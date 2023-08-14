Позднее прозрение Хлои Коул: исповедь несостоявшегося трансгендера

Андрей Шитов — о том, что такое "гендерная дисфория" и как американцы прогнозируют счастливую жизнь

Хлоя Коул (в центре) во время акции в Вашингтоне, 2022 год © Graeme Sloan/ Sipa USA via Reuters Connect

Случаются порой истории, которые, на мой взгляд, не требуют комментариев. Одну из них — о роковой ошибке, причинившей 19-летней американке Хлое Коул (Chloe Cole) "пожизненный, непоправимый ущерб", — сама она на днях и рассказала на слушаниях в Конгрессе США. Опытом своим она делилась как детранзиционер (detransitioner) — что означает сие мудреное определение, вы сейчас поймете.

"Идеологически мотивированный обман"

"Я выступаю перед вами как жертва одного из крупнейших медицинских скандалов в истории США, — сказала Хлоя. — Говорю в надежде на то, что вам хватит смелости положить конец этому скандалу и не допустить, чтобы другие уязвимые подростки и дети пережили то же, что и я".

По словам девушки, с 12-летнего возраста, то есть с раннего пубертата (полового созревания), она стала испытывать то, что позже было диагностировано как "гендерная дисфория". Ее смущали перемены, происходившие с ее телом, пугало мужское внимание, в семье братья казались более близкими, чем сестры. Она заявила родителям, что чувствует себя мальчиком, хотя понимала: "Задним умом это всего лишь означало, что для меня невыносим был пубертат и мне хотелось, чтобы вся эта невесть откуда взявшаяся сексуальная напряженность исчезла". Но в письме домашним, оставленном на обеденном столе, все это выглядело как признания трансгендера.

На беду Хлои, родители восприняли ее домыслы серьезно и решили обратиться за медицинской помощью. "Но это оказалось ошибкой, — подчеркнула она. — Это сразу же поставило всю нашу семью на путь идеологически мотивированного обмана и принуждения. Специалист общего профиля, к которому меня привели, сразу заявил моим родителям, что мне надо немедленно начать принимать лекарства, блокирующие половое созревание".

"Мертвая дочь или сын-трансгендер"

Родителям девушки, по ее словам, был предложен "простой вопрос". Дескать, что для вас лучше: мертвая дочь или живой сын-трансгендер? "Поставленные перед таким выбором, родители забыли об осторожности, и задним числом я не могу их винить, — сказала Хлоя. — С этого момента мы все стали жертвами так называемой гендерно-утверждающей терапии (gender-affirming care). Меня сразу посадили на блокаторы пубертата, а затем на тестостерон (мужской половой гормон — прим. ТАСС). Из-за климактерических приливов заниматься в школе стало невозможно. У меня и по сей день болят суставы и странно хрустит в спине. Но тогда на блокаторах было еще гораздо хуже".

"Через месяц, когда мне исполнилось 13 лет, мне сделали первую инъекцию тестостерона, — продолжала юная американка. — Это навсегда изменило мое тело. Голос у меня теперь всегда будет ниже, подбородок — резче очерчен, нос — длиннее, структура костей — мужеподобная, кадык — более выраженный, способность к деторождению — неизвестна".

"Порой я смотрюсь в зеркало и чувствую себя монстром, — призналась девушка. — В 15 лет мне удалили обе груди. Их проверяли на рак, но никакого рака, конечно, не было. Я была совершенно здорова. И со все еще формирующимся телом моим, и с грудью все было в порядке — за исключением того, что как мнительная девочка-подросток я их стеснялась".

"Основополагающая реальность"

Теперь удаленной плоти Хлои нет физически: ее сожгли. "До возраста легального получения водительских прав я лишилась огромной части своей будущей женской природы, — констатировала она. — Я никогда не смогу кормить грудью ребенка. Мне порой трудно смотреться в зеркало. У меня огромные шрамы на груди, переделанной под мужскую".

Психологическое состояние тоже не улучшилось. "После операции отметки в школе покатились вниз, — сказала вчерашняя старшеклассница. — Подспудных моих психологических проблем все, что со мной произошло, не решило. Врачи со своими гендерными теориями уверяли, что, как только я хирургически трансформируюсь в нечто отдаленно напоминающее мальчика, проблемы мои исчезнут. Но их теории оказались неверными. Лекарства и операции изменили мое тело, но не изменили — и не могли изменить — той основополагающей реальности, что я принадлежала — и всегда буду принадлежать — к женскому полу".

"Когда специалисты предлагали родителям на выбор мертвую дочь или живого сына-трансгендера, у меня не было суицидальных наклонностей; я была счастливым ребенком, пусть и с заморочками, — сказала Хлоя. — Однако в 16, после операции, у меня и впрямь появилась мысль покончить с собой. Теперь мне лучше, но родители чуть не получили ту самую мертвую дочь, которую прочили им врачи. Доктора чуть не создали тот самый кошмар, которого, по их словам, пытались избежать".

Признаюсь, даже просто переводить все это морально тяжело. У меня самого есть и сын, и дочь, и внучка. Но знать историю Хлои, на мой взгляд, необходимо: это урок для всех нас.

"Хватит приносить детей в жертву!"

Сама она главные выводы из пережитого, которые "надо донести до американских подростков и их семей", формулирует так: "Мне не нужно было вранье, нужны были сострадание и любовь. Нужна была терапия, которая помогла бы мне разобраться в себе, а не утверждала бы меня в иллюзии, будто превращение в мальчика решит все мои проблемы".

"Нам надо перестать твердить 12-летним детям, будто с ними от рождения что-то не так, будто они правы, отвергая собственное тело и неловко чувствуя себя в коже, с которой родились, — добавила Хлоя. — Надо перестать говорить детям, будто половое созревание — дело собственного выбора, будто можно выбирать тот или иной пубертат, как выбирают одежду или любимую музыку".

"Пубертат — это взросление, а не болезнь, течение которой надо смягчать, — подчеркнула участница слушаний в Конгрессе США. — Сегодня мне надо бы дома с родными отмечать свое 19-летие. Вместо этого я обращаюсь к народным избранникам с отчаянным призывом: усвойте уроки этого и других медицинских скандалов вроде кризиса с опиоидами! Поймите, что врачи — тоже люди и порой заблуждаются".

"Мое детство было загублено, как и у тысяч несостоявшихся трансгендеров (detransitioners), о которых я знаю, — заявила американка. — Этому надо положить конец. Вы одни можете это сделать. Хватит приносить детей в жертву этой варварской псевдонауке! Ну пожалуйста, пусть я стану вашим последним предупреждением! Спасибо!"

Что тут скажешь. По-моему, это напоминает своего рода политическую молитву. Дай бог, чтобы этот крик юной души был услышан.

"Мы идем за вашими детьми!"

Я сказал, что комментарии к рассказу Хлои не требуются. Но это все же не совсем так. Суть происшедшего, конечно, понятна без объяснений. Но чтобы правильно оценить эту конкретную историю, необходимо знать и общий контекст.

Драматичная, чтобы не сказать трагическая суть его в том, что ситуации такого рода на глазах становятся за океаном обыденными. В конце прошлого года агентство Reuters опубликовало итоги собственного расследования на этот счет, из которых явствовало, что в 2017 году диагноз "гендерная дисфория" был поставлен в США чуть более чем 15 тыс. пациентов в возрасте от 6 до 17 лет. За 2021 год таких диагнозов насчитывалось уже свыше 42 тыс. Счет хирургическим операциям по смене пола у детей и подростков шел на сотни; самая распространенная — по удалению груди у девочек — проводилась в 2019–2021 годах "по меньшей мере 776 раз".

Для совершеннолетних оценки, конечно, гораздо выше. Сетевой ресурс Global Markets Insights утверждает, что "в США ежегодно проводится почти 9 тыс. операций по смене пола". Размеры глобального рынка подобных услуг оцениваются в $623 млн, к 2032 году ожидается показатель под $2 млрд. Это уж как у них водится: кому-то утирать слезы, кому-то — считать барыши.

В России смена пола (за отдельными исключениями, связанными с лечением врожденных аномалий) была недавно законодательно запрещена. На коллективном Западе этот шаг был встречен общим осуждающим хором: от "Голоса Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и CNN до BBC и Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). С упором, разумеется, на том, как живучи в России заветы будочника Мымрецова: "тащить и не пущать".

Но нам надо понимать, в каких контекстах (от идеологического до рыночного) и на каком собственном фоне звучали там эти голоса. И ясно отдавать себе отчет в том, что, отстаивая традиционные ценности, мы, по сути, защищаем не только собственных, но и чужих детей — тех самых, о которых умоляла не забывать Хлоя Коул.

Между прочим, участники недавнего "гей-парада гордости" в Нью-Йорке, активисты всевозможных сексуальных меньшинств, включая трансгендеров, несли плакаты и скандировали хором: "Мы идем за вашими детьми!" Организаторы позже утверждали, будто это у них такой черный юмор... Но от подобных шуток, конечно, мороз по коже. Тем более что по нынешним временам радужное знамя сексуальных свобод LGBTQ+ гордо реет в США чуть ли не выше национального звездно-полосатого стяга.

Как прогнозировать счастье

С другой стороны, и нам, и самим американцам стоит помнить и о том, что в истории США уже была по меньшей мере одна "сексуальная революция": в 1960-х годах, когда там зажигало поколение послевоенного бума рождаемости. Но в ответ поднялась волна религиозности и консерватизма, вынесшая в итоге на вершину власти президента-республиканца Рональда Рейгана.

Лично меня это ничуть не удивляет. "Традиционные ценности" потому так и называются, что испокон веков служат основой не только общественного благополучия, но и личного счастья, прежде всего семейного. Буквально только что новый опрос Чикагского университета подтвердил, что счастливы чаще бывают люди, состоящие в браке и имеющие детей; статистически это самый надежный показатель (predictor) для прогнозирования счастья.

Между тем, по данным социологической службы Pew Research, в США все больше одиноких. Опрос ко Дню святого Валентина в феврале нынешнего года показал, что около трети всех совершеннолетних американцев не находятся в браке или романтических отношениях, не живут с постоянным партнером. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет таких почти половина, среди молодых мужчин — шестеро из десяти (63%)! В июне та же служба уточнила на базе данных Бюро переписи США, что по состоянию на 2021 год рекордно высокая доля 40-летних американцев — целых 25%, то есть каждый четвертый, — никогда не были женаты или замужем.

И еще лыко в ту же строку: американцы меньше хотят иметь детей. Среди тех, у кого их нет в возрасте от 18 до 49 лет, 44% говорят, что, скорее всего, и не будет. Три четверти тех, у кого дети есть, новых заводить не собираются. Организаторы опроса указывают, что настроения в пользу бездетности растут, притом что в период "медицинского и экономического кризисов", сопровождавших пандемию COVID-19, рождаемость в США и без того снизилась. Собственно, тенденция эта наблюдается с доковидных времен: еще в январе 2019 года телеканал NBC предупреждал, что "американцы делают недостаточно детей для самовоспроизводства". Вывод делался на основе правительственного доклада за предыдущие несколько лет.

Жизнь научит?

Глядя на все это со стороны, можно махнуть рукой: им же хуже. Самим не поздоровится, а рано или поздно — и всей стране. Но я все же склонен полагать, что жизнь возьмет свое и люди образумятся.

Собственно, здравомыслящие американцы и теперь уже словом и делом доказывают, что не намерены уступать свои ценности без боя. И еще одно тому подтверждение — публичная исповедь Хлои Коул в Конгрессе США. Имеющий уши — да услышит!