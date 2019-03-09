"У актеров есть свой творческий дом благодаря ему". Игорь Золотовицкий – о Владимире Этуше

Я хорошо помню спектакль "Пристань", это была постановка к 90-летию театра имени Вахтангова, где играли "вахтанговские старики", посвятившие жизнь служению этому театру. Владимир Абрамович проработал там 75 лет.

Это был великий, замечательный, культовый я бы сказал актер. Все мы выросли на фильмах, в которых участвовал Владимир Абрамович, смотрели его спектакли.

Около 16 лет он был ректором Вахтанговского училища (Театральное училище имени Бориса Щукина - прим. ТАСС), которое сам закончил в 45-ом году. Во времена, когда он там преподавал, у него было огромное количество именитых учеников. Его выпускниками были Александр Збруев, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов.

Он был ярчайшим представителем традиций психологически-представленческого русского театра. Был убедителен настолько, что, когда играл на сцене или в кадре, ему верили все. У него были потрясающие роли в русской классике. Я уже не говорю про товарища Саахова, фразы которого разошлись как пословицы и поговорки.

Рядом с театром им. Вахтангова находится Дом актера, которому он бесконечно много помогал и спасал его в трудные времена. До 90-го года он располагался на Тверской, но сгорел. В 91-м артистов в своем здании на Арбате приютило Министерство культуры СССР, но после распада Союза за него началась борьба. Тогда все театральное сообщество помогало отстоять Дом актера, чтобы он остался на Арбате, и Владимир Абрамович в то время, в 90-е годы, ходил к людям властям предержащим. В конечном счете добились того, что Борис Николаевич Ельцин в 96-ом году издал указ передать здание в безвозмездное пользование на 50 лет. И во многом благодаря Владимиру Абрамовичу у актеров есть свой творческий дом. Он возглавлял его с 2009 по 2011 годы.