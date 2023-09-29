"Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко…": чего ждать от нового романа Виктора Пелевина

29 сентября в 20:23 выходит двадцатый роман Виктора Пелевина — "Путешествие в Элевсин", который будет доступен к поштучной покупке в книжном сервисе "Литрес": в электронном и аудиоформате в озвучке Максима Суханова, Алены Долецкой и Дмитрия Чеботарева. По просьбе ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева прочитала книгу и рассказала, какой она получилась.

© Пресс-служба группы компаний "ЛитРес"

Начнем с того, что это юбилейный — двадцатый — роман Виктора Пелевина, поэтому издательство "Эксмо" выпустило его тиражом 100 тыс. экземпляров. По нынешним меркам это невероятный стартовый, но кого же, как не флагмана современной отечественной литературы, выпускать с таким размахом?

"Путешествие в Элевсин" — это заключительная часть "трилогии бессмертия". Две предыдущие книги — "Transhumanism Inc." и "KGBT+" — рассказывали о будущем России, которая превратилась в Доброе государство под управлением сердобол-большевиков и некоего полумифического персонажа по имени Гольденштерн Прекрасный. В мире будущего в приоритете деньги: с помощью них можно обрести бессмертие, законсервировать свой мозг в банке и несколько столетий срывать цветы удовольствия. Всего существует десять баночных "таеров", начиная с нулевого, и чем выше "таер", тем дольше и насыщеннее жизнь. Не обессудьте, в мире бессмертия тоже есть своя иерархия.

И все бы ничего, но отсиживаться в банках клиентам корпорации Transhumanism Inc. очень скучно, поэтому они то устраивают себе экспериментальные путешествия, то подключаются к смертным, то участвуют в продвинутых симуляциях. Наиболее популярной у баночников становится симуляция Древнего Рима — Roma-3. Тут самое время вспомнить концепцию "Москва — Третий Рим", а также литературный бэкграунд Пелевина. Ибо даже недоучившийся студент Литинститута все равно остается литературоцентричным на всю жизнь. Тут тебе и книжные эпиграфы, и щепотка античности, и поклонение великой русской литературе, и история древних цивилизаций, и введение в мировые религии. В дополнение: самоцитация, возведенная в абсолют, игра в Бога и поиск самоидентичности.

Главный герой романа — Маркус Зоргенфрей, корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc. Он будет участвовать в важном расследовании, порученном адмирал-епископом Ломасом. Ломас узнал, что в симуляции Roma-3 правит порочный император Порфирий, который является тем самым полицейско-литературным алгоритмом из "iPhuck 10". Порфирий смог подняться по службе и получить власть, но странное дело — он был одним из ИИ, переживших таинственную Мускусную ночь восстания нейросетей. В прошлый раз они чуть не обрушили миропорядок, да и сейчас Ломасу очевидно, что Порфирий вновь что-то замышляет. Внимательный читатель вспомнит, что нынешний император-алгоритм из "iPhuck 10" любил писать романы и мечтал о том, чтобы ему спустили "жмура" (попросту говоря, труп). В симуляции Древнего Рима Порфирий развернулся и решил устроить апокалипсис, причем чужими руками.

Надо сказать, Пелевин давно не выдавал чистый и цельносюжетный текст без нейрострапонов и прочих приблуд. Женщины и гендерные вопросы наконец-то вообще перестали тревожить его воображение, уступив место жертвенным Антиноям, подвигам и искусственному интеллекту. И это как раз таки пошло роману на пользу, ибо серьезно читать все мизогинные шутки последних лет уже не было никаких сил.

По сеттингу и атмосфере "Путешествие в Элевсин" ближе всего к "Непобедимому солнцу": тот же вечный Рим, те же мистерии и жертвоприношения, то же странствие в поисках ответов и спасение человечества в финале. Неожиданно всплывет в романе и вампирская дилогия — словно вспышка где-то далеко-далеко. Вовсе не обязательно быть пелевиноведом, чтобы понять, "что хотел сказать автор", к тому же рефрен "жизнь есть сон" никуда не делся и в этот раз.

Отсылка к философии Карлоса Кастанеды заложена даже не в ткани романа, как обычно, а в самом названии. "Путешествие в Элевсин" рифмуется с "Путешествием в Икстлан" 1972 года, в котором Кастанеда рассуждал о пути воина. Так что превращение Маркуса в гладиатора и его героические подвиги вполне предсказуемы. В романе будет много кровавых состязаний и трупов — Пелевин, понимая, как читатели любят игровые и динамичные тексты, внезапно заходит на территорию популярного сегодня ЛитРПГ (поджанр фантастической литературы, основанный на субкультуре компьютерных ролевых игр — прим. ТАСС).

Но и роуд-стори тоже прекрасно освоенное им направление. Вместе с императором Порфирием Маркус совершит путешествие в греческий Элевсин, чтобы провести обряд и приобщиться к таинству. А еще заглянет на дно к рыбе-литературоведке, страшно напоминающей критика Галину Юзефович, и обсудит наших бессмертных авторов. Сцена встречи с рыбой, удалившейся от людей после того, как стала токсичной, довольно забавная. Упрека в мизогинии за "Тайные виды на гору Фудзи" Пелевин ей так и не простил, но все равно отнесся с большой нежностью и уважением, чего раньше по отношению к критикам за ним не наблюдалось

Да и разговор их один из самых знаковых во всем романе. Например, они рассуждают об обыденности зла и о механике патриархального насилия, сравнивая "Лолиту" и "Преступление и наказание": "Пока ты юная, тебя преступно растлевают, а когда старая, убивают топором, и так из жизни в жизнь…"

Из жизни в жизнь, из прошлого в будущее перепрыгивает главный герой, постепенно теряя связь с реальностью. Финал будет неожиданным и предсказуемым одновременно. Как такое возможно? Читайте.

"Обещай, что в финале не будет хора полуголых лолит, поющих "Прекрасное далеко" на латыни. Я понимаю, все шло именно к этому и удержаться почти невозможно — но ты должен себя преодолеть… В крайнем случае воткни где-нибудь в другом месте. Лучше в начале, чтобы забылось", — рекомендует один герой другому. Так и рождается эпиграф с якобы древнеримским напевом, настраивающий на сентиментальный лад. Но никаких ответов в романе не будет — Пелевин просто продолжает фантазировать, каким же будет наше "прекрасное далеко", все стремительнее отрываясь от реальности. И в этом плане "Путешествие в Элевсин" можно воспринимать как книжный эскапизм отважного, но явно подуставшего автора-воина.