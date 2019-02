Остров дефицита. Четыре мифа о Сингапуре

Дело в том, что огромное лингвистическое влияние оказывают другие языки, на которых говорят представители различных национальностей, проживающих здесь. В первую очередь это диалекты китайского — фуцзяньский и гуандунский, а также малайский. Например, сингапурцы могут добавлять в английское предложение целые фразы из других языков, для усиления передачи эмоций очень любят ввернуть частицы из китайского.

Другой сложностью для восприятия является повсеместное использование сокращений или аббревиатур. Так, если вы спросите дорогу к ближайшей станции метро, то вас отправят в MRT (Mass Rapid Transit) — именно так здесь называется метрополитен. Или же вместо привычных yes или no — сингапурцы ответят вам сan или же сan no.

Поэтому в большинстве случаев иностранцам, особенно не носителям английского, в первое время общение с сингапурцами может доставить немало сложностей.

Миф № 4: здесь живут одни миллионеры

С одной стороны, уровень жизни в городе-государстве несомненно намного выше, чем в других странах Азии, но и вообще в мире. По данным недавнего исследования Credit Suisse Research Institute, в прошлом году число миллионеров в Сингапуре выросло на 11% и превысило 183 тыс. человек, что примерно 3,8% от общего числа граждан и лиц, имеющих постоянный вид на жительство. По числу миллионеров республика занимает девятое место в мире, уступая в том числе Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Дании.