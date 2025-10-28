Мнение

Аргентина: как у президента Милея "трещало, да не лопнуло"

Игорь Варламов — об итогах промежуточных парламентских выборов в Аргентине

Президент Аргентины Хавьер Милей © REUTERS/ Cristina Sille

В команде президента Аргентины Хавьера Милея тревога за собственное будущее сменилась ликованием. Причина — на поверхности. По итогам состоявшихся 26 октября выборов правящая партия "Свобода наступает" вопреки многим прогнозам сумела одержать весьма весомую победу. Это — в теории — открывает для Милея, называющего себя либертарианцем и анархо-капиталистом, возможность действовать без оглядки на вето в проведении ультралиберальных реформ.

Арифметика выборов

Правящая партия "Свобода наступает" по итогам промежуточных парламентских выборов получит от 12 до 14 новых мест в Сенате. Сейчас у партии Милея только шесть сенаторов. Если заручиться поддержкой умеренной оппозиции, то в будущем вполне реально снять такую препону либертарианским реформам, как отмена президентского вето. Для этого надо "наскрести" 48 сенаторских голосов. По данным подсчета 97% голосов, "Свобода наступает" лидирует в столице Аргентины и в 15 из 23 провинций.

Уместно вспомнить, что незадолго до выборов Конгресс, прислушиваясь к уличным протестам против курса правительства, трижды преодолевал вето президента. Таким образом законодателями был "дан зеленый свет" увеличению расходов на образование и здравоохранение. В Casa Rosada (т.е. Розовый дом — так называется здание президентского дворца в Буэнос-Айресе) тогда не скрывали негодования. Милей настаивал, что заблокирует любой законопроект, который угрожает профициту бюджета.

Этим неприятности не ограничивались. Горькой пилюлей для милеевской "наступающей Свободы" стало сентябрьское поражение на выборах в самой крупной провинции Буэнос-Айрес, где на первый план выдвинулась фигура оппозиционного губернатора Акселя Кисельофа.

Деньги Трампа до Аргентины не дошли

Да и на внешнем треке дела накануне выборов пошли совсем не по ожидавшемуся сценарию. С одной стороны, Милея приветили в администрации Дональда Трампа, в любви и верности которому аргентинский президент неоднократно объяснялся. Белый дом пообещал Аргентине $20 млрд финансовой помощи в виде валютного свопа. Приободрившийся Милей обрадовал соотечественников, что теперь "доллары будут сыпаться из ушей". Да вот беда, Трамп, встречаясь в Белом доме с аргентинцем, обусловил предоставление этих денег победой команды Милея на промежуточных парламентских выборах. Дескать, если проиграют, то нечего на них переводить деньги и время. Такие речи в Аргентине отозвались вполне предсказуемо: акции аргентинских компаний просели, а курс доллара резко пошел вверх. Рынки ожидаемо пропустили мимо ушей спешные разъяснения из Casa Rosada, что, мол, Трампа просто опять "не так поняли", что хозяин Овального кабинета имел в виду президентские выборы 2027 года в Аргентине.

Оппозиция: "Меньше шоу — больше государственности"

Словом, поводов для повышенной тревожности накануне октябрьских выборов у Милея было предостаточно. Так же, как их теперь немало у оппозиции для досады по поводу упущенной возможности.

Речь идет в первую очередь о левоцентристской коалиции "Сила Родины". В ее составе — 18 партий, большая часть которых ориентируется на идеологию перонизма (настоянная на аргентинском своеобразии смесь корпоративизма, национал-реформизма, популизма и христианского социализма). В лидерах коалиции — отбывающая под домашним арестом судебный приговор экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, бывший министр экономики Серхио Масса и уже упомянутый губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисельоф. Надо отметить, что перонисты начали постепенно оправляться от поражения на выборах 2023 года. А успех на сентябрьских региональных выборах в Буэнос-Айресе, казалось, вдохнул в движение новые силы.

При этом на фоне острого противостояния "милеистов" и перонистов начала быстро обретать политическую субъектность и третья сила — альянс шести губернаторов, получивший название Provincias Unidas ("Объединенные провинции"). Они не атакуют Милея в лоб, предлагают "больше государственности и меньше шоу". Того самого шоу, что столь любезно сердцу аргентинского президента (достаточно вспомнить, как Милей в свое время размахивал перед сторонниками настоящей бензопилой, обещая урезать бюджетные расходы).

Аргентина Милея после победы

Первые заявления действующего главы исполнительной власти Аргентины после выборов говорят о его твердом намерении расширить и углубить ультрарадикальные либертарианские реформы. Он намерен изменить действующее трудовое законодательство с его многочисленными отвоеванными благодаря профсоюзам гарантиями для наемных работников, упростить процедуру заключения госконтрактов, еще больше ужать бюджет федерального правительства, снизить налоги, освободить бизнес от бюрократических процедур и формальностей, облегчить регистрацию бизнеса и т.д. Явно копируя своего вашингтонского кумира, Милей, комментируя итоги выборов, призвал сторонников "снова сделать Аргентину великой!".

И тут следует, отбросив в сторону эмоции и иронию, признать, что результаты почти двухлетнего правления Милея невозможно подводить с одним только знаком "минус" или "плюс". Реальность, как свидетельствуют итоги выборов и экономическая статистика, много сложнее. У него получилось сократить госаппарат и принять пакет мер по дерегулированию экономики. Правительству удалось хотя бы частично обуздать инфляцию (в месячном выражении она снизилась с 25% в декабре 2023 года до примерно 2% в августе 2025 года). Стабилизировался курс песо. При этом под нож попали расходы на образование, здравоохранение и важные социальные программы. В стране увеличилась безработица, резко сократился объем госуслуг, выросла бедность (по данным Национального института статистики и переписи населения, в бедности живут около трети аргентинцев). А ведь речь идет о самой, пожалуй, европеизированной стране Южной Америки, щедро наделенной природными ресурсами, с климатом, благоприятным для ведения сельского хозяйства.

О степени фрустрации простых аргентинцев и их усталости от политики и политиков косвенно свидетельствует тот факт, что в выборах не приняла участие треть избирателей. И это притом что по закону голосование обязательно. За неявку на избирательный участок полагается штраф. Правда, его "съела" инфляция, так что гражданскую пассивность, конечно, государство накажет рублем, сиречь песо, но в пересчете на доллары это будет в любом случае не более 30 центов.

Москва — Буэнос-Айрес

К Аргентине в России сложилось особое отношение. Было время, и кое-кому "страна пампасов" даже казалась эдаким готовым принять уставшего релоканта райским уголком. Реальность с этими грезами, как водится, ничего общего не имеет.

Связи Москвы и Буэнос-Айреса, активно развивавшиеся ранее по многим направлениям, с приходом к власти команды действующего аргентинского президента, как говорят дипломаты, "встали на паузу". И отнюдь не по инициативе нашей страны. Россия по-прежнему убеждена, что имеется внушительный потенциал для развития успешного сотрудничества с Аргентиной. Именно об этом на днях напомнил МИД РФ в сообщении в связи со 140-летием установления российско-аргентинских дипломатических отношений.

Но для танго, как известно, нужны двое. И тут обманываться насчет приоритетов действующего аргентинского правительства не приходится. Милей раз за разом настаивает, что в качестве главных партнеров Аргентины видит персонифицированные демократии Запада, особенно сегодняшние США и Израиль. Ну а Вашингтон, как недавно открытым текстом транслировал министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, не хочет видеть в Аргентине "порты, военные базы и радарные станции" других стран.

А что же в итоге?

Как показали выборы, у аргентинского президента "трещало, да не лопнуло". Многие аргентинцы считают, что правительству надо все-таки дать шанс довести радикальные реформы до какой-то развязки. О своем разочаровании в перонистах они, как видим, еще не забыли. Хотя многим — особенно тем, кто выходит на уличные протесты — трудности прежних лет уже кажутся чуть ли не мелкими неурядицами в сравнении с нынешними проблемами. И с теми, что уже есть, и с теми, что только рисуются на горизонте милеевских ультралиберальных реформ. Получается, что "Свобода наступает" действительно наступает, но в ином смысле. Наступает на интересы миллионов простых людей в Аргентине, поскольку "улучшать жизнь" народу правительство намерено за счет болезненного урезания госрасходов, в том числе на здравоохранение и образование.

Так что нельзя исключать, что поражение оппозиции на промежуточных парламентских выборах 2025 года может для нее обернуться… победой на президентских выборах в 2027 году. Уж слишком горькой, с тяжелой "побочкой" выходит для Аргентины милеевская либертарианская пилюля.

В этой связи вспоминается шутливое высказывание самих аргентинцев, с их ироничным с горчинкой чувством юмора. По поводу проблем страны они констатируют: "Аргентина — это страна будущего! И такой будет всегда!"

