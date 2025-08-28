Дмитрий Горохов — о целях Франсуа Байру и сценариях развития политического кризиса

На исходе лета премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил журналистам о своем намерении поставить вопрос о доверии его правительству. Сделать он это хочет на внеочередной сессии парламента, которую попросил созвать на 8 сентября президента Эмманюэля Макрона.

Игра на опережение

Само по себе решение, казалось бы, не противоречит обычным парламентским процедурам. Статья 49 французской конституции предусматривает, что после программного заявления премьера о политике кабинета депутаты голосованием выражают свое отношение к планируемому курсу. При отсутствии поддержки кабинет слагает полномочия.

По всей видимости, демарш Байру был попыткой сыграть на опережение.

На фоне финансовых проблем Франции и социальной напряженности начало нового политического сезона ожидалось сложным. Левая оппозиция все громче грозила премьеру вотумом недоверия сразу после возвращения депутатов с летних каникул. Другим вызовом, адресованным Байру, стала развернувшаяся подготовка протестной акции "Блокируем всё!". Под этим лозунгом левая оппозиция решила организовать 10 сентября массовые протесты против политики правительства. Угроза всеобщей забастовки, по замыслу ее инициаторов, должна была склонить власти к отказу от решения проблем экономики за счет налогоплательщиков.

Байру решил приложить все усилия, чтобы помешать проведению забастовок в ключевых секторах экономики и общества. "Беспорядок разрушает страну, — не уставал повторять он в своих интервью СМИ. — Мы движемся к хаосу".

Хотя демарш премьера по вопросу о доверии правительству грозит ему почти неизбежной потерей премьерского поста, он отказывается заранее признать свое поражение.

Миссия невыполнима

Имеющий репутацию искусного тактика, Байру возглавил правительство в декабре 2024 года. Он стал третьим премьером, которому президент Франции Эмманюэль Макрон доверил "невыполнимую миссию" — добиваться принятия бюджета страны, будучи в меньшинстве в парламенте. Сторонники президента окончательно лишились собственного большинства, проиграв досрочные выборы после политической ошибки Макрона — досрочного роспуска парламента летом 2024 года.

Назначая Байру, президент, очевидно, положился на его политический опыт (и отвагу). Но невыполнимость миссии премьера становится тем более очевидной, если учесть, что государственный долг Франции уже превысил $3,4 трлн и продолжает ежечасно (!) увеличиваться на $12 млн.

Франсуа Байру разработал комплекс мер по оздоровлению финансов. Этот пакет (обнародован им в основных параметрах во время парламентских каникул) включил стабилизацию финансов государства за счет замораживания расходов министерств на уровне 2024 года, повышения налогов и отмены двух из 11 нерабочих дней в году.

Одновременно премьер ожидает добровольных жертв от наиболее состоятельных соотечественников, которые, мол, должны согласиться на повышение налогов. Уповает он и на шаги навстречу от наиболее лояльных депутатов.

Тем временем программа была встречена в штыки профсоюзами и левой оппозицией.

Кусунгобу вместо дамоклова меча

Вотум недоверия нависал над правительством как дамоклов меч. Байру, однако, предпочел мечу кусунгобу — ритуальный кинжал для харакири.

Вот череда событий, которые, по всей видимости, ждут Францию в ближайшие дни. 8 сентября премьер выступит с докладом в Национальном собрании, за которым последуют дебаты. Затем парламент проголосует — чтобы остаться у власти, Франсуа Байру должен получить не менее 289 из 577 голосов в Национальном собрании.

Он обратился к своим сторонникам с призывом, который король Генрих IV адресовал воинам в сражении при Иври — одной из главных битв в эпоху религиозных войн, раздиравших Францию в XVI столетии. "Следуйте за моим белым плюмажем!" — скомандовал король и повторил Байру.

Кстати, он с юных лет с особым почтением относится к королю — объединителю Франции: даже посвятил ему биографическую книгу, ставшую в стране бестселлером.

Если правительство все же падет, карты, судя по всему, окажутся в руках президента. Макрон может назначить нового премьера из центристского блока, который, конечно, попытается проводить прежнюю политику. Среди возможных преемников Байру называют ряд фигур правящего лагеря.

Лидер прогнозов

Наиболее часто сейчас в прогнозах фигурирует 39-летний министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню. "Это приятель Макрона, он провел часть лета в президентской резиденции Брегансон вместе с Макроном, а затем в телефонных разговорах с ним", — поведал газете Le Parisien источник в президентском окружении. Лекорню также был одним из фаворитов среди кандидатов на пост премьера до декабрьского назначения Байру.

Верный и близкий соратник Макрона Себастьен Лекорню обладает довльно существенным послужным списком на государственных постах, что, думаю, действительно может склонить чашу весов в его пользу.

Шансы получить портфель премьера имеют также руководитель социального блока правительства Катрин Вотрен и глава Европейского банка Кристин Лагард, пользующиеся заметным авторитетом, в частности, в деловых кругах.

Дилемма Марин Ле Пен

Не менее вероятен и еще один сценарий — роспуск парламента и назначение досрочных выборов. Это поддерживают, согласно исследованию Французского института общественного мнения IFOP, 63% электората. К этому же варианту на словах склоняется и лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Однако, думаю, для самой Ле Пен новые парламентские выборы едва ли лучший вариант, так как неизбежно вызвал бы потерю депутатского мандата и трибуны в парламенте. Напомню, судебное решение, вынесенное весной по делу о фиктивном найме ассистентов в Европарламенте, лишило ее избирательных прав на пять лет.

Кстати, передача ключей от премьерской резиденции дворца Матиньон представителю левого лагеря — тоже не выход сейчас. Премьер из стана оппозиции при нынешней расстановке сил не будет располагать большинством в Национальном собрании — ключевой нижней палате.

Спор за Елисейский дворец

Венчает список возможных путей преодоления политического кризиса досрочный уход в отставку президента республики.

Досрочный уход Макрона до конца каденции дал бы ему возможность баллотироваться на новый (фактически — третий) пятилетний срок. Французскому президенту до истечения срока его полномочий остается еще более двух лет (выборы должны быть весной 2027 года).

Такой поворот, несомненно, расстроил бы планы многих на французской политической сцене.

Виды на Елисейский дворец имеет и сам Франсуа Байру. Это означало бы его переход из лагеря сторонников нынешнего президента в стан соперников. Но, как говорил в таких случаях Генрих IV, "Париж стоит мессы". Возможно, поэтому демарш Байру с созывом внеочередной сессии парламента — отнюдь не харакири, а тщательно спланированный театральный жест, призванный создать благоприятный старт для его участия в будущем президентском марафоне.