в пользу укрепления рубля на фоне улучшения текущего счета платежного баланса из-за ограничения импорта в связи с эффектом вторичных санкций и повышения экспорта благодаря росту стоимости и уровня добычи углеводородов.

Еще один фактор, который может повлиять на укрепление рубля, — это ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Это представляется вероятным с учетом тезисов заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ 9 июня 2023 года — ключевую ставку оставили на уровне 7,5%, но заявили о повышении проинфляционных рисков, связанных с кадровым дефицитом в промышленности и превышением потребительского спроса над предложением.

Таким образом, перечисленные факторы работают в пользу укрепления рубля, а не ослабления, как предполагалось мной ранее.

Получается, что рубль вполне обоснованно с экономической точки зрения может пойти одновременно как вниз, так и вверх? Не стоит забывать, что любой прогноз в экономике — область вероятностей и сценариев, которые меняются в зависимости от появления новых обстоятельств. То есть это крайне динамичная система, хотя и имеющая свои закономерности.

Чтобы выйти из затруднительного положения, я разведу факторы во времени. А именно определю, что факторы, способствующие дальнейшему ослаблению рубля, краткосрочные и действуют до конца года, а факторы, способствующие укреплению рубля, проявятся только в следующем году, так как имеют отложенный эффект.

Из этого следует, что до конца года вероятно дальнейшее ослабление рубля, а в 2024-м — консолидация на достигнутом уровне и укрепление.

Какой уровень?

Применение моей статистической модели на данных с 1998 года показывает, что с вероятностью 99% до конца 2023 года курс рубля к доллару не опустится ниже 97, при этом средневероятный прогноз — 84–85. Но, повторюсь, это статистика, которая имеет свойство ошибаться, а во-вторых, оценка в среднем по больнице. Я бы рекомендовал ее использовать разве что как ориентир для дальнейших исследований.

Если оцифровать и учесть в нашей модели ряд стресс-сценариев (таких, как существенное ухудшение геополитической ситуации или снижение закупочной стоимости российской нефти, например до $40 за баррель), то нижний уровень консолидации российской валюты может достичь показателя 150 рублей за доллар. Если предположить, что вероятность реализации этого сценария в течение текущего года не превышает 10%, и сложить полученную оценку со средневероятной, получается, что минимальный уровень, до которого может упасть рубль в этом году и на котором он начнет консолидироваться в следующем, — 102 рубля за доллар.