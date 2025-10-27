Мнение

Такого в мире ни у кого нет. Почему "Буревестник" может стать ошеломляющим ответом

Игорь Коротченко — о том, как РФ может ответить на возможную эскалацию конфликта, и возможностях "Буревестника"

Игорь Коротченко , Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Крылатая ракета "Буревестник" © Минобороны РФ

Заявление президента России Владимира Путина о том, что ответ на удары дальнобойным оружием, в том числе Tomahawk, по территории страны будет ошеломляющим, — это не просто спонтанное заявление президента, а тщательно подготовленный и концептуально обоснованный ответ на те вызовы и угрозы, с которыми сталкивается и особенно может столкнуться Россия. Этим ответом в том числе может быть и "Буревестник".

Предпосылки эскалации

В первую очередь, риски связаны с использованием западных дальнобойных ракетных вооружений, которые могут получить ВСУ, но которые не смогут эксплуатировать самостоятельно. Запускать, программировать и наводить их украинская армия будет не сама, а с участием западных военных специалистов. Во-вторых, в связи с заявлением Владимира Зеленского о возможности нанесения Украиной ударов по объектам вглубь территории России аж до 3 тыс. км, прежде всего беспилотниками самолетного типа новых разработок.

Эта угроза реальна. И она будет касаться уже не только Центральной России, но и отдаленных российских регионов, где раньше подобного рода угрозы находились вне зоны досягаемости. Это касается важнейших объектов нефтегазовой добычи, переработки и транспортировки углеводородов, а также транспортной, логистической и оборонной инфраструктуры РФ.

В этой связи очевидно, что есть все основания увязать заявление Верховного главнокомандующего с прошедшей недавно тренировкой стратегических ядерных сил.

Но важно понимать, при каких обстоятельствах и как именно Россия намерена отвечать на подобного рода удары со стороны противника.

Естественно, бессмысленно расшифровывать ответ президента, мы можем лишь с аналитической и экспертной точки зрения попытаться спрогнозировать, что конкретно он имел в виду. И очевидно, что это было не спонтанное заявление, а анонсирование тех возможных планов ответного российского реагирования, которые уже подготовлены по распоряжению главы российского государства соответствующими структурами, в первую очередь Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил России.

Возможные варианты

После полного завершения всего цикла испытаний и принятия на вооружение одним из таких вариантов ответа может стать применение крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой с обычной или специальной боевой частью. О ее тактико-технических характеристиках известно немного. Но, как и сказал глава государства, это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире.

В ходе прошедших испытаний был осуществлен многочасовой полет ракеты — она находилась в воздухе около 15 часов и преодолела 14 тыс. км, но и это не предел. Характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. В ходе полета ракеты были выполнены все вертикальные и горизонтальные маневры. Надо отметить, что это доказывает ее высокие возможности в обходе средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО/ПВО). Сейчас предстоит большая работа перед тем, как поставить оружие на боевое дежурство, основное — подготовка инфраструктуры.

Успешное проведение испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" в очередной раз подтвердило, что Россия готова применить ядерное оружие в случае необходимости для обеспечения безопасности и защиты своих национальных интересов.

Если речь идет о реагировании на агрессивную акцию со стороны той или иной страны НАТО (удар по России немецкими или американскими крылатыми ракетами большой дальности с территории Украины, при этом программирование, ввод полетного задания и пуск осуществляют военнослужащие ФРГ или США), то в отношении Taurus самый оптимальный вариант реагирования — это ответный удар БРСД "Орешник" по заводу-изготовителю соответствующих ракет в Германии. Удар шестью боевыми блоками в безъядерном оснащении приведет к тому, что производство Taurus будет полностью уничтожено, а восстановить его можно будет не раньше чем через пять-семь лет.

Касательно реакции в случае удара по нам Tomahawk, то это может быть ответный удар "Орешником" в безъядерном варианте по одной из американских военных баз в Европе. Которую надо подобрать с точки зрения достижения максимального эффекта, как информационного, так и военного. При этом в качестве жеста доброй воли можем предупредить за 45 минут до удара — поскольку его отразить нечем — о том, чтобы Пентагон эвакуировал своих военнослужащих. Пострадает только инфраструктура, а политический и военный эффект будет налицо.

Именно так действовал Иран. Мы таких примеров знаем два. Первый — в ответ на убийство генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани удару подверглась американская военная база в регионе Ближнего Востока. И второй — в ответ на использование американских бомбардировщиков B-2 Spirit для нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в ответ на который иранской стороной также был нанесен удар по одной из американских баз.

Мы можем, в принципе, отреагировать аналогичным образом. При этом прекрасно понимая, что это — риск эскалации.

И еще. Если мы действуем в ответ не на атаки Зеленского, а в ответ на удары США и Германии с территории Украины, то в целях демонстрации нашей решимости к дальнейшим действиям — если противник не усвоит преподанный ему урок — есть необходимость развернуть в районах боевого патрулирования и вывести полный комплект имеющихся в наличии подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", с готовностью к немедленному ядерному реагированию.

И здесь у России должна быть абсолютная решимость и жесткость принятия решений с тем, чтобы не дать возможность противнику дальше сдвигать линию эскалации, подталкивая нас к тому, что мы вновь окажемся в некоем уязвимом отношении.

С экспертно-аналитической точки зрения я перечислил возможные варианты реагирования. Естественно, конкретные планы и предложения президенту готовили Генеральный штаб ВС РФ и Министерство обороны России. Верховный главнокомандующий, очевидно, их уже утвердил, поэтому и перечень целей, и объекты для ответного удара, и тот или иной вариант реагирования детально проработаны в Кремле и готовы к реализации Вооруженными силами России после получения приказа Верховного главнокомандующего.

Надежная ПВО

Российская система ПВО/ПРО планово, безусловно, усиливается.

Но в чем сложность перехвата Tomahawk? Сами ракеты Tomahawk как цель понятны, идентифицируемы и уничтожаются всеми имеющимися на вооружении Российской армии системами и комплексами ПВО.

Я их перечислю: С-400, С-300В4, С-300 различных модификаций — это системы большой дальности. Комплексы средней дальности "Бук-М2" и "Бук-М3" также очень эффективно работают по крылатым ракетам подобного класса. И средства, прикрывающие непосредственно сами объекты или развернутые в группировках войск, — это "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Вся эта линейка средств ПВО позволяет обнаруживать, перехватывать и уничтожать Tomahawk и Taurus в зоне своей ответственности.

Но нюанс заключается в том, что пуск Tomahawk нельзя обнаружить никакими средствами радиолокационного контроля, — и это важная особенность.

Например, если речь идет о межконтинентальной баллистической ракете или просто баллистической ракете, то после того, как она стартует и набирает высоту, ее обнаруживают, засекают, определяют дальнейшую траекторию и конечную точку, куда она предназначена, спутники космического эшелона СПРН и радиолокационные станции большой дальности.

Но засечь пуск Tomahawk невозможно — это крылатая ракета, выполняющая полет к цели на минимальной высоте в режиме огибания рельефа местности.

Ракеты Tomahawk будут обнаружены только при входе в зону ПВО прикрываемого объекта.

И мы определим, что по нам наносят удары Tomahawk, уже только тогда, когда их предстоит сбивать — в тот момент, когда они будут обнаружены в зоне противовоздушного прикрытия атакуемого объекта. И в этом заключается их опасность: невозможно определить, что он несет (ядерную или обычную боевую часть), откуда он стартовал.

Применение Tomahawk несет очень большой риск и угрозу ядерной эксалации.

Ответ России

Еще раз подчеркну: Украина априори не способна и не будет никогда способна — по крайней мере на нынешнем временном этапе — самостоятельно использовать такое оружие, как Tomahawk и Taurus.

Что нам делать? По логике — наносить удар "Искандером" или "Орешником" в том или ином варианте оснащения по предполагаемому месту пуска. Если сбивается Tomahawk, то наносить удар по американской базе в Европе в безъядерном варианте, чтобы показать, что дальше будет ядерная эскалация, остановитесь.

Еще раз подчеркну: мы не инициаторы процесса эскалации. Но сдвигать эти "красные линии", о которых сегодня уже никто не говорит, уже бесполезно. Только демонстративная, предельно жесткая российская ответная реакция может остановить дальнейший непредсказуемый ход развития событий.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru