Санду расчищает "пространство" для Румынской церкви, но сама может стать ее жертвой

Игорь Иваненко — о том, почему молдавские власти борются с русской православной традицией

© Adri Salido/ Anadolu Agency via Getty Images

У руководства Республики Молдова появились планы по фактическому упразднению Молдавской митрополии Русской православной церкви. Ими на условиях анонимности со священниками поделился один из парламентариев от пропрезидентской партии PAS ("Действие и солидарность").

План предусматривает ликвидацию в регионе по итогам кадастровых проверок монастырей Московской патриархии. Также предполагается прекратить финансирование церковных программ духовно-нравственного воспитания. Спецслужбы попутно должны стимулировать переход монастырской братии, клириков и целых приходов под юрисдикцию так называемой Бессарабской митрополии Румынской церкви.

Последняя в 1992 году была создана на канонической территории Русской православной церкви в Днестровско-Пруто-Дунайском междуречье и стремится обрести доминирующее положение в религиозной жизни региона.

Церковный контекст евроинтеграции

Логика действий режима Майи Санду определяется восприятием Молдавской митрополии как института, несовместимого с евроинтеграцией республики. Румынская же православная церковь видится политической элите в Кишиневе куда более респектабельной.

С приближением рождественского сезона провластная пресса Молдавии уже не один год заявляет, что пришло время отмечать важнейший христианский праздник по григорианскому календарю вместе со "всем цивилизованным миром". Да и сама госпожа президент очень теплым поздравлением сограждан с Рождеством 25 декабря 2024 года и почти дежурным обращением 7 января 2025 года наглядно демонстрирует свой настрой. Очевидно, что он определяется тем, что Румынская церковь отмечает этот праздник, как и западные христиане, по новому стилю.

Когда же в августе 2025 года случился визит в Молдавию президента Румынии Никушора Дана, то одним из мест, которое показывала Санду своему гостю, был отнятый двумя годами ранее у Молдавской митрополии и переданный Румынской церкви храм Покров Пресвятой Богородицы в селе Гидигич. Причем войти в церковь президент Молдавии, как и гражданская жена ее гостя, позволили себе с непокрытыми головами. Видимо, потому, что так принято в Румынии.

Необходимость прямого вмешательства государства в процесс поглощения Румынской церковью приходов и монастырей Молдавской митрополии объясняется тем, что естественным образом этот процесс пока идет довольно медленно. С 2022 года церковную юрисдикцию сменили более 60 священников. Но, тем не менее, у Румынской церкви в Молдавии сейчас 104 действующих прихода, в то время как под управлением Молдавского митрополита Владимира 1 277 приходских общин.

Румынская "национальная" церковь в Молдавии

И это при том, что священники Румынской православной церкви являются, по сути, государственными служащими. Статус "национальной церкви" она утратила только во время вступления страны в ЕС под нажимом европейских властей. Между тем церковь продолжает получать бюджетные субсидии, за счет которых содержатся храмы и выплачиваются заработные платы их настоятелям.

В октябре 2023 года румынский парламент выделил отдельную субсидию для Бессарабской митрополии своей некогда "национальной" церкви. Благодаря ей Бухарест не только выплачивает жалованье своим фактическим чиновникам на территории соседнего государства, но и возводит к примеру крупный культурно-религиозный центр во втором по величине городе Молдавии, преимущественно русскоязычном муниципалитете Бельцы.

Молдавская митрополия Русской православной церкви подобной поддержки не имеет. Напротив, как заявляет оппозиционный политик и бывший премьер-министр Василий Тарлев, готовится "выведение Кишиневской митрополии Московского патриархата из правового поля; пока они не решились официально, но давление идет: предупреждения священникам, запреты на поездки, дискредитация и запугивание".

Большой резонанс накануне Пасхи 2025 года имел инцидент в Кишиневском аэропорту, когда фактически был запрещен вылет в Иерусалим архиепископу Бельцкому Маркеллу. Иерарх Молдавской митрополии должен был участвовать в церемонии схождения Благодатного огня.

Так что стойкость священников и епископов Молдавской митрополии Русской православной церкви вызывает только восхищение. Хотя подобная ситуация для Бессарабского региона не нова.

Молдаване и русская православная традиция

В 1918 году после оккупации Румынией Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья были запрещены богослужения на церковнославянском языке, введен григорианский календарь. Для недопущения проведения церковных праздников по старому стилю здания, где по этому случаю собирались верующие, блокировались жандармерией и войсками. Полиция изымала календари, в которых "не правильно" указывались церковные праздники.

Сохранявших верность русской православной традиции пастырей румынские власти наказывали тюремными заключениями и высылкой из страны. А в 1938 году из-за церковных гонений вспыхнули волнения крестьян в Бельцком уезде и Бухарест был вынужден применить против сторонников юлианского календаря войска. Пять крестьян тогда погибли, 10 получили ранения, а 120 подверглись арестам. Все это популярности Румынской церкви не прибавляло. Ее служители все более воспринимались как часть оккупационно-чиновничьего аппарата. Так что форсированное наступление режима Санду на приходы Русской церкви в Молдавии вполне может вызвать аналогичную реакцию.

Не вполне понятно, как долго в самой Румынии будет сохраняться щедрое финансирование бывшей "национальной церкви" и ее структур за рубежом. Сегодня Бухарест под давлением Еврокомиссии учится жить в режиме жесткой экономии, а Брюссель уже неоднократно ставил под сомнение целесообразность государственных дотаций для Румынской патриархии. Парламенту Румынии предстоит в скором времени рассмотреть крайне непопулярный закон о существенном сокращении административного аппарата на местах.

Румынские консерваторы критикуют Санду

Далеко не очевидно и будущее существующего сейчас союзничества Румынской церкви с молдавскими властями, которые так старательно расчищают для нее "жизненное пространство". Внутри Румынской патриархии доминируют консервативные настроения, резко осуждается ЛГБТ-повестка, всячески продвигаемая президентом Молдавии. Среди священников много сторонников суверенистских политических сил, выступающих против диктата евробюрократии, утраты самостоятельности Румынии во внутренней политике и международных делах.

Косвенным свидетельством того, что прихожане Бессарабской митрополии Румынской православной церкви совсем не обязательно будут платить благодарностью партии Санду, является неожиданный успех на недавних выборах в Молдавии прорумынской евроскептической партии "Демократия дома". Впервые в своей истории она прошла в парламент и сформировала в нем свою фракцию.

Обеспокоенность молдавских властей по этому поводу была так велика, что результат "Демократии дома" едва не аннулировали. Возглавляемая популистом Василием Костюком эта политическая сила состоит в партнерских отношениях с Альянсом за объединение румын (AUR) Джордже Симиона. Сегодня AUR — это крупнейшая оппозиционная сила в Румынии, при этом жестко критикующая Санду. Самому же Симиону въезд в Республику Молдову запрещен.

Тем самым, начиная демонтаж структур Русской православной церкви, правящие круги Молдавии вступают на весьма зыбкую почву. Результат этих действий труднопредсказуем, а между тем история Бессарабии уже знает примеры столкновений на религиозной почве из-за необдуманной церковной политики властей.

