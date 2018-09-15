В "списке Берна". Отреставрируют ли французы виллу Ивана Тургенева и Полины Виардо?

Дмитрий Горохов – о том, готова ли Франция потратить €2 миллиарда на восстановление исторических памятников

Дом Полины Виардо в парижском пригороде Буживаль, который приобрел в 70-х годах для своей музы Иван Тургенев, включен сейчас французскими властями в приоритетный список исторических памятников. Шорт-лист из 18 символических объектов культурного наследия, подлежащих срочной реставрации, составил по поручению Елисейского дворца писатель и историк, ведущий популярных программ на телевидении Стефан Берн. "Любишь историю? Хочешь послужить стране?" — так вспоминает он судьбоносный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Завершилась деловая беседа поручением главы государства провести аудит национального наследия. Затем 54-летнего историка ожидал, по его признанию, холодный душ. Масштабы задачи таковы: во Франции в общей сложности 44 тыс. исторических памятников. Из них в безотлагательной реставрации нуждается, по крайней мере, четверть.

Вилла Виардо © Moonik/CC BY-SA 3.0 from Wikimedia Commons

Дабы выполнить миссию, как подсчитал Берн, срочно необходимо 2 млрд. Но где их взять? Как напомнил еженедельник VSD, (Vendredi-samedi-dimanche), подробно изучивший проблему, государство обязалось на протяжении 5 лет ежегодно направлять €326 млн на поддержание национального архитектурного наследия. В реальности требуется в 6 раз больше. Дом тургеневской музы К началу сентября портал для благотворительных пожертвований, открытый в интернете, смог собрать лишь €1,3 млн. Но на реставрацию только дома Виардо в Буживале потребуется как минимум 3 млн.

Вилла Виардо — реликвия в Буживале. Дом построен в 1830 году, а в 1874 году Иван Тургенев приобрел его для певицы. Здесь бывал весь интеллектуальный Олимп Старого Света. От одного перечисления имен захватывает дух: Россини, Шопен, Жорж Санд, Лист, Клара Шуман, Брамс, Делакруа, Флобер, Сен-Санс, Массне, Бизе, Вагнер, Чайковский

Этот дом – символ интеллектуальной Европы второй половины XIX столетия, когда умами владели литература, музыка и изящные искусства.

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Автор пьесы "Месяц в деревне" был обрадован покупкой. "Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу — в трех четвертях часа езды от Парижа, — я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа — но где я немедленно поселюсь… Я езжу в Париж три раза в неделю", — сообщал он летом 1875 года. Дом и сегодня поражает специалистов простотой и четкостью планировки, красотой пропорций. Реставрационные работы начнутся в ноябре, в 200-ую годовщину со дня рождения Тургенева, а закончатся в 2021 году, когда будет отмечаться юбилей Виардо. После реставрации вилла станет местом конференций и концертов. Как было задумано при жизни хозяев. Кто сорвет джекпот? Чтобы финансировать неотложные программы, Берн организует национальную историческую лотерею. Проект реализуется по двум направлениям.

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Основная лотерея "Национальное наследие", тираж которой был назначен на 14 сентября, должна принести от €15 до €20 млн. На первый взгляд, не так много. Но, ведь, важно начать. Кто знает, может быть, счастливчик, который сорвет джекпот в 13 млн, потратит, в свою очередь, эту сумму на сбережение культурных реликвий? В любом случае, увенчалась ли лотерея успехом, станет ясно в конце года. Казанова как мастер лотереи Французская история знает, однако, успешные примеры. В 1757 году, когда финансы Франции были основательно расстроены, Джакомо Казанова, занесенный ветром любовных приключений в Париж, организовал здесь лотерею в пользу Королевской военной школы. Она имела огромный успех, и затем проводилась еще почти десять лет, а в 1776 году стала Королевской лотереей Франции.

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Мэтр Берн не считает роскошью расходы на памятники культуры, хотя осуществление проекта приходится на непростые времена для экономики. "Мы больше не являемся великой индустриальной державой, — полагает писатель. — Сделаем поэтому ставку на туризм". Впрочем, Франция и так принимает ежегодно 900 млн гостей. При выборе приоритетных объектов предпочтение не обязательно отдается общенациональным памятникам. Государство интересуется также региональной, местной, сельской архитектурой. Стефан Берн уже заранее пригрозил отставкой, если убедится, что миссия невыполнима. "Не хочу, чтобы моя комиссия служила ширмой бедности", — предупредил он.

Историк попросил у соотечественников поддержки: "Я слышал, что на реставрацию Гран-пале в Париже готовы направить 450 млн. А меня заставляют надрываться, чтобы найти 20 млн на историческое наследие малых городов"

Министру культуры Франсуаз Ниссен заявления пришлись не по душе. Министерство, заметила она, курирует 6 тыс. операций по реставрации памятников каждый год, чтобы сохранить культурное наследие. "Список Берна" Список из 18 объектов включает по одному историческому памятнику от каждого региона Франции. Их всего восемнадцать: 13 в метрополии и 5 на заморских территориях республики. Вилла Виардо в Буживале представляет в этом списке столичный регион Иль-де-Франс

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В список также входят античный акведук Жье в Лионской метрополии, мост Ондр в Торам-От (Прованс-Альпы-Лазурный Берег), возведенный в семнадцатом столетии. В этом же ряду историческая больница Отель-Дьё, основанная в Шато-Тьерри (О-де-Франс) в начале XIV века Жанной Наваррской, средневековая церковь Нотр-Дам-де-Ла-Селль-Генан в долине Луары, монастырь Cвятого Франциска, строительство которого велось на Корсике с ХV века. Берн включил в свой шорт-лист и замок Бюсси-Рабутен, возведенный в Бургундии в эпоху Возрождения, а также Форт Сигонь, призванный защищать Бретань от английских и голландских пиратов в начале восемнадцатого столетия.

Немало историй связано и с еще одним замком в списке наследия: Карнвиль был построен в Нормандии в семнадцатом столетии. В конце XVIII века карнвильские гусары, которыми командовал один из владельцев замка, входили в Корпус принца Конде, состоявший на русской службе

Нашел свое место в "списке Берна" и Дворец Полиньяка в Кондом-ан-Арманьяк (Окситания). Построивший его в конце восемнадцатого века приор Жан-Мари д’Орлан де Полиньяк разорился во время строительства и был вынужден продать дворец муниципалитету. Дворец аббата и сегодня остается украшением гасконского города Кондом-ан-Арманьяк, вошедшего в историю, благодаря знаменитому напитку.

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В квоту метрополии Берн включил также веерное депо XIX столетия на железнодорожной станции Монтабон (Земли Луары), театр "Блё де Бар", построенный на рубеже ХХ века в Бар-ле-Дюк в Гранд-Эст (Лотарингия), и дом мореплавателя и писателя Пьера Лоти (1850 — 1923) в Новой Аквитании, В списке памятников на заморских территориях — усадьба XVIII века "Мезон Руж" в Сен-Луи (Реюньон), где ныне размещается музей декоративных искусств, и поселение Бисдари, основанное в том же столетии в Гваделупе. В этой же части списка — владения сборщика податей, выстроенные в XIX столетии вокруг французского сада в Сен-Лоран-дю-Марони во Французской Гвиане, и их ровесник по возрасту — старый сахарный завод на острове Майотта, а также дом на Мартинике члена Французской Академии, поэта, основоположника негритюда Эме Сезера (1913−2008). В прологе — Вольтер Премьерой проекта, по сути, стало открытие летом после реставрации замка Вольтера в Ферне близ швейцарской границы. Он был приобретен в 1759 году, в пору, когда философ был нежелательным лицом при французском дворе. За четверть века, которые он прожил в Ферне, просветитель перестроил замок и создал вокруг него целое поселение. Он пригласил женевских часовщиков, возвел церковь, устроил фонтан. В эти годы он написал "Философский словарь", "Трактат о веротерпимости", театральные пьесы и почти 15 тыс. (!) писем.

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"Четверть века Ферне служил источником распространения идей Вольтера, критики монархии, несправедливости и религиозной нетерпимости, — напомнила газета Le Figaro. - Эти темы имеют резонанс и сегодня". На реставрацию замка затрачено €9 млн. В обновленных владениях философа для посетителей открыт только первый этаж. На других смогут вести дискуссии участники научных встреч или располагаться сделавшие заказ гости. Реверанс приватизации объясним: возможности государства отнюдь не безграничны, и каждая новая реставрация наследия потребует частных средств. "У нас были замечательные источники для реставрации замка, потому что описи, книги и особенно макет, датируемый 1778 годом и образцы оригинальных тканей, хранятся в Санкт-Петербурге, — рассказал журналистам архитектор Франсуа Шатийон.

Русская императрица Екатерина Великая была горячей поклонницей философа, с которым состояла в переписке. Она вынашивала идею построить копию Ферне в парке Царского Села. Государыня приобрела библиотеку и рукописи Вольтера (почти 7 тыс трудов), собрала образцы тканей и купила знаменитый макет, созданный камердинером мадам Дени