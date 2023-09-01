"Конца света не случилось": во Франции начала действовать пенсионная реформа

Дмитрий Горохов — о позиции властей, общественности, профсоюзов и СМИ в отношении реформы, вызвавшей самые ожесточенные протесты за последние десятилетия, в день официального начала ее действия

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Пенсионная реформа, форсированное принятие которой вызвало во Франции забастовки и уличные марши протеста, вступила в силу в первый день осени относительно бесшумно. С 1 сентября она начала официально действовать вопреки многомесячному сопротивлению профсоюзов.

В период после подписания в апреле президентом республики Эмманюэлем Макроном поправок к закону о финансировании социального обеспечения, предусматривающих повышение пенсионного возраста к 2030 году с 62 до 64 лет, власти провели методичную работу по интеграции новых правил в пенсионную систему. "Мы готовы", — заявил по итогам этих усилий министр труда Оливье Дюссо газете Dernières Nouvelles d’Alsace. "Задержек с выплатой пенсий не будет. Пенсионные кассы полностью мобилизованы", — отметил он, добавив, что к настоящему времени опубликованы все декреты, связанные с новым законом.

После волны протестов

Власти мотивировали проведение реформы необходимостью гарантировать финансовую устойчивость пенсионной системы к 2030 году (ее дефицит сейчас оценивается экономистами в €5–8 млрд). Теперь возраст выхода на пенсию будет ежегодно повышаться на три месяца для французов, родившихся после 1 сентября 1961 года (к 2030 году, таким образом, он достигнет 64 лет). Реформа включает также продление к 2027 году до 43 лет периода выплаты пенсионных взносов. При этом на €100 в месяц будут повышены минимальные пенсионные ставки.

Эта реформа стала одним из главных проектов второй президентской пятилетки Эмманюэля Макрона и была встречена одним из самых длительных протестных движений последних десятилетий. Градус противостояния усилило ее ускоренное принятие на основе статьи 49.3 французской конституции — без голосования в парламенте. Реакцией на этот шаг исполнительной власти, очевидно, продиктованный стремлением правительства Элизабет Борн избежать поражения в Национальном собрании (нижней палате), явились рекордные по числу участников марши протеста, забастовки, пикеты и "концерты кастрюль" — на пике манифестаций в них участвовало до 3,5 млн человек. Так, национальная компания железных дорог SNCF сообщила, что только в течение двух забастовок она потеряла €100 млн в связи с уменьшением перевозок.

Впрочем, экономический аналитик Дени Ферран считает макроэкономические последствия профсоюзных акций относительно ограниченными. Он отмечает, что после начала пандемии коронавируса предприятия перестроили организационные модели в связи с активным применением удаленной работы и ныне "гораздо более резистентны" в период забастовок. Тем не менее, по оценке обозревателя журнала Capital Марка Туати, сокращение деловой активности предприятий на 15–20% в ходе трудового конфликта обходилось экономике ежедневно в €1 млрд. Он предостерегает, что после пандемии COVID-19 и в условиях роста инфляции (цены на товары широкого потребления выросли за год к началу этого лета на 13%) забастовки подвергают серьезной опасности уже в значительной мере обескровленную экономику.

Смена вех

Профсоюзы официально сохраняют линию неприятия реформы, не соглашаясь прежде всего с ее главным положением о повышении пенсионного возраста. Однако, продолжая критиковать "форсирование несправедливой реформы", глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине и лидеры других профцентров перенесли акцент своих выступлений на другие требования — главным образом, увеличение заработной платы.

Вопреки угрозам профсоюзов развернуть юридическое сражение и разным сценариям хаоса претворение в жизнь реформы проходит достаточно гладко, считает обозреватель газеты l’Opinion Сара Спиц. "Конца света не случилось", — констатирует она. После мобилизации весной миллионов соотечественников на уличные марши французские профсоюзы, полагает эксперт, перешли к другим делам. Например, межпрофсоюзное объединение L’Interssyndicale в своем первом коммюнике после летнего перерыва призвало к проведению 13 октября общенациональной акции в защиту покупательной способности. Каких-либо новых требований в отношении пенсионной реформы его руководство не сформулировало — и это при том, что объединение создавалось профцентрами именно для противодействия пенсионной реформе.

Дискуссия о "сплочении нации"

В этих условиях Макрон решился на некий жест умиротворения оппонентов реформы, собрав 30 августа за столом переговоров в парижском предместье Сен-Дени лидеров 11 основных политических партий, чтобы обсудить "сплочение нации". Продолжавшаяся 12 часов при закрытых дверях дискуссия завершилась в три часа ночи с достаточно скромными, на мой взгляд, результатами.

Оппозиция сделала акцент на повышении уровня жизни, борьбе с инфляцией и увеличении зарплат. Макрон, который пришел на встречу в сопровождении только премьер-министра Элизабет Борн, ограничился обещаниями обсудить эту повестку на специальном совещании правительства и сделать встречи с оппозицией регулярными. Он также принял предложение левых партий организовать социальную конференцию по вопросу о зарплатах, не достигающих установленной законом минимальной ставки.

"Мы пришли, увидели и были разочарованы", — суммировала свои впечатления после встречи с главой государства национальный секретарь партии "Европа — Экология — Зеленые" Марин Тонделье. Координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция" Манюэль Бомпар иронично заметил, что представители партий "провели 12 часов на планете Марс".

Согласно исследованию, проведенному телеканалом BFM TV, повышение покупательной способности остается приоритетом французов, более половины опрошенных ожидают от властей активных действий именно на этом направлении. На втором и третьем местах в рейтинге — здоровье и безопасность, четвертое место респонденты отдали экологии, а пенсии занимают сегодня лишь пятую строчку по важности среди национальных проектов.

Так завершен ли спор вокруг пенсий? Думаю, нет — особенно, если руководствоваться данными Совета по ориентации пенсионной системы (COR). Вопреки прогнозам правительства этот исследовательский центр утверждает, что увеличение пенсионного возраста на два года не позволит обеспечить к 2030 году финансовый баланс пенсионной системы. Ее бюджет по-прежнему будет дефицитным: минус 0,2% ВВП в 2030 году и минус 0,8% ВВП в 2070 году. Выводы COR поддержали и во Всеобщей конфедерации труда (CGT). По словам федерального секретаря CGT Дени Граву, дефицит системы не так важен на фоне продолжающегося падения той части ВВП, которая направляется на финансирование пенсий, — она уменьшается из-за сокращения налоговых сборов и социальных взносов.

Парламентский же телеканал Public Senat сделал подборку оценок из зарубежных средств массовой информации по противостоянию во Франции вокруг пенсионной реформы, выделив следующие издания и комментарии. Так, например, The New York Times считает масштабы протестов отражением менталитета жителей Франции, где, утверждает американская газета, "активная жизнь рассматривается как барщина, а пенсия — как освобождение, позволяющее насладиться существованием". Немецкая Die Welt в свою очередь, видимо, не смогла понять, "почему французы не желают следовать модели европейских соседей, которые в своем большинстве отодвинули пенсионный возраст до 67 лет". Испанская газета La Vanguardia, выразив несогласие с утверждениями о лености французов, напомнила о в целом напряженном социальном контексте во Франции: "Ортодоксальное стремление Макрона оздоровить государственные финансы наталкивается на глубокое недовольство французов". По ее мнению, масла в огонь добавило повышение на 40% бюджета национальной обороны, предусмотренное законом о военном планировании на 2024–2039 годы. Но это уже тема для другой колонки.