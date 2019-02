Согреться воспоминаниями. Любимые блюда детства в рецептах от Елены Чекаловой

Для многих россиян, особенно молодых и активных, обед или ужин вне дома уже давно — не праздник, а повседневность. Зато особый случай — пригласить друзей домой или на дачу, приготовить что-то самим, да еще по семейным рецептам. И у нас, и на Западе любимые блюда детства ценятся все больше, но готовят их часто так, что мамы и бабушки свою стряпню вряд ли бы в них узнали.

Европейцы и американцы явно устали от усложненной и дорогой ресторанной еды. Не случайно новый мировой рейтинг в области гастрономии The World Restaurant Awards (первое награждение пройдет в Париже 18 февраля), который собирается стать альтернативой и гиду Мишлен, и The World’s 50 Best Restaurants, номинировал в том числе и совсем небольшие недорогие семейные заведения и даже ввел особые премии для ресторанов с простыми подачами вкусных и здоровых блюд — Tweezer-Free Kitchen (Кухня без пинцета), а также для шефов, готовящих исключительно из сезонных продуктов местных фермеров.