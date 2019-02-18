Согреться воспоминаниями. Любимые блюда детства в рецептах от Елены Чекаловой

Комфортная еда — один из самых актуальных трендов последних двух лет. Она простая, понятная и демократичная. Растет популярность фуд-холлов, фуд-моллов и всевозможных фуд-кортов, куда приходят компаниями не за гастрономическими изысками, а за настроением и общением.

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Для многих россиян, особенно молодых и активных, обед или ужин вне дома уже давно — не праздник, а повседневность. Зато особый случай — пригласить друзей домой или на дачу, приготовить что-то самим, да еще по семейным рецептам. И у нас, и на Западе любимые блюда детства ценятся все больше, но готовят их часто так, что мамы и бабушки свою стряпню вряд ли бы в них узнали. Европейцы и американцы явно устали от усложненной и дорогой ресторанной еды. Не случайно новый мировой рейтинг в области гастрономии The World Restaurant Awards (первое награждение пройдет в Париже 18 февраля), который собирается стать альтернативой и гиду Мишлен, и The World’s 50 Best Restaurants, номинировал в том числе и совсем небольшие недорогие семейные заведения и даже ввел особые премии для ресторанов с простыми подачами вкусных и здоровых блюд — Tweezer-Free Kitchen (Кухня без пинцета), а также для шефов, готовящих исключительно из сезонных продуктов местных фермеров.

Сейчас и в России мало кого поразишь заморскими деликатесами, но простые органические овощи ценятся отечественными фуди точно не меньше, чем фуа-гра и трюфели

Мы, как и европейцы, поняли, что качество ингредиентов ценнее, чем "заумная" стряпня с многосоставными соусами. Вот и в недавно открывшемся и тут же ставшим самым модным заведением Москвы "Сахалине" в центре меню — свежайшие российские морепродукты, которые подаются в нарочито натуральном виде, — без тепловой обработки или после деликатной низкотемпературной готовки, с легкими нежирными и не перегруженными специями соусами, едва оттеняющими природные достоинства.

И у нас, и на Западе желание вернуться к простой и здоровой трапезе — это еще и ответ на растущие стрессы ХХI века. Экономическая нестабильность, постоянные национальные и международные кризисы и конфликты, ощущение неопределенности будущего — все это заставляет нас искать безопасные и уютные гавани. Одна из безусловных — простое и доступное застолье с семьей и друзьями

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На западе, особенно в США, еду, которая напоминает о доме, о каких-то приятных моментах жизни и может успокоить, называют комфортной. У нас — согревающей. Прежде всего потому, что низкое серое небо, пронизывающий ветер и промозглость — главная российская погода, вечный "февраль, достать чернил и плакать". Испокон веков основа нашей национальной кухни — наваристые похлебки. Они быстро согревают и поднимают настроение, особенно если с "тепленьким" пропустить рюмку чего покрепче. Именно так часто поступал мой отец: большая тарелка щей, борща, горохового с копченостями или грибного да рюмка водки, а так называемое "второе" уже не обязательно. Наши мужики до сих пор, особенно зимой, предпочитают насыщенные и густые пряные мясные похлебки. Такое "первое" может быть настоящим лекарством. Ведь в старину от простуды лечили прежде всего куриным бульоном.

Даже само слово "ресторан" произошло от латинского restauro, что значит "восстанавливать силы", и на вывеске первого в мире парижского заведения (1765 год), которое решило именовать себя "рестораном" было выведено изречение "Venite ad me omnes, qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos" — буквально означающее: "Придите ко мне все страждущие желудком — и я вас восстановлю"

Его владелец — некий Буланже, прежде всего, предлагал гостям крепкие домашние бульоны. Недавно в Париже на Монмартре открыли Le Bouillon Pigalle — демократичное заведение, где можно отлично пообедать за €10−15. В меню — вся французская домашняя классика: пот-о-фе, беф Бугиньон, запеченные мозговые косточки, разные потроха, свежая хрустящая редиска с петрушечным сливочным маслом, яйца "Мимоза", эклеры, профитроли. Все просто, смачно и задорно. Попасть сюда, кстати, не так-то просто: еще до открытия перед дверью собирается толпа страждущих. Ведь в наваристых супах, насыщенных тушениях и знакомых с детства блюдах есть главный и такой необходимый жителям мегаполисов вкус дома, заботы и тепла. Всегда считалось, что комфортная еда, как бы возвращающая к детским удовольствиям, должны быть непременно сливочной и калорийной.

Кисло-сладкая свинина с жировыми прожилками, глазированные ребрышки с жареной картошкой, томленая баранина с пюре, где масла едва ли не 50%, всевозможные запеканки и гратены под густыми богатыми кремовыми соусами, ореховые и шоколадные десерты — с этими блюдами мы расслабляемся, с ними удобно, как в домашних тапочках

Помню, как долго мои дети были привязаны к здоровенным порциям запеченных и таких соблазнительно сочных, хлюпающих сыром макарон с хрустящей золотисто-коричневой корочкой. Я до сих пор не знаю ребенка, который не станет это есть, а взрослых могут удержать разве что только мысли о лишних килограммах. Это вожделенное блюдо во всем мире называют mac&cheese (мак энд чиз).

Да, оно очень калорийное, но детям, особенно заводным, это не страшно. Что же касается взрослых, то жиры и углеводы действительно помогают перенести стрессы, хотя, как говорит современная диетология, эта помощь скорее не физическая, а психологическая — в том смысле, что опять же связана с воспоминаниями о детстве, когда мы чувствовали себя в полной безопасности. И все же сегодня концепция комфортной еды постепенно меняется. Ведь теперь мы можем найти более качественные продукты, чем те, что были на кухнях наших мам и бабушек. Я с содроганием вспоминаю залитые майонезом советские салаты и запеканки, до приторности сладкие и жирные кремы. Теперь у нас есть вполне приличная отечественная моцарелла, страчателла, козий сыр, отличное органическое мясо и птица, свежие травы и овощи даже в конце зимы. Нет ничего катастрофически плохого в хорошо исполненных комбинациях из крахмала и сливок или в совсем не постных томленых бараньих голяшках. Но зачем этим ограничиваться? Ведь мы уже понимаем, что пища, которая слишком тяжела для желудка, часто совсем не легка для души.

Современная комфортная еда — она более умная и веселая, согревающие блюда не обязательно должны быть плотными и жирными. Когда я сегодня делаю мак энд чиз, то чаще заменяю половину сырного соуса тыквенным пюре, а треть макарон — брокколи или цветной капустой

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Плотность крепкого мясного бульона в супах можно восполнить интересным сочетанием ароматических трав и специй, жирные майонезные заправки поменять на легкие соусы на основе сока цитрусовых и оливкового масла. И если хочется комфортно, но во всех смыслах здорово питаться зимой, вовсе не обязательно покупать дорогущие огурцы и помидоры — куда более полезны и очень хороши салаты с крупами, орехами и запеченными зимними корнеплодами. Мы теперь много путешествуем и знаем, как в азиатских кухнях умеют разжечь не жиром, а чесноком, имбирем, зеленым луком, перцем чили и прочими витаминами. Впрочем, я вовсе не следую правилу "сбрось маму с поезда". В моей домашней кухне есть чудесные семейные рецепты, а есть мои собственные, и я только радуюсь, когда дети готовят что-то свое. Ведь у каждого поколения своя комфортная еда. Гороховая похлебка моей мамы Густой гороховый суп с копченостями — лучшая зимняя похлебка. Она одна может заменить целый обед — и накормит, и согреет. Как и щи с грибным супом, это любимая мужская еда, которая на следующий день становится еще вкуснее.

Желтый лущеный горох и копчености — брак, заключенный на небесах

Лучше всего подойдет копченая или варено-копченая рулька с кожей. Горох можно брать и целый, и колотый. Последний варится быстрее, и его не нужно замачивать заранее. Гороховую похлебку я люблю эффектно подавать в черном хлебе: вынуть из буханки весь мякиш, смазать изнутри слегка взбитым белком и подсушить в духовке. Что нужно: 1 кг копченой свиной рульки на кости,

250 г цельного сухого желтого гороха,

2 небольших луковицы,

1 средняя морковка,

1 черешок сельдерея,

100 г корня сельдерея,

1 корень петрушки,

3−4 зубчика чеснока,

2−3 ст. л. оливкового масла,

2 лавровых листа,

1 ч. л. черного перца горошком,

0,5 ч. л. копченой паприки (по желанию), соль. Для подачи: чеснок, свежая петрушка и мята. Что делать: Горох промыть, залить холодной водой и оставить на пять часов. Потом откинуть на дуршлаг и промыть.

С рульки срезать кожу и мясо. Мясо нарезать небольшими кусочками. Кость, кожу и горох сложить в кастрюлю. Залить водой так, чтобы все было покрыто, и довести до кипения.

Снять пену, уменьшить огонь, добавить одну луковицу (можно не очищая) и варить примерно один час, пока горох не будет легко растираться пальцами. Снять варево с огня, полностью остудить и поставить в холодильник, чтобы потом легко убрать весь жир (кость и кожу выбросить).

Очистить и нарезать мелкими кубиками морковь, оставшуюся луковицу, черешки сельдерея, корень петрушки и чеснок. Разогреть в глубокой сковородке оливковое масло и обжарить подготовленные овощи на слабом огне, помешивая.

Отложить из кастрюли треть готового гороха и добавить обжаренные овощи. Довести содержимое кастрюли до кипения, уменьшить огонь и оставить томиться на 20 минут.

Пюрировать содержимое кастрюли погружным блендером. Добавить отложенный цельный горох и кусочки мяса. Похлебка должна быть консистенции жидкой сметаны, но не каши. Если получилось слишком густо, надо развести кипящей водой до нужной консистенции. Поставить на небольшой огонь, помешивая, довести до кипения. Приправить солью и перцем.

Перед подачей разогреть похлебку, помешивая, на медленном огне и заправить толченым в ступке чесноком, щепоткой молотой копченой паприки и мелко нарезанными листиками петрушки и мяты. Мой томатный суп В мире томатный суп так любим и знаменит, что великий и ужасный авангардист Энди Уорхол нарисовал целую гору одинаковых дешевых банок "Tomato soup”, и его плакат стал символом эпохи массового потребления.

Но настоящий домашний томатный суп — скорее, символ рукотворности и эталон безыскусности. Его вариантов — море, у моего любимого — средиземноморские корни. Он легкий и живописный, особенно если добавите маленькие осьминожки или любую смесь морепродуктов.

В нем есть баланс нежности и остроты. Делаешь глоток и вдруг с ужасом понимаешь, что в тарелке осталось на одну ложку, а в кастрюле на одну тарелку меньше. Как в самые счастливые дни жизни вдруг ловишь себя на мысли, что вот уже и этот день уходит безвозвратно

Что нужно: 1 кг консервированных помидоров без кожи,

3 головки чеснока, 0,5 ч. л. сухого острого красного перца,

немного копченого перца, сухие прованские травы и сухой орегано,

1 л рыбного или овощного бульона,

2 луковицы,

¾ стакана жирных сливок,

2 ст. л. муки,

соль,

сливочное и оливковое масло. Для подачи: один пакет замороженной смеси морепродуктов (мини-осьминожки, кальмары, мидии), вяленные помидоры, зелень, маслины. Что делать: Консервированные помидоры нарезать и вдвое уварить.

Чеснок прямо в шелухе завернуть в фольгу и до мягкости запечь в духовке, нагретой до 200 градусов. Готовый чеснок очистить.

Лук потомить в сливочном масле. Когда он станет немного золотистым, посыпать мукой и потомить еще немного.

Пюрировать блендером помидоры с чесноком и луком, добавив бульон.

Вылить суп-пюре в кастрюлю, добавить сливки, посолить по вкусу, приправить пряными травами, красным и копченым перцем — довести до кипения и поварить 5−7 минут.

Тем временем бланшировать (опустить в кипяток и пару минут проварить) морепродукты.

Крем-суп вылить в тарелку, украсить морепродуктами (70 г на каждую порцию), вялеными томатами, нарезанными оливками и зеленью. Мой пастуший пирог Пастуший пирог — классика английской кухни. На самом деле никакого теста в нем нет — это запеканка, которая очень нужна голодным и страждущим домашнего тепла людям. Почему тогда так называется? Пирог в том смысле, что будут слои. А пастуший, потому что изначально готовился из дешевых бараньих обрезков, которые оставались у пастухов после разделки туш. Из них делали рагу и запекали под "одеялом" из картофельного пюре.

Теперь в Лондоне уже есть заведения, где традиционный пастуший пирог с ягнятиной или говядиной превратился в "пирог садовника" — с запеченными бейби-овощами. Я тоже готовлю облегченный вариант: с рыбой вместо мяса и с картофельно-яблочно-сельдереевым пюре. Ведь чисто картофельное — штука очень калорийная. А если заменить в нем большую часть картошки сельдереем и яблоками, получится и легче, и вкуснее, особенно в сочетании с рыбой. Что нужно: 800 г филе трески, камбалы или палтуса,

300 г корня сельдерея,

300 г зеленых яблок (лучше сорта Грэни Смит),

300 г картофеля,

2 средних морковки,

2 средних луковицы,

2−3 зубчика чеснока,

цедра лимона,

600 мл молока,

3 ст. л. муки,

4 ст. л. нарезанной петрушки,

4 ст. л. натертого сыра (чеддер, пармезан),

2 ч. л. горчицы с зернами,

60 г сливочного масла,

3 столовые ложки оливкового масла,

соль,

свежемолотый черный перец. Что делать: Приготовить пюре. Яблоки, картофель и сельдерей нужно почистить и нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю вначале кубики картофеля и сельдерея — залить молоком, довести до кипения и варить почти до готовности (20 минут после закипания). Добавить кубики яблок (если нужно, влить немного воды, чтобы и сельдерей, и яблоки были полностью прикрыты жидкостью) — варить еще десять минут. После этого откинуть овощи и яблоки на дуршлаг, установленный над кастрюлей, чтобы сохранить молочный отвар. Пюрировать яблоки и сельдерей погружным блендером, добавив цедру лимона, сливочное масло, и немного молочного отвара (пюре должно получиться консистенции 15-процентной сметаны). Посолить и поперчить по вкусу.

Подготовить рыбу. Поставить на огонь кастрюлю с оставшимся молочным отваром (если нужно добавить немного воды), довести до кипения и добавить филе рыбы (можно не размораживать). Снова довести до закипания, убавить огонь и варить 10−12 минут. Когда рыба остынет, поломать на кусочки.

Подготовить овощи. Нарезать лук и морковь, измельчить чеснок. Поставить на средний огонь глубокую сковородку, налить немного растительного масла — обжарить овощи до золотистого цвета. Посыпать мукой — обжарить еще минуту. Постоянно помешивая, понемногу влить молочный отвар — томить до загустения. Посолить, добавить горчицу и петрушку.

Выложить в сковородку рыбу, посыпать натертым сыром — аккуратно все перемешать и распределить по дну. Сверху закрыть "одеялом" из пюре. Я обычно отсаживаю его с помощью кондитерского мешка красивыми концентрическими кругами.

Запекать рыбный пастуший пирог минут 20−25 в духовке, нагретой до 200 °С. Зимний грушевый торт Летом я обычно пеку "корзиночки" с ягодами, осенью — со сливами, а зимой — с твердыми сочными грушами, которые очень хороши с миндальным франжипаном, — это странное слово созвучно слову "марципан".