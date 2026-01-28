Мнение

Цели ясны, задачи определены: чем решения съезда КП Вьетнама важны для России

Юрий Денисович — о том, к чему стремится страна Юго-Восточной Азии и как ее планы зависят от взаимодействия с РФ

"Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!" — эти знаменитые слова Никиты Хрущева в заключение XXII съезда Коммунистической партии СССР в 1962 году вполне применимы и к состоявшемуся на прошлой неделе XIV съезду КП Вьетнама.

Цели развития страны определили не только на ближайшие пять лет, но и наметили ориентиры строительства вьетнамского общества на более отдаленную перспективу — вплоть до 2045 года. Кроме того, был переизбран на новый срок генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПВ То Лам (по факту глава государства).

По его словам, съезд прошел "с блестящим и исключительно большим успехом". А вьетнамская печать отмечает, что это было "исключительно важное политическое событие, открывающее для страны новую эпоху развития".

В чем же заключаются главные итоги XIV съезда КПВ и какое влияние они окажут на отношения Вьетнама и России?

Продолжение конструктивного диалога

Примечательно, что первым иностранным лидером, поздравившим То Лама с переизбранием, стал президент России Владимир Путин (их связывает давняя дружба). В своей телеграмме, направленной вьетнамскому коллеге сразу же после завершения съезда, а затем и в личной беседе по телефону на следующий день Путин отметил, что Москва высоко ценит личный вклад главы КПВ в укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами и рассчитывает на продолжение конструктивного диалога.

Сохранение за То Ламом поста руководителя КПВ положительно оценивается РФ, отвечает ее интересам и воспринимается российским руководством как фактор, способствующий углублению сотрудничества с важным и надежным партнером в Юго-Восточной Азии, продвижению общих интересов на международной арене. Совместная работа двух стран традиционно направлена на укрепление безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что является значимым аспектом для РФ.

Одновременно переизбрание То Лама обеспечивает стабильность и предсказуемость в целом во внешней политике Вьетнама. Это создает условия для продолжения совместной работы по всему комплексу двусторонних связей с упором на их экономическую составляющую.

В частности, имеются весьма амбициозные планы в сфере энергетики.

Еще в ходе визита То Лама в Москву 8–11 мая 2025 года была подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере мирного атома до 2030 года. Документ предусматривает развитие атомной энергетики во Вьетнаме при участии госкорпорации "Росатом" — например, строительство соответствующих энергоблоков и подготовку вьетнамских специалистов. Выступая в Президентской академии в Москве, генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул, что строительство атомных электростанций является одним из главных приоритетов Вьетнама, поэтому страна придает большое значение укреплению сотрудничества в этой области с Россией.

К настоящему времени стороны "в основном завершили" переговоры по строительству первой атомной электростанции на территории Вьетнама — "Ниньтхуан-1", отметили 26 января на совещании постоянного комитета вьетнамского правительства по вопросам реализации атомных энергетических проектов.

Реализация соглашения по АЭС гарантированно обеспечит Вьетнам дешевой и экологически безопасной энергией. А это, в свою очередь, будет способствовать созданию тысяч рабочих мест и экономическому росту страны.

Цели развития страны

Энергетическая безопасность рассматривается властями Вьетнама как одно из главных условий для реализации амбициозных целей развития государства.

В своем первом после переизбрания выступлении перед журналистами То Лам четко обозначил приоритеты развития Вьетнама с ориентиром на две знаковые даты — 100-летие основания КПВ в 2030 году и 100-летие создания Социалистической Республики Вьетнам в 2045 году.

"Мы твердо верим, что, опираясь на силу исторических корней нации, на богатые традиции почти векового руководства Вьетнамом Коммунистической партией, на поддержку и единодушие всего народа, а также на сотрудничество и солидарность широкого круга международных друзей и прогрессивных сил всего мира, мы непременно успешно реализуем Резолюцию XIV съезда и обязательно построим социалистический Вьетнам — мирный, независимый, демократический, сильный, цивилизованный и счастливый", — подчеркнул высший руководитель страны.

По его словам, решения съезда подчеркивают стремление Вьетнама обеспечивать свое быстрое и устойчивое развитие, надежную защиту государства, всестороннее улучшение жизни народа, с тем чтобы к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего. А к 2045 году превратить Вьетнам в развитое государство с высоким уровнем дохода.

"Эти цели являются предельно ясными, смелыми и при этом достижимыми", — отметил То Лам.

Руководящая сила

Созданная первым президентом демократического Вьетнама Хо Ши Мином КПВ остается руководящей силой и самой массовой общественно-политической организацией страны. Ряды вьетнамских коммунистов насчитывают более 5,6 млн человек — с предыдущего съезда Компартии в 2021 году прибавилось полмиллиона человек. Это свидетельствует об устойчивом росте поддержки населением проводимой КПВ политики.

Такое положение дел, на мой взгляд, вполне закономерно.

В стране на протяжении 40 лет реализуется провозглашенная КПВ в 1986 году политика обновления — Вьетнам преодолел огромный путь от разрушенной войнами отсталой аграрной страны до превращения в одно из наиболее динамично развивающихся современных государств с крупномасштабной рыночной экономикой социалистической ориентации. В 2025 году ВВП достиг $514 млрд, что вывело Вьетнам на 32-е место в мире, а доля валового внутреннего продукта на душу населения составила $5 026, что соответствует показателю группы стран с доходом выше среднего. Страна накопила важную базу с точки зрения масштабов экономики, инфраструктуры, производственного потенциала и уровня интеграции.

Теперь же наступил момент выбора — либо совершить рывок и войти в группу развитых стран с высоким уровнем дохода в ближайшие десятилетия, либо застрять в инерции среднего роста, с медленным повышением производительности и постепенным снижением конкурентоспособности.

Ответ на этот вопрос и дал XIV съезд правящей партии. Долгосрочное видение КПВ, ее высокая политическая решимость и взвешенное руководство будут способствовать дальнейшему стабильному развитию вьетнамского государства по всем направлениям.

В своей программной статье "Вперед! Полная победа будет за нами!", опубликованной 25 января, То Лам отметил, что предстоящие 5–10 лет — это переломный этап, имеющий решающее значение. Генсек говорит прямо — времени до юбилеев мало, задачи тяжелые и носят стратегический характер, поэтому необходимо использовать каждую возможность и преодолеть любые вызовы.

В ближайшие годы стране предстоит ускориться по всем ключевым направлениям, а экономика должна совершить рывок и последовательно удерживать высокие темпы роста. Вьетнаму предстоит не только выполнить цели пятилетки 2026–2030 годов, но и заложить прочный фундамент для достижения более высоких показателей развития к 2045 году. А в реализации этого немаловажную роль будет играть энергетическая безопасность, на содействие в обеспечении которой Вьетнам рассчитывает со стороны России.

