Война против Мадуро. Почему вторжение в Венесуэлу не состоится

Дарья Юрьева — о том, как восприняли в Латинской Америке заявление генсека ОАГ об интервенции против Каракаса

Для Латинской Америки ситуация в Венесуэле остается главной темой повестки дня. На фоне масштабной эмиграции соседствующие страны начинают обсуждать все более решительные меры — от закрытия границ, на котором настаивает руководство бразильского штата Рорайма, до подачи в Международный уголовный суд в Гааге иска против Каракаса. Однако генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на днях сделал заявление, которое даже непримиримые критики венесуэльского лидера Николаса Мадуро сочли слишком радикальным. Чиновник отметил, что не стоит исключать возможности внешней интервенции в отношении Венесуэлы. "Что касается военного вмешательства для свержения [главы Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы не должны исключать любой вариант, потому что этот режим определенно совершает преступления против человечности, нарушает права человека и вызывает страдания людей, которые вынуждены мигрировать. Дипломатия остается на первом месте, но мы не должны исключать иных действий", — сказал глава ОАГ.

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До сих пор заявления о возможности военных действий в отношении Венесуэлы исходили от представителей лишь одной страны — США. Да и то речь шла преимущественно о неофициальных утечках и неоднозначных интерпретациях заявлений, звучавших из Вашингтона. В начале сентября газета The New York Times сообщила о том, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждалась возможность свержения Николаса Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году. Ранее, в августе 2017 года, вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в Колумбии уклончиво ответил на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность военного вмешательства. "У нас есть много вариантов по Венесуэле, однако президент [США Дональд Трамп] по-прежнему убежден, что, работая с нашими союзниками в Латинской Америке, мы сможем достичь мирного решения", — сказал он. Неожиданная реакция Заявление Альмагро о возможности военной интервенции в отношении Венесуэлы вызвало в регионе широкий резонанс. Как и ожидалось, традиционные союзники Каракаса резко осудили позицию генсека ОАГ. Президент Боливии Эво Моралес отметил, что "нападение на Венесуэлу — это нападение на Латинскую Америку". По мнению главы государства, призыв Альмагро "подтверждает, что он прекратил быть генеральным секретарем ОАГ, чтобы стать гражданским агентом [президента США Дональда] Трампа для совершения государственных переворотов".

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Правительство Никарагуа в свою очередь заявило, что генсек ОАГ нарушил "цели и принципы, которые обязан защищать и которые составляют основы международного права и мира". А президент Уругвая Табаре Васкес сообщил, что Монтевидео не поддержит кандидатуру Альмагро в случае, если он решит переизбираться на свой пост. Однако и руководители государств, которые обычно не жалеют резких эпитетов в адрес правительства Мадуро, восприняли слова генсека ОАГ весьма критически. Сразу 11 стран региона выпустили совместное заявление, в котором осудили позицию Альмагро. "Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии, государств — членов Группы Лимы <…> выражают свою обеспокоенность и неприятие любых действий или заявлений, которые предполагают возможность военного вторжения или насилия, угроз или применения силы в Венесуэле", — отмечалось в документе. Новый президент Колумбии Иван Дуке пошел еще дальше: он дал понять, что заявления о возможности иностранной интервенции играют на руку самому Каракасу. "Военное вмешательство означает полноценную войну, что приведет к узакониванию диктатуры, потому что он [Мадуро] все время стремится создать образ агрессора, чтобы укрепить свою власть", — сказал глава Колумбии, который известен своим негативным отношением к венесуэльскому руководству. Времена изменились Существует ли вероятность того, что "ястребам" из администрации Трампа и ОАГ удастся убедить хотя бы часть латиноамериканских стран поддержать идею военного вторжения в Венесуэлу? Еще полвека назад ответ, вероятно, был бы положительным. Однако с тех пор ситуация в регионе претерпела значительные изменения. 2000-е годы ознаменовались так называемым левым поворотом, когда к власти в крупнейших странах Латинской Америки один за другим стали приходить политики, призывающие к социальной справедливости и защите национальных интересов.

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Многие из этих лозунгов не были в полной мере воплощены в жизнь. Самым ярким примером в этом отношении является, пожалуй, сама Венесуэла, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис с девальвацией национальной валюты, галопирующей инфляцией и дефицитом базовых товаров. После разочарования левыми идеями в ряде стран, в частности в Аргентине, Бразилии, Чили и Перу, идеологический маятник качнулся вправо. Однако представители консервативных движений в Латинской Америке XXI века уже не могут позволить себе во всем следовать за Белым домом. Не совсем ясно, чего в этом больше: укрепившегося национального самосознания или политического прагматизма. Представители правых сил, которые оказались у власти в странах Латинской Америки, знают, что их соперники из левых и левоцентристских партий готовы воспользоваться любыми промахами, что занять место "у руля". Поддержка незаконного вторжения на территорию суверенного государства вряд ли добавит очков какому-либо правительству в этом регионе. Поэтому сформированные консерваторами правительства латиноамериканских стран стремятся избегать столь сильных раздражителей общественного мнения. А для союзников Венесуэлы по левому фронту любые формы открытой агрессии в отношении Каракаса просто немыслимы.

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Нежеланию Латинской Америки неуклонно следовать в фарватере внешней политики США в определенной степени способствовала и личность Дональда Трампа. Глава Белого дома не раз позволял себе высказывания, которые к югу от Рио-Гранде расценивались как пренебрежительные или даже оскорбительные. В некоторых странах восприняли на свой счет слова американского лидера, который якобы назвал нелегальных мигрантов "животными" (сам Трамп отрицал, что делал такое заявление). Да и планы главы Белого дома построить стену на границе с Мексикой и заставить соседнее государства заплатить за ее возведение не добавили ему популярности в регионе. Альтернативные сценарии В условиях пробуксовки идеи силового сценария США и их наиболее последовательные единомышленники будут предпринимать другие действия, направленные на смещение правительства Николаса Мадуро. Вероятнее всего, будет усиливаться санкционное давление на Каракас. Главы государств консервативного лагеря продолжат принимать у себя известных венесуэльских оппозиционеров, а по итогам этих встреч призывать к смене власти в южноамериканской республике.

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