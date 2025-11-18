Мнение

Вопреки желаниям Трампа: рекордный экспорт из Таиланда в США

Игорь Броварник — о том, устойчива ли тенденция или это отложенный эффект

© Lauren DeCicca/ Getty Images

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят в пятерку основных поставщиков экспортной продукции в США. При этом в 2025 году их экспорт в Штаты резко вырос. В частности, объем экспорта Таиланда в сентябре этого года достиг исторического максимума и составил $52 млрд, достигнув впечатляющего роста на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

Исторический максимум

Соединенные Штаты последние семь лет являются главным торговым партнером Таиланда. Рост экспорта наблюдается уже порядка 10 лет, однако столь резкий скачок в 2025 году во многом связан с американскими торговыми пошлинами.

Сначала — в апреле — администрация президента США Дональда Трампа установила их для Таиланда на уровне 36%, но в августе снизила до 19%. Сильные позиции здесь имеют электротехника и оборудование, одежда и мебель, полупроводники и полупроводниковые носители. При этом расширение экспорта было усилено перемещением инвестиций из Китая в Таиланд.

Так что росту, на мой взгляд, способствовало как появление ясности вокруг ситуации с пошлинами в отношении Таиланда, так и перенаправление денег бизнесом, стремление Вашингтона снизить зависимость от цепочек поставок Китая.

Министерство торговли королевства отметило также общую тенденцию увеличения объема экспорта выше прогнозных значений. Так, в сентябре был зафиксирован рост показателя THCEX=ECI на 19%, что является самым быстрым темпом роста за последние три с половиной года. Аналитики же ставили на 7%.

Думаю, таиландский экспорт продолжит расти до конца 2025-го, но уже более медленными темпами.

Объемы таиландских поставок увеличиваются и в страны БРИКС. За первые девять месяцев этого года стоимость товаров, отправленных в Китай, достигла $30,6 млрд (+16%), в Индию — $11,9 млрд (+39,4%), в Россию — $767 млн (+25%), в ЮАР — $2,5 млрд (+8,4%), в Бразилию — $1,77 млрд (+8%), в ОАЭ — $3,1 млрд (+17%), в Египет — $596 млн (+21%). Небольшое снижение отмечается разве что в торговле с Индонезией и Ираном. В целом же позитивная динамика со странами БРИКС демонстрирует стремление Бангкока к открытию новых рынков для диверсификации своей внешней торговли.

Таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри в беседе со мной отметил, что, по его мнению, рост экспорта в США "связан прежде всего с ускорением поставок и созданием товарных запасов на фоне неопределенности в связи с возможным введением новых американских тарифов". "Таиланду пока удается сохранять довольно стабильные отношения с США и КНР. Этому способствует влияние группы элиты, которая играет роль посредника и поддерживает конструктивные связи как с Пекином, так и с Вашингтоном. Использование формата БРИКС в качестве инструмента для диверсификации рисков остается актуальной идеей. Однако нынешнее правительство располагает всего четырьмя месяцами на управление страной, а нерешенных проблем накопилось слишком много, поэтому нынешний кабинет вряд ли успеет продвинуться в вопросе укрепления взаимодействия с БРИКС", — сказал он. Кроме того, Чансугри отметил, что "АСЕАН будет все труднее поддерживать баланс между Китаем и США, поскольку в настоящее время между странами-членами отсутствует единство".

Среди прочего Таиланд также неоднократно заявлял о своем желании начать переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В этой связи таиландский МИД в ноябре 2024 года подчеркнул, что Бангкок обратился за поддержкой к России по вопросу начала переговоров с целью заключения соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.

Соглашение о взаимной торговле с США

Тем временем Таиланд и США согласовали в октябре рамочное соглашение о взаимной торговле, которое должно обеспечить экспортерам обеих стран беспрецедентный доступ на рынки друг друга. Белый дом заявил об этом 26 октября в день подписания совместной декларации, или "мирной сделки", между Таиландом и Камбоджей (проходило в присутствии Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре).

Проект документа предусматривает устранение Таиландом тарифных барьеров примерно на 99% промышленных, продовольственных и сельскохозяйственных товаров США. Взамен Вашингтон обязался сохранить "взаимные тарифы" на таиландскую продукцию на уровне 19%, а также определить товары, в отношении которых размер пошлин может быть скорректирован. Страны также договорились работать над устранением нетарифных таиландских барьеров, которые влияют на двустороннюю торговлю.

Условия этого соглашения фактически раскрыли раздражение Вашингтона положительным сальдо Бангкока в двусторонней торговле. Профицит торгового баланса Таиланда в 2025 году равен $36,4 млрд — при росте на 41%. Это, конечно же, не устраивает амбициозную администрацию Дональда Трампа, которая стремится к выравниванию этого показателя. В этой связи проект соглашения предполагает "коммерческие сделки между американскими и таиландскими компаниями" по закупке у США сельхозпродукции на $2,6 млрд в год, энергоносителей на $5,4 млрд и самолетов на $18,8 млрд.

Таиланд выбирает национальные интересы

Не осталось незамеченным в Вашингтоне и обострение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи в ноябре. Оно сопровождалось инцидентами с подрывом таиландских военнослужащих на противопехотной мине, применением обеими сторонами стрелкового оружия. В итоге Бангкок заявил о прекращении действия мирной декларации с Пномпенем.

Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун сообщил 15 ноября, что США приостановили переговоры по торговому соглашению с Таиландом. В письме указано, что "переговоры могут быть возобновлены, как только Таиланд "подтвердит свою приверженность выполнению совместной декларации". "В этой связи мы должны признать, что мы, конечно, разочарованы таким подходом. Таиланд последовательно подтверждал, что вопросы безопасности, особенно относящиеся к двусторонним проблемам Таиланда и Камбоджи, не должны быть связаны с торговыми вопросами, обсуждаемыми между Таиландом и США", — сказал Пхалангкун.

Он также отметил, что правительство королевства "продолжит реализовывать политику по расширению экономических возможностей посредством заключения соглашений о свободной торговле, открывая новые рынки и участвуя в международных экономических структурах, чтобы обеспечить конкурентоспособность Таиланда на мировой арене". При этом Пхалангкун подчеркнул, что Бангкок "признает конструктивную роль США в деэскалации напряжения" между Таиландом и Камбоджей, однако в стремлении к устойчивому миру Таиланд "будет четко опираться на национальные интересы".

Думаю, есть все основания полагать, что экспорт Таиланда в США в этом году уже вышел на плато, поскольку королевство будет стремиться к экспортной диверсификации. Кроме того, Бангкок все же сталкивается с трудностями в расширении экспорта на американский рынок. Как будут развиваться торговые отношения двух стран, во многом будет зависеть от ситуации на таиландско-камбоджийской границе, а также от итогов досрочных парламентских выборов, которые должны пройти в королевстве в апреле или в мае. Правительство во главе с Анутхином Чанвиракуном по договоренности с оппозицией уйдет в отставку уже в конце января, после чего в стране начнется предвыборная кампания.

В целом внешнеторговая политика Таиланда отражает подход страны, которая никогда не была чьей-либо колонией. Несмотря на то что США являются главным торговым партнером королевства, Бангкок уверенно защищает свои национальные интересы, поддерживая конструктивные отношения со всеми государствами. Королевство является страной — партнером БРИКС и стремится к вступлению в это объединение. Многовекторная нейтральная политика Таиланда говорит о том, что этот же подход будет распространяться и на внешнеторговую деятельность вне зависимости от того, какая политическая партия находится у власти.

В Бангкоке понимают, что повышение конкурентоспособности и диверсификации рынков сбыта имеют решающее значение для устойчивости внешнего курса Таиланда. Тем более в условиях глобальной неопределенности.

