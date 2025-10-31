Мнение

Путин предложил выход окруженным бойцам ВСУ. Готов ли их спасти Зеленский?

Александр Михайлов — о том, как Россия пытается спасти украинских солдат

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил Владимиру Путину, что российские войска окружили группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, а также в Купянске. Накануне президент России заявил, что не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника. Возникает вопрос: готова ли Украина признать поражение на этих участках?

Спасти рядовых украинцев

Предложение Владимира Путина прозвучало четко: ВС России готовы допустить представителей СМИ, иностранных журналистов, в том числе украинских, в зону окружения ВСУ, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. А политическое руководство Украины приняло бы соответствующее решение по судьбе своих граждан и военнослужащих, как они это делали в "Азовстали". На это время будут приостановлены боевые действия в этом районе.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия готова спасти окруженные 10,5 тыс. украинских военных. Предложения российского президента должен услышать и коллективный Запад. Ответ Зеленского станет понятен всем: готов ли он вступиться за украинских солдат, оказавшихся в окружении, так же, как когда-то сделал для националистического батальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ).

Если Киев откажется от предложения президента по возможному спасению украинских военных, возможно, Москву услышит коллективный Запад, а главное — администрация Дональда Трампа. Новости о потере двух крупных укрепрайонов, которые, кроме стратегического, имеют еще политическое значение, невозможно будет спрятать от западных медиа. Они дойдут и до представителей западных стран, которые за счет средств рядовых граждан оплачивают военные расходы киевского режима.

При этом не исключено, что сейчас мы увидим какую-либо провокацию со стороны Украины, как это уже не раз происходило. Потеря красноармейского и купянского укрепрайонов, в каждом из которых по 5 тыс. украинских военных, да еще и таких важных районов для противника, будет не просто болезненной, а катастрофической с имиджевой и военно-политической точек зрения.

Положение цугцванга

Владимир Зеленский сейчас находится в положении цугцванга — каждое его политическое решение в этой истории будет означать очередной проигрыш. Если, конечно, можно назвать игрой всю ту кровавую историю, которую он развязал в Донбассе.

Вероятнее всего, Зеленский уже провел или проведет в ближайшее время консультации как минимум с европейскими лидерами по данному вопросу.

Самое главное, коллективный Запад прекрасно понимает — Путин врать не будет. Если Владимир Путин что-то говорит — это железобетонно. Сейчас российский лидер предлагает спасти украинских солдат, а Зеленскому необходимо срочно принять решение — ответить согласием или отказом. Время идет, и оно играет не в пользу Киевского режима.

