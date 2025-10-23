Мнение

Карибский кризис: вспоминая "генеральную репетицию" ядерного конфликта

Александр Цыганов — о лицемерии и лжи Запада, которые со времен Карибского кризиса остаются неизменными

© Советский корабль в Карибском море, 1962 год

История Карибского кризиса, формальное начало которого пришлось на конец октября 1962 года, и сегодня демонстрирует степень природного лицемерия Запада что в политике, что в идеологическом или военном противостоянии. А также — что особенно актуально в свете сегодняшних его призывов заключить "компромисс" по Украине — и опасность доверия таким предложениям.

Начало кризиса…

В октябре 1962 года правительство США объявило об обнаружении советских ракет на Кубе, способных подвергнуть три четверти территории Штатов ядерным ударам. В качестве ответной меры президент США Джон Кеннеди заявил об установлении морского "карантина" вокруг Кубы. На самом деле это означало блокаду, но ее объявление иностранному государству приравнивается в международном праве к акту войны.

Тем не менее американский флот вышел на перехват идущих к Кубе советских кораблей, а армия США начала лихорадочную подготовку к вторжению на непокорный остров, сосредоточив во Флориде почти 250-тысячную войсковую группировку.

В ответ СССР привел в повышенную боевую готовность вооруженные силы, отменил увольнения срочников в запас, распорядился устанавливать спецбоеприпасы на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ставить их на стартовые столы, даже если там уже находилась "гражданская" машина с научной аппаратурой для исследования космоса.

В рамках начавшейся словесной дуэли Москва заявила о неподчинении своих кораблей незаконной блокаде и готовности нанести "мощный ответный удар".

С 22 октября 1962 года начался лихорадочный отсчет дней и часов до ядерного армагеддона, неумолимое приближение которого, казалось, уже невозможно было остановить.

…и его предыстория

Вот только спираль кризиса начала закручиваться гораздо ранее октября 1962 года.

Началось — если говорить только о кубинском театре — все с 1959 года, когда в столицу Кубы Гавану вошли победоносные "бородачи" Фиделя Кастро. Правда, сам Фидель, сын богатого землевладельца, тогда был всего лишь одним из, наверное, десятков регулярно появляющихся в Латинской Америке революционеров, поднимающих восстания во имя социальной справедливости в том или ином государстве континента. И о своей будущей "социалистической ориентации" не слишком и помышлял, не отказываясь, впрочем, использовать в своих интересах Советский Союз. Просто как альтернативу США, которые поддерживали режим мафиозного диктатора Батисты, с кем и воевали повстанцы Кастро.

Генерал Дуайт Эйзенхауэр, на момент победы "барбудос" бывший президентом США, и мышлением обладал генеральским. А потому унизительно для Кастро отказался даже принять его, хотя именно в Штаты за политическим признанием новой власти нанес Фидель свой первый зарубежный визит. Никакой не коммунист, но последователь пламенного националиста Хосе Марти, убежденный "соберанист" (от soberania — суверенитет — исп.)

Кастро самим ходом дальнейших событий — отказом США закупать главный экспортный продукт Кубы — сахар, бегством в Америку половины технических специалистов и врачей, началом актов саботажа в портах и на электростанциях — был развернут в сторону единственно возможной альтернативы в плане оказания экономической помощи и военной поддержки — Москвы

И тогда в Вашингтоне взвыли. Яростно!

Кубе была объявлена экономическая блокада. Но это было не все. Спонсированные Америкой мятежи, расширение кампании террора на торговый флот третьих стран, организованной ЦРУ под шифром "Кубинский проект", бесконечные военно-морские маневры в окружающих остров водах, даже бомбардировки аэродромов — такова была повседневная ситуация на Кубе в начале 1960-х годов. Ну и, наконец, вооруженное вторжение в апреле 1961 года поддержанных Штатами контрреволюционеров и американских наемников — "гибридная", как сказали бы сегодня, агрессия США шла по нарастающей. И ясно, что — к прямой вооруженной интервенции.

Одновременно Вашингтон наращивал военные силы и средства против СССР. Хотя что значит "одновременно"? Он их начал наращивать с 1945 года, когда у США было ядерное оружие и стратегическая авиация, а у России ничего этого еще не было. Зато у нее была очень хорошая разведка, и ежегодно дополнявшиеся планы ядерного нападения США на СССР были в Москве вполне известны.

При этом в ядерной мощи Штаты обладали тотальным превосходством.

В начале 1960-х годов у них было примерно 27 тыс. ядерных боеголовок против 3,6 тыс. советских. По межконтинентальным ракетам есть расхождения по цифрам в разных источниках, но нет расхождения в порядках: 150–170 SM-65 Atlas и Titan-I против 49 Р-7 и Р-16. Если учесть преимущество в стратегической авиации (более 600 бомбардировщиков B-52 и B-36, свыше 2000 B-47 и 100 сверхзвуковых B-58 против 150 Ту-95, 20 М-4 и 450 Ту-16) — превосходство фактически безраздельное.

Но этого Штатам было мало. Оказалось, что для полной "защиты демократии" им не хватало еще баллистических ракет средней дальности PGM-19 Jupiter, с радиусом действия 2,4 тыс. км. Которые американцы и развернули в 1961 году в Италии и в Турции, в районе Измира, в количестве соответственно 30 и 15 единиц. В дополнение к тем 60 ракетам PGM-17 Thor, что были развернуты в Великобритании.

Терпеть такое положение вещей безмолвно руководство СССР, в лице эмоционального Н.С. Хрущева, долго не могло. Таким образом, стратегические интересы в сфере национальной безопасности Москвы и Гаваны сошлись…

Психология действующих лиц

Согласно семейным преданиям Хрущевых — а мне довелось довольно близко общаться с Никитой Сергеевичем Хрущевым, внуком и полным тезкой бывшего первого секретаря ЦК КПСС, — Никита-старший впал однажды в настоящую боевую ярость, когда до него донесли крайне неприятное соображение. Дескать, пока он отдыхает на даче на Южном берегу Крыма и плавает в бассейне с Никитой-младшим, из Турции в любой момент может прилететь ядерная ракета. Которую и перехватить никто не успеет за 10 минут подлетного времени.

В то же время Фидель Кастро, добро на организацию покушений на которого 10 мая 1960 года дал ЦРУ лично президент США Эйзенхауэр и на которого даже по американским данным было до 1963 года включительно составлено не меньше 80 планов убийства, страстно желал покарать "американский империализм". Пусть даже ценою превентивного ядерного удара по США. И для победы над американским империализмом кубинский народ под его руководством, по его словам, готов был принести себя в жертву.

На другой стороне психологическая картинка была другая. Нового президента Джона Кеннеди многие и в США, и (что он знал и что ему активно не нравилось) в СССР считали слабым человеком. Интеллектуал, пришедший почти ниоткуда, умник, не имеющий опыта реального управления, чистый политикан, вылезший из кресла конгрессмена только для того, чтобы пересесть в кресло сенатора, — таков был, что называется, общий глас. Недостаточно решительная, по мнению американских "ястребов", позиция Кеннеди во время Берлинского кризиса 1961 года легла в ту же копилку. И теперь Джон Фицджеральд Кеннеди просто обязан был переломить такое мнение о себе.

События и решения

История самого Карибского кризиса описана достаточно подробно. В кратком изложении ход действий был таков.

После осознания Хрущевым факта, что американцы своими ракетами из Турции и Италии могут достать что все советское руководство в Москве, что всю территорию европейской части СССР до Казани, он собрал 20 мая 1962 года совещание в Кремле. Там и прозвучала впервые идея ответить на призывы Кастро укрепить Кубу мощным советским присутствием на острове. А что может быть мощнее ракет средней дальности Р-12 и Р-14, которые способны накрыть почти всю континентальную территорию США?

Через неделю представительная советская делегация озвучивает эту идею кубинскому руководству и получает от того согласие на размещение ракет.

В те же сроки Генштаб ВС СССР разрабатывает операцию переброски ударных ракетных систем и личного состава на Кубу под кодовым названием "Анадырь".

В начале августа первые грузы данного назначения прибыли на Кубу. Сами ракеты были разгружены в Гаване 8 сентября.

К концу сентября первые дивизионы были развернуты на западе и в центре Кубы. Вокруг них, а на востоке страны — против военной базы США в Гуантанамо были сконцентрированы сухопутные войска и подразделения ПВО.

На том секретность операции "Анадырь" закончилась: местное население развертывание русских войск видело и широко делилось радостной информацией, а многочисленная американская агентура впитывала и передавала хозяевам.

Те, впрочем, сами тоже многое видели. В конце августа разведывательный самолет U-2 сфотографировал строительство стартовых позиций для зенитных ракет. Но тогда сам Кеннеди заявил в Конгрессе об их оборонительном характере и запретил дальнейшие разведывательные полеты аж до 14 октября. Чтобы не спровоцировать русских.

А вот 14 октября сделанные с U-2 снимки показали, что русские успели разместить на Кубе и баллистические Р-12.

И тогда Кеннеди собрал группу из 14 компетентных советников, позднее названных "Исполнительным комитетом". Здесь и стали обсуждаться дальнейшие действия и приниматься решения.

Решения и их подоплека

Решения предложено было три: уничтожение советских ракет воздушной бомбардировкой, проведение полномасштабной военной операции с высадкой войск на Кубе, устройство морской блокады острова.

Беда для американцев была бы при любом варианте. С точки зрения международного права ни Куба, ни СССР ничего не нарушали: размещение оружия, да даже и иностранных воинских контингентов на территории суверенной страны суверенным решением ее правительства соответствовало всем законам. Бомбить их, нападать — война. Морская блокада по тем же международным законам — война. И США — агрессор

Довольно жалкие, надо признать, попытки должностных лиц в Вашингтоне вынудить советских сознаться, что на Кубе размещается наступательное оружие, приводили лишь к хладнокровным ответам: нет, оружие размещается в оборонительных целях. О чем советский министр иностранных дел Андрей Громыко ответственно и заявил 18 октября на встрече с Кеннеди. И не лгал, что характерно: понятно, что Кремль никак не мог вынашивать плана неспровоцированного ядерного удара по США на другой стороне земного шара. Не нападете на Кубу или на нас сами — не полетят ракеты и по вам. А вот при ином варианте…

Но такая логика — не под силу и нынешнему Западу. А что говорить про тогдашние США, которые считались — и действительно были — на пике своего могущества? И Конгресс принимает решение об интервенции на Кубу. Оставляя своего президента в совершенно дурацкой роли: вместо того чтобы продемонстрировать свою решительность и силу, он просто логикой вещей вынужден стать миротворцем. Потому как хоть и знает Джон Кеннеди о реальном соотношении ядерных сил сторон, но знает он и то, что советские ракеты, уже размещенные на Кубе, будут в состоянии разнести тот же Конгресс вместе с Вашингтоном за десяток минут. Две с лишним мегатонны, заброшенные с круговым вероятным отклонением 24 км, другой судьбы городу просто не оставляют.

К тому же русские могут не только сказать: "А там будь что будет", но и дать ответ еще и в Берлине. Да и по всей Европе отстреляться — в отличие от МБР, ракет средней дальности для этого у них хватит

Как паллиатив, выбрали морскую блокаду. Но чтобы не стать стороною, развязавшей войну, США объявили ее "карантином". Мол, будут останавливать и досматривать суда только на предмет переброски на Кубу оружия. Так себе, надо признать, оправдание: досмотр чужих судов в международных водах является актом пиратства. А пиратов, как недавно напомнил президент России Владимир Путин, уничтожают.

И потому Соединенные Штаты Америки решительно… прикрылись Организацией американских государств (ОАГ), которая под диктовку вашингтонского куратора "единогласно" провозгласила "карантин" против Кубы!

Решения и их последствия

Не решившись на немедленные силовые действия, президент Кеннеди обратился к пропаганде. В своем телевыступлении 22 октября он объявил о присутствии советских "наступательных" ракет на Кубе и о введении карантинной зоны вокруг острова. Советский Союз он лицемерно осудил за "секретность и введение в заблуждение".

В ответ последовало заявление Хрущева о незаконности блокады и ее игнорировании советскими кораблями. А если американцы их атакуют, то ответный удар последует незамедлительно.

Однако на следующий день часть советских судов повернула обратно. Но другая часть благополучно добралась до Кубы. Ответ от Кеннеди был жалким: в своей телеграмме президент США попросил Хрущева… "соблюдать условия блокады".

И дальше возникла крайне интересная для (если бы такая профессия существовала) психолога международной политики ситуация. Американцы тщательно надували щеки, демонстрируя нереальную крутость. Они грозно тыкали обвиняющим перстом в представителя СССР в ООН. Они громко отдавали приказы повысить боевую готовность вооруженных сил США до уровня DEFCON-2. Они споро привели в постоянную боевую готовность бомбардировщики B-52. Они суетливо подняли в воздух часть средних бомбардировщиков. Они решительно поставили ключ на старт 145 межконтинентальных баллистических ракет.

В море один наглый американский сумасшедший решил сбросить серию "тренировочных" сигнальных глубинных бомб на советскую подводную лодку Б-59. Пусть эти бомбы размером были с ручную гранату, но на лодке-то этого не видели. И командир Б-59 капитан второго ранга Валентин Савицкий принял бомбежку своей лодки за реальную и отдал было приказ ответить ядерной торпедой по американскому кораблю. Мир спас находившийся на борту Б-59 командующий флотилией подводных лодок Василий Архипов, который не утвердил приказ командира субмарины.

В тот же день над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. Пилот его погиб. А брат президента, министр юстиции Роберт Кеннеди лицемерно заявил советскому послу Добрынину: "Вы пролили первую кровь…" И привычно надул щеки: "Президент решил не отвечать военным путем на это нападение, но если по другому самолету будет нанесен удар… мы уничтожим все ЗРК и зенитные установки…"

Вопрос, что над территорией чужой суверенной страны делал американский самолет и почему законный акт защиты от него объявляется нападением, как видим, для американцев тогда даже не стоял. Как, впрочем, не стоит и сегодня.

Если, правда, они не чувствуют силы, которая их самоуверенность окоротит.

Тогда, в ходе Карибского кризиса, такая сила была. Несмотря на, повторимся, вполне ясную для американского руководства картину соотношения боевых сил сторон, Вашингтон все же не осмелился воспользоваться своим подавляющим преимуществом. Зато отыгрался на преимуществе пропагандистском.

Когда советское руководство пошло на уступки, согласившись убрать свои ракеты с Кубы в обмен на явные и на уровне ООН объявленные гарантии ненападения на нее со стороны США и их союзников, это в западной прессе было изображено как капитуляция. Хотя тот же Н.С. Хрущев, при всех недостатках его как руководителя страны, публично заявил на пленуме ЦК КПСС, что за ракеты "мы вырвали у президента США заявление о том, что он не думает вторгаться" на Кубу.

Даже такой размен уступками — обмен уступками, а не капитуляция. Но был еще один размен. Только о нем американцы просили Хрущева не рассказывать

Договоренность была простой:

"Вы обеспокоены из-за Кубы. Вы говорите, что это беспокоит вас, потому что Куба находится в девяноста девяти милях по морю от побережья Соединенных Штатов Америки. Но… вы разместили разрушительное ракетное оружие, которое вы называете наступательным, в Италии и Турции, буквально рядом с нами… Поэтому я вношу следующее предложение: мы готовы изъять с Кубы средства, которые вы считаете оскорбительными… Ваши представители выступят с заявлением о том, что Соединенные Штаты… выведут свои аналогичные средства из Турции… и после этого лица, уполномоченные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, могли на месте проверить выполнение взятых обязательств".

Американцы согласились. "Большинство людей подумают, что это довольно выгодная сделка, и мы должны воспользоваться ею", — объяснил это решение Джон Кеннеди.

А потом, как истые джентльмены, американцы поменяли правила игры. Добавили одно условие: устное понимание, что ракеты будут вывезены "добровольно", остается, но Турция не будет упомянута ни в одном из пунктов соглашения.

При этом в Вашингтоне прекрасно отдавали себе отчет, что это условие ставит Советский Союз и лично Хрущева в неловкое положение. Ведь если ракеты из Италии и Турции не выводятся, как было согласовано, то русские выглядят не совершившими равный размен, а отказавшимися от собственных требований. А следовательно, проигравшими!

И ведь верно: источники утверждают, что в этот "пакт Кеннеди — Хрущева" было посвящено всего девять официальных лиц США. А потому с момента окончания Карибского кризиса по всему Западу смело озвучивалась версия, что Америка победила СССР. Что Москва отказалась от своих требований. И отступила, поджав хвост. Что Кеннеди выиграл схватку между сверхдержавами, а Хрущев оказался унижен.

И эта кампания, насквозь, как мы знаем, лживая изначально, насквозь лицемерная, велась аж до января 1989 года. Когда в уже перестроечной Москве советским послом Анатолием Добрыниным и спичрайтером Кеннеди Теодором Соренсеном была рассказана правда о тайных "джентльменских" договоренностях.

Впрочем, для самого Джона Кеннеди Карибский кризис закончился ясным пониманием, кто у кого выиграл во вновь образовавшейся реальности. Есть свидетельства, что он и во Вьетнам полез — а американскую кровавую похлебку во Вьетнаме заварил именно он, — чтобы хоть там "преподнести урок комми" и предотвратить новую советскую победу.

Напрасно он это сделал, как показала история…

