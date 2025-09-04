Игорь Гашков — о том, что распределение участков для голосования в постсоветской стране приобретает черты детективной истории

28 сентября в Молдавии состоятся парламентские выборы. Лидирующие в опросах "Патриотический блок" и партия PAS ("Действие и солидарность") выходят на финишную прямую плечом к плечу. Политическое будущее президента Майи Санду поставлено на карту. Если ее партия PAS уступит, Кишинев может отказаться от прежнего проевропейского курса и быстро восстановить экономические связи с Россией.

На этом фоне разворачивается интрига. Число избирательных участков для молдаван, проживающих в РФ, сведено до 2, в Германии увеличилось до 36, а в Италии — резко до 73. В оппозиции заподозрили неладное.

Чье вино лучше?

3 сентября президент Румынии Никушор Дан поделился мнением о молдавской политике. В случае победы "Патриотического блока", считает он, "Молдавия может повторить судьбу Грузии". Сравнение само по себе заслуживает внимания, ведь страны близки демографически (2,4 млн и 3,6 млн соответственно), а также по площади. Их объединяет история, но резко разводят в разные стороны текущие экономические показатели.

Правление президента Майи Санду (у власти с декабря 2020 года), вероятно, пошатнуло картину мира тех, кто верил, что сближение с Евросоюзом дает быстрые экономические дивиденды. 2024 год Молдавия закончила с ростом экономики в 0,1%, обеспеченным в основном переводами на родину от тех, кто уехал на заработки. Доходная часть бюджета на 10–15% заполнена международными кредитами. Рост в Грузии, напротив, близок к феноменальному. В 2024 году ВВП увеличился на 9,4%. Количество рабочих мест, созданных за последние 6 лет, превысило 300 тыс. — это более 10% трудоспособного населения.

Если пример Грузии заставит задуматься не только Никушора Дана, но и власти Молдавии, то можно прийти к выводу, что частью своего успеха Тбилиси обязан сохранению экономических связей с Россией. Действительно: в 2025 году Москва — основной экономический партнер закавказской республики и крупный рынок сбыта ее аграрной продукции. Молдавские фермеры подобной возможности лишены. Теоретически пути экспорта ведут их теперь на Запад. Но помимо теории есть еще и практика. Насыщенная конкуренция и торговые барьеры на деле способствуют обратному результату. В 2025 году Молдавия все больше закупает сельскохозяйственной продукции сама, а не поставляет ее за рубеж. Результат по самым скромным прикидкам странный для республики, относившейся к числу житниц Советского Союза: экономическая депрессия.

Молдавское терпкое

Упадок экспортных возможностей Молдавии находит выражение на языке цифр. С начала 2025 года аграрный импорт в республику вырос на 13%, так что успел превысить экспорт в 3,4 раза. Снижение приняло форму долговременной тенденции. В 2022-м разница составляла всего 2,1 при негативном прогнозе. В 2024-м разрыв увеличился до 2,4, а в 2025-м резко скакнул еще на треть.

Триггером стало прекращение подачи российского газа через территорию Украины с января 2025-го. Последовавшее автоматическое повышение тарифов (сразу на 80%) оставило фермеров без энергии по доступным ценам, усугубив эффект от потери (еще ранее) дешевых удобрений из России. В отдельных случаях фермеры жаловались, что их продукция гниет невостребованной. Но, как оказалось, это было еще не все.

По политическим причинам, продиктованным проевропейским курсом, Кишинев одобрил допуск украинских сельхозтоваров на молдавские прилавки. Хотя теоретически потребители выигрывают от конкуренции, для местного сельского хозяйства такой поворот событий почти неотличим от оскорбления. Выход, найденный Кишиневом, удивил. Обратившись за помощью к Евросоюзу на правах страны — кандидата в его члены Молдавия получила доступ к субсидиям на программу "Европейское село". Вспомоществование действительно прибыло в республику, но, возможно, застряло в сите местных интриг. Компенсацию за свои убытки молдавские фермеры стали получать с перекосом в сторону населенных пунктов, где у власти находятся управленцы из партии Санду PAS. Если это была разновидность спешно примененных предвыборных технологий, то противников европейского курса она только вывела из себя.

Голосование ногами

Предвыборные опросы конца августа 2025 года отражают небольшое преобладание пророссийского "Патриотического блока" над приверженцами европейского выбора: 36% против 32,1%. Куда более выразительно (и чревато последствиями) всеобщее разочарование в самой демократической процедуре. Согласно данным Morari news, 64% не верят в ее справедливость, 65% подозревают президента Санду в использовании административного ресурса, 72% допускают возможность фальсификации голосов молдавской диаспоры. В последнем случае речь идет о коллективной травме. Итог президентских выборов 2024 года между Майей Санду и умеренным кандидатом Александром Стояногло до последнего момента оставался в подвешенном состоянии. ЦИК Молдавии уже успел сообщить о поражении президента на территории республики, как поступили голоса из-за рубежа. В этой выборке резко преобладали сторонники европейского курса. Их консолидированной помощью главе государства и удалось сохранить за собой президентскую высотку.

Отток населения за рубеж, возможно, самая характерная черта современной Молдавии. В год обретения независимости (1991) в ее границах оставалось 4,36 млн бывших советских граждан. Спустя треть века почти половина из них покинула страну. Рекордное сокращение продолжилось и при Санду: начиная с января 2021 года убыло 200 тыс. Вместе с тем средняя рождаемость на одну женщину в Молдавии (1,73 ребенка) не только не уступает обычным для Европы показателям, но и превосходит уровень большинства стран. Молдаване не вымирают, а именно уезжают — в надежде построить лучшую жизнь где угодно, но за пределами родины.

Как ни парадоксально, Майя Санду видит в этих людях свою надежду на будущее. В условиях разрушения экономических связей с Россией денежные отчисления от уехавших заменили прежние доходы от экспорта. Эти средства составляют не менее 10% местного ВВП, так что критически важны для поддержания на плаву внутреннего спроса. Что важно, уехавшие на Запад еще нужнее Санду с электоральной точки зрения. Именно они подкрепляют ее своими голосами, не слишком заботясь о последствиях — в конечном счете итог экономических преобразований, какие бы ни затеял Кишинев, их уже не коснется.

У политика-евромана все по-честному, без обмана

Вот почему вопрос о распределении иностранных участков для голосования становится перед выборами темой первостепенной важности. По правилам молдавского Центризбиркома, на каждую отдельную электоральную точку полагается не более 5 тыс. бюллетеней. В России таких пунктов предусмотрено два. Это означает, что из 350 тыс. проживающих в нашей стране обладателей молдавского паспорта отдать свой голос на выборах сможет только незначительный процент.

В конце лета российские молдаване предприняли попытку исправить явную несправедливость. На адрес молдавского ЦИК и правительства были направлены петиции с призывом учесть, что 26 тыс. молдаван России успели зарегистрироваться в качестве избирателей, при том что свой гражданский долг выполнить смогут не все. В Кишиневе претензии проигнорировали. И даже более того: количество избирательных участков сократили (в сравнении с 2024-м) и в Приднестровье — с 30 до 12. Подоплека электорально-географических реформ слишком очевидна. На президентских выборах в анклаве с большим отрывом победил конкурент Санду Александр Стояногло.

По законам физики, когда что-то убыло, где-то и прибыло. В 2025 году Молдавия подготовилась максимально учесть мнение своих соотечественников, переехавших в Западную Европу, увеличив число участков в Италии с 60 до 73. В кишиневском президентском дворце ждут мобилизации этих избирателей, ведь важен каждый голос. В противном случае рассчитывать Майе Санду будет не на что.