Выход из Оттавской конвенции: зачистка арсеналов США за счет граждан ЕС

Александр Степанов — о минировании приграничья РФ, истинных причинах выхода ряда стран ЕС из Оттавской конвенции и о том, чем это обернется для граждан европейских стран

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Владимир Зеленский 29 июня своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ранее о выходе из данного формата сообщили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

Игроки и роли

Процесс денонсации Оттавской конвенции является очередным шагом по милитаризации восточноевропейского фланга НАТО, перераспределения производственных площадок и размещения ключевых объектов военно-промышленной инфраструктуры в непосредственной близости от границ Российской Федерации с целью создания так называемого приграничного экспедиционного военно-промышленного кластера.

При этом в качестве территорий для размещения этого опасного производства будут выступать площадки стран Балтии и Финляндии. Последняя уже имеет внушительный опыт производства различных типов мин, в том числе морских и так называемых "умных" изделий, выступая поставщиком этой продукции в другие страны Европы. Кроме того, в Финляндии действует штаб сухопутных операций под эгидой Пентагона, где в настоящее время проводится отработка минирования российско-финской границы и создание так называемых "умных" полей, которые могут дистанционно активироваться в заданные сроки и по необходимым параметрам.

Польша же берет на себя бразды правления в формировании восточноевропейского военно-промышленного потенциала и планирует разместить мощности своей компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в странах Балтии. Представители польского военно-промышленного комплекса (ВПК) уже заявили о готовности к производству миллионов противопехотных и противотанковых мин, которые станут ключевым элементом инженерно-заградительного барьера вдоль российских границ. Это потребует наращивания производственных мощностей, которые разместят на восточно- и североевропейском фланге НАТО. На авансцену выйдут и американские производители, которые являются мировыми лидерами в области различного типа противопехотного и противотанкового минного вооружения.

Что касается заградительного барьера в приграничье России, это будут не просто минные поля, а серьезные эшелонированные инженерные заграждения и распределенные укрепрайоны, обеспечивающие блокирование возможности ответной реакции сухопутного компонента ВС РФ на возможные провокации и агрессию со стороны НАТО. Простая математика говорит о том, что при общей протяженности границы РФ со странами НАТО в 2600 км Североатлантический альянс может только запасами США, располагающих более чем 3 млн только противопехотных мин на складах, "засеять" каждый квадратный километр плотностью более чем 1150 изделий, что даст километровую глубину минирования.

Подобная инициатива согласуется с логикой выстраивания вдоль российской границы возможностей развертывания наступательных средств, в том числе высокоточного оружия. Практически во все страны уже поставляются РСЗО HIMARS, присутствуют на вооружении MLRS-270 и дальнобойная ствольная артиллерия. Также, вероятно, в Европе планируется развертывание дополнительных мультидоменных оперативных групп с подчинением непосредственно Пентагону, включая высокоточные комплексы Typhon и перспективный гиперзвуковой комплекс Dark Eagle, которые будут решать свои задачи в рамках реализации концепции мгновенного глобального удара.

Противник рассчитывает на то, что его удары с применением конвенциональных средств останутся без симметричного ответа. Это входит в доктринальное противоречие с недавно измененной политикой РФ в области ядерного сдерживания, которая предполагает, что в случае агрессии в отношении России и угрозы ее территориальной целостности, а также участия в этом стран, поддержка которых обеспечивается со стороны ядерной державы, российская сторона вправе ответить с применением всего арсенала, в том числе инструментария ядерного сдерживания.

Поэтому те страны, которые берут на себя роль потенциального буфера и плацдарма военного давления на Россию, априори ставятся под угрозу физического уничтожения. Им, вероятно, определена неприглядная судьба тех пешек, которыми проектировщики неконтролируемой эскалации и приближающегося общеевропейского конфликта вполне готовы пожертвовать.

Виды вооружений для милитаризации границы с РФ

Что же уготовано для применения в рамках этого суицидального процесса милитаризации приграничья России? Существуют наземные системы минирования, которые в движении способны отстреливать мины на расстояние 30-100 м. К ним относятся американские системы GEMSS, Vulcan, немецкая MiWS, британская Ranger.

Концепция минных средств поражения в НАТО известна под аббревиатурой RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System — дистанционная противотанковая минная система). В рамках этой программы существует несколько разных типов средств доставки. На вооружении армий стран НАТО есть системы дистанционного минирования (СДМ), которые подразделяются на авиационные (самолетные и вертолетные), ракетные, инженерные и артиллерийские.

Кроме того, в странах НАТО сконцентрировано большое количество самоходных и прицепных заградителей, которые, вероятно, будут развернуты в рамках новых создаваемых инженерных подразделений в Финляндии и странах Балтии. Говоря о морских акваториях, компания Boeing разрабатывает проект, в рамках которого в качестве минеров могут быть задействованы крупные подводные автономные аппараты. Аналогичные мероприятия могут реализовывать и на сухопутной части границы с задействованием сухопутных дронов для реализации заградительно-инженерных работ.

В арсенал задействованных для создания заградительного барьера вдоль границы с РФ мин может входить SLAM M2 (Selectable Lightweight Attack Munition) — американская многоцелевая малогабаритная мина, принятая на вооружение сил специальных операций ВС США. Она отличается универсальностью, малой массой, компактностью, разнообразием механизмов инициирования и возможностью применения как в управляемом, так и в неуправляемом варианте. В качестве противоднищевой мины замедленного действия может использоваться и M86 PDM (Pursuit Deterrent Munition) — противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения также производства США. Наконец, в Польше производят собственные противотанковые мины, например, бескорпусную противотанковую мину MPP-B Wierzba, противотанковую противоднищевую мину МN-123, противотанковую противобортовую мину МРВ.

Анализ возможных к поставке типов противопехотных мин показывает, что все ранее запрещенное конвенцией оружие получает вторую жизнь, что избавит его владельцев от дорогостоящих процедур его хранения на складах и уничтожения после истечения сроков годности. Наоборот, кто-то на этом планирует сделать существенные дивиденды. Известно, что актуальная политика президента США Дональда Трампа и министра обороны Хегсета направлена на оптимизацию расходов, и одним из инструментов данной линии является освобождение складов от устаревающего оружия и привлечение на этом денежных средств за счет реализации продукции "второсортным" странам НАТО. Технологически и физически выходящие в тираж мины будут передаваться не в рамках военной помощи на безвозмездной основе, а на основе контрактов по перевооружению и коммерческих сделок, к которым так привык Трамп. США продолжают делать свой бизнес на крови, ставя под угрозу существование стран Восточной и Северной Европы.