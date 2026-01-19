Мнение

Посол в РФ: иранский народ против санкций и международного террора

Казем Джалали — о том, как санкции и провокации США стали инструментами опосредованной войны, и почему иранцы не примут навязанный сценарий

Инструменты опосредованной войны

Печальные события 8 января 2026 года с точки зрения региональных изменений являются продолжением серии событий, начавшихся в июне 2025 года, и 12-дневной войны между израильским режимом и Соединенными Штатами против Ирана. Анализ действий основных действующих лиц в этот период показывает, что мы стали свидетелями изменения тактики и проявления насилия после провала в достижении поставленных целей. В этот раз иранское правительство находилось в процессе переговоров, примирения и поиска пути решения проблемы, когда внезапно израильские террористические отряды начали действовать в различных городах, используя мирные профессиональные собрания в качестве инструмента опосредованной войны под видом хаоса и беспорядков.

Архитектура санкций и провокации США

В те дни, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан встречался с членами Торговой палаты, бизнесменами и предпринимателями и принимал их на заседаниях кабинета министров, президент США Дональд Трамп, посредством провокационных заявлений, политических посланий и публичных угроз поощрял насилие, поддерживал террористические группы, разжигал социальную нестабильность и пытался превратить мирные протесты в жестокие беспорядки. Он, архитектор и исполнитель политики максимального давления и санкций, посылает нелепый и противоречивый сигнал о "поддержке", "спасении" или "защите иранского народа".

С подрывом основ международного права

С точки зрения международного права дестабилизирующие действия коалиции унилатералистов подрывают Устав Организации Объединенных Наций, нарушают основополагающие принципы международного права и угрожают фундаментальным основам международного мира и безопасности. Поддерживая израильский режим "биологического кризиса", Соединенные Штаты неоднократно нарушают правила игры, которые они когда-то сами же и создали. Эта тенденция, безусловно, ускоряет упадок американской гегемонии. Пункт 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций запрещает государствам-членам применять силу или угрожать применением силы в своих международных отношениях против территориальной целостности или политической независимости любого государства; пункт 7 статьи 2 также категорически запрещает любое вмешательство в вопросы, которые в первую очередь находятся в пределах внутренней юрисдикции государства-члена.

Бессилие "международной олигархии силы и террора"

С политической точки зрения иностранное вмешательство с целью сохранения или навязывания принудительных политических результатов напоминает колониальную политику прошлых столетий. Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом реакции и реакционной коалиции унилатералистов. Сила Исламской Республики Иран заключается в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности". Эта глубоко укоренившаяся историческая идентичность не выдерживает политических предписаний международной олигархии силы и террора.

С прицелом на новые санкции

С моральной точки зрения слова канцлера Германии [Фридриха] Мерца, описывающего действия коалиции сторонников односторонности прошлым летом, когда израильский режим бомбил дома и предприятия в Иране, могут оказаться весьма поучительными. Он сказал: "Это грязная работа, которую Израиль выполняет от имени Европы".

В обмен на новые услуги этого печально известного агента Соединенные Штаты и Европа стремятся ввести новые санкции против иранского народа.

