Мнение

Геополитика нефти: удары Украины по России толкают Казахстан в сторону Европы

Игорь Гашков — о том, как Киев пробует влиять на маршруты доставки энергоносителей в Евразии

© REUTERS/ Stringer

Утром 29 ноября семь украинских беспилотных катеров вывели из строя терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска. Один из нечастых до сих пор случаев, когда, атакуя Россию, ВСУ имеют в виду урон и для еще одной страны: Казахстана. Давний (с 1992 года) участник КТК недополучит доходов до $470 млн в месяц — вдобавок к сотням миллионов, потерянным из-за украинской атаки на другой объект консорциума, и тоже недавно — в феврале нынешнего года. Цели Киева прямолинейны: заставить Астану понизить уровень экономических отношений с Москвой. Удастся ли это?

Над трубопроводом Киев

Каспийский магистральный нефтепровод, основной актив КТК, впервые оказался под ударом ВСУ 17–18 февраля 2025 года: тогда украинские дроны атаковали одну из 15 его нефтеперекачивающих станций — Кропоткинскую. Объект удалось восстановить в сжатые сроки, но украинцев снова заметили в небе уже в марте, и в тот раз они вывели Кропоткинскую из строя, нанеся ущерб еще одной станции — Кавказской. Транспортная инфраструктура, оказавшаяся в эпицентре боевых действий, отвечает за 80% углеводородного экспорта Казахстана. Материальные убытки от действий ВСУ для среднеазиатской республики, таким образом, закладывались в планы украинского налета.

Ранней осенью к ним добавилась и моральная дилемма. 24 сентября беспилотники Украины атаковали офис КТК в Новороссийске, ранив в нем двух сотрудников компании, акционерами которой являются (через свои фирмы) Россия и Казахстан. Тем самым Киев направил сигнал, что выбирает КТК своей целью и не намерен останавливаться перед дипломатическими последствиями происходящего. Поэтому ноябрьский удар уже можно было прогнозировать, и тем не менее он повысил ставки: Астана впервые объявила, что возможности транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу временно сократились.

Проникнуть в замыслы Киева нетрудно. Создавая риски на путях транзита казахской нефти через российскую территорию к Черному морю, Зеленский стремится подтолкнуть президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к поиску альтернативных маршрутов, один из которых может пролегать через воды Каспия. С 2022 года Казахстан изучает возможности поставок нефти за рубеж именно таким путем — в этом случае пунктом назначения становится Баку, а в дальнейшем через территории Грузии и Турции нефть попадает в Европу. И вот новость: после атаки 29 ноября Астана объявила о намерении перенаправить часть нефти, шедшей по территории России, в пользу иного маршрута, схема которого, впрочем, не разглашается.

Операция "Дальний крюк"

Насколько все это может быть чувствительно для России? Факты говорят о том, что уже начиная с 2022 года Астана изучает пути объездных транспортных коридоров и добилась успехов на этом пути: объемы поставленной нефти в обход нашей страны в 2023 году увеличились вдвое, достигнув 3,73 млн т. Впрочем, в общих цифрах они все равно невелики: 80% казахской экспортной нефти сосредотачивается в КТК, и это при том, что имеется независимый от него трубопровод Атырау — Самара. Совокупно же российская доля казахского транзита оценивается приблизительно в 90%.

Конкурентом России на этом ключевом направлении выступает Азербайджан. В 2022 году государственная компания "КазМунайГаз" и азербайджанская SOCAR заключили договор о поставках 1,5 млн т сырой нефти ежегодно по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. Спустя два года, в 2024-м, объем транзита сохранялся фактически прежним — 1,4 млн т, хотя в 2025 году и прогнозируется небольшой рост — до 1,7 млн. По другую сторону невзрачных колебаний происходит нечто существенное. В 2025-м впервые из Казахстана через территорию Азербайджана начали поставлять нефть из открытого в 2000 году перспективного месторождения Кашаган. Черное золото, извлекаемое из недр совсем недалеко от границы с Россией, отправляется на экспорт в обход нашей страны.

В конце 2024 года в Министерстве энергетики Казахстана сделали громкое заявление: в неопределенном будущем республика намерена экспортировать по каспийскому маршруту до 20 млн т нефти ежегодно, то есть треть своих общих (около 68 млн т) поставок за рубеж. Это прозвучало как гром среди ясного неба, а в случае реализации серьезно нарушило бы сложившийся баланс. Впрочем, от коммерческого энтузиазма партнеров поспешили отмежеваться в Баку: по оценкам Азербайджана, возможностей для приема такого количества свалившихся на голову углеводородов у закавказского государства просто нет. Есть и другая причина, почему эти планы выглядят чрезмерно амбициозно, — транспортировка.

Приключения каспийской нефти

Несмотря на географическую заманчивость каспийских маршрутов, их транзитные возможности всерьез ограничивает логистика, отличающаяся сумбурностью. Нефть требуется разместить на танкерах, выгрузить в порту, трубопроводом переправить через несколько границ и юрисдикций, а затем, извлеченную на берегу, снова судном доставить в следующий порт. На каждом этапе это накручивает стоимость, поэтому, пока в свободные экономические отношения не вмешивалась политика, обходные пути поставок не пользовались особенной популярностью. И поделом: стоимость транспортировки барреля по КТК составляет $3–4, тогда как по трубопроводу из Баку в Турцию — уже внушительные $12–16.

Все изменилось вместе с усилением экономического нажима на Россию. КТК как компания с отечественным участием оказалась на острие санкционных маневров. В январе 2025 года уходившая администрация Байдена включила ее в свои запретительные списки, хотя меры в отношении консорциума оказались в основном символическими. В ноябре 2025-го правительство США довольно неожиданно отменило и их. Кто знает, не воздействовала ли эта новость эмоционально на Зеленского, побудив его к атакам на нефтепровод, который не удается задушить в объятиях санкций?

Пусть не от США, но со стороны Европы Киев все еще может рассчитывать на поддержку. Интерес Старого Света к казахстанской нефти не праздный. Разорвав экономические связи с Россией, ЕС испытывает повышенную потребность в любых иностранных поставках углеводородов, включая казахстанские (а сама республика поднялась до девятого места в списке экспортеров нефти на территорию Евросоюза). Это определяет политическую линию Европы. Она ждет от Казахстана, чтобы тот отыскал способ доставить сырье к европейским берегам в обход России, при этом не слишком интересуясь издержками: на украинском направлении Европа не считается с деньгами.

Именно по этой причине ключевое слово "диверсификация" постоянно звучит в заявлениях европейских политиков и дипломатов всякий раз, когда дело доходит до Казахстана. Еще в 2022 году тогдашний глава Евросовета Шарль Мишель нашел время для того, чтобы в телефонном разговоре с Токаевым поблагодарить за поиск альтернативных маршрутов доставки топлива. В 2023 году к европейцу присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен: в его речи вновь рефреном проходили слова про "диверсификацию экспорта и энергии". Сменивший Мишеля Антониу Кошта заинтересован в том же. В европейско-казахстанских отношениях наметился постоянный пункт, без которого уже трудно представить себе любые переговоры.

Тем не менее мягкий нажим едва ли способен изменить сложившееся транзитное статус-кво, тем более что лишней нефти на международном рынке не осталось, а значит, последнее слово остается за поставщиком, а тот считает, где выгоднее. В этом, вероятно, отдают себе отчет в Киеве, отчего готовы прибегнуть к грубой силе. Очередной пример ее применения в ноябре повлек дипломатический скандал. Астана направила протест вслед за атакой беспилотников ВСУ на КТК, заявив об ущербе для двусторонних отношений. В администрации Зеленского возмущение проигнорировали, а ночной налет на международную транспортную инфраструктуру объявили законным "актом самообороны". Значит ли это, что зона боевых действий расширилась и на Казахстан, пока осталось загадкой.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru