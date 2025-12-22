Мнение

Энергия суверенитета: почему глобальный миропорядок будущего рассчитывается в России

Айсен Николаев — о стратегических задачах, стоящих в области электроэнергетики, и способах их решения

Айсен Николаев , Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия)

19 декабря 2002 года. Якутия. Минус сорок пять. Для меня эта дата навсегда осталась в памяти. В тот день на Якутской ГРЭС произошла авария: из строя вышла газотурбинная установка, и работа станции остановилась. В это время я участвовал в избирательной кампании в Государственное собрание Якутии. Ответственность за людей всегда была и есть для меня безусловный приоритет. Но именно в тот день я в полной мере понял, что значит эта ответственность. Жизнь в столице и девяти улусах республики оказалась на грани остановки. В условиях экстремального холода под угрозой оказались системы жизнеобеспечения огромной территории.

Я хорошо помню лица людей и тревогу в их глазах. В энергетике нет абстрактных решений. За любой технической ошибкой могут стоять жизни людей. Республика выстояла. Но именно тот декабрь навсегда сформировал мой взгляд: в энергетике нет "региональных проблем" — есть только общая система жизнеобеспечения всех людей.

Энергия для жизни, а не жизнь ради оплаты энергии

Сегодня мы живем в другой логике — планирования на десятилетия вперед. Но безопасность — это не только надежность труб и турбин. Это прежде всего экономическая доступность жизни на этой земле.

Сегодня вопрос тарифов в Арктике стал таким же вызовом, как те морозы 2002-го. В отдельных районах якутской Арктики за последние годы тарифы выросли многократно. Это колоссальная нагрузка на бюджеты, которая напрямую влияет на работу школ, больниц и на качество жизни каждой семьи. Как председатель комиссии Госсовета, я держу этот вопрос в приоритетной повестке.

Актуальность этой темы была подтверждена и на недавней прямой линии президента страны. Отвечая на вопрос нашей журналистки о повышении тарифов, Владимир Владимирович Путин отметил: "Что касается энергетики — это очень важный вопрос для Северов в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание. У вас в целом экономика развивается, и она требует большего количества энергии. Причем по доступным и конкурентным ценам".

Для нас это четкий сигнал. Главная задача государства — не зарабатывать на энергетике, а гарантировать достойную жизнь людям в любой точке страны. Свет и тепло должны быть доступными. Энергия для жизни, а не жизнь ради оплаты энергии — это наш базовый принцип. Именно поэтому мы настаиваем на механизмах государственной поддержки, чтобы суровость климата и удаленность не превращались в неподъемные счета.

Цифровой "Госплан 2.0" и "двойник" энергосистемы

Ключевая задача комиссии — коренная трансформация топливно-энергетических балансов (ТЭБ). Мы инициировали их включение в контур единой системы стратегического планирования России. Президент поддержал нашу инициативу, закрепив статус ТЭБ как "цифрового двойника" энергосистемы каждого субъекта.

Почему это нужно? Чтобы через 25 лет мы не задавались вопросом, хватит ли мощностей для нового завода в Арктике, социальной газификации в Сибири или промышленного кластера на Урале. Мы будем видеть каждую гигакалорию в режиме реального времени. Страна, являющаяся одним из главных модераторов глобального энергетического рынка, должна иметь самый точный ТЭБ.

Энергия для искусственного интеллекта: битва за суверенитет

Сегодня мир вошел в период новой технологической гонки. Развитие генеративного ИИ требует колоссальных вычислительных мощностей. Но центры обработки данных (ЦОД) — это прежде всего огромный объем стабильной энергии. Будущее ИИ зависит от того, насколько быстро мы сможем нарастить генерацию. Тот, у кого не хватит мегаватт для работы нейросетей, неизбежно проиграет битву за интеллект и суверенитет.

Россия здесь в уникальной позиции. Мы обладаем преимуществом, которое в XXI веке становится решающим, — холодом. Арктический климат сегодня становится ресурсом для цифровой экономики. Там, где природа сама охлаждает инфраструктуру, открываются новые возможности для размещения энергоемких вычислений.

88 гигаватт: инвестиции в технологическое превосходство

Генеральная схема развития электроэнергетики — это более 42 трлн рублей инвестиций в горизонте до 2042 года. Львиная доля этих средств направлена на то, чтобы Россия закрепила за собой статус безусловного лидера в атомных технологиях. Отечественные проекты наземных и мобильных станций малой мощности (АСММ) — это своего рода "энергетический спецназ". Они способны решать задачи там, где традиционная генерация бессильна или экономически неоправданна.



Реализуемый в Якутии проект АСММ в Усть-Куйге, включающий в себя два реактора по 55 МВт, — это не просто региональная стройка, а референтный "чертеж будущего" для всей мировой энергетики. На этом примере мы демонстрируем, как маленькая атомная станция становится ядром промышленного кластера и драйвером развития целых территорий. Мы предлагаем партнерам не просто мегаватты, а технологический суверенитет и долгосрочную автономность. К 2050 году именно такие российские решения станут золотым стандартом для развития труднодоступных регионов по всей планете.

Гибридная архитектура

Энергетика будущего не будет одинаковой: там, где эффективно, — децентрализованной; там, где необходимо, — жестко централизованной. Переход к интеллектуальной гибкости, где автоматизированные гибридные комплексы с использованием энергии солнца и ветра, технологии комбинированной выработки и системы хранения энергии станут ответом на климат, расстояния и экономику Арктики и Дальнего Востока. Это означает создание автономных микрогридов, способных балансировать генерацию в режиме реального времени. Для людей же это гарантия того, что суровость климата больше не будет диктовать условия жизни, а станет драйвером для внедрения самых совершенных инженерных решений, превращая наши северные территории в регионы технологического превосходства.

Энергетика как экономика чистой трансформации

К 2050 году мы придем к энергетике, которая не оставляет следа: современная высокотемпературная генерация и плазменные технологии позволяют полностью преобразовывать вещество в энергию, исключая появление золошлаков и продуктов неполного сгорания. Это не просто вопрос экологии, а высокая форма технологической эффективности. Газомоторное топливо при этом станет основным топливом для нашего транспорта, обеспечивая идеальный баланс между мощностью и чистотой среды.

Угольный щит и Восточный вектор

Ситуация в угольной отрасли сегодня — это проверка нашей воли. Развитие Восточного полигона и Арктического нефтегазового кластера — это не просто логистика. Это формирование нового центра тяжести мировой экономики. Мы поддерживаем нефтедобычу и угледобычу в сложнейших условиях не из инерции, а ради обладания ресурсом, без которого невозможен никакой "технологический переход" Востока. Россия в 2050 году — это главный "аккумулятор" Азии, диктующий правила игры на рынках АТР.

​​​​Главный ресурс — не мегаватты, а люди

Мы много спорим о тарифах и углеродном следе. Но за каждой кнопкой на пульте управления стоит человек. Я вижу энергетику будущего как отрасль, где рабочие профессии престижны и высокооплачиваемы. Наша цель — восполнить дефицит в 300 тыс. специалистов через кластеры "Профессионалитета". Это лаборатории, где смыкаются наука, бизнес и государство. Мы готовим людей, способных управлять ИИ-системами и плазменными технологиями, понимая меру их ответственности перед страной.

Вместо эпилога

Тот морозный декабрь 2002 года научил меня простому правилу: подлинная безопасность всегда начинается с глубокого анализа и максимально точного прогноза. Сегодня комиссия Госсовета стала именно тем центром, где консолидируется уникальный опыт всей нашей страны для создания по-настоящему устойчивой и суверенной энергосистемы. Мы понимаем, что энергетика 2050 года не исчерпывается одними лишь мощностями или километрами сетей, ведь это прежде всего инструмент нашего развития и стратегического влияния. Возводя новые объекты сегодня, мы закладываем фундамент нашего общего будущего и даем импульс мощной созидательной силе развития России.

