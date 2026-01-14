Мнение

Смертная казнь для президента: на что рассчитывает прокуратура Южной Кореи

Игорь Иванов — о причинах запроса высшей меры наказания в отношении Юн Сок Ёля и возможном развитии событий

Юн Сок Ёль © Kim Hong-Ji - Pool/ Getty Images

Группа специального прокурора Республики Корея 13 января ходатайствовала перед судом о назначении смертной казни в качестве наказания для бывшего президента Юн Сок Ёля. Он проходит по делу о мятеже, ведь в декабре 2024 года Юн объявил военное положение без веских оснований в нарушение конституции. Это уже привело к его импичменту в апреле 2025 года.

По версии следствия, тогдашний президент пытался подчинить себе законодательную и судебную ветви власти, а также в качестве "антигосударственных сил" хотел подавить политических оппонентов.

Все аргументы взвесит суд, и первая инстанция огласит свой вердикт 19 февраля. Но Юн Сок Ёля вряд ли в конечном счете действительно казнят. Эта позиция установилась как среди простых наблюдателей, знакомых с политической культурой Республики Корея, так и ее словно бы разделяют и сами участники процесса, включая обвинение и подсудимого.

Но почему же тогда прокуратура все же запросила такое наказание?

"Проклятие южнокорейских президентов"

Большого сюрприза в такой рекомендации прокуратуры не было. Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает лишь три наказания за организацию мятежа для лидера заговорщиков: смертная казнь, пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ.

Сам Юн Сок Ёль и его адвокаты продолжают настаивать, что решение о необходимости введения военного положения входит в полномочия президента и носит политический характер, а потому не может быть оспорено с юридической точки зрения в суде. Экс-глава государства снова повторял, что "мятежей продолжительностью в три часа, которые транслируют по телевизору в реальном времени, не бывает".

Аргументы в пользу маловероятности казни основаны на прецедентах из недавнего прошлого. В 1996 году в Республике Корея состоялся аналогичный судебный процесс над бывшим президентом Чон Ду Хваном (1980–1988) по обвинениям в мятеже, государственной измене и коррупции. Суд первой инстанции приговорил его к смертной казни из-за событий во время военного переворота под его руководством в 1979 году и жестокого подавления продемократического восстания в Кванджу в 1980 году. Но затем апелляционный суд и Верховный суд смягчили наказание до пожизненного лишения свободы. В 1997 году его и вовсе помиловали — президент Ким Ён Сам — "в интересах национального единства".

При этом вместе с Чон Ду Хваном в 1996 году судили его преемника Ро Дэ У (1988–1993). Того сначала приговорили к 22,5 года, но Верховный суд сократил срок до 17,5 года. В 1997-м он также был выпущен на свободу.

Судьбы и других южнокорейских президентов подтверждают тенденцию: сначала им назначают самые тяжкие наказания, а через несколько лет они получают помилование.

В 2018 году Ли Мён Бака, занимавшего пост президента с 2008 по 2013 год, приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Но в 2022 году специальным указом его освободил сам Юн Сок Ёль.

Президент Пак Кын Хе (2013–2017), которая, как и Юн, подверглась импичменту, в 2018 году получила в наказание за коррупцию 24 года лишения свободы. А в 2021-м ее помиловал следующий глава государства Мун Чжэ Ин (2017–2022).

Нужно сказать, что дело о мятеже отнюдь не единственный судебный процесс над Юн Сок Ёлем. Его также обвиняют "в помощи противнику" (из-за отправки БПЛА в КНДР), препятствовании органам власти при исполнении (из-за попытки блокирования ареста), вердикт должны объявить 16 января. Однако пожизненное заключение является минимальным наказанием за мятеж, что снижает значение остальных процессов.

Мораторий на смертную казнь

Хотя смертная казнь все еще фигурирует в уголовном кодексе страны, в последний раз ее применили в 1997 году. Суды продолжают приговаривать преступников к такому наказанию, но это происходит крайне редко, а лишение жизни не приводится в исполнение. По официальным данным, на 2023 год в Республике Корея насчитывалось 59 человек, в отношении которых была назначена высшая мера. При этом за 12 лет — в период с 2011 по 2023 год — в списке прибавилось три преступника.

Эти реалии, естественно, прекрасно понимает прокуратура, да и сам бывший президент. Помощник специального прокурора Пак Ок Су в своем выступлении заявил, что РК входит в число стран с неофициальным мораторием на смертную казнь. Он прямо пояснил, что прокуратура выступает с таким ходатайством с целью показать "стремление общества обеспечить неотвратимость наказания", а не ради приведения казни в исполнение. Именно такую роль, по его мнению, играет смертная казнь в уголовном праве Республики Корея.

Однако помощник специального прокурора подчеркнул, что Юн Сок Ёля следует наказать строже, чем Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, чтобы не допустить повторения ситуации с введением военного положения. "Неправильно назначать минимальное наказание, предусмотренное законом", — заключил Пак Ок Су. Обвинение также подчеркнуло, что Юн не раскаялся в содеянном.

Думаю, здесь стоит отметить, что страна значительно изменилась. События 3–4 декабря 2024 года прошли бескровно, как и противостояния службы охраны президента и полиции в январе 2025 года при попытке ареста Юна. А во время подавления манифестаций в Кванджу в мае 1980 года погибли более 200 человек, получили травмы более 1 800 жителей.

Реакция политических кругов

В свою очередь администрация нынешнего главы государства Ли Чжэ Мёна заявила, что они рассчитывают на то, что суд примет решение "в соответствии с законом и ожиданиями граждан". Демократическая партия "Тобуро", которая внесла основной вклад в импичмент Юн Сок Ёля, сочла ходатайство прокуратуры "разумным и соответствующим ожиданиям общественности".

Депутаты ныне оппозиционного политического объединения "Гражданская сила", от которой баллотировался Юн Сок Ёль в 2022 году, отметили, что партия не планирует выступать с официальным заявлением по этой теме, пишет газета "Хангёре". Возможно, сыграло роль, что "Гражданская сила" критиковалась даже консервативными изданиями за то, что они "не смогли до конца порвать с Юн Сок Ёлем".

Оценки газет

То, что Юн Сок Ёль не раскаялся в своих действиях и продолжает настаивать на собственной правоте с помощью "псевдологичных доводов", отмечает сейчас и ряд южнокорейских изданий в редакционных материалах.

"Поведение Юн Сок Ёля в ходе процесса не соответствовало уровню бывшего главы государства. В декабре прошлого года во время дачи свидетельских показаний Юн Сок Ёль извинился перед военными [за то, что они оказались на скамье подсудимых из-за его приказов], но он так и не извинился за введение военного положения", — пишет центристская газета "Чунан ильбо". Журналисты призвали экс-главу государства "не уклоняться от ответственности и попросить прощения у граждан".

"Сегодня на последних судебных слушаниях бывший президент Юн Сок Ёль в своей абсурдной аргументации процитировал даже французского философа Монтескье", — обратила внимание газета "Тона ильбо". Как отмечает издание, в ходе слушаний защитники Юна вспомнили о судьбе Галилео Галилея и пытались парировать, что большинство не всегда право. "Они хотят сказать, что Юн Сок Ёль такой же великий человек, как Галилей?" — саркастически замечает газета.

Раздосадована позицией Юн Сок Ёля и консервативная "Чосон ильбо". "Неожиданное объявление военного положения, которое считалось пережитком эпохи диктатуры, и последовавшее отстранение президента шокировали многих граждан, это привело к падению государственного престижа. Но даже сейчас, когда прокуратура запросила смертную казнь, Юн Сок Ёль не извинился перед гражданами. Стыд и позор", — говорится в статье. В то же время это издание критикует правящую партию, чье деструктивное "поведение никак не изменилось" с тех пор, как она перестала быть в оппозиции.

Наиболее жестко к Юн Сок Ёлю относятся южнокорейские левые. "Достойное наказание для бесстыдного госпреступника, у которого нет ни капли сожаления из-за того, что он вверг страну в кризис", — отмечается в редакционной статье газеты "Хангёре".

"Театр одного актера"?

Сам Юн Сок Ёль в ходе избирательной кампании вспоминал, что во время учебы на юрфаке принял участие в моделировании судебного процесса над Чон Ду Хваном, в котором ему была отведена роль судьи. Тогда он приговорил бывшего диктатора к пожизненному заключению за организацию военного переворота.

В реальной жизни он построил карьеру в прокуратуре и даже участвовал в деле президента Пак Кын Хе в качестве обвинителя. Так что, будучи бывшим генпрокурором Республики Корея, Юн Сок Ёль явно как никто знает судебную практику, в том числе и по смертной казни. Но это не театр, не имитация или разбор дел кого-то, а судебный процесс над ним самим.

Многие южнокорейские издания обратили внимание на "усталую улыбку" Юн Сок Ёля, когда прокуратура запросила для него смертную казнь. Но другие отметили, что его лицо покраснело, а голос изменился, когда он взял слово после стороны обвинения.

Тем не менее у него остаются сторонники, которых южнокорейские издания называют крайне правыми. Те же СМИ отмечают, что во время оглашения ходатайства из стана предполагаемых сторонников Юн Сок Ёля в суде донеслись ругательства.

А 13 января суд выдал ордер на арест одного из крупных религиозных проповедников Чон Гван Хуна из церкви "Саран чеиль". Он был соорганизатором многочисленных митингов в поддержку Юн Сок Ёля после импичмента. Следствие подозревает, что именно Чон мог стоять за погромом Западного окружного суда, который заключил президента Юн Сок Ёля под стражу в январе 2025 года.

Видимо, прокуратура решила донести до всех "тезис о неотвратимости наказания".

