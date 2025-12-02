Мнение

Тренды 2026 года. Бренды в погоне за стилем жизни россиян

Дмитрий Алексеев — о том, как страна превращается из потребителя в одного из ведущих производителей и, возможно, даже в мировой центр люкса

Дмитрий Алексеев , Ресторанный критик, издатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia

© Артур Новосильцев/ АГН "Москва"

Мир стремительно меняется. Но спрос по-прежнему диктует предложение, как и стиль жизни формирует новые векторы развития бизнеса и экономики всей страны.

На мой взгляд, ключевая цитата, ведущий тренд федерального значения и направление мысли всего 2025 года отлично отражают слова президента РФ Владимира Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени". "России предстоит сделать колоссальный шаг вперед и запустить новый этап технологического развития, который должен в полной мере стать "новым временем" для страны", — при этом он именно текущий год назвал ключевым для технологического развития РФ.

А рост качества, уровня, ассортимента товаров и услуг — неизбежное следствие усиливающейся конкуренции.

Окно возможностей для российского бизнеса

И цифры на конец 2025 года в точности подтверждают выбранный вектор развития. Увеличение доли отечественных товаров во многих сегментах рынка — до 90%. Взрывной рост создания и активного развития российских брендов.

Прежде всего, это не случайность и не просто эволюция, а системное явление, революционный рост качества и количества производства, взрыв доверия к отечественным компаниям, товарам и услугам. Феноменальный спрос на свое, родное. В том числе от совсем небольших, семейных компаний со всей страны. Наблюдается это в самых разных сегментах: одежда, обувь, товары для спорта и дома, косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, часы, посуда, мебель, продукты питания, рестораны, туризм, отели, виноделие и так далее.

"Еще недавно товаров с надписью "Сделано в России" на этикетке стеснялись — сейчас за ними развернулась настоящая охота", — отметил на очередном круглом столе путеводителя 50 Best Tastes of Russia Алексей Якушик, дизайнер, предприниматель, создатель и владелец брендов Yakushik, Uniqa.

При этом спрос вырос не только на происхождение продукта и бренды, но и на отечественный дизайн, стилистику, культуру, историю, традиции.

Этот процесс — результат единой стратегии, госполитики импортозамещения, субсидий, льгот, поддержки производителя, расширения локального производства, контроля качества, маркировки. Играет роль аутентичность, национальная самобытность брендов, что взаимосвязано с инвестициями в дизайн, технологии, логистику, маркетинг.

Русским быть модно

Некоторые эксперты имеют самые амбициозные и далекоидущие прогнозы на этот счет. "Россия в настоящее время становится лидером и главным центром мирового люкса, — поделился мнением на мероприятии 50 Best Tastes of Russia Денис Симачев, дизайнер, предприниматель, создатель и владелец брендов Denis Simachёv, Simach. — Для этого есть очень много предпосылок. Несмотря на сложности, трудности, очевидно существующие сейчас, которые мы как раз мужественно преодолеваем. Это вопрос уже ближайших семи лет. Главное — желаю российским брендам продержаться это время".

Кстати, именно Симачев, насколько мне известно, первым использовал кириллицу и роспись под традиционную хохлому в качестве декоративных украшений современной коллекции одежды. К тому же он приехал со слоганом "Русским быть модно!" в Париж еще в 2000 году. Тогда, 25 лет назад, в "русский" тренд в моде мало кто верил. А статистика продаж сегодня: отечественные бренды одежды, обуви, аксессуаров занимают до 70% на российских маркетплейсах.

Бизнес со вкусом

Один из главных флагманов роста — еда.

Еще 10–15 лет назад во многих сегментах — сыры, мясная гастрономия и так далее — менее 10% продукции было отечественного происхождения. Сегодня и здесь все изменилось: более 90% продуктов питания на полках супермаркетов, кухнях российских ресторанов, кафе, отелей, столовых, доставки произведено уже внутри страны.

При этом качество — на высоком мировом уровне. "Сегодня в России очень много производств высококачественных сыров, мясной гастрономии, улиток, спаржи и других продуктов, деликатесов. Часто езжу по стране, недавно был в Красноярске, Краснодаре, Крыму. Наблюдаю в динамике, как растут маленькие компании", — отметил француз Давид Эммерле, шеф-повар московского гастрономического ресторана Grand Cru.

На мой взгляд, самое приятное в этой отрасли то, что небольшие проекты успешно конкурируют даже с крупными производителями. Речь о фермах, сыроварнях, но и о ресторанах. "Ресторанный бизнес давно успешно адаптировался к новой экономической реальности", — считает итальянец Уиллиам Ламберти, прежде возглавлявший кухни сразу нескольких трезвездных мишленовских ресторанов в Италии и во Франции, сегодня ресторатор и бренд-шеф московских Sartoria Lamberti, Uilliam’s, Pinch, Ugolek, Leveldva. Теперь же наблюдаем новейшую историю развития богатой палитры национальных кухонь, сельского хозяйства, пищевых технологий страны.

Одна из глобальных задач развития — обучить и передать опыт новым поколениям специалистов: технологам, поварам, сотрудникам сервиса. И это есть кому делать.

Прибыль на путешествиях

Проблемы российской сферы отдыха недавно были тесно связаны с уходом международных отельных и туристических компаний. Это привело к нарушениям годами сложившегося туристического трафика и бизнес-схем.

Сегодня некоторые зарубежные операторы обсуждают возможность вернуться. Ответ собственников отелей: "Контролируем все бизнес-процессы сами, работаем стабильно, не видим целесообразности отдавать 60% прибыли за использование иностранного бренда".

При этом действительно ряд зарубежных отелей был тут же замещен отечественными, а некоторые, стоит отметить, и не уходили. Взять старейшую пятизвездную отельную сеть Европы — Kempinski. "Более 60–70% нашего отеля на сегодня составляют зарубежные гости, — рассказала за круглым столом 50 Best Tastes of Russia Лада Самодумская, генеральный менеджер московского отеля "Балчуг Кемпински".

Тем временем особенно большой рост иностранных туристов в Россию в настоящее время наблюдается из Китая (а здесь еще и визы РФ отменила до сентября 2026 года), Саудовской Аравии, Германии, Индии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Доля Бахуса

Российские бренды, закрывая спрос, приобретают не только экономическую, но и социальную значимость. Становятся символом национального, собственного успеха, уверенности потребителя в завтрашнем дне.

Оптимально, если продукт не просто отечественного производства, а именно местный, хорошо знакомый, к которому потребитель сам имеет отношение. Тогда к "Сделано в России" на этикетке повышается доверие, надежда, уверенность, а также инвестиции в успешное будущее своей страны. А это нередко ракурс, на котором не принято экономить. Задача — в том числе рублем поддержать своих.

Приведу пример на винной сфере, пожалуй, здесь больше всего заметен этот тренд с непосредственным участием местных. "Еще недавно на выставках аудитория демонстрировала исключительный интерес к новинкам продукции в основном зарубежного производства, — рассказывает Дарья Орлова, руководитель проекта Vino.ru, автор серии документальных фильмов о лучших винодельнях России "Винодевы". — Сегодня мы наблюдаем то же самое, но уже в отношении российских вин".

Причем колоссальное увеличение числа новых отечественных хозяйств, качества и ассортимента продукции — это уже тенденция вчерашнего дня. Сегодня наблюдаем резкий рост прибыли российских виноделов. Конечно, многие, в том числе небольшие винные хозяйства, продолжают активно расширяться или пробовать новые форматы (на то есть спрос) — открывают рестораны, отели, производят безалкогольные напитки, продукты питания, сувениры, аксессуары, организуют туры по винодельням и окрестностям. Так, статистика курорта Абрау-Дюрсо показывает: если в 2024 году премиальные, индивидуальные туры по винодельне заказывал лишь каждый 10-й приезжий, то в 2025 году спрос увеличился ровно вдвое.

Назад в будущее

Главное, на мой взгляд: люди устали от пафоса, пустой показухи, а стремятся к простым, рациональным, настоящим, традиционным и семейным ценностям. В числе популярных трендов: "антилакшери", "избинг" — даже весьма состоятельные люди сами сажают огород, приобретают участки для создания придомовой семейной пасеки, сыроварни, фермы, виноградника и так далее.

"К нам приезжает все больше интересующихся вином людей со всех уголков страны, — рассказал Павел Швец, винодел, UPPA Winery (Севастополь, Крым). — Многие, открывая для себя современный Крым, начинают искать возможность приобрести недвижимость и планировать вторую половину жизни ближе к морю». Так, за 10 лет появилось более 50 новых винодельческих проектов только в Севастополе.

Один из самых необычных проектов по этой теме, на мой взгляд, — Vino&Nebo, созданная бывшим пилотом компании "Аэрофлот" в селе Угловое Бахчисарайского района. Основатель винодельни Владислав Федоров практически весь цикл производства — от ухода за виноградниками до наклейки этикеток — делает непосредственно своими руками. При этом премиальные вина, которые, между прочим, добиваются и признания ведущих конкурсов, производит из винограда старых советских лоз, чудом переживших антиалкогольную кампанию 1985–1990 годов.

Вот такое оно, новое время — с трендами на историю, самость и русский дух.

