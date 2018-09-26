Дом, который построил де Голль. Пятой французской республике исполняется 60 лет

Дмитрий Горохов — об умении ждать, собственной концепции мира и отношениях с Россией Шарля де Голля

Де Голль остается сегодня самым почитаемым во Франции историческим лидером. Его имя носят ныне почти 4 тыс. авеню, площадей и улиц по всей стране. Современная Франция — дом, который построил де Голль. Именно он создал Пятую республику. Конституция, которая составила основу ее политического режима, была одобрена на референдуме 60 лет назад — 28 сентября 1958 года. "Франция не может быть Францией без величия", — полагал де Голль. Над государственным устройством, которое бы соответствовало и традициям, и новым задачам страны, он размышлял вдали от Парижа в тиши Коломбе-ле-Дез-Эглиз. В этот загородный дом французский лидер удалился вскоре после окончания Второй мировой войны, в ходе которой он возглавлял движение Сопротивления нацистской оккупации и первое правительство освобожденной Франции. Диалог с историей "Когда война кончилась, — вспоминал он в беседе с близким соратником Аленом Пейрефитом, — мне пришлось уступить место профессионалам, ведь я не был членом их корпорации. Необходимо было ждать, пока они обнаружат свою неспособность управлять Францией".

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Генерал был терпелив, он вел диалог с историей. В начале 50-х многие полагали, что он отказался от намерения вернуться в политику. Но за 12 с половиной лет, которые отделили его отставку от возвращения, отмечает Пейрефит, де Голль создал условия, чтобы преуспеть там, где, казалось, потерпел неудачу. В феврале 1946 года он надолго погрузился в изучение конституционного права. Генерал прочитал огромное количество книг, консультировался с правоведами Марселем Прело, Рене Капитаном, Леоном Ноэлем, разрабатывал собственную концепцию государственного устройства. Свои заметки, корреспонденцию де Голль писал от руки и никогда не диктовал секретарям. Он был столь же требовательным к себе, как к другим. Основатель Пятой республики надеялся, что она станет "своего рода народной монархией". Ее глава — президент — стоял бы над раздорами политических партий.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и генерал Шарль де Голль смотрят парад союзных войск в Париже, 15 ноября 1944 года © AP Photo

"Мне хотелось, чтобы Франция избрала государство, у которого есть голова, правительство, равновесие, власть, — пояснял он годы спустя. — Вместо того чтобы оставить ее проливать кровь, терять деньги, рисковать единством, цепляясь за несправедливое колониальное господство, я хотел заменить старую империю дружественной и практичной ассоциацией зависевших от нее прежде народов". Возвращение из добровольной ссылки Среди редких его иностранных гостей в то время был Сергей Виноградов, которого он знал еще с военных времен. Комитет Свободной Франции, возглавлявшийся де Голлем, поддерживал в период Второй мировой войны регулярные контакты с Москвой по двум каналам: посол Иван Майский в Лондоне и посол Сергей Виноградов в Турции. Де Голль поэтому охотно принимал дипломата, когда он возглавил посольство во Франции.

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По мнению французского исследователя Тома Гомара, Виноградов был гибким, но упорным переговорщиком и обладал способностью убеждать как власти страны пребывания, так и собственное руководство. Он смог поэтому оказать влияние на формирование более тесных отношений двух стран. Де Голль называл российско-французское партнерство "необходимостью, которая становится очевидной при каждом новом повороте истории". Вернуться из добровольной ссылки его заставили алжирские события. После войны Фронт национального освобождения Алжира развернул борьбу за независимость. В мае 1958 года французские военные подняли на алжирской территории мятеж. Президент Рене Коти, предупредив об угрозе гражданской войны, призвал де Голля возглавить правительство. Некоторые из оппонентов генерала стремились представить дело так, будто он действовал заодно с мятежниками. Но даже оппоненты признавали впоследствии, что в истории Франции де Голль был человеком, умевшим сказать нет. Нет — режиму Петена, сотрудничавшему с оккупантами, нет — Североатлантическому альянсу, нет — вступлению Великобритании в Европейское сообщество. Триумф на референдуме Вопрос, заданный осенью 1958 года жителям Франции и ее заморских территорий, был сформулирован так: "Одобряете ли вы конституцию, которая предложена вам правительством республики?" Эта конституция, призванная положить конец нестабильности Четвертой республики (1946−1958), была выработана группой экспертов, межминистерским комитетом и парламентом под патронатом министра юстиции Мишеля Дебре и председателя правительства Шарля де Голля.

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Закон, принятый 3 июня, поручил подготовку проекта конституции Совету министров. Де Голль представил этот проект 4 сентября и вынес его на референдум 28 сентября. Опросы общественного мнения показывали, что доверие к генералу де Голлю и опасения гражданской войны заставили общественность принять проект. За исключением коммунистов все большие партии призвали поддержать проект. В итоге референдум стал триумфом сторонников Пятой республики. За конституцию проголосовали 80% участников референдума. 8 сентября Пятая республика была юридически основана. Менее чем через три месяца, 21 декабря 1958 года, де Голль был избран ее президентом, получив три четверти голосов выборщиков.

Шарль де Голль во время официальной церемонии вступления на пост президента Франции, 1959 год © ТАСС

Спустя годы соотечественники назвали его самым важным деятелем во французской истории. С большим отрывом следующие места в этом рейтинге поделили Наполеон, Карл Великий, Жан Жорес, Людовик XIV и Леон Блюм. В следующем году, по итогам опроса, 45% французов назвали де Голля президентом, наиболее изменившим Францию. Новая роль президента Пятая республика предоставила своему главе широкие полномочия. Он перестал играть лишь почетную роль, как во времена Третьей (1870−1940) и Четвертой республики, и больше не нуждался в заверении его подписи под декретами членами правительства. Президент является верховным главнокомандующим, он назначает премьер-министра и членов правительства, обладает правом распустить Национальное собрание.

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Укреплению его роли способствовало дополнение конституции положением об избрании главы государства путем всеобщего голосования. Оно было одобрено на референдуме в 1962 году. Находясь на этом посту, де Голль стремился избегать внутриполитических споров, сосредоточив основное внимание на внешней политике. Он восстановил влияние Франции в Африке, руководил развитием французских ядерных вооружений и вывел страну из военного командования НАТО. Все это позволило республике сохранить статус великой державы. Возвышал ли еще кто-либо на Западе свой голос против конфронтации блоков в такой мере, как де Голль? Весной 1966 года Париж уведомил США о решении выйти из военной структуры НАТО, чтобы вернуться к "полномасштабному суверенитету на своей территории". Концепция мира Франция, объяснял генерал, "постепенно отделилась от военной организации НАТО, которая подчиняет европейцев американцам".

Шарль де Голль во время визита в СССР, 1966 год © Валентин Соболев/ТАСС

Летом того же года де Голль совершил 12-дневный визит в Россию, как всегда называл он крупнейшую страну Европы независимо от политической эпохи.

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"В его концепции мира Россия занимала центральное место, — говорил о де Голле в интервью ТАСС Жак Ширак, соратник и один из преемников генерала в Елисейском дворце. — Мы вспоминаем о его знаменитой формуле "Европа от Атлантики до Урала". Будучи знатоком культуры и истории, он трепетно относился к нашей старинной дружбе и историческим связям". По мнению директора парижской Обсерватории геополитических исследований Шарля Сен-Про, реформы в России созвучны задачам, которые ставил перед собой основатель Пятой республики. "В конце 1950-х годов, — напомнил профессор Сен-Про, — генерал де Голль, встав во главе Франции, переживавшей упадок, сделал все, чтобы вернуть ей ее достоинство". Годы в Елисейском дворце Де Голль меньше всего связывал власть с ее внешними атрибутами, тем более какими-либо привилегиями. Нередко генерал покидал Елисейский дворец без охраны, чтобы поужинать в доме своего сына Филиппа или навестить руководителя правительства Жоржа Помпиду. В первый такой визит главы государства горничная в доме премьера, не предупрежденная заранее хозяевами, от неожиданности захлопнула дверь перед пришедшим в гости президентом, приняв его за привидение.

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В Елисейском дворце генерал провел десять лет три месяца и 24 дня. Он ушел в отставку досрочно после отклонения избирателями его проекта реформы сената Франции. Спустя несколько минут после полуночи 28 апреля 1969 года, когда итоги голосования стали очевидными, он передал свое заявление: "Я прекращаю исполнение обязанностей президента республики. Это решение вступает в силу сегодня в полдень". Франция узнала о смерти генерала утром 10 ноября 1970 года из сообщения Agence France-Presse, но де Голль скончался еще накануне вечером. Пауза потребовалась родным, чтобы подготовиться к прощанию. Семья передала правительству завещание бывшего президента: никаких посмертных почестей, званий, наград, на надгробном камне — только даты рождения, смерти и имя: Шарль де Голль (1890−1970). После смерти де Голля один из его преемников на президентском посту социалист Франсуа Миттеран будет сравнивать генерала с королем Генрихом IV, в чье царствие прекратились религиозные войны, и с кардиналом Ришелье, заложившим основы современного государства.

Шарль де Голль во время интервью французскому телевидению, 1968 год © AP Photo/Jean-Jacques Levy