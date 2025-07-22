Разгром партии власти и взлет национализма: в Японии прошли парламентские выборы

Игорь Беляев — о том, почему судьба премьера Исибы зависит от Трампа и какую роль в выборах сыграла "ненависть к понаехавшим"

В Японии 20 июля прошли выборы в верхнюю палату парламента, по итогам которых правящий блок под предводительством премьер-министра Сигэру Исибы потерпел уже второе электоральное поражение. В то же время выборы продемонстрировали стремительной рост популярности в японском обществе националистов и популистов.

Поражение, которого все ждали

Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" осенью прошлого года уже лишилась большинства мест в ключевой нижней палате парламента. Однако благодаря разногласиям в стане оппозиции блок смог остаться у власти, сформировав правительство меньшинства. Это первый случай за 70 лет, когда ЛДП, оставаясь у власти, потеряла контроль над обеими палатами парламента.

Тем не менее, несмотря на череду неудач и крайне низкий рейтинг популярности, премьер-министр Исиба ясно дал понять, что в отставку уходить не собирается.

Того, что правящая коалиция проиграет на этих выборах, ожидали многие. Подавляющее большинство социологических опросов показывало, что с высокой долей вероятности ЛДП и "Комэйто" не удастся сохранить большинства в верхней палате. Рейтинг поддержки правительства Исибы и самой правящей партии уже несколько месяцев находится в районе 30–35%, периодически обваливаясь еще ниже.

Министры его кабинета и члены партии отличаются умением делать неуместные заявления, которые раздражают и так порядком утомившееся от них за 13 лет нахождения либерал-демократов у власти население. То уже бывший министр сельского хозяйства неудачно пошутит про рис в условиях, когда цена на этот ключевой товар для страны за год взлетела почти в 2,5 раза. То высокопоставленный элдэпэшник ляпнет, что Японии "очень повезло", что унесшее жизни 126 человек землетрясение 2024 года в районе полуострова Нато "удачно произошло именно там, а не в другом месте, иначе жертв было бы больше". В Японии такие топорные шуточки со стороны власть имущих очень плохо воспринимаются и влекут к неизбежным и зачастую мгновенным последствиям.

Первые экзитполы, посыпавшиеся от местных СМИ после закрытия участков 20 июля, ясно дали понять, что сохранить большинство в верхней палате парламента правящей коалиции "будет очень сложно". Скорбные лица высокопоставленных представителей ЛДП, дававших в прямом эфире местных телеканалов комментарии, также говорили о том, что в партии готовятся к худшему. Сам премьер Исиба еще в первые часы подсчета голосов признал, что японский народ вынес суровый вердикт его партии, из которого необходимо будет сделать серьезные выводы.

Луч надежды для правящей коалиции забрезжил в районе полуночи, когда на основе уже подсчитанных голосов и распределенных мандатов местные СМИ сменили свой прогноз — ситуация стала "неопределенной", у правящего блока появилась возможность сохранить большинство в верхней палате.

Это первый случай на моей памяти, когда интрига на японских выборах сохранялась так долго. Обычно все становится ясно в момент публикации экзитполов, точность которых еще ни разу не подводила.

Однако примерно к трем ночи и эти надежды рухнули — стало окончательно ясно, что правящей коалиции все-таки не удастся набрать нужного числа мандатов для сохранения большинства. Таким образом, правящая коалиция теперь имеет 122 места в верхней палате парламента, а оппозиционные партии вкупе — 126.

Но надо понимать, что японская оппозиция — это множество различных политических объединений, с различающимися, а порой и диаметрально противоположными убеждениями и взглядами. Как и в случае с нижней палатой, сложно представить, чтобы эти партии выступили единым фронтом против правящего блока. Так, некоторые из них уже выразили готовность сотрудничать с коалицией по отдельным вопросам и законодательным инициативам.

Взлет правых и популистов

Наряду с провалом правящего блока заранее ожидалось, что правая Партия участия в политике ("Сансэйто") и популистская Народно-демократическая партия заметно улучшат свои позиции в верхней палате на фоне взлета их популярности. Однако их результат превзошел даже самые смелые ожидания.

Партия участия в политике, которая всю избирательную кампанию раскручивала националистический лозунг "Японцы — превыше всего" и продвигала откровенно ксенофобскую риторику, направленную против проживающих в Японии иностранцев, получила сразу 14 новых мест в палате, где до этих выборов у нее был всего один представитель. Агрессивная кампания в социальных сетях, построенная на искажении информации, а порой и на прямой дезинформации, принесла свои плоды. Примечательно, что некоторые свежеизбранные представители партии, принимая поздравления, принесли извинения и признались, что в ходе кампании могли "перегнуть палку и наговорить лишнего" про иностранцев, пообещав исправиться и впредь быть осторожней. Глава партии Сохэй Камия, не скрывающий радости от успеха на выборах, в тот вечер прямо заявил, что его партия не выступает против иностранцев, пообещав исключать из своих рядов тех, кто допускает расистскую риторику. Заявление, которое, конечно, слабо бьется с тем, как сам Камия и его сопартийцы вели свою предвыборную кампанию, обвиняя "гайдзинов" ("человек извне", так в японском языке пренебрежительно называют иностранцев) во всех бедах Японии.

Шаг, вероятно, направленный на смягчение конфронтации с другими оппозиционными партиями, с которыми в будущем предстоит сотрудничать. Да и в целом попытка отмежеваться от обвинений в расизме и ксенофобии.

Особое и нескрываемое раздражение Партия участия в политике вызывает у коммунистов и левых. Глава Коммунистической партии Японии (КПЯ) Томоко Тамура прямо заявила, что в государстве нет места расизму, а превыше всего должны быть не японцы, а все живущие в стране люди. А лидер партии левых взглядов "Рэйва синсэнгуми", которая на этих выборах, впрочем, показала очень слабый результат, выразил крайнюю степень недовольства тем, как в целом проходила предвыборная кампания. "В какой-то момент все вдруг начали кричать "гайдзин-гайдзин". У нас экономика сыпется, цены безудержно растут, а вы пытаетесь обвинить во всем иностранцев? Других проблем в стране нету?" — возмущался, комментируя итоги выборов, лидер партии Таро Ямамото.

Стоит также отметить, что Партия участия в политике не исключила возможности сотрудничества с правящим блоком по тем или иным вопросам. Вообще ультраправая риторика, а главное — отклик на нее у определенной части местного населения всерьез всполошили правящую ЛДП, которая осознала, что часть ее голосов стремительно утекает именно в этом направлении. Правительство Исибы попыталось было подключиться к риторике "проблем от иностранцев" — был даже создан специальный комитет по работе на этом направлении, однако шаг выглядел слишком надуманным и не помог правящей партии удержать избирателей, для которых тема "понаехавших" оказалась столь животрепещущей.

Популисты из Народно-демократической партии, всю предвыборную кампанию обещавшие отмену потребительского налога, повышение зарплат и снижение цен, также продемонстрировали очень хороший результат, получив 17 новых мест и доведя общее число своих мандатов до 22. Их лидер Юитиро Тамаки, однако, сразу и четко заявил, что ни о каком сотрудничестве с правительством Исибы, "которое не в состоянии выполнить свои обещания", речи идти не может.

В целом же все партии, кроме правящих ЛДП и "Комэйто", улучшили свои позиции. Учитывая, что явка была примерно такой же, как и три года назад в ходе аналогичных выборов, можно сделать вывод, что избиратели просто ушли к другим партиям.

Ответственных нет, и наказывать никого не будут

На следующий день после выборов премьер-министр Сигэру Исиба, который также является председателем Либерально-демократической партии, дал пресс-конференцию, на которой оценил итоги голосования. Низко поклонившись, он принес извинение за поражение, поблагодарив тех соотечественников, кто, несмотря на жару (а в Японии сейчас самый разгар изнуряюще жаркого и влажного лета), пришел и поддержал правящую коалицию. В то же время он подчеркнул, что намерен продолжить работу на посту премьера — никакой речи об отставки не идет. "Нельзя допустить застоя в национальной политике, когда страна находится в крайне сложной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности. Ей угрожают стихийные бедствия, которые могут произойти в любой момент. Растущие цены. Обстановка с безопасностью в регионе", — аргументировал Исиба, еще раз подчеркнув, что ЛДП "должна выполнить свой долг в качестве крупнейшей политической партии". Исиба также напомнил, что его администрация сейчас продолжает крайне тяжелые и напряженные переговоры с США по тарифам и пошлинам, дав понять, что смена премьера и его команды в такой момент ударит по позициям Японии на переговорах.

Отвечая на вопросы журналистов, Исиба подчеркнул, что показательных отставок и назначения ответственных за провал на выборах не будет. По его словам, все приложили максимум усилий: "Все старались".

Что дальше

В целом же какой-то катастрофы, мгновенно меняющей расклад политических сил, в стране не произошло. Поражение на выборах в верхнюю палату парламента — это еще одна брешь в корабле, на котором Сигэру Исиба ведет ЛДП к не очень светлому будущему.

До следующих очередных выборов в нижнюю палату парламента, которые по факту определяют премьера, — три с лишним года. За это время правящая коалиция может либо как-то исправить свое плачевное положение, либо окончательно похоронить свое политическое будущее.

Будучи в меньшинстве в обеих палатах правительства, ЛДП придется очень много договариваться с другими партиями — как при принятии новых законов, так и при принятии бюджетов. Что в целом хорошо — это делает политические решения более сбалансированными и инклюзивными, заставляет партию власти учитывать интересы не только своего электората, но и тех, кто находится по ту сторону политических баррикад. А таких людей теперь больше, чем сторонников правящей коалиции.

Однако одно можно сказать наверняка — Сигэру Исиба, крепко ухватившийся за премьерское кресло, проявил себя как очень "неяпонский" политик. Сложно представить, чтобы кто-то из его предшественников позволил бы себе не уйти в отставку после двух подряд электоральных фиаско. Но раздражение по отношению к Исибе растет не только у местного населения, но и внутри самой ЛДП. Некоторые члены партии открыто настаивают на том, что тот должен уйти в отставку, взяв на себя ответственность за разгром на выборах. Региональное отделение партии в префектуре Коти уже также прямо потребовало отставки премьера.

Спасательным кругом для Исибы могут стать переговоры с США по тарифам и пошлинам, которые должны вступить в силу 1 августа, — если до этого момента команда премьера сможет договориться о выгодных для Японии условиях. Однако учитывая уязвимость правительства Исибы на фоне плачевных внутриполитических результатов и отсутствие реальных рычагов давления на администрацию Дональда Трампа, сложно представить, что США уступят на этих переговорах. Если Вашингтон обложит Японию обещанными 25-процентными пошлинами, аргумент Исибы "я остаюсь у власти, чтобы договориться с США" полностью сойдет на нет. И тогда недовольство премьером, которого внутри партии некоторые уже называют "хромой уткой", возрастет многократно. В случае этого очередного провала у Исибы, по логике, уже не останется пространства для маневра и решение об отставке будет казаться неизбежным. Но не исключено, что Исиба, который несколько десятилетий добивался премьерского кресла, и в этом случае проявит упрямство и откажется уходить. Что неизбежно вызовет негативную реакцию как в самом политическом истеблишменте, так и у местного населения.

Но дальнейшая судьба Исибы и ЛДП вызывает куда меньше беспокойства, чем тревожная тенденция роста популярности националистов из Партии участия в политике. Они максимально хорошо овладели современными политтехнологиями — TikTok и YouTube буквально забиты видео с пламенными выступлениями членов этой партии.

Продолжающееся развитие социальных сетей и бесконтрольное распространение в них искаженных и ложных данных, подыгрывающих тому или иному нарративу, добралось и до Японии. А недобросовестные политики готовы прибегать к любым методам для извлечения для себя выгоды — включая дезинформацию и разжигание ненависти. И пока неясно, удастся ли "фактчекингу" и правдивому информированию со стороны конвенциональных СМИ успешно противостоять "тиктокам" с теориями заговора и искажениями. Предвыборная кампания в Японии показала, что сделать это будет очень непросто.