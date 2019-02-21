Тут так дождливо и туманно, сэр, не выпить ли нам чаю за королеву? Пять мифов об Англии

Илья Дмитрячев не без труда собрал несколько заблуждений о стране и камня на камне от них не оставил

Тут так дождливо и туманно, сэр, не выпить ли нам чаю за королеву?

Великобритания — страна, где и по сей день очень трепетно относятся к своим традициям. По улицам, застроенным красивыми кирпичными домами с английскими окнами, ездят красные двухэтажные автобусы и черные кэбы, на многих углах стоят красные телефонные будки.

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Ее Величество королева Елизавета II повсеместно почитается, имя монарха встречается на каждом шагу, а профиль — на всех монетах. Буквально какой стереотип о Британских островах ни возьми, он тут же подтверждается. В пабах теплое пиво и холодная еда, шотландцы с гордостью носят килты, королевские гвардейцы неподвижно несут вахту в тяжеленных медвежьих шапках, а статуя Уинстона Черчилля все так же стоит на Парламентской площади, взирая на Биг-Бен, который сложно узнать из-за строительных лесов. И все же некоторые заблуждения про жизнь в Великобритании сильно распространились, и я сделаю попытку перечислить пять наиболее распространенных из них. Миф №1: в Лондоне постоянно идет дождь Однажды я встречал в аэропорту одного москвича, который приехал в британскую столицу в долгосрочную командировку. Среди его вещей, которые мы стали загружать в машину, внимание привлек огромный черный и совершенно новенький зонт-трость.

Мой знакомый готовился к постоянным проливным дождям и явно погорячился. Количество осадков в британской столице вовсе не столь велико, как об этом принято думать

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Например, в Лондоне дождь идет реже, чем в Москве. По статистике Всемирной метеорологической организации, в год в столице Великобритании выпадает около 558 мм осадков, при том что в Москве — 691 мм. Особенно разница заметна в летние месяцы, когда в Первопрестольной лить может в три раза чаще, чем на берегах Темзы. За год осадков выпадает больше в Париже, Риме, Женеве, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро или Пекине, чем в Лондоне. При этом если в Москве и Нью-Йорке в год насчитывается 122 дождливых дня, в Париже и Женеве — 112, то в Лондоне — 110. Мой знакомый, кстати, быстро в этом убедился, а свой замечательный зонт где-то вскорости забыл. Миф №2: Англия — страна туманов Между тем умы окутывает еще один миф — о постоянных туманах на Британских островах.

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Неофициальное название, закрепившееся за всей страной, — Туманный Альбион — все чаще наталкивает на эту мысль. На самом же деле туманы в Великобритании я пока встречал не чаще, чем в Подмосковье. Да и вообще истоки такого названия не имеют ничего общего с атмосферным явлением. Одно из наиболее правдивых объяснений — туманом называли смог от сжигания угля, которым вплоть до середины прошлого века активно топилась вся страна. И Лондон тут был далеко не исключением.

Еще король Эдуард I Длинноногий в XIV веке сделал попытку сократить использование угля в быту — был издан закон, по которому людей, топивших, могли пытать или повесить. Но понадобилась еще 700 лет, чтобы по-настоящему уменьшить загрязнение от использования угля

Чего стоит одна история с Великим смогом, когда в декабре 1952 года из-за комбинации ряда факторов город покрыла пелена угольной взвеси. Тогда погибли несколько тысяч человек, трагедия вынудила принять закон "О чистом воздухе" и, наконец, решить эту проблему.

Как мечтал Велюров из фильма "Покровские ворота", Левитан тогда вполне мог объявить по радио о том, что "везде погода ясная, рассеялся туман". Но сделано это не было, так миф и укоренился в умах многих. Миф №3: британцы без конца пьют чай И все же Великобритания с точки зрения погоды мало чем похожа на Грецию. Даже летом купание в омывающих острова морях и океанах — задача, которая под силу лишь моржам и владельцам гидрокостюмов. Хороший способ согреться в такой ситуации — выпить чего-нибудь горячего.

Но вопреки расхожему мнению британец скорее выберет кофе, а не чай

Газета Daily Mail еще три года назад писала, что с 2010 года потребление чая упало на 19%. На каждую чашку этого напитка (или, как ее тут называют, cuppa — от словосочетания cup of tea), которую британец выпивает вне дома, приходится две с половиной чашки кофе. В годовом выражении это означает 2,1 млрд чашек кофе вместо 874 чашек чая. И хотя магазинов с качественными чаями в одном Лондоне десятки, в руках у большинства бегущих на работу британцев стаканчики с капучино или латте. Эта статистика разрушает попутно и другой миф — о Five o’clock Tea, то есть чайной церемонии ровно в 17:00. Конечно, если очень хочется отдать дань традициям, то многие фешенебельные отели предлагают такую церемонию. И просто с чаем (подешевле), и с шампанским (соответственно, подороже). Но сказать, что это носит повсеместный характер, — это все равно что предположить, что большинство граждан России на работу приносят судок с борщом и пирожки (с ударением на "о", как говорят иностранцы).

Так что британцев проще встретить с пинтой пива на улице у паба, нежели с хрупкой фарфоровой чашечкой чая в одной руке и небольшим пирожным в другой. А уж децибелов в этом разговоре будет больше, чем в пиццерии в Палермо. Миф №4: всем заправляет королева Хотя, конечно, не исключено, что за высокими стенами королевских дворцов ровно в 17:00, как и в старой доброй Англии, наливают чай в молоко (ни в коем случае не наоборот) и приходит время спокойной степенной беседы.

Описание Королева Елизавета II и король Филипп во время церемонии открытия новой сессии парламента © AP Photo/Yui Mok

Говоря о монархии, нельзя не упомянуть британскую королеву Елизавету II, которая за свои 92 года установила множество всевозможных рекордов. Она взошла на престол 67 лет назад, и с того момента является главой Великобритании и действующим монархом еще в полутора десятках государств.

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По закону она назначает и отправляет в отставку премьер-министров и распускает парламент. Но лишь формально, а мнение о том, что она на самом деле может каким-то образом влиять на жизнь страны, — полнейший миф. Сразу хотел бы оговориться — уважение среди населения к Елизавете II, которая находится на троне дольше, чем любой другой монарх в истории Великобритании, огромно, а авторитет этой женщины, ставшей настоящей иконой нации, непререкаем. И все же решений она никаких не принимает, более того, ей, а также другим членам монаршей фамилии категорически запрещено высказываться на политические темы.

Самый яркий пример этого — скандал, который разгорелся в 2014 году, когда Елизавета II в преддверии референдума о независимости Шотландии сказала всего одну-единственную фразу на этот счет. "Надеюсь, что люди очень тщательно подумают, прежде чем проголосуют", — произнесла она, отвечая одному человеку после службы в церкви

Это безобидное на первый взгляд высказывание монарха вызвало целую бурю негодования. Особенно у тех, кто ратовал за отделение региона от Великобритании. Шотландские сепаратисты, кстати, проиграли, и до сих пор многие из них винят в этом результате Ее Величество. Миф №5: британцы не любят европейцев Поэтому не удивительно, что ни королева, ни члены ее семьи еще ни разу не прокомментировали тему предстоящего в марте выхода Великобритании из ЕС.

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Не обмолвились ни словом, хотя этот вопрос плотно обосновался на первых полосах газет с момента референдума 2016 года. Тогда британцы проголосовали за "развод" с Евросоюзом, а у многих в голове укрепился миф о том, что жителей Соединенного Королевства хлебом не корми, но дай закрыться на своем острове. Или повоевать с французами, ну а если дружить — то только с Соединенными Штатами. Между тем последние опросы общественного мнения показывают, что мнение британцев сильно изменилось.

Согласно опубликованному в январе опросу компании YouGov, 56% жителей Соединенного Королевства проголосовали бы за то, чтобы остаться частью Евросоюза, проводись референдум сейчас