"У актеров есть свой творческий дом благодаря ему". Игорь Золотовицкий – о Владимире Этуше

Это был великий, замечательный, культовый я бы сказал актер. Все мы выросли на фильмах, в которых участвовал Владимир Абрамович, смотрели его спектакли.
Я хорошо помню спектакль "Пристань", это была постановка к 90-летию театра имени Вахтангова, где играли "вахтанговские старики", посвятившие жизнь служению этому театру. Владимир Абрамович проработал там 75 лет.
Около 16 лет он был ректором Вахтанговского училища (Театральное училище имени Бориса Щукина - прим. ТАСС), которое сам закончил в 45-ом году. Во времена, когда он там преподавал, у него было огромное количество именитых учеников. Его выпускниками были Александр Збруев, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов.
Он был ярчайшим представителем традиций психологически-представленческого русского театра. Был убедителен настолько, что, когда играл на сцене или в кадре, ему верили все. У него были потрясающие роли в русской классике. Я уже не говорю про товарища Саахова, фразы которого разошлись как пословицы и поговорки.
Рядом с театром им. Вахтангова находится Дом актера, которому он бесконечно много помогал и спасал его в трудные времена. До 90-го года он располагался на Тверской, но сгорел. В 91-м артистов в своем здании на Арбате приютило Министерство культуры СССР, но после распада Союза за него началась борьба. Тогда все театральное сообщество помогало отстоять Дом актера, чтобы он остался на Арбате, и Владимир Абрамович в то время, в 90-е годы, ходил к людям властям предержащим. В конечном счете добились того, что Борис Николаевич Ельцин в 96-ом году издал указ передать здание в безвозмездное пользование на 50 лет. И во многом благодаря Владимиру Абрамовичу у актеров есть свой творческий дом. Он возглавлял его с 2009 по 2011 годы.
Владимир Абрамович был трепетным, живым, очень эмоциональным человеком. Очень грустно, что уходит это поколение. Надо чтобы молодежь, молодые артисты помнили о таких культовых артистах и продолжали их дело.