На Севере — жить! Какой будет Российская Арктика через 25 лет

Андрей Чибис — о том, почему освоение Арктики для государства — это как первый полет человека в космос

2025 год запустил в России новый этап государственной политики в отношении Арктики. В Мурманске прошел VI Международный арктический форум (МАФ) "Арктика — территория диалога", где президент России Владимир Путин дал поручения по развитию макрорегиона. Ведется обновление стратегии развития Арктической зоны России до 2050 года. Начата практическая реализация мастер-планов опорных населенных пунктов. Символично, что это произошло в год 500-летия начала освоения Северного морского пути (СМП). Активно обсуждается создание комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Все это говорит о переходе от отдельных инициатив к системной, продуманной программе действий.

Каким должно быть развитие арктических территорий к 2050 году

Будущее Арктики — это не набор разрозненных проектов, а единый "организм", где экономика, инфраструктура и социальная сфера развиваются вместе. Главная цель — сделать Арктику территорией устойчивого роста, где создаются рабочие места, строится современная социальная и жилая инфраструктура, где людям комфортно жить. Один из ключевых элементов этой модели — связанная транспортная сеть: морской коридор, железные дороги, речные пути и порты должны работать как единое целое. Важно развивать сырьевые центры, которые будут формировать грузовую базу. Прежде всего, это активное расширение геологоразведки. Тут нельзя ограничиваться только добычей: нужно создавать предприятия по глубокой переработке сырья, чтобы больше добавленной стоимости оставалось в регионе.

И самое главное — все это невозможно без людей. 2,5 млн человек, живущих в Арктической зоне и создающих порядка 10% ВВП, — это преимущество России. Но Арктику можно развить только тогда, когда здесь хотят жить и работать. А значит, важнейшим направлением является развитие человеческого капитала и социальной среды: образование, комфортное жилье, доступная медицина. Нужны четкая дорожная карта, ясные источники финансирования и единое управление. Комиссия Государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика", созданная в соответствии с указом президента Российской Федерации, уже ведет активную работу по координации и продвижению ключевых проектов в этом направлении.

Как будет меняться роль СМП с учетом санкций, климата и новых реалий

Северный морской путь — это не просто морская трасса, а стратегический актив России. Маршрут по СМП сокращает путь между Европой и Восточной Азией на 40% по сравнению с традиционным маршрутом. С уменьшением ледового покрова появляются новые маршруты, но вместе с тем — и новые риски: таяние льдов влияет на порты, инфраструктуру, подводные коммуникации. Поэтому нужны инвестиции в мониторинг, берегозащиту и современное строительство, устойчивое к изменению климата.

Освоение Арктики для нас — это как полет человека в космос в 1961 году. Задача, сопоставимая по масштабам и стратегической важности. Разумеется, нам будут мешать. Но и это может стать для нас точкой роста. Так, санкции подталкивают нас к развитию собственных технологий и судостроения. Цифровизация логистики и автоматизация перевозок позволят снизить издержки и повысить безопасность. Да, не так быстро, как нам всем хотелось бы, но зато системно, с четким пониманием целей. Благодаря этому через 25 лет Северный морской путь станет не просто коротким путем между Европой и Азией, а большой системой портов и сервисов.

Борьба за людей: как северным регионам выиграть конкуренцию

Сегодня за людей конкурируют не только зарплатами. Чтобы удержать специалистов, Север должен стать местом, где можно не просто работать, а жить и растить детей. Здесь важны хорошие детские сады и школы, жилье, медицина и качество городской среды. Не менее важно — чувство стабильности и уверенность в будущем. Поэтому развитие опорных арктических городов с долгосрочными гарантиями занятости — важнейшее направление работы.

В рамках МАФ президенту России представили мастер-планы развития опорных арктических городов. Глава государства поручил предусмотреть на их реализацию квоту в национальных проектах до 5% к 2030 году, что подчеркивает то внимание, с которым руководство страны относится к развитию Русского Севера. Нам это позволит инвестировать значительные средства в модернизацию городской инфраструктуры, сделать жизнь в северных городах более комфортной.

Вообще, северные территории — один из индикаторов самочувствия государства. После крушения СССР Мурманскую область покидало по 30–40 тыс. человек в год. 2023 год стал первым за последние 30 лет, когда мы отметили небольшой, но очень важный миграционный прирост. К нам приехало больше людей, чем уехало. С чем это связано?

Например, благодаря поддержке нашего президента действует льготная арктическая ипотека под 2%. На это сразу отозвался строительный рынок, и в Мурманскую область зашли крупные федеральные застройщики. Северяне впервые за 30 лет вновь увидели строительные краны, и сегодня у нас возводятся новые современные жилые кварталы.

Также можно отметить наши уникальные проекты. Например, северянки вне зависимости от дохода до достижения ребенком 1,5 лет получают "Зарплату мамы", а это более 17 тыс. рублей ежемесячно. Для молодежи открыты бесплатные общественные пространства "Сопки" и "Сопки.Спорт", в которых мы готовы поддержать любую инициативу наших ребят.

Государство вернулось на Север, и люди это видят не на словах, а на деле. Через 25 лет Арктика должна стать опорой страны — территорией, где развиваются технологии, промышленность и логистика. Местом, где комфортно находиться и престижно работать. На Севере — жить!

