Инь и ян в массы: зачем в Китае создана Всемирная федерация даосизма

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В 1910 году в издательстве "Посредник" вышла книга "Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л.Н. Толстым", с его же предисловием "Учение Лао-Тзе". Великого русского писателя особенно привлекала идея древнекитайского философа, основателя даосизма Лао-цзы о недеянии (у вэй), которая сочеталась с его собственными представлениями о непротивлении.

Пусть книга "Дао Дэ цзин", автором которой считается Лао-цзы, не у каждого служит настольным источником мудрых мыслей. Но вот найти человека, который никогда не слышал про силы инь и ян, не видел их графическое изображение — темного и светлого головастиков, заключенных в круг... И все же что мы знаем о даосизме, столь наглядно выразившем идею вечного единства и борьбы противоположностей?

Похоже, теперь сами даосы решили рассказать миру о своем учении — в Китае 24 сентября была учреждена Всемирная федерация даосизма.

О новой организации заявили на прошедшем близ Нанкина (провинция Цзянсу в Восточном Китае) 5-м Международном даосском форуме. Последователи и поклонники этого учения собрались в храмовом комплексе на вершине священной горы Маошань в тени статуи Лао-цзы. Лозунг, под которым проходило мероприятие, можно перевести как "Исповедуя нравственность дао, путешествовать со всем миром". Впрочем, иероглифическое написание этого слогана можно трактовать по-разному.

Таково учение даосов, избегающее строгих дефиниций и жестких разграничений. Таково дао, подобное изменчивому потоку, который вечно струится, никогда не повторяя самого себя. Лао-цзы (VI–V века до н.э.) писал, что "дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао". Форум был организован Китайской даосской ассоциацией и Китайской ассоциацией религиозно-культурных обменов, при участии даосских ассоциаций Гонконга, Макао и Тайваня. Среди учредителей — 52 даосские организации. А всего двухдневное мероприятие собрало более 500 представителей, экспертов и ученых из 39 стран и регионов.

У новой организации в первый же день работы форума появился и руководящий орган — Совет, председателем которого стал глава Китайской даосской ассоциации Ли Гуанфу.

Чем же намерены заниматься даосы во всемирно-историческом масштабе?

Даосизм на службе гуманизма и прогресса

В прошлом даосизму как-то не везло с официальными идеологиями. В Старом Китае его притесняли конфуцианцы, которые видели в нем угрозу государственной стабильности. И не зря: демократические начала даосизма нередко брали на вооружение народные движения вроде "Желтых повязок" (184–205 годы, восстание которого привело к краху могущественной династии Хань).

Пришедшие к власти в Китае в 1949 году коммунисты тоже не жаловали даосизм, в котором видели и грубые суеверия народа, и утонченное вольнодумство интеллектуалов. Однако в наступившую в конце 1970-х — начале 1980-х годов эпоху реформ даосизм, напротив, стал казаться воплощением глубинной, сугубо национальной культуры. К тому же учением о дао и его эманациях заинтересовались на Западе, он превратился в элемент "мягкой силы", помогавшей формировать позитивный образ страны в глазах "заморских чертей". Даосизм в комплекте с ушу и традиционной китайской медициной превратился в привлекательный внешнеполитический продукт. Благодаря кинематографу сложился образ "типичного" даоса — вечно прикладывающегося к бутылочке в форме тыквы-горлянки балагура, притом в совершенстве владеющего техникой "пьяного мастера" и изрекающего в нужный момент подходящие пословицы и поговорки.

В итоге Компартия благословила создание всемирной организации даосов. "Даосизм уходит корнями в плодородную почву китайской культуры, содержит богатство гуманистических идей, объединяет древнюю восточную мудрость, ее философские идеи о единстве неба и человека, даосизма и природы, нравственном стремлении к добру, подобному воде, и ценности мира и терпимости, единства и любви", — говорится в приветствии, которое направил участникам форума член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин. Он подчеркнул, что создание Всемирной федерации даосизма стало результатом общего желания международного даосского сообщества, и призвал даосов объединить усилия "для создания новых идей и решения общих проблем, стоящих сегодня перед развитием человеческого общества".

Во время форума его участники, облаченные в черные, синие и белые одежды, с характерными даосскими головными уборами, как пишут китайские СМИ, "провели дискуссии о мудрости даосизма и исследовали современную ценность религии, стремясь внести свой вклад в даосскую мудрость для построения сообщества с общим будущим для человечества".

Затронули они также использование новых медиа для распространения даосских идей, методы обмена опытом и подготовки кадров. Среди важных тем — наследование и инновации, пропаганда здорового образа жизни. Параллельно с форумом прошла выставка даосской культуры. Словом, все похоже на множество других корпоративных мероприятий. За исключением, пожалуй, итогового обряда совместного благословения мира.

Все мы немножко даосы

Хотя даосизм только сейчас решил, так сказать, выйти на всемирную тропу, его идеи и практики, действительно, давно известны в зарубежных странах. Кроме дуализма сил инь и ян, люди, интересующиеся нетрадиционными методами поддержания здоровья и бодрости духа, знают о цигуне — ментально-дыхательном комплексе упражнений, в основе которого — даосская теория о живительных частицах ци. Вся традиционная медицина Китая основывается на даосских представлениях о меридианах и энергетических точках человеческого тела. Одно из направлений даосизма — поиски способов продления жизни вплоть до обретения бессмертия.

Фэншуй — науку о том, как стать счастливым, переставив мебель в доме, — тоже практиковали даосы. Геоманты предсказывали судьбу, глядя на загадочные триграммы и гексаграммы "Ицзин" — "Книги Перемен". В китайском ушу — воинском искусстве — множество приемов из психофизических практик даосов, хотя обычно вспоминают буддийский Шаолинь с его боевитыми монахами.

Даосами, кстати, были великий китайский поэт Ли Бо (701–762), художник У Даоцзы (680–740).

Даосизм учит жить в мире с собой и окружающей средой. Влияние даосского учения о гармонии человека и природы прослеживают в культовом фильме советского режиссера Андрея Тарковского "Солярис", а в его же "Сталкере" звучит отрывок из "Дао Дэ цзин": "Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит".

Многим знатокам парадоксальных суждений знакома притча даоса Чжуан-цзы о бабочке. "Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Чжуан Чжоу". Проснувшись, философ не может понять, ему ли приснился сон о бабочке, или это он сам — всего лишь сон бабочки....

Справка для туриста: где можно послушать музыку дао

Чтобы поближе познакомиться с даосизмом, совсем необязательно ехать в Цзянсу и карабкаться на живописную гору Маошань (хотя она совсем не высокая — всего 375 м, и там есть удобные туристические маршруты).

Достаточно прилететь в тургруппе по безвизовому обмену в китайскую столицу и отправиться в храмовый комплекс Байюньгуань — "Обитель Белого облака" на одноименной улице в западной части Пекина. Обитель была основана при династии Тан (618–907) и в настоящее время является резиденцией Китайской ассоциации даосизма. Здесь есть своя типография, музей, клиника традиционной медицины и многочисленные павильоны, посвященные даосским небожителям во главе с Нефритовым владыкой и непременной восьмеркой народных святых — басянь.

Не поленитесь дойти до стены с изображениями животных двенадцатилетнего цикла — рядом расположен павильон покровителей каждого года. Считается, если вы пожертвуете несколько юаней сидящему у входа монаху, он ударит в медный гонг и ваш персональный святой, прославившийся в своей земной жизни благими деяниями, непременно услышит о вашем взносе в даосскую копилку.

Если же вы пройдете еще несколько шагов, то окажетесь в саду камней, с маленьким старинным театром. Повезет — услышите концерт даосской музыки. А не повезет — сможете купить кассету с той же музыкой в храмовой лавке. Но послушать мелодии вживую, конечно, интереснее.

Да, и не забудьте узнать свою судьбу у старика-геоманта, который обычно сидит слева у входа на территорию комплекса. Разобрать что-то из его бормотания после манипуляций с тонкими бамбуковыми палочками, которые нужно долго трясти в бамбуковом же стаканчике, вряд ли возможно, независимо от уровня знания (или незнания) китайского языка, но станет ясно: да, будет нелегко, но в итоге все сложится хорошо.