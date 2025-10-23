Мнение

Провести нельзя отменить: как вокруг саммита в Будапеште устроили "инфобалаган"

Андрей Низамутдинов — о том, кому невыгодно проводить саммит "Россия — США" в Будапеште и почему ему пытаются помешать

Будапешт © Mehmet Ali Ozcan/ Anadolu via Getty Images

Если процесс нельзя предотвратить, его надо возглавить: именно таким способом попытались действовать европейские политики и подконтрольные им СМИ, устроив в информационном пространстве настоящую вакханалию по поводу возможной встречи президентов РФ и США в Будапеште. Цель у бесчисленных вбросов, которые официальный представитель МИД РФ Мария Захарова метко окрестила "инфобалаганом", одна: максимально затруднить подготовку и проведение российско-американского саммита, а в идеале — и вовсе его сорвать.

Наиболее деструктивная сила

Справедливости ради стоит признать, что и сам американский президент подлил в раздутую европейцами шумиху масла неопределенности: когда на Европу опустилась ночь и тамошняя пресса, выдохшись, отправилась на покой, Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что решение по поводу будапештского саммита "пока не принято": "Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет". Правда, через паузу он сам себя поправил: "Я ничего не говорю. Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]". И завершил все это многозначительно-неопределенным высказыванием: "Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях".

Процитирую главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который не первый год варится в этой европейской каше и уж точно лучше многих других понимает проблемы, потому что видит их изнутри. Итак: "В ту минуту, когда было объявлено о следующем мирном саммите, стало ясно, что многие сделают все возможное, чтобы его не допустить. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда делают это перед важными событиями, которые могут иметь решающее значение в вопросах войны и мира. Так происходит перед каждым заседанием Европейского совета. Так происходит перед принятием решений о пакетах санкций или о европейской системе мира. Ничто не ново под солнцем. Теперь, пока саммит не пройдет, будут десятки утечек, фальшивых новостей и заявлений о том, что саммит не состоится".

Прямая и откровенная оценка, высказанная венгерским министром, не оставляет места для двояких толкований: нынешние европейские элиты нацелены на срыв российско-американской встречи в верхах, потому что не хотят мира. Примечательно, что ровно то же самое, хотя и несколько другими словами, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков: "Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как нанести ущерб России. <…> Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене. Соответственно, не удивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями".

Помешать любой ценой

Диагноз, поставленный Евросоюзу высокопоставленными дипломатами из Венгрии и России, ясен, точен и прекрасно объясняет, почему идея встречи президентов РФ и США в Будапеште вызывает у европейских элит столь острое неприятие. В Европе и евроатлантических структурах и в самом деле сложился консенсус по поводу использования Украины и других стран постсоветского пространства в качестве орудия для нанесения максимального, по возможности — невосполнимого ущерба России с целью ее дальнейшего подчинения и присвоения ее бессметных богатств. Причем консенсус этот сложился задолго до начала российской СВО, которая, собственно, стала ответом на действия и планы евроатлантистов.

Действия Трампа, пытающегося возродить диалог с Россией, этому консенсусу угрожают. Как, впрочем, и действия руководства Венгрии — единственной до недавнего времени страны ЕС, которая выступала за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины и отказывалась участвовать в поставках вооружений Киеву, а также по мере сил тормозила принятие антироссийских санкций (другое дело, что сил у нее не так уж и много). Европейцы только-только с трудом пришли в себя после встречи российского и американского лидера в Анкоридже, а их новая возможная встреча, да еще и в диссидентском Будапеште — это и острый нож в их нежное сердце, и звонкая пощечина по ухоженной физиономии. Полный афронт, короче говоря.

Чтобы избежать унижения и позора, европейцы собрались с духом и перешли в контратаку сразу по нескольким направлениям. Одно из них — тот самый "инфобалаган", то есть вбросы в информационное пространство: встреча отменяется; встреча не отменяется, но перенесена; подготовка к саммиту поставлена на паузу; в Вашингтоне подыскивают альтернативу Будапешту; Россия выдвигает неприемлемые требования, чтобы тянуть время; Путин манипулирует Трампом — и далее, пока хватит фантазии.

Второе направление — самим оказаться за столом переговоров, а по возможности протащить туда и просроченного украинского президента. Европейцы ужасно боятся, что Москва и Вашингтон заключат сделку за спиной Евросоюза и Киева и поставят их перед фактом: извольте исполнять. Значит, надо пустить в ход испытанные доводы: "ни слова об Украине без украинцев"; "конфликт в Европе не может быть урегулирован без участия европейцев".

Если за стол все-таки позовут, то дальше срыв переговоров — это просто дело техники. Ну а если не позовут, то есть и третье направление: попытаться пропихнуть свои идеи и подходы американскому президенту через кого-то, с кем у него нормальные отношения. Владимир Зеленский тут точно не подойдет, Эмманюэль Макрон, похоже, вышел из фавора, Джорджа Мелони в последнее время как-то странно себя ведет, а вот Александер Стубб — то, что надо — Трамп с ним в гольф играл. И вот уже агентство Bloomberg, как водится, со ссылкой на источники сообщает о подготовке европейцами совместно с Киевом некоего плана урегулирования аж из 12 пунктов. План этот включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС (правда, с основательно урезанными правами) и даже постепенное снятие санкций с России. За реализацией плана должен следить специальный совет под председательством — кого? — ну, разумеется, президента США. А следом за публикацией берет слово тот самый президент Финляндии, который поясняет, что реализации этого замечательного плана должно предшествовать прекращение огня. А пока надо "продолжать оказывать давление на Россию", хотя в перспективе, возможно, нельзя исключать и поэтапное снятие санкций, но это, конечно, как дела пойдут.

В ловушке собственных представлений

Довольно трудно допустить, что европейские элиты измельчали настолько, чтобы всерьез рассчитывать, что с помощью такого плана им удастся загнать Россию в ловушку, как это было с Минскими соглашениями. Там ведь тоже все было красиво: сперва прекращение огня, а потом и свободные выборы, и автономия, и федерализация, и защита прав русскоязычного населения, а в итоге все свелось к тому, чтобы выиграть время для накачки киевского режима оружием и деньгами. Мы это помним, и европейцы об этом знают, поэтому сейчас их расчет, очевидно, строится на том, чтобы выдвинуть заведомо неприемлемые для России условия урегулирования и затем ее же и обвинить в нежелании договариваться и решать дело миром. Иными словами, все опять нацелено на срыв переговоров, во всем преобладает деструктивная линия.

Беда нынешних европейских элит в том, что, мечтая загнать в ловушку Россию, они сами оказались в ловушке собственных представлений и теперь не знают, как из нее выбраться. В чем-то они схожи с элитами украинскими: те в попытках построения национального государства тоже выбрали путь разрушения, а не созидания.

Да, а что же все-таки с запятой во фразе, вынесенной в заголовок? Если она будет поставлена перед словом "нельзя", то следует ожидать не только нового разгула "инфобалагана", но и, вполне вероятно, более серьезных провокаций на территории Украины и даже, возможно, европейских стран. Цель все та же: если не сорвать встречу в верхах, так хотя бы опорочить репутацию ее участников.

Если же запятая будет поставлена в другом месте, останется только пожалеть украинцев, которые по вине их собственного руководства и его европейских покровителей лишатся реального шанса на установление мира. Да и европейцам — не элитам, а обывателям — придется изрядно пострадать от неумолимого санкционного бумеранга. В их интересах, чтобы запятая оказалась на правильном месте, и тогда можно будет поскорее поставить точку.

