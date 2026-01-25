Мнение

Новая попытка: каковы перспективы переговоров в Абу-Даби?

Владимир Костырев — о трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби 23-24 января

Владимир Костырев , Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

© Hamad Al Kaabi/ UAE Presidential Court/ Handout via REUTERS

Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина в Абу-Даби 23-24 января прошли в глубокой секретности. По информации корреспондента ТАСС, место, где произошла встреча, даже не обозначено на карте — по всей видимости, роскошный дворец посреди пустыни. Официальных комментариев почти нет, СМИ в основном оперируют источниками, выдавая версии одна интереснее другой: о мониторинге и буферных зонах, войсках нейтральных стран, разделе энергии с Запорожской АЭС. Есть ли в них хоть зерно истины на данный момент непонятно, и пытаться строить на их основе анализ бессмысленно. Со стороны американской администрации — тоже неофициально — идут сигналы о том, что переговоры были продуктивными, но это просто традиционный американский оптимизм: лучше говорить, что все хорошо, чем жаловаться на жизнь.

Скудные факты

Оперировать нужно тем, что нам известно, а это, прежде всего, — сам факт трехсторонних переговоров. Россия и Украина возобновили контакты впервые с середины лета 2025 года, когда состоялся третий и последний на данный момент раунд стамбульских переговоров. Три встречи в этом формате в мае-июле принесли определенный прогресс в гуманитарных вопросах, прежде всего, по обмену пленными и воссоединению семей, но не привели к прогрессу в политическом урегулировании. В августе президент США Дональд Трамп попытался взять дело в свои руки, и на саммите в Анкоридже, по всей видимости, были достигнуты какие-то понимания с Россией об урегулировании конфликта — тот самый "дух Анкориджа" — однако Украина при поддержке Европы отказалась идти на уступки. До конца остается неясной судьба плана из 28 пунктов — опять же Украина с Европой столько раз переписывали его, что уже непонятно, поддержит ли его даже не Москва, а Вашингтон. На этом фоне фальстартов и пробуксовок встреча в ОАЭ, безусловно, представляет собой позитивное развитие событий. Тем более, что уже в начале февраля за первой встречей должна последовать и вторая.

Известно также, что США на минувшей неделе не стали подписывать с Украиной документ о постконфликтном восстановлении, который, по данным СМИ, может предусматривать выделение Киеву до $800 млрд из различных источников на ближайшее десятилетие. Безусловно, это огромная сумма и весомый стимул для Украины уступить по ряду спорных пунктов. На серьезность намерений США в этом вопросе указывает подключение к работе по урегулированию представителей BlackRock — крупнейшего в мире американского инвестиционного фонда, управляющего активами на $12-14 трлн. У них деньги найдутся, чтобы отстроить Украину несколько раз.

То, что Трамп проигнорировал сигналы Зеленского о готовности подписать соответствующее соглашение на форуме в Давосе, очевидно, говорит о том, что США хотят использовать его как рычаг, чтобы заставить Украину пойти на договоренность с Россией. Возможно, именно такое сверхщедрое положение убедит Киев согласиться на вывод войск из Донбасса.

Само непосредственное участие американцев в переговорах на уровне спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера тоже, безусловно, важный момент. На стамбульских встречах представители США держались в стороне. Теперь же они, по всей видимости, пытаются действительно выступить в роли посредников, что должно облегчить разговор и обеспечить необходимое давление на Киев непосредственно в процессе обсуждений. В то же время в Абу-Даби не было европейцев, которые традиционно пытаются "спасти" Киев от этого давления и поддержать его непримиримую позицию.

Отсутствие каких-либо официальных заявлений по территориальным вопросам — еще один факт, который надо зафиксировать по итогам переговоров в Абу-Даби. Это почти наверняка означает, что решения здесь на данный момент найти не удалось. Россия неоднократно заявляла, что настаивает на выходе ВСУ из Донбасса, и США, по всей видимости, согласны на это, хотя прямо и не говорят. Но Украина продолжает отказываться и подчеркивает, что не собирается уходить с территорий, которые пока еще находятся под ее контролем.

Если сложить все, что известно, получается, к сожалению, довольно немного: переговоры возобновились, и это, безусловно, важное развитие событий. Но прорыва, очевидно, пока нет.

Что дальше

Стоит ли ждать такой прорыв в дальнейшем? Ряд факторов указывают на то, что это вполне реально. США, как говорилось выше, похоже, готовы давить на Киев в вопросе уступок, обещая в обмен на них помощь в постконфликтном восстановлении. Украина находится в сложной ситуации из-за проблем с энергоснабжением, которые привели уже к акциям протеста в ряде крупных городов. Пока они незначительны, ограничиваются перекрытием улиц и не требуют вмешательства полиции. Однако до конца зимы осталось еще больше месяца, и положение может обостриться. Даже после отступления холодов перебои со светом, а также с водоснабжением, очевидно, сохранятся и будут вызывать социальное напряжение.

Никуда не исчезли и проблемы с мобилизацией на Украине. Официальная статистика по количеству правонарушений в этой сфере сейчас не публикуется, но только за последние несколько недель произошел ряд инцидентов, когда мобилизуемые пытались отбиться от военкомов с помощью оружия.

Киев, по всей видимости, не получает от союзников существенных поставок дальнобойного оружия, по крайней мере, в тех объемах, в которых бы хотел. Зеленский жаловался на это в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе. Обернулись ничем и осенние угрозы выйти зимой на массовое производство собственных дальнобойных ракет "Фламинго", которые в своей основе являются британскими ракетами FP-5 Milanion.

Политический режим Зеленского находится в перманентном кризисе, его сотрясает один коррупционный скандал за другим, правительственное большинство в Верховной раде трещит по швам. Парадоксально, но именно переговоры, похоже, пока обеспечивают продолжение его жизни — все готовы оставить Зеленскому и его правительству подписание документов, фиксирующих поражение Украины, а уже потом бороться за власть. Однако в условиях роста общественного недовольства из-за отсутствия света и усиления мобилизации управлять страной ему будет все труднее.

Однако эти угрозы не являются непосредственными, и тянуть время Киев может. Традиционно зима затрудняет ведение боевых действий, а в этом году она выдалась особенно морозная и снежная. Крупные наступления в направлении Днепропетровска, Запорожья, Славянска и Краматорска, которые могли бы переломить хребет ВСУ, вряд ли стоит ждать раньше весны-лета, хотя, конечно, для российских военных нет ничего невозможного.

В то же время возникают вопросы о том, насколько американцы готовы влиять на Киев и подталкивать его в сторону заключения мира. Возможности для этого у США гораздо выше того, что они используют в данный момент. По словам представителя Украины в НАТО Алены Гетьманчук, от США Киев получает до 90% ракет-перехватчиков и около 75% ракет для систем Patriot. Вашингтон мог бы в одночасье обрушить систему противовоздушной обороны Украины и сделать ее гораздо более открытой к уступкам, если бы хотел этого, но, видно, не хочет. В результате нельзя исключать, что Киев попытается провалить и нынешнюю попытку добиться мирного урегулирования или, по крайней мере, затянуть ее до весны, когда поиски решений конфликта будут происходить уже не за столом переговоров, а на поле боя.

