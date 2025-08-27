Аудиозаписи, коррупция и поиск предателя: правительство Аргентины в центре скандала

Елена Кондратьева — о вариантах, кому это выгодно, и возможных последствиях

Продвижение потенциально мошеннической схемы с криптовалютой, обеспечение обхода таможни для знакомых, прилетающих на частном самолете с незадекларированным багажом, смерть почти 100 пациентов, получивших укол зараженного бактериями обезболивающего — довольно внушительный список скандалов, в которые оказалось вовлечено правительство президента Аргентины Хавьера Милея, учитывая, что он меньше двух лет у власти. Однако все это может затмить новый, не сравнимый по масштабу и потенциальным последствиям.

Слова в прямом эфире

19 августа YouTube-канал Carnaval в прямом эфире включил аудиозапись, на которой человек с голосом на тот момент еще главы Национального агентства по делам инвалидов (ANDIS) Диего Спагнуоло жаловался на коррупцию в ведомстве. Официального подтверждения подлинности разговора не было, но не было и опровержения. Тот случай, когда молчание красноречивее слов.

Бенефициаром схемы предполагаемый Спагнуоло называет саму Карину Милей, секретаря канцелярии главы государства, сестру президента и главную его опору. В окружении Хавьера Милея ее называют Начальником. Она отвечает за встречи главы государства, формирование списков кандидатов на выборах разного уровня и политические альянсы. В обществе сложилось мнение, что Карина Милей может даже заблокировать назначения или продвинуть в любое ведомство своих людей.

Непосредственную ответственность за коррупционные сборы "Спагнуоло" возложил на замсекретаря по институциональным вопросам Эдуардо Менема по прозвущу Луле, который является правой рукой Карины Милей. Речь идет о взятках, которые платят поставщики лекарств и медицинских принадлежностей за контракты. При этом на аудиозаписи теперь уже, мол, бывший глава агентства по делам инвалидов сетовал, что, хотя коррупционная схема существовала и раньше, но взятка выросла с 5 до 8%. "Я думаю, Карина получает 3%", — сказал "Спагнуоло". Фраза про 3% для Карины быстро стала мемом.

22 августа полиция провела 15 обысков и изъяла телефоны у Спагнуоло и упомянутых в разговоре предпринимателей. Среди них владелец компании Suiza Argentina, которая с начала года заключила контрактов с государством на 108,3 млрд песо ($79 млн). В 2024 году сумма была куда скромнее — 3,9 млрд песо ($2,86 млн).

Проблема хуже коррупции

Обвинения в коррупции — уже плохая новость для любого правительства. Еще хуже, когда речь о такой чувствительной для общества сфере. Особенно учитывая, что месяц назад Милей наложил вето на одобренный парламентом проект об увеличении помощи инвалидам. Это не первое вето главы государства, но еще до скандала оно было самым спорным. И вероятно, станет первым, которое Конгресс сможет преодолеть — для отмены вето нужно две трети голосов в двух палатах. В Палате депутатов эту инициативу уже поддержали необходимое количество законодателей. Впереди Сенат.

Но даже не это главная проблема для правительства. Скандал застал правительство врасплох и обнажил разногласия внутри правящей коалиции "Свобода наступает". Спагнуоло — не просто чиновник третьей-четвертой линии, он когда-то был адвокатом Милея и входил в его близкий круг общения. Он 38 раз был в резиденции президента в Оливосе и 48 — в президентском дворце.

Правительство обвинило оппозицию, а точнее, коалицию "Союз за родину" в "политической операции" перед выборами. Разговор был записан, предположительно, в 2024 году, но опубликован только сейчас — за три недели до выборов в законодательное собрание крупнейшей провинции Аргентины Буэнос-Айрес (там сейчас правит оппозиционный губернатор Аксель Кисильоф) и за два месяца до промежуточных парламентских выборов.

Конечно, момент был выбран с политическими целями, но о коррупции на аудиозаписи говорит не оппозиционер, а лояльный чиновник, а значит, общество будет ждать объяснений.

Пока их толком не последовало.

Реакция правительства на кризис выглядит растерянной. Спустя два дня Спагнуоло был уволен с формулировкой "в превентивных целях в связи с общеизвестными событиями и их использованием оппозицией в политических целях", то есть первым "убить" решили гонца. Первое опровержение появилось в ночь на 25 августа на странице Луле Менема в соцсети X (ранее Twitter). Утром дать интервью отправили его родственника и председателя Палаты депутатов Мартина Менема, который, по сути, ограничился заверениями о том, что фигуранты аудиозаписи не способны на коррупцию. Сам Хавьер Милей не упомянул скандал ни в одном из трех своих публичных выступлений с того момента.

Ни один из Менемов не объяснил, почему Спагнуоло сказал то, что сказал. До сих пор доподлинно неизвестно и то, как аудиозапись попала к журналистам.

Как теперь стало известно, их было много — разговоры человека, по голосу неотличимого от бывшего чиновника, с неизвестным собеседником записывались, по всей видимости, регулярно. Новые отрывки публикуются каждый день. Хотя не один из них не сравним по эффекту с первым, каждый прибавляет сомнений в моральном облике сотрудников администрации действующего президента.

При этом скандал, видимо, подвигнул и других говорить о нарушениях. Так, обвинения в коррупции на разных уровнях полились как из рога изобилия. За последние дни о взятках в агентствах социального медицинского страхования сообщили бывшие чиновницы из Сантьяго-дель-Эстеро и Ла-Платы, обыски в офисах ведомства прошли в провинции Чако.

Об этом коррупционном скандале постоянно говорят на телеканалах — даже на тех, что считаются лояльными правительству. Самое болезненное для администрации Милея то, что найти козла отпущения и объявить победу над коррупцией уже вряд ли получится. Представить, что президент пожертвует сестрой, невозможно.

Кто виноват

Так кто же стоит за публикацией аудиозаписей? Существуют разные версии. Самая очевидная, как я уже упоминала, — "Союз за родину", непримиримые оппоненты Милея и основная оппозиционная сила в Аргентине на данный момент. Но возникает вопрос, откуда у них появились эти аудиозаписи — учитывая откровенность Спагнуоло в его разговорах, собеседник должен был пользоваться высоким доверием. Ничего не указывает на то, что бывший чиновник решился на такую радикальную смену лагеря.

В кругах "Свобода наступает" популярна версия, что за сливом стоит вице-президент Виктория Вильярруэль и группа отколовшихся от коалиции депутатов. Милей и Вильярруэль вместе участвовали в президентских выборах в октябре 2023 года, однако через несколько месяцев вице-президент была фактически исключена из круга лиц, участвующих в принятии решений. Дальше конфликт только усугублялся и уже дошел до точки, когда глава государства открыто называет своего вице-президента предателем.

В пользу этой версии говорит то, что Спагнуоло давно знаком с Вильярруэль. Председатель правительства Аргентины Гильермо Франкос даже озвучил версию, что именно она привела его в "Свобода наступает", однако позже он был вынужден выпустить публичное опровержение. По всей видимости, в круг общения Милея Спагнуоло все же ввел депутат Хосе Луис Эсперт, один из лидеров списков правящей коалиции на предстоящих выборах.

Еще одна версия — месть Карине Милей от неофициального советника президента Сантьяго Капуто. Капуто считается автором медийной стратегии Милея, которая принесла ему победу на выборах в 2023 году. Он входит в так называемый железный треугольник — вместе с ним его образуют Хавьер и Карина Милей. Под руководством Капуто находится крыло "Свобода наступает" под названием "Небесные силы" (Las Fuerzas del Cielo), его костяк составляют блогеры-либертарианцы. Они наводняют соцсети, преимущественно Х (ранее Twitter), сообщениями с восхвалением Милея и министра экономики Луиса Капуто, а также устраивают травлю нелицеприятным журналистам и оппозиционерам. Вопреки ожиданиям молодых либертарианских активистов, в списке кандидатов, за формирование которых отвечала Карина Милей, "Небесные силы" оказались практически не представлены. Зато в них попали те, кого обычно Хавьер Милей называет кастой — профессиональные политики, которые ранее представляли другие партии.

Свои интересы в скандале могли быть и у экс-президента Маурисио Макри, лидера оппозиционной партии "Республиканское предложение" (Pro). После сокрушительного поражения в мае на выборах в заксобрание столицы, которая всегда считалась оплотом Pro, Макри пошел на предвыборный альянс со "Свобода наступает". При этом кандидаты из когда-то одной из сильнейших партий получили места только в середине списка. Ослабление правительства дало бы Макри рычаги давления, ведь перед администрацией Милея может встать более острая потребность в поддержке со стороны умеренной оппозиции в Конгрессе и губернаторов из Pro. Экс-президент также обладает связями в судебной власти.

Количество версий говорит само за себя. Как показала череда серьезных поражений исполнительной власти в Конгрессе, создание конфликтов у Милея получается лучше, чем формирование крепких альянсов.

Влияние на выборы

Сейчас сложно сказать, какое влияние окажет скандал на предстоящие выборы. Пока был опубликован только один опрос, касающийся недавних событий. Согласно исследованию общественного мнения от компании Management & Fit, 94,5% респондентов в провинции Буэнос-Айрес осведомлены о скандале. Почти 60% считают, что аудиозаписи и упомянутые в них факты правдивы.

В то же время у правительства есть результаты, на которые они могут сделать акценты перед выборами. Ко многим из них есть вопросы, но все же в последние месяцы в Аргентине (которая уже несколько лет страдает от высокой инфляции) заметно замедлились темпы роста цен и появились более дешевые импортные товары. Ради этого правительству пришлось пойти на сомнительные с точки зрения дальнейшего роста и уровня занятости меры, но это можно будет оценить только спустя время, то есть после выборов.

Вполне возможно, что у авторов сливов еще припасены медийные бомбы. Но на данный момент, думаю, еще рано говорить, что над правительством нависла реальная угроза уступить первое место на парламентских выборах. Прежде всего — отсутствует привлекательная для избирателей альтернатива в рядах оппозиции. Сложнее ситуация для "Свобода наступает" будет в провинции Буэнос-Айрес, оплоте "Союза за родину".

Однако, если правительство и переживет успешно предстоящие голосования, удар по репутации "Свобода наступает" уже нанесен. Времени на восстановление не так уж много: в 2027 году в Аргентине пройдут очередные президентские выборы.