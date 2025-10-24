Мнение

ООН нет альтернативы, но перемены нужны

Леонид Слуцкий — о значении, роли и проблемах Организации Объединенных Наций

Леонид Слуцкий , Председатель комитета Государственной думы по международным делам

Штаб-квартира ООН © Валерий Шарифулин/ ТАСС

24 октября — День Организации Объединенных Наций (United Nations Day). Дата приурочена к годовщине вступления в силу Устава ООН.

Важность этого дня может казаться чисто символической, но это хороший повод еще раз задуматься о роли и значении ООН. В год 80-летия основания с ее же трибуны звучат риторические вопросы, способна ли организация оставаться основным инструментом поддержания мира и безопасности на планете. Буквально месяц назад президент США Дональд Трамп, выступая на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, обвинил ООН в бездействии по урегулированию международных кризисов. Оговорившись, правда, что у организации "потенциал есть".

ООН и двойные стандарты

В этом отчасти корень проблем. Западники лукавят, пытаясь монополизировать ооновскую площадку в своих геополитических целях. "Потенциалом ООН" "золотой миллиард" продолжает считать возможности для продвижения своей гегемонии, эпоха которой безвозвратно уходит в прошлое. Политика коллективного Запада по окончании холодной войны во многом создала риски для системы глобальной безопасности, в том числе стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Военные авантюры против бывшей Югославии в обход ООН, "взлом" Совбеза для вторжения натовских коалиций в Ирак и Ливию, жонглирование нормами международного права и их подмена "порядком, основанном на правилах" — все это стало предвестником общего кризиса. А недавние события на Ближнем Востоке и вовсе показали, как двойные стандарты способны нейтрализовать, если не парализовать, мандат СБ ООН.

Нужна ли реформа?

ООН пришла на смену Лиге наций по итогам Второй мировой войны для поддержания мира и стабильности на планете. Согласованные государствами-основателями принципы Устава и сегодня являются прочной основой международного сотрудничества. Дело за "малым" — в необходимости для всех стран-членов без каких-либо двояких толкований соблюдать его нормы во всей полноте, совокупности и взаимосвязи. Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства суверенных наций: в нем залог честного и справедливого мироустройства. И в этой части каким-либо образом затрагивать Устав ООН ни в коем случае не стоит.

Но мир стремительно меняется. Процессы деколонизации, создания новых центров финансового и экономического роста и, как следствие, многополюсного миропорядка сформировали то мировое большинство, которое не может и не собирается жить по правилам "золотого миллиарда", по сути, представителей меньшинства. Существующий баланс сил кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Но новые реалии пока не находят отражения в системе институтов всемирной организации. Страны Африки, Азии, Латинской Америки нуждаются в повышении уровня представительства в Совете Безопасности ООН, возможно, за счет расширения состава постоянных его членов. Однако в процессе адаптации важно не исказить изначальный смысл создания ООН.

Замены нет

Закончу словами президента России Владимира Путина: "Проблема не в ООН, ведь ее потенциальные возможности очень большие. Вопрос в том, как мы сами — те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации — все эти возможности используем". ООН однозначно должна оставаться во главе архитектуры международного сотрудничества и взаимодействия. Лучшей альтернативы ей нет!

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru