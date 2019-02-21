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Мнение

Тут так дождливо и туманно, сэр, не выпить ли нам чаю за королеву? Пять мифов об Англии

ДМИТРЯЧЕВ Илья 
Руководитель представительства ТАСС в Великобритании
Илья Дмитрячев не без труда собрал несколько заблуждений о стране и камня на камне от них не оставил

Великобритания — страна, где и по сей день очень трепетно относятся к своим традициям. По улицам, застроенным красивыми кирпичными домами с английскими окнами, ездят красные двухэтажные автобусы и черные кэбы, на многих углах стоят красные телефонные будки.

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Ее Величество королева Елизавета II повсеместно почитается, имя монарха встречается на каждом шагу, а профиль — на всех монетах. Буквально какой стереотип о Британских островах ни возьми, он тут же подтверждается. В пабах теплое пиво и холодная еда, шотландцы с гордостью носят килты, королевские гвардейцы неподвижно несут вахту в тяжеленных медвежьих шапках, а статуя Уинстона Черчилля все так же стоит на Парламентской площади, взирая на Биг-Бен, который сложно узнать из-за строительных лесов.

И все же некоторые заблуждения про жизнь в Великобритании сильно распространились, и я сделаю попытку перечислить пять наиболее распространенных из них.

Миф №1: в Лондоне постоянно идет дождь

Однажды я встречал в аэропорту одного москвича, который приехал в британскую столицу в долгосрочную командировку. Среди его вещей, которые мы стали загружать в машину, внимание привлек огромный черный и совершенно новенький зонт-трость.

Мой знакомый готовился к постоянным проливным дождям и явно погорячился. Количество осадков в британской столице вовсе не столь велико, как об этом принято думать
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Например, в Лондоне дождь идет реже, чем в Москве. По статистике Всемирной метеорологической организации, в год в столице Великобритании выпадает около 558 мм осадков, при том что в Москве — 691 мм.

Особенно разница заметна в летние месяцы, когда в Первопрестольной лить может в три раза чаще, чем на берегах Темзы.

За год осадков выпадает больше в Париже, Риме, Женеве, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро или Пекине, чем в Лондоне. При этом если в Москве и Нью-Йорке в год насчитывается 122 дождливых дня, в Париже и Женеве — 112, то в Лондоне — 110.

Мой знакомый, кстати, быстро в этом убедился, а свой замечательный зонт где-то вскорости забыл.

Миф №2: Англия — страна туманов

Между тем умы окутывает еще один миф — о постоянных туманах на Британских островах.

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Неофициальное название, закрепившееся за всей страной, — Туманный Альбион — все чаще наталкивает на эту мысль.

На самом же деле туманы в Великобритании я пока встречал не чаще, чем в Подмосковье. Да и вообще истоки такого названия не имеют ничего общего с атмосферным явлением.

Одно из наиболее правдивых объяснений — туманом называли смог от сжигания угля, которым вплоть до середины прошлого века активно топилась вся страна. И Лондон тут был далеко не исключением.

Еще король Эдуард I Длинноногий в XIV веке сделал попытку сократить использование угля в быту — был издан закон, по которому людей, топивших, могли пытать или повесить. Но понадобилась еще 700 лет, чтобы по-настоящему уменьшить загрязнение от использования угля

Чего стоит одна история с Великим смогом, когда в декабре 1952 года из-за комбинации ряда факторов город покрыла пелена угольной взвеси. Тогда погибли несколько тысяч человек, трагедия вынудила принять закон "О чистом воздухе" и, наконец, решить эту проблему.

Описание
© AP Photo/Matt Dunham

Как мечтал Велюров из фильма "Покровские ворота", Левитан тогда вполне мог объявить по радио о том, что "везде погода ясная, рассеялся туман". Но сделано это не было, так миф и укоренился в умах многих.

Миф №3: британцы без конца пьют чай

И все же Великобритания с точки зрения погоды мало чем похожа на Грецию. Даже летом купание в омывающих острова морях и океанах — задача, которая под силу лишь моржам и владельцам гидрокостюмов. Хороший способ согреться в такой ситуации — выпить чего-нибудь горячего.

Но вопреки расхожему мнению британец скорее выберет кофе, а не чай
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Газета Daily Mail еще три года назад писала, что с 2010 года потребление чая упало на 19%.

На каждую чашку этого напитка (или, как ее тут называют, cuppa — от словосочетания cup of tea), которую британец выпивает вне дома, приходится две с половиной чашки кофе. В годовом выражении это означает 2,1 млрд чашек кофе вместо 874 чашек чая. И хотя магазинов с качественными чаями в одном Лондоне десятки, в руках у большинства бегущих на работу британцев стаканчики с капучино или латте.

Эта статистика разрушает попутно и другой миф — о Five o’clock Tea, то есть чайной церемонии ровно в 17:00. Конечно, если очень хочется отдать дань традициям, то многие фешенебельные отели предлагают такую церемонию. И просто с чаем (подешевле), и с шампанским (соответственно, подороже). Но сказать, что это носит повсеместный характер, — это все равно что предположить, что большинство граждан России на работу приносят судок с борщом и пирожки (с ударением на "о", как говорят иностранцы).

Описание
© REUTERS/Simon Dawson

Так что британцев проще встретить с пинтой пива на улице у паба, нежели с хрупкой фарфоровой чашечкой чая в одной руке и небольшим пирожным в другой. А уж децибелов в этом разговоре будет больше, чем в пиццерии в Палермо.

Миф №4: всем заправляет королева

Хотя, конечно, не исключено, что за высокими стенами королевских дворцов ровно в 17:00, как и в старой доброй Англии, наливают чай в молоко (ни в коем случае не наоборот) и приходит время спокойной степенной беседы.

Королева Елизавета II и король Филипп во время церемонии открытия новой сессии парламента AP Photo/Yui Mok
Описание
Королева Елизавета II и король Филипп во время церемонии открытия новой сессии парламента
© AP Photo/Yui Mok

Говоря о монархии, нельзя не упомянуть британскую королеву Елизавету II, которая за свои 92 года установила множество всевозможных рекордов. Она взошла на престол 67 лет назад, и с того момента является главой Великобритании и действующим монархом еще в полутора десятках государств.

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По закону она назначает и отправляет в отставку премьер-министров и распускает парламент. Но лишь формально, а мнение о том, что она на самом деле может каким-то образом влиять на жизнь страны, — полнейший миф.

Сразу хотел бы оговориться — уважение среди населения к Елизавете II, которая находится на троне дольше, чем любой другой монарх в истории Великобритании, огромно, а авторитет этой женщины, ставшей настоящей иконой нации, непререкаем. И все же решений она никаких не принимает, более того, ей, а также другим членам монаршей фамилии категорически запрещено высказываться на политические темы.

Самый яркий пример этого — скандал, который разгорелся в 2014 году, когда Елизавета II в преддверии референдума о независимости Шотландии сказала всего одну-единственную фразу на этот счет. "Надеюсь, что люди очень тщательно подумают, прежде чем проголосуют", — произнесла она, отвечая одному человеку после службы в церкви

Это безобидное на первый взгляд высказывание монарха вызвало целую бурю негодования. Особенно у тех, кто ратовал за отделение региона от Великобритании. Шотландские сепаратисты, кстати, проиграли, и до сих пор многие из них винят в этом результате Ее Величество.

Миф №5: британцы не любят европейцев

Поэтому не удивительно, что ни королева, ни члены ее семьи еще ни разу не прокомментировали тему предстоящего в марте выхода Великобритании из ЕС.

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Не обмолвились ни словом, хотя этот вопрос плотно обосновался на первых полосах газет с момента референдума 2016 года.

Тогда британцы проголосовали за "развод" с Евросоюзом, а у многих в голове укрепился миф о том, что жителей Соединенного Королевства хлебом не корми, но дай закрыться на своем острове.

Или повоевать с французами, ну а если дружить — то только с Соединенными Штатами. Между тем последние опросы общественного мнения показывают, что мнение британцев сильно изменилось.

Согласно опубликованному в январе опросу компании YouGov, 56% жителей Соединенного Королевства проголосовали бы за то, чтобы остаться частью Евросоюза, проводись референдум сейчас

Против выступают 44% респондентов.

Многие британцы, посмотрев на то, какой нескончаемый хаос представляют собой переговоры по Brexit, не хотят уже никакого "развода". И все больше подданных Ее Величества признаются в любви к близким к ним по духу европейцам с континента.

Какими они по сути и являются. И это вовсе никакой не миф.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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