Остров дефицита. Четыре мифа о Сингапуре

Евгений Соловьев — о том, как устроен на самом деле город-государство

При упоминании города-государства Сингапур многим, наверняка, приходят на ум строчки из знаменитой песни Александра Вертинского "Танго "Магнолия", в которой Сингапур описывается как "бананово-лимонный", где "плачет океан"… По правде говоря, здесь нет ни первого, ни второго. И даже наличие океана можно назвать с большой натяжкой, поскольку эта страна в Юго-Восточной Азии омывается Сингапурским, Малаккским проливами, а также Южно-Китайским морем. Миф № 1: крокодилы ловятся, но не растет кокос Если зайти в любой более-менее крупный продовольственный магазин Сингапура, то глаза разбегаются от разнообразия фруктов — здесь и тропическая экзотика, и привычные для нас бананы и лимоны, клубника и яблоки. Однако абсолютное большинство фруктов и овощей завозятся в Сингапур из других стран. По статистике, примерно 90% всего продовольствия, в том числе фрукты и овощи, — экспортное. Основными поставщиками являются как соседние страны — Австралия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, так и расположенные на других континентах — Бразилия, Мексика, США, а также страны Евросоюза.

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Основная проблема, конечно, это нехватка земли — ведь на площади 720 кв. км расположено целое государство с правительством, с боеспособной армией, флотом, промышленностью, мощной финансовой системой. И конечно же, нельзя забывать, что правительство делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для жизни простого населения: постоянно строятся новые жилые комплексы, больницы, школы, детские сады, развивается система общественного транспорта. В тоже время в условиях мегазастроек, небоскребов и других атрибутов современного мегаполиса власти всячески сохраняют дикую природу, зеленые насаждения. Может, поэтому даже на главной торговой улице в центре Сингапура можно запросто встретить питона, а в водных резервуарах обитают крокодилы. И это уже не говоря об обезьянах — постоянных гостях почти всех жилых домов. Миф № 2: за жвачку побьют палками и посадят в тюрьму Да, Сингапур знаменит своими штрафами, а порой жесткой системой наказания, когда провинившихся приговаривают к ударам ротанговыми палками.

А для туристов был придуман даже слоган — Fine city, где обыгрывается английское слово fine, обозначающее "прекрасный", а также "штраф"

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Но дело в том, что знаменитый запрет на жевательную резинку распространяется на поставщиков и продавцов этой продукции. Конечно, если в своем магазинчике вы начнете торговать жвачкой, то можете оказаться в тюрьме на срок до двух лет, а также заплатить штраф в размере $73 тыс. Но если вы привезете пару упаковок и даже их употребите, то никто вас не оштрафует, а уж тем более не будет бить палками. Главное — не бросать мимо урны, и вообще не мусорить. Вот за это как раз и грозит административное наказание, а штраф может достичь $730. Что же касается телесных наказаний, то к ним приговаривает только суд лиц мужского пола от 18 до 50 лет, за одно преступление человек может получить не более 24 ударов палками. Уголовный кодекс предусматривает подобные наказания за 35 преступлений, в том числе вооруженный разбой, похищений людей, организация массовых беспорядков, вандализм, вымогательство, отмывание денег, незаконное хранение оружие и прочее. Но получить палками можно и за незаконное пребывание на территории страны более 90 суток. Власти считают эту меру лучшим способом для сдерживания потоков нелегальной иммиграции. В целом же иностранцам не стоит рассчитывать на милость местного правосудия. Например, в 2015 году двое молодых граждан Германии были приговорены к двум месяцам тюрьмы и трем ударам палками за то, что разрисовали вагоны сингапурского метро. Миф № 3: все говорят на английском или все же на синглише? Согласно конституции страны, официальными языками здесь являются английский, малайский, китайский, тамильский. Образование в начальной школе ведется на английском, а затем в качестве второго дети выбирают свой родной язык. Все вывески, указатели, основные средства массовой информации — на английском.

Причем и сами сингапурцы уверены в своем отличном английском и нередко обижаются, когда называют их язык "синглиш" — производное от сингапурского и английского

Дело в том, что огромное лингвистическое влияние оказывают другие языки, на которых говорят представители различных национальностей, проживающих здесь. В первую очередь это диалекты китайского — фуцзяньский и гуандунский, а также малайский. Например, сингапурцы могут добавлять в английское предложение целые фразы из других языков, для усиления передачи эмоций очень любят ввернуть частицы из китайского. Другой сложностью для восприятия является повсеместное использование сокращений или аббревиатур. Так, если вы спросите дорогу к ближайшей станции метро, то вас отправят в MRT (Mass Rapid Transit) — именно так здесь называется метрополитен. Или же вместо привычных yes или no — сингапурцы ответят вам сan или же сan no. Поэтому в большинстве случаев иностранцам, особенно не носителям английского, в первое время общение с сингапурцами может доставить немало сложностей. Миф № 4: здесь живут одни миллионеры С одной стороны, уровень жизни в городе-государстве несомненно намного выше, чем в других странах Азии, но и вообще в мире. По данным недавнего исследования Credit Suisse Research Institute, в прошлом году число миллионеров в Сингапуре выросло на 11% и превысило 183 тыс. человек, что примерно 3,8% от общего числа граждан и лиц, имеющих постоянный вид на жительство. По числу миллионеров республика занимает девятое место в мире, уступая в том числе Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Дании.

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