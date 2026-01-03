Мнение

Медицинские технологии: как вызовы космоса делают человечество сильнее

Олег Кононенко — об экспериментах, проводимых в российском сегменте Международной космической станции и исследованиях в области регенеративной и экспериментальной медицины, биологии и генетики

Олег Кононенко , Командир отряда, Герой РФ, бывший спецкор ТАСС на МКС, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Олег Кононенко © Софья Сандурская/ ТАСС

Эксперимент "Структура": получение идеального кристалла белка

Форма и структура молекул белка определяет все биологические процессы в организме. Для их изучения используется метод рентгеноструктурного анализа, требующий совершенного монокристалла — крупного, чистого, с безупречной внутренней решеткой. На Земле сила тяжести, приводящая к осаждению более тяжелых молекул, не позволяет получить такие кристаллы: они растут деформированными, мелкими, непригодными для точного анализа. В условиях же микрогравитации молекулы белка в растворе равномерно распределяются и без помех стыкуются друг с другом, формируя крупные и безупречно упорядоченные кристаллы.

В ходе эксперимента "Структура" на МКС используется компактная аппаратура "Луч-2М". Космонавт с помощью механического привода запускает заранее запрограммированную температурно-временную циклограмму, которая инициирует и контролирует процесс кристаллизации. Полученные в космосе идеальные кристаллы возвращаются на Землю для детального изучения и "расшифровки". Эксперимент доказал, что в невесомости можно кристаллизовать белки, которые не поддаются кристаллизации в земных условиях.

Эксперимент "Структура" направлен на развитие базовых технологий для превращения орбитальных станций в уникальные научные фабрики, что в перспективе позволит не только глубже понять фундаментальные основы жизни, но и решать прикладные задачи. Например, можно будет с компьютерной точностью создавать "идеально подогнанные" лекарственные молекулы, блокирующие целевые белки вирусов или раковых клеток, а также конструировать искусственные белки для синтетической биологии, "зеленой" химии и новых материалов.

Эксперимент "Статокония": моллюски и их вестибулярная система

Живой организм "понимает" свое положение в пространстве благодаря сложным аппаратам. Например, у брюхоногих моллюсков, таких как виноградная улитка, есть "орган равновесия" — статоцист. Внутри него плавают микроскопические кристаллы — статоконии, похожие на кристаллы во внутреннем ухе человека, которые под действием силы тяжести давят на чувствительные клетки, помогая моллюску определить, где верх, а где низ.

В ходе эксперимента "Статокония" у части моллюсков перед стартом искусственно удаляли старые статоконии. Животных доставляли на МКС в герметичных контейнерах и на орбите изучали рост новых кристаллов, сформированных в условиях невесомости. После возвращения на Землю с помощью электронных микроскопов изучали малейшие изменения в структуре и химическом составе статоконий.

Читайте также Космические салаты и йогурты: шаг к здоровому питанию в полете

Эксперимент показал, что статоконии продолжали формироваться в космосе, в отсутствии гравитации, но их структура нарушалась: вместо гладких кристаллов образовывались пористые образования неправильной формы, а минеральный состав отличался от нормы. Это можно рассматривать как сбой в росте, но и как возможную адаптацию к невесомости.

Значимость эксперимента выходит за рамки биологии. Его результаты помогают прогнозировать проблемы с координацией у космонавтов в длительных полетах, а также лучше понимать причины земных заболеваний, связанных с нарушением равновесия.

Эксперимент "Регенерация": заживление в невесомости

В ходе эксперимента изучалось влияние невесомости на способность планарий и улиток восстанавливать органы и ткани. Перед полетом с животными провели "хирургические операции": у улиток ампутировали щупальца с глазами, кусочки ноги и выпиливали фрагменты раковины, а планарий, обладающих фантастической способностью к регенерации благодаря стволовым клеткам, разрезали на несколько частей, включая продольное рассечение пополам. Затем эти "пациенты" отправились на орбиту в специальных контейнерах.

После возвращения на Землю ученые сравнили "путешественников" с контрольной "земной" группой. Результаты оказались одновременно обнадеживающими и заставляющими задуматься. Планарии полностью регенерировали из фрагментов, но у продольно разрезанных особей новая половина тела выросла искривленной. Это указывает на ключевую роль гравитации в правильном формировании сложной структуры организма.

Почти все улитки отрастили щупальца (иногда с реагирующими на свет глазами), но часто с деформациями. Регенерация ноги прошла нормально, а вот раковина восстановилась с дефектом — без защитного слоя и с низким содержанием кальция, что говорит о нарушении построения минеральных структур в космосе.

Исследование показало, что регенерация в космосе возможна, но ее качество снижено. Это создает риск для здоровья в длительных полетах и требует разработки специальных мер защиты. Для земной же медицины эксперимент помог понять, как внешние условия управляют стволовыми клетками и восстановлением сложных тканей, что важно для регенеративной терапии и изучения таких болезней, как остеопороз.

Эксперимент "Перепел": зачем выводят птенцов на орбите

Цель этого исследования — изучение влияния невесомости на ранние этапы эмбрионального развития птиц. Выбор пал на эмбрионы японского перепела благодаря их короткому циклу развития, изученности — первые птенцы были выведены на станции "Мир" еще в 90-е годы — и удобству транспортировки.

Инкубатор на МКС, в котором выводились птенцы, был разделен на две секции: "Гравитация", где создавалась искусственная сила тяжести с помощью центрифуги, и "Невесомость". Это позволило одновременно сравнивать развитие в противоположных условиях. Изучение велось в четыре ключевых периода развития эмбрионов (4-е, 7-е, 10-е и 15-е сутки), когда происходят наиболее важные преобразования. На Земле проводился идентичный контрольный эксперимент, что помогло отделить влияние невесомости от других факторов космического полета.

Читайте также Больше 1 000 суток в космосе. Что известно о космонавте Олеге Кононенко

Эксперимент направлен не только на решение практических задач (например, обеспечение питания в длительных полетах), но и на фундаментальное понимание роли гравитации в зарождении жизни. Его успех может стать шагом к созданию устойчивых биологических систем, необходимых для межпланетных миссий.

Эксперимент "БИМС": медицинская подготовка к полету на Марс

"БИМС" расшифровывается как "Бортовая информационно-медицинская система", ее цель — решить две жизненно важные задачи: обеспечить медицинскую безопасность космонавтов и исследовать влияние космоса на человека. Качество данных эксперимента критически важно.

Система передает данные, например, УЗИ глаз, по каналам связи МКС в режиме, близком к реальному времени. На Земле, в Центре управления полетами, врач в системе "БИМС" видит на своем экране то же самое, что видит космонавт на бортовом УЗИ-аппарате. В результате врач ставит диагноз или оценивает состояние организма так, будто проводил исследование сам.

До появления таких систем, как "БИМС", врачи получали информацию с большой задержкой, как правило, с возвращающимся на Землю экипажем. "БИМС" превратила процесс диагностики в живой интерактивный диалог. Система уже стала рабочим инструментом на борту МКС и доказала, что можно оказывать качественную медицинскую помощь на расстоянии.

"Магнитный 3D-Биопринт": печать органов в невесомости

Эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер" может кардинально изменить подход к созданию живых тканей. На Земле гравитация мешает процессу послойной печати сложных объемных структур "чернилами" из живых клеток — они деформируются, печать же полых органов требует дополнительных приспособлений.

Решение — метод магнитной левитации в невесомости, который позволяет клеткам самостоятельно собираться в запрограммированные трехмерные формы под действием магнитного поля. Однако на Земле для преодоления силы тяжести требуются высокие концентрации парамагнетика (вещества, намагничивающегося в поле), токсичные для живых клеток. В космосе, в отсутствие гравитации, этот барьер снят. В ходе эксперимента уже удалось создать образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши из готовых клеточных сфероидов.

Взаимосвязь экспериментов

Все рассмотренные выше эксперименты — не разрозненные исследования, а звенья одной цепи. Они выстраиваются в логический путь от фундаментального понимания молекулярных и клеточных процессов ("Структура", "Статокония") через изучение их влияния на развитие и восстановление целых организмов ("Перепел", "Регенерация") к созданию конкретных технологий для поддержания жизни и здоровья в космосе ("Биопринтер", "БИМС"). Эта комплексная работа закладывает научный и технологический фундамент для будущих межпланетных экспедиций, включая полеты на Луну и Марс.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru