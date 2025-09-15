Геннадий Онищенко в День образования СЭС РФ об очагах чумы в России, о том, как ковид продолжает досаждать человечеству и о том, зачем надо делать прививки

Я — чернобыльский доктор. В 1986 году, когда произошла эта авария страшная, я работал в 30-километровой зоне [поражения], в Киеве и Белоруссии. Основной задачей было отслеживание, чтобы специалисты-ликвидаторы и местное население не получали повышенной дозы радиации. История трагическая, но как раз в таких ситуациях формируется особый характер и опыт врача. И после как раз его мне удалось использовать для создания документов и законов, которые до сегодняшнего дня помогают многим людям оставаться здоровыми. Я утвердил нормы радиационной безопасности и особые санитарные правила, для сотрудников атомных станций. По этим правилам атомная промышленность России работает 30 лет из тех 80, которые мы празднуем в этом году.

Мог быть геологом, но стал врачом

Когда я окончил школу, уже знал, что стану врачом. Не геологом, как папа, а доктором, пойду по маминым стопам. Как правило дети подражают своим родителям и в выборе профессии тоже. И если я прошел путь от рядового эпидемиолога до Главного санитарного врача России, значит выбор был правильный.

В моей жизни было три вооруженных конфликта: Ферганские события и две Чеченские войны. Но сколько природных и техногенных катастроф. Конечно, я везде находился в качестве врача.

Когда в 1989 году произошла огромная трагедия в Армении — Спитакское землетрясение в разрушенных городах у людей не было нормальных условий для жизни. Они жили в палатках, а я с коллегами занимался профилактикой инфекционных заболеваний.

После Спитака новая беда — начался Карабахский конфликт. Там на линии разграничения, где тогда стояла милиция началась вспышка гепатита. Но с болезнью мы справились гораздо быстрее, чем завершился сам конфликт.

Прошло немного времени и тут 1994 год, Дагестан — серьезная вспышка холеры. Холеру победили, на это ушло несколько месяцев несмотря на то, что больных было 1200 человек, и еще столько же носителей заболевания. Это, кстати, самое опасное — люди могли заражать других, даже не подозревая об этом.

А 3 января, в первый рабочий день 1995 годя я уже находился на территории Чеченской республики. Там, среди произошла вспышка полиомиелита из-за того, что тогдашние местные власти решили больше не прививать людей от этой болезни.

А отдельно я горжусь тем, что, будучи еще рядовым врачом, стал сопричастен к глобальной программе ликвидации натуральной оспы. Ее инициатором выступила советская система здравоохранения и в 1980 году было объявлено, что натуральная оспа ликвидирована на всей планете.

Ну а в 2004 году, когда я уже работал во главе Роспотребнадзора, Россия получила статус страны, которая элиминировала корь.

В этом году вакцина поможет от четырех штаммов гриппа

Осенью температура воздуха ожидаемо немного опустилась, а около 18 млн учеников по всей стране так же ожидаемо сели за парты. Конечно, это привело к вспышке заболеваемости, как я и прогнозировал. Дети собрались в замкнутых помещениях, прилетев и приехав со с всех концов света. Причиной нынешнего осенне-летнего подъема заболеваемости стала большая палитра микроорганизмов. Это несколько штаммов гриппа А и В, парагриппозные инфекции, другие инфекции, в том числе бактериальные, которые передаются воздушно-капельным путем. Всего их насчитывается около двух сотен. В результате в некоторых регионах мы отправили несколько школ на карантин.

Среди всех этих инфекций по-прежнему лидирует грипп. Поэтому в стране проходит кампания по вакцинации от него. Мы каждый год готовим новую вакцину, потому что каждый год один или два штамма меняются. В этом году мы используем четырехвалентную вакцину, против двух штаммов гриппа А и двух штаммов гриппа В.

Со второй половины сентября ситуация с заболеваемостью обычно стабилизируется, а новый рост начнется с конца октября по декабрь. Чем раньше подъем начнется, тем более интенсивной будет эпидемия. Мы ожидаем умеренный подъем, потому что пока не выявлены суперагрессивные новые штаммы.

В январе нас ждет резкий скачок заболеваемости гриппом

По оценкам ВОЗ каждый год в мире примерно один миллиард людей переболевает гриппом. Самый большой рост заболеваемости начнется в январе, когда дети вернутся в школы после зимних каникул. Обычно он продолжается с 10 января по март.

Сейчас некоторые молодые люди хвастаются тем, что не брали больничный, ходили на работу и простуду перенесли на ногах. Тем самым они признаются в своем невежестве. Такие больные заражали своих сослуживцев, для некоторых из них это может закончиться плохо. Грипп опасен своими осложнениями. Может возникнуть пневмония, дать сбой почки, бывают миокардиты, как осложнения гриппа. В этом году Министерство здравоохранения закупило более 70 млн доз вакцины. Вакцинация против гриппа — это вакцинация национального календаря прививок. Это значит, что для каждого из нас эта прививка бесплатна, вакциной обеспечивает государство.

Я призываю всех привиться! Прививка необходима по профессиональным показаниям, если вы учителя, врачи, работники транспорта, журналисты. Если вы часто контактируете с другими людьми и можете легко заразиться или стать причиной заражения. Если вы не получили бесплатную прививку ваши работодатели должны позаботиться и привить своих сотрудников. Некоторые представители бизнеса хвастаются, что дескать участвовали в акте благотворительности и закупили вакцину. Ничего подобного! Наоборот, тут прямая выгода как разе ему. На каждый вложенный в вакцину рубль работодатель на самом деле получает доход, потому что ему не приходится оплачивать больничные, не снижается эффективность труда. Ты привил людей — сохранил свой бизнес.

Надо ли прививаться от коронавируса?

В XXI веке на человеческую популяцию коронавирус обрушился три раза. Это SARS, MERS и COVID-19. Коронавирусом на сегодняшний день официально переболело 778 млн человек. Умерло более 7 млн за весь период пандемии. Но получилось так, что ковид задержался на человеческой популяции и вот недавно появился штамм, известный как "Стратус". Вот этот "Стратус" — это мутация двух штаммов COVID-19, который приобрел большую контедиозность (возможность более активно преодолевать сформировавшийся ммунитет человека). Но совершенно точно "Стратус" не вызовет пандемии, хотя уровень заболеваемости будет повышаться.

Кто-то очень легко переносит этот вирус. Может немного подняться температура и все. Но у людей с подорванной иммунной системой могут быть тяжелые форма ковида. Это пожилые люди или дети, у которых в силу разных причин иммунная система не справляется с той задачей которую на нее возложила природа. Кстати, в том числе и поэтому важно быть привитым от гриппа. Если вы заболели и пришли на прием, врач сможет определить, что у вас скорее ковид, чем грипп. К тому же у "Стратуса" есть важная особенность — от него появляется хрипота в голосе. Вирус садится на голосовые связки, вызывает воспаление и появляется осиплость. Увы, по этому признаку, диагноз не поставишь. Это может быть и "Стратус", и местная инфекция, а может быть человек заболел и гриппом, и короной одновременно.

Во время пандемии коронавируса мы прививались "Спутником". В этом году, согласно прогнозам специалистов, нет необходимости ставить прививку от ковида, но неспецифические меры профилактики необходимы. Поддерживайте свою иммунную систему соблюдая режим питания и режима сна. Одевайтесь по сезону, принимайте витамины, больше двигайтесь — физическая активность способствует тому, что наш организм находится в хорошей форме.

При определенных условиях, возможно, мы предложим носить маски в транспорте, в магазинах — там, где наблюдается большое скопление людей. Возможно, это произойдет после зимних школьных каникул.

Блохи отрыгивают кровь, зараженную чумой

В начале сентября в Монголии был выявлен случай тяжелой чумы. Он произошел перед зимней спячкой животных и на этом инцидент скорее всего будет исчерпан. А вот когда приходит весна и просыпается степной суслик, мы начинаем изучать, отлавливать блох, которые живут на них, смотреть не заражены ли они. Когда блоха кусает зараженное животное, она напитывается кровью, а после того как животное погибает, блоха ищет новую жертву. Ей нужно питаться, чтобы перезимовать, поэтому объектом может стать и человек. После укуса блоха срыгивает зараженную кровь, которая через ранку может попасть жертве.

Существует порядка 60 видов мелких животных, которые могут переносить чуму, и они живут в зоне природных очагов. Уместно вспомнить, что в Советском Союзе было 28% территории, которые являлись природными очагами чумы. В России за такими очагами ведется наблюдение, у нас есть целая система противочумных учреждений. Раньше было шесть институтов, теперь пять, один остался в Алма-Ате. Ну и кроме институтов есть целая сеть противочумных станций.

Но так как у нас много общих природных очагов с Казахстаном и с той же Монголией, особое внимание надо уделить высокогорному очагу чумы, который расположен на границе и захватывает нашу страну, Монголию и Казахстан. Сегодня мы прививаем от чумы 18 тыс. жителей одного из районов Горного Алтая. К сожалению, этот очаг активизировался. Он был описан еще с 70-е годы, но долгое время был спящим. Спровоцировало его активацию то, что местное население любит употреблять в пищу мясо сусликов, которое считается там деликатесом. А заразиться чумой можно не только поев плохо приготовленное мясо, но и во время его обработки. Теперь мы запретили местным жителям употреблять в пищу мясо грызунов.

Но никакой истерики быть не должно. У нас работают противочумные станции в Тыве, Бурятии и Горном Алтае. При необходимости они проведут санацию очагов. Мы научились бороться с чумой и сейчас люди живут в таких местах и соприкасаются с природой без каких-либо осложнений.

Вирус Чикунгунья может сыграть заметную роль

Два завозных случая Чикунгуньи в Россию произошло в конце августа. Это экваториальное заболевание. Как и чума, она передается через укус насекомого. Только чума — это микроб, а Чикунгунья — вирус. Если при чуме переносчик — блоха, то при Чикунгунье — комар. Но комаров, которые переносят это заболевание у нас нет. Тогда почему нас это должно волновать? А потому что комар, обитающий на экваторе, поднимается все ближе к Северному полюсу. Он уже появился на черноморском побережье, в Абхазии, но в Москву пока не прилетел. Завозить это заболевание могут наши граждане, активно отдыхающие за границей. Только в Турции в этом году побывало порядка 2 млн человек. Я призываю туристический бизнес создать такие условия для отдыхающий в России, чтобы не надо было ехать за сервисом в ту же Турцию. Надо сделать все, чтобы Чикунгунья у нас не появилась, потому что она может сыграть заметную роль.

Санитарно-эпидемиологическая служба — это не только борьба с вирусами

Мои коллеги сегодня заслуженно и с гордостью будут отмечать свой праздник — день работников санитарно-эпидемиологической службы. Российская медицина всегда была профилактической. Не надо ждать, когда человек заболеет, а потом мужественно его лечить. Самый яркий пример — вакцинация. Привьем людей от гриппа, значит сотни тысяч спасем от заболевания.

Но кроме инфекций на наше здоровье действует и экология: вредные выбросы предприятий, выхлопные газы автомобилей. Нельзя уходить из тех сфер влияния, которые традиционно нас беспокоили: воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, недоброкачественные продукты питания. У нас есть современное законодательство, закон о санитарном благополучии населения 1991 года, практически новая редакция закона от 1999 года. У нас есть все полномочия, все права для того, чтобы защитить наших граждан, сделать их союзниками в профилактике воздействия вредных факторов. И если мы будем заниматься профилактикой, которую завещали нам наши предшественники, мы можем гораздо эффективнее использовать возможности и знания, которые дают нам огромные традиции российского здравоохранения, государственной санитарно-эпидемиологической службы, медицинской науки. С праздником, дорогие коллеги, на благо нашей боголюбимой и богохранимой России!