$245 млрд: что будет, если Европа заберет свое золото из США?

Игорь Гашков — о том, что, заморозив российские активы, ЕС испугался, не поступят ли однажды так же и с ним самим

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В ожидании окончательного решения президента Дональда Трампа по тарифам (оно ожидается к началу августа) европейские лидеры отыскали у американцев ахиллесову пяту. Ассоциация налогоплательщиков Старого Света разослала открытые письма центробанкам Германии и Италии с призывом вывести из США свои активы — в основном золотые слитки общей стоимостью в $245 млрд. С середины XX века достояние западно-европейских стран размещается в особом укрепленном пункте Министерства финансов США — Форт-Ноксе. На фоне трений с Вашингтоном европейцы задаются вопросом: безопасно ли хранить ценности в стране, отношения с которой развиваются непредсказуемо? Возможно, и нет, но тогда что случится, если золото из ЕС, сложенное в контейнеры, однажды покинет США?

Приключения золотого запаса

В 2025 году размещение имущества из Западной Европы в заокеанском хранилище выглядит рудиментом той эпохи, когда доллары США на полном серьезе могли считаться лучшим вложением, чем золото. Начиная с середины XX века правительства ФРГ и Италии беспокоила нехватка валютных резервов. Тогда золото и стали перевозить на Северо-Американский континент, чтобы при случае оперативно обменивать его на банкноты. В Бонне (столице Западной Германии) и Риме страховались от непредвиденных обстоятельств, держа в уме то, что поспешная эвакуация сокровища за океан — затруднительное логистическое предприятие, а платить за него, скорее всего, пришлось бы втридорога. И лучше перестраховаться.

Существует и другое объяснение, почему европейские резервы драгметалла оказались на дальнем берегу Атлантики. В ходе холодной войны сложился молчаливый консенсус, по которому в Западной Европе соглашались следовать американской линии во внешней политике, в обмен на что пользовались преимуществами выгодной торговли с заокеанским партнером. Продавая больше товаров Америке, чем покупая взамен, европейцы обретали излишек — но на следующем витке, в качестве компенсации, соглашались держать равнозначные суммы в хранилище американского Минфина, скрепляя таким образом межатлантическое доверие.

Во время второго срока Дональда Трампа говорить о дружбе между двумя сторонами океана можно лишь с большим напряжением. Именно в этих условиях золото особенно понадобилось в ЕС. Под нажимом Америки европейцы дали согласие на резкое увеличение оборонных расходов. Средства на это предполагается брать в долг, в видах чего чрезвычайно полезен драгметалл. Этот традиционный финансовый эквивалент отлично убеждает кредиторов: в 2025 году 59% центробанков мира намереваются расширить свои авуары в золоте (в 2024 таковых было только 41%). А раз уж благородный металл на подъеме, то по одной только этой причине гораздо благоразумнее держать его у себя.

Стирание позолоты

На первый взгляд, у Европы есть лидер, готовый вернуть перемещенную собственность из чужого хранилища. Это премьер-министр Италии (с 2022 года) ультраправая Джорджа Мелони. В 2019 году она оставила запись в социальной сети: "В то время как другие страны забирают свои золотые слитки домой из иностранных банков, чтобы защититься от возможных кризисов, наше предложение вернуть итальянское золото было отвергнуто. Но это ничего — будущее правительство с нашим участием возвратит слитки обратно итальянцам!" Увы, действительность оказалась не на высоте этих обещаний. Придя к власти, Мелони больше не поднимала щекотливую тему, вместо чего сосредоточилась на попытках наладить доверительные отношения с американцами.

Между тем именно для Италии вопрос вывезенных за рубеж средств особенно чувствителен. Выразительные 43% всех итальянских резервов складированы в хранилище золотого запаса другой страны — США, а общая стоимость их притом оценивается в $82–100 млрд. Это неожиданно много: по объему золотых авуаров Апеннинская республика занимает третье место в мире, уступая только США и Германии (Россия — пятая).

В Италии охотно обсуждают вопрос доступа к своему удаленному достоянию: но только как? Налицо трудность. С 1953 года не только итальянцы, но и вообще никто не проводил полноценного аудита в хранилищах Форт-Нокса, где сложены астрономические по своей покупательной способности средства. Теоретически незаконно проникнуть за ограду этой (в буквальном смысле) финансовой твердыни невозможно. Ее главная дверь весит 22 т и обладает толщиной в 53 см; как будто этого мало, вся территория вокруг окружена колючей проволокой под напряжением и двумя рядами электрических заборов, а вдобавок частично и заминирована на всякий случай. Тем не менее подозрения насчет сложенных внутри средств остаются. Больно уж они велики. Более того — чаще других эти сомнения высказывают в самих США.

Тайна старого форта

На протяжении уже многих десятилетий Федеральный резерв (Центробанк США), хранящий золото, остается в центре полемики между правыми республиканцами-либертарианцами и политическим мейнстримом. С 1980-х бывший конгрессмен Рон Пол выступает от имени тех, кто видит пользу в возвращении золотого стандарта — привязке доллара к наличным резервам драгметалла во избежание постепенного обесценивания инфляцией. Это подводит политика к планам кардинального аудита: начать с того, чтобы снять все сомнения, сколько все же на самом деле золота в Форт-Ноксе. Из-за особенностей хранения и огромных размеров средств полная проверка технически затруднена. Но Пол настаивает на том, чтобы ее все-таки провели. Большинство политического класса к такой идее равнодушно, поскольку частичные аудиты в Федрезерве как-то проходили — а большего, как считается, и не требуется.

С 2013 по 2020 год из хранилища, к примеру, вывезли часть сложенного там немецкого золота. Эта трудная операция, стоившая сама по себе $7 млн, совпала по времени с первым сроком президента Дональда Трампа. Тогда на исторической встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент запомнился тем, что отказался пожать номинальной союзнице руку. Однако европейцы вместо того, чтобы идти с трампистами на конфронтацию, предпочли сглаживать углы. 37% немецкого золотого запаса так и оставили храниться в Америке, а при Байдене вопрос о возвращении средств даже не поднимался.

Второй срок Трампа в Белом доме — время новых сомнений по поводу золотого запаса. В конце 2024 Илон Маск, тогда близкий союзник Дональда Трампа, публично задался вопросом: "Есть ли еще у США золото в Форт-Ноксе?" В 2025-м эту тему подхватили в Белом доме. По законам США Федеральный резерв обладает большой степенью автономии от исполнительной власти и в том числе самостоятельно принимает решения по учетной ставке. Трампа это не устраивает, а золото становится предлогом. "Мы пойдем и отправимся в Форт-Нокс, баснословный Форт-Нокс, и убедимся, что золотой запас все еще там. А если его там нет — мы будем очень, очень огорчены", — тоном угрозы заявил в феврале Трамп.

Неудивительно, что его слова на свой лад резонируют в Европе. Двое депутатов бундестага в 2025 году потребовали, чтобы не только американским чиновникам, но уже и немцам предоставили право регулярного аудита в хранилище Минфина США. Ведь у них тоже там средства — чем иностранные представители хуже? Ответа не последовало — между тем подобное предложение вполне законно, хоть и совершенно неполиткорректно.

Та любовь, какой уж больше нет

Если отношения между США и ЕС продолжат развиваться от плохого к худшему, какие последствия может возыметь стопроцентное возвращение золотых запасов Германии и Италии в Европу? В первую очередь придется допустить, что Вашингтон вообще одобрит такую операцию. В более спокойные времена никаких сомнений на этот счет не возникало, но иначе обстоятельства складываются при Дональде Трампе. В любом случае ссориться с американцами вплоть до полного расторжения связей ЕС согласится не сразу, а если и решится, разговор уже будет вестись на самых повышенных тонах. И вот при таком повороте будет иметь значение, что пример заморозки чужих активов однажды подали сами европейцы: в 2022 году в странах ЕС были заблокированы около €300 млрд российских федеральных средств. В логике англосаксонского прецедентного права та же мера вполне может быть применена к самим создателям санкционного режима — и в этом есть почти кармическая логика.

Если же европейские корабли, груженные фантастическими сокровищами, все-таки возьмут курс домой по просторам Атлантического океана, последствием будет ослабление доверия к доллару. В золотой век евроатлантической дружбы драгоценный металл и нужен был в Нью-Йорке, чтобы упростить перевод средств в американскую валюту. Разворот золотого груза над Атлантикой со всей буквальностью будет означать, что подобная необходимость больше не рассматривается. Что ж, более выразительного символа деглобализации — Америка врозь, Европа врозь — и представить себе невозможно.

Оставшимся на своем берегу американцам демонстративный уход европейцев принес бы сокращение роли Нью-Йорка в качестве международного хаба и вероятное снижение курса доллара в силу стихийной дедолларизации: сбрасывания американских активов по всему миру в пользу золота. Ведь, как показывает опыт, пример заразителен, особенно такой красочный. Кстати сказать, часть своего золотого запаса хранит в США и великая держава Азии — Индия. В таком случае она оказалась бы следующей на выход.